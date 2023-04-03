Путин поручил активно работать над рекультивацией в Подмосковье

В Московской области проведена большая работа по закрытию полигонов твердых коммунальных отходов, теперь необходимо активно заняться рекультивацией, заявил президент Владимир Путин на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

Путин отметил, что в регионе закрыли 39 мусорных полигонов. «Надо теперь, конечно, активно работать над рекультивацией», – приводит его слова ТАСС.

Кроме того, в ходе встречи глава государства поручил губернатору решать «застарелую проблему обманутых дольщиков». Воробьев в ответ заверил, что задача реализуется в приоритетном порядке совместно с правительством и ДОМ.РФ.

Путин также отметил, что в связи с ростом числа жителей в регионе предстоит «много дел». Воробьев в свою очередь подчеркнул необходимость обновления транспорта и создания новых рабочих мест.

В прошлом году газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия победила крупнейшую мусорную свалку Европы, а также о том, что еще предстоит сделать для решения этой проблемы.