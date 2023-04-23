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Миссия России в ООН назвала невыдачу виз журналистам пренебрежением США международным правом
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Россия рассматривает невыдачу виз журналистам, как пренебрежение США международным правом, говорится в комментарии постпредства России при ООН.
Также в нем указывается, что Россия рассчитывает на то, что руководство ООН и профильные международные структуры примут меры в связи с тем, что Вашингтон не выдал визы российским журналистам, которые должны были сопровождать главу МИД Сергея Лаврова в его поездке в Нью-Йорк, передает РИА «Новости».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США показали, чего стоят их заявления о свободе слова, когда отказали в выдаче виз российским журналистам для участия в работе СБ ООН, этого Россия не забудет и не простит.
В воскресенье Мария Захарова сообщила, что за 40 минут до вылета в США российские журналисты так и не получили визы. По ее словам, ответ американского посольства о том, что оно «работает над этим», является манипулированием темой свободы слова и правами журналистов.
Эксперт: Всплытие американской подлодки по требованию Ирана стало унижением для США
Подводники дали оценку инциденту с подлодками США и Ирана в Ормузском проливе
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То, что дизельная подлодка заставила всплыть атомную – уже само по себе редкость. Если американская субмарина действительно вторглась в чужие территориальные воды, то в ответ Иран мог применить оружие, говорят опрошенные газетой ВЗГЛЯД подводники. В четверг в Тегеране заявили, что принудили всплыть атомную субмарину USS Florida в Ормузском проливе. В США отрицают, что их подлодка находилась в тех водах.
«Подлодка, а тем более атомная, для того и предназначена, чтобы не быть обнаруженной. Если в той части Ормузского пролива предписано ходить в надводном положении, то ВМС Ирана имели право принудить атомную подлодку США «Флорида» всплыть на поверхность. Для этого иранцы могли применить оружие. Все зависит от запретности, может, в ту акваторию вообще нельзя ходить и поэтому американцы были предупреждены», – считает Владимир Мамайкин, гендиректор Международной ассоциации общественных организаций ветеранов ВМФ и подводников, капитан 1 ранга.
Он особо отметил тот факт, что в принуждении к всплытию атомной субмарины USS Florida класса «Огайо» участвовала дизельная подводная лодка «Фатех». «Американские подлодки подобного класса созданы для того, чтобы не всплывать вообще. Это возможно только у себя дома, в порту или в пункте назначения. Поэтому если дизельная подлодка заставила всплыть атомную или отказаться от каких-то намерений – это редкий факт», – подчеркнул собеседник.
По его словам, иранцы могли дать американским подводникам «активный сигнал» о том, что они обнаружены, после этого нарушитель должен был, например, последовать правилам, предписывающим проходить данный участок в проливе в надводном положении. «Пока об этом инциденте очень мало информации. Но если всплытие было на самом деле, то это унижение для экипажа «Флориды». Я бы точно обиделся», – добавил капитан 1 ранга.
Мамайкин отметил, что реакция Штатов и их оправдание о ложности заявлений Ирана была предсказуемой. «Американцы никогда не брали на себя ответственность. Но больше правоты у иранцев. Они первыми выступили и имели на это право. В Ормузском проливе действительно что-то произошло. В ближайшее время обязательно появятся новые подробности произошедшего», – уверен собеседник.
В свою очередь Герой России, вице-адмирал, подводник Анатолий Шевченко добавляет, что если американская подлодка всплыла в территориальных водах Ирана – в зоне 12 миль от берега – то это было нарушением. «Основной закон подводных лодок – это скрытность действий. И если лодка была вынуждена всплыть, это не обязательно означает, что ее вынудили. Всякое бывает. Может, командир хотел узнать какую-то развединформацию. Причин может быть много», – подчеркнул Шевченко.
О том, что военно-морские силы Ирана принудили всплыть атомную подводную лодку США USS Florida класса «Огайо» за попытку пересечь Ормузский пролив, заявил в четверг командующий ВМС Исламской Республики Амир Шахрам Ирани. По его словам, американская подлодка приближалась к Ормузскому проливу в полной тишине под водой, когда иранская подлодка «Фатех» обнаружила ее и заставила выйти на поверхность, чтобы пересечь пролив в надводном положении. Подлодка, подчеркнул Ирани, пересекла территориальные воды Ирана в нарушение международного права.
USS Florida с управляемыми ракетами на борту была отправлена на Ближний Восток две недели назад, чтобы «помочь обеспечить региональную морскую безопасность и стабильность» в условиях растущей напряженности в отношениях с Ираном. Пентагон даже опубликовал фотографию этой подлодки во время прохода через Суэцкий канал на пути к Персидскому заливу. США обычно не раскрывают местонахождение своих подводных лодок, пока они находятся в море. Всего атомоход способен нести до 154 крылатых ракет «Томагавк» и развернут в составе 5-го флота США.
Подводная лодка «Фатех» весом 527 тонн является самой технологически совершенной иранской субмариной. Она была представлена в 2013 году, а вошла в состав флота в 2019 году. Эта подлодка считается первой полутяжелой иранской подводной лодкой и может оставаться под водой в течение 35 дней на глубине более 200 метров. Ее турбогенераторные двигатели развивают скорость от 11 до 14 узлов. Она оборудована 12 различными типами гидролокаторов, включая активные и пассивные.
«Фатех» способен обнаруживать все типы радиолокационных волн и телекоммуникационных сигналов, излучаемых кораблями, самолетами, подводными лодками и другими источниками – вплоть до водолазов.
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Россию обвинили в создании угрожающего США «треугольника смерти»
InsideOver: Россия, Северная Корея и Китай создали угрожающий США «треугольник смерти» в Тихом океане
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Россия создала опасный для Соединенных Штатов блок стран в Индо-Тихоокеанском регионе, куда вошли Китай и Северная Корея, сообщил эксперт Федерико Джулиани изданию InsideOver.
По его словам, этот «треугольник смерти» можно увидеть, если просто посмотреть на географическую карту в районе Тихого океана, передает РИА «Новости».
Издание подчеркивает, что Пхеньян и Москва только рады усилить давление на Вашингтон в этом районе, чтобы осложнить жизнь Белого дома.
В статье отмечено, что Кремль во время высокой напряженности в отношениях с НАТО даже начал масштабные учения в прибрежных районах Дальнего Востока, как бы поясняя, что хочет расширить свое военное присутствие в Тихом океане.
По мнению журналистов, «треугольник смерти» угрожает деятельности Штатов, так как участники, а именно Россия, Китай и Северная Корея, предприняли действия, вынуждающие американских военных пересмотреть свои оперативные планы.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявлял, что Россия и Китай твердо отстаивают основанный на международном праве миропорядок, основополагающие нормы и принципы международных отношений, базирующиеся на принципах Устава ООН, претворяют в жизнь подлинную многополярность.
Минченко: Китай перешел к «телефонной дипломатии» с США и Украиной
Политолог Минченко объяснил, почему Байден не может добиться телефонного разговора с лидером КНР
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КНР прибегает к телефонной дипломатии, превращая сам факт диалога с лидерами западных стран в демонстрацию своего отношения к ним. Любые партнеры Вашингтона могут стать персонами нон-грата для Китая. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Евгений Минченко. Ранее в Белом Доме рассказали о неудачных попытках президента США Джо Байдена поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином.
«КНР целенаправленно посылает США сигналы о том, что в их отношениях имеется ряд проблем, которые делают невозможным любой конструктивный диалог. Если учитывать, что ранее подобные трудности испытывал Владимир Зеленский, то можно утверждать о возникновении своеобразной «телефонной дипломатии» со стороны Пекина», – сказал Евгений Минченко, директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
«Вашингтон стал слишком часто использовать нравоучительный тон в отношении внешней политики КНР. Терпение Китая постепенно заканчивается, и уже сейчас мы можем заметить появление достаточно жестких ответов Поднебесной. В частности, недавно звучали заявления со стороны Пекина о том, что США не могут указывать ему на то, с кем поддерживать контакты, а с кем – нет», – подчеркивает эксперт.
«Следующими, кто не сможет дозвониться Си, могут быть лидеры ближайших союзников США. Например, с премьер-министром Канады Джастином Трюдо у главы КНР уже была неприятная история, связанная со сливом конфиденциальных данных западным коллегой. Это и может послужить поводом для того, чтобы разговор не состоялся», – резюмирует Минченко.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден по-прежнему хочет поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином. Тем не менее, никаких обновлений по потенциальной беседе двух лидеров с китайской стороны до сих пор нет.
Подчеркивается, что американская администрация верит в необходимость поддержания открытых каналов связи с Пекином и в важность отношений с учетом конкуренций двух стран.
Напомним, ранее Владимир Зеленский пытался провести беседу с Си Цзиньпином по телефону. Как заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, лидер КНР проведет беседу с президентом Украины только после того, когда «условия и время станут подходящими».
Между тем, в начале апреля президент Франции Эммануэль Макрон посетил Китай, где встретился с главой КНР Си Цзиньпином. Известно, что одной из наиболее главных тем обсуждения двух лидеров стала СВО. Макрон пытался изменить позицию Поднебесной по вопросу поддержки России, однако Пекин сохранил приверженность собственному мирному плану, который был поддержан и Москвой.
Напомним, 16 апреля также состоялся визит президента Бразилии Лулы да Силва в КНР. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как сотрудничество двух стран может повлиять на роль Глобального Юга на международной арене.
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Премьер Австралии сообщил об обнаружении потопленного США в 1942 году судна с телами пленных
Премьер Австралии Альбанезе сообщил об обнаружении потопленного США в 1942 году судна с телами пленных
Японское судно Montevideo Maru во время Второй мировой войны было потоплено флотом США, в субботу корабль с останками 1060 пленных удалось обнаружить, сообщил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.
Премьер написал, что на борту находились 1060 пленных и 850 австралийских военнослужащих, передает РИА «Новости» со ссылкой на соцсети политика.
Японское судно было потоплено 1 июля 1942 года подлодкой США, погибли тогда более 1 тыс. пленных. Эта трагедия стала одной из крупнейших в истории Австралии.
Ранее сообщалось, что Австралия отправила Киеву автономные военные дроны Altius 600M, они выступают, в том числе в роли «камикадзе».
У Google Maps в России возникли проблемы с построением маршрутов
Интернет-сервис Google Maps (карты Google) частично перестал показывать маршруты общественного транспорта в России
Интернет-сервис Google Maps (карты Google) частично перестал показывать маршруты общественного транспорта в России.
При попытке построить маршрут в Москве в некоторых случаях появляется сообщение: «Не удалось построить маршрут для общественного транспорта». Такая же проблема наблюдается и в других городах, например в Петербурге, Казани, Екатеринбурге, передает ТАСС.
Напомним, во вторник на компанию Google составили новый административный протокол за неудаление запрещенной информации.
Лавров назвал безнадежным курс США на «крестовый поход» против интересов России
Курс США на «крестовый поход» против российской культуры, традиций и российских интересов безнадежен, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей.
Лавров подчеркнул, что в этом «крестовом походе» Вашингтон выбрал в качестве наконечника «киевский нацистский режим, накачивая его все новыми системами вооружения», но это безнадежно, передает ТАСС.
Ранее Лавров направил приглашения руководителям внешнеполитических ведомств ряда стран, в том числе госсекретарю США Энтони Блинкену, принять участие в министерских заседаниях СБ ООН.
Дерипаска предсказал «мир без гегемона»
Дерипаска предсказал прекращение доминирования доллара и «мир без гегемона»
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Через пять лет доминирование доллара в мировых расчетах завершится, заявил российский миллиардер Олег Дерипаска.
Дерипаска отметил в Telegram, что прежде «доминирование доллара в мировых расчетах, финансовых операциях казалось абсолютно незыблемым», сейчас же «этому доминированию очень быстро начинает приходить конец». Как указал Дерипаска, ситуация изменилась после того, как доллар стал «оружием возмездия против всех несогласных».
По словам Дерипаски, снижение расчетов в долларах «впечатляет». Он полагает, что «уже через пять лет мир будет более сбалансирован, расчеты диверсифицированы, крипто-цифровые валюты будут совместимы». По его прогнозу, сперва будут трудности, но позднее «мир откроет для себя новое качество». Дерипаска заявил, что «это уже будет мир без гегемона».
При этом Дерипаска заявил, что «наша кабальная финансовая система нас еще долго будет тянуть вниз, вися тяжелой гирей дорогих кредитов в экономике» России.
Напомним, глава Европейского центрального банка, экс-глава МВФ Кристин Лагард заявила об угрозе ведущим позициям доллара и евро. Лауреат Нобелевской премии по экономике Нуриэль Рубини, который предсказал мировой экономический кризис 2008 года, допустил закат доллара как резервной валюты в течение десяти лет.
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Глава Duracell в России подтвердил информацию об уходе бренда
Глава Duracell Коротаев подтвердил информацию об уходе бренда из России
Генеральный директор Duracell в России Юрий Коротаев подтвердил подлинность письма, в котором сообщил об уходе компании с российского рынка.
По его словам, письмо является подлинным, однако дополнительных комментариев он дать не может, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Подъем».
При этом Коротаев отметил, что экологические проекты останутся, проговариваются детали.
Ранее официальный дилер Duracell сообщил, что не получал уведомлений о прекращении работы компании в России.
До этого Минпромторг скорректировал перечень товаров для параллельного импорта и направил его на регистрацию в Минюст: расширена номенклатура по BMW и Siemens, в перечень также планируется включить Lego, а исключить Duracell и Merries.
Лавров: Россия не забудет и не простит невыдачу виз США российским журналистам
США показали, чего стоят их заявления о свободе слова, когда отказали в выдаче виз российским журналистам для участия в работе СБ ООН, этого Россия не забудет и не простит, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Самое главное, будьте уверены: не забудем, не простим», – сказал Лавров в видео, которое опубликовала в Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА «Новости».
По его мнению, он знал, что «американские коллеги славятся такого рода вещами, но был уверен, что все-таки на этот раз, с учетом того внимания, которое было привлечено к их безобразному поведению, все будет иначе», но это ошибка.
Как указал Лавров, страна, которая себя называет самой сильной, самой умной, самой свободной, самой справедливой, струсила. Он отметил, что она сделала глупость, и «показала, чего стоят на самом деле ее клятвенные заверения о защите свободы слова, о доступе к информации и так далее».
Обращаясь к журналистам, Лавров добавил, что МИД России придется работать за российских журналистов, которым не выдали американские визы, «больше энергии проявлять, прикладывать больше сил, чтобы донести правду до мирового сообщества».
Глава российской дипломатии посоветовал им отслеживать то, что РФ там будет делать через свои каналы, и распространять правду. Он выразил убеждение, что «к ней будет гораздо больше интереса проявлено во всем мире, чем к той процеживаемой якобы информации, которую спускают на головы своим зрителям, слушателям, читателям наши западные коллеги».
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков назвал издевательством невыдачу российским журналистам виз для освещения работы Сергея Лаврова в мероприятиях в Нью-Йорке и пообещал, что ответ Вашингтону обязательно будет дан.
В воскресенье Мария Захарова сообщила, что за 40 минут до вылета в США российские журналисты так и не получили визы. По ее словам, ответ американского посольства о том, что оно «работает над этим», является манипулированием темой свободы слова и правами журналистов.
В США предупредили о возможности эскалации конфликта на Украине
Полковник Макгрегор: Мнение генсека НАТО Столтенберга о месте Украины в альянсе сигнализирует о перспективах эскалации
Мнение генсека НАТО Йенса Столтенберга о месте Украины в альянсе сигнализирует о нежелании Запада идти на переговоры с Россией по Украине и дальнейших перспективах эскалации конфликта, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время поездки в Киев выразил мнение, что место Украины якобы в евроатлантической семье, в НАТО, и со временем поддержка со стороны членов альянса поможет сделать это возможным. В свою очередь полковник Макгрегор выразил мнение в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что наиболее опасно то, что слова Столтенберга – это сигнал о том, что Запад не хочет идти на переговоры с Россией по Украине, передает РИА «Новости».
Напомним, во вторник стало известно, что НАТО ведет подготовку к боевым действиям из-за ситуации на Украине, альянс уже направил войска в восемь государств у границы с Россией и сейчас рассматривает возможность их усиления.
Politico: В Белом доме испугались дефолта США из-за нежелания Байдена договориться с Маккарти
Politico: Риск дефолта в США очень велик из-за нежелания Джо Байдена договориться с Маккарти о госдолге
Представители Белого дома обеспокоены угрозой дефолта из-за отсутствия переговоров по повышению потолка государственного долга между Джо Байденом и спикером палаты представителей конгресса Кевином Маккарти, сообщило Politico.
Издание пишет, что в администрации Байдена встревожены серьезной вероятностью дефолта американской экономики из-за прогнозов высокопоставленных представителей, занимающихся финансовыми и экономическими вопросами, пишет «Газета.Ru».
При этом, между Байденом и Маккарти нет никаких коммуникаций, они взаимодействуют лишь через высказывания в прессе.
Между тем, глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард считает, что администрация США не может допустить дефолт в стране, так как это стало бы катастрофой и повлекло серьезные негативные последствия для всего мира.
Напомним, в конце марта секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил об уверенном движении США к дефолту и финансовому кризису.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, какие признаки говорят о новом кризисе в Штатах и почему их тщательно скрывают.
Bloomberg: Евросоюз планирует запретить транзит ряда товаров через Россию
Bloomberg: Новый пакет санкций Евросоюза против России включит запрет на транзит ряда товаров
Евросоюз планирует ввести запрет на транзит ряда товаров, в том числе на распространение многочисленных технологий, через территорию России в рамках нового, 11-го, пакета санкций, сообщает Bloomberg.
Агентство передает, что Польша, Эстония и Литва призывают ЕС ввести запрет на транзит через Россию товаров и технологий, которые могут быть использованы российской военной, авиационной и космической промышленностью, пишет «Коммерсант».
Кроме того, под санкции могут попасть танкеры и суда, которые не включают навигационные системы.
По данным источников агентства, в новый пакет санкций вряд ли будет включена госкорпорация «Росатом», из-за того, что ряд стран выступают против введения ограничений против компании.
Ранее агентство Киодо сообщило, что страны-представительницы G7 допускают введение запрета на экспорт в Россию почти на все товары.
Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкции против России будут бить по мировой экономике и могут привести к всемирному кризису.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Европа испугалась новых санкций против России.
США уклонились от ответа о возможном полном запрете экспорта в Россию
Вашингтон не комментирует сообщения о возможном почти полном запрете экспорта в Россию, заявил заместитель главы пресс-службы госдепартамента США Ведант Пател.
Уже примененные санкции США и их союзников оказали «очевидное влияние» на Россию и ее экономику, заявил Пател, передает ТАСС.
Он сказал, что «не будет забегать вперед» в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о якобы полном запрете экспорта в Россию.
Напомним, агентство Bloomberg сообщало, что в G7 обсуждается возможность полного запрета на большую часть экспорта в Россию. Между тем высокопоставленный представитель ЕС в Брюсселе опроверг эту информацию.
В МИД назвали издевательством невыдачу виз российским журналистам
Замглавы МИД России Рябков назвал издевательством невыдачу виз российским журналистам
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Невыдача российским журналистам виз для освещения работы министра иностранных дел России Сергея Лаврова в мероприятиях в Нью-Йорке является издевательством, ответ Вашингтону обязательно будет дан, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Как указал Рябков перед вылетом российской делегации в Нью-Йорк, очередной возмутительный, абсолютно неприемлемый прием использовали американцы при подготовке к участию министра иностранных дел РФ Лаврова в мероприятиях завершающегося председательства России в СБ ООН, передает РИА «Новости».
По его словам, группе российских журналистов, которые должны были сопровождать Лаврова в эту командировку, визы выданы не были, причем до последнего момента американцы делали вид, что они работают и «решение вот-вот будет найдено». Он назвал это игрой на нервах, издевательством и очередным отражением того, что коллегам в Вашингтоне не то что верить нельзя, их просто не стоит слушать.
Рябков уточнил, что РФ на протяжении последних дней неоднократно обращалась к ним по этому вопросу, тем не менее результат плачевный, и это вопреки тому, что России давались заверения о том, что визы на подходе, вот-вот будут выданы. «Все это вранье. Это откровенная ложь, и она не красит страну, принимающую у себя, на своей территории штаб-квартиру ООН. Журналисты должны были освещать важнейшее мероприятие в рамках российского председательства в СБ ООН», – подчеркнул он.
Рябков заявил, что все запланированные у Лаврова мероприятия в Нью-Йорке – «это крупные информационные поводы»: «И наш пресс-пул обязательно должен был быть с нами. Этого не случилось. Ответственность целиком на американской стороне».
Замминистра добавил, что РФ найдет формы, как ответить на это, чтобы американцы запомнили надолго, что так не делается, и они это запомнят.
Кроме того, он добавил, что планов встречи глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в Нью-Йорке на «полях» мероприятий по линии СБ ООН нет.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что за 40 минут до вылета в США российские журналисты так и не получили визы. По ее словам, ответ американского посольства о том, что оно «работает над этим», является манипулированием темой свободы слова и правами журналистов.
Захарова указала на манипулирование темой свободы слова в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что невыдача виз США российским журналистам является манипулированием темой свободы слова и правами журналистов.
В своем Telegram-канале она указала, что за 40 минут до вылета в США российские журналисты так и не получили визы. Захарова написала, что ответ американского посольства о том, что оно «работает над этим», является манипулированием темой свободы слова и правами журналистов.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил США в злоупотреблении позицией страны – хозяйки штаб-квартиры ООН. Он пояснил, что делегация России все же получила визы, но США ее «долго мурыжили», а отдельные российские «сотрудники не оказались среди этого списка».