Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии Путин поздравил геологов с профессиональным праздником 2 апреля 2023, 10:34 Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин поздравил геологов и ветеранов отрасли с профессиональным праздником, отметив, что от их ответственного подхода к делу зависят укрепление промышленного и энергетического потенциала, рост экономических показателей и качество жизни людей, сообщили в пресс-службе Кремля. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, говорится, что они посвятили себя непростой, но исключительно важной профессии, требующей от человека глубоких и основательных знаний, настойчивости и самоотдачи, передает РИА «Новости». В поздравлении указывается, что их работа способствует продвижению фундаментальных и прикладных научных исследований, направленных на развитие минерально-сырьевой базы страны, прогнозирование геологических процессов и явлений. Путин отметил, что сегодня перед геологами стоят серьезные, масштабные задачи, приоритетными из них являются реализация проектов по разработке месторождений на территориях Восточной Сибири, Дальнего Востока и континентального шельфа, обеспечение энергетической и сырьевой независимости России. Также российский лидер выразил уверенность в том, что российские геологи будут и в дальнейшем добросовестно работать, внедряя в практику современные технологии, а также используя накопленный опыт, добиваться значимых результатов на благо Отечества. Путин пожелал российским геологам успехов и воплощения в жизнь намеченных планов. Лавров объяснил новые возможности использования ВС России в обновленной концепции внешней политики

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярёв

Российские Вооруженные силы могут быть использованы для отражения или предотвращения нападения на страну или ее союзников, это предполагает обновленная концепция внешней политики, заявил глава МИД Сергей Лавров на совещании с президентом Владимиром Путиным. Во внешней политике России вводится тезис об использовании ВС для отражения или предотвращения вооруженного нападения на страну или ее союзников, заявил Лавров, передает ТАСС. Так Москва недвусмысленно дает понять, что будет отстаивать право российского народа на существование и свободное развитие, указал министр. Глава ведомства добавил, что готовность России соблюдать принцип неделимости безопасности только в отношении тех государств и их объединений, которые проявляют взаимность в этом вопросе. Ранее в пятницу президент Путин утвердил новую концепцию внешней политики страны. Он пояснил, что это – добротная доктринальная основа для работы по международным делам. Эксперт: Запад лишился возможности шантажировать Россию поставками лекарств По мнению экспертов, российская фармацевтика должна удовлетворять все потребности россиян в лекарствах

Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Текст: Олег Исайченко

Россия должна самостоятельно производить все социально значимые лекарства и достичь фармакологического суверенитета, а после полного закрытия своих потребностей в лекарственных препаратах – нарастить их выпуск для экспорта, заявили опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. В четверг Владимир Путин открыл новые фармацевтические производства в Калининграде, Санкт-Петербурге и Саранске. «Россия с 2008 года реализовывала собственную стратегию развития фармацевтической отрасли. Ее суть заключалась в том, чтобы убрать избыточное давление на систему госзакупок азиатских дженериков», – говорит зампредседателя думского комитета по экономической политике Станислав Наумов. «Благодаря этому было налажено собственное производство, партнерство с крупными американскими и европейскими производителями, обеспечен выход на международные стандарты качества и безопасности лекарственных средств. Первый этап завершен, но мы закономерно двигаемся дальше», – отметил собеседник. По его словам, пандемия коронавируса поставила отечественную фармацевтическую отрасль в зависимость от сырья из Китая, Индии и других стран. «Теперь наша задача – выйти на полный цикл производства, чтобы ни от кого не зависеть и самостоятельно производить все социально значимые лекарства на территории России», – добавил он. По его словам, сегодня государство не только декларирует заботу о здоровье граждан, но и системно выстраивает работу по обеспечению населения лекарственными препаратами. «Так, к примеру, фонд «Круг добра» решает задачи по снабжению лекарственными препаратами тяжелобольных детей – появились централизованные закупки. Депутаты уже поддержали увеличение на 10 млрд рублей финансирование закупок лекарств для пожилых людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом», – подчеркнул Наумов. «Запуск новых фармацевтических производств – это важнейший элемент импортозамещения лекарств и различных препаратов. Действующая стратегия развития здравоохранения РФ была принята в рамках Совета безопасности. Это подчеркивает важность данной сферы именно на стратегическом уровне. Об этом же говорит и личное участие Путина в открытии предприятий», – отметил политолог, профессор НИУ ВШЭ Марат Баширов. «В последние годы западные страны пытались шантажировать нас, раскачивать ситуацию в России прекращением поставок жизненно важных и сложных в производстве лекарств. На Западе надеялись, что происходящее вызовет протесты и недовольство в России. Но мы налаживаем не только производство препаратов, но и выпуск специфической номенклатуры – специальных шприцов, катетеров, емкостей и контейнеров для транспортировки лекарств», – подчеркнул собеседник. «Заметьте: президент отдельно подчеркнул, что России нужно наращивать производство не только по всему спектру фармакологических групп, но и обучать своих специалистов для работы с препаратами – химиков, врачей. Так мы идем к полному фармакологическому суверенитету. И отбираем у недружественных стран еще один инструмент для возможных провокаций в отношении нашего общества», – пояснил эксперт. «Дальнейшим шагом – после полного закрытия своих потребностей в лекарствах, препаратах и компонентах для их производства – должно стать наращивание их выпуска для экспорта. Вот такой рывок мы вполне способны сделать, чтобы окончательно преодолеть последствия кризиса 90-х годов. Тогда, напомню, транснациональные фармацевтические гиганты оккупировали наш рынок. Мы не позволим, чтобы здоровье россиян снова впало в зависимость от компаний из США и ЕС. И участие Путина в открытии производств подтвердило этот тезис», – резюмировал Баширов. В четверг президент России Владимир Путин по видеосвязи участвовал в открытии новых фармацевтических производств в Калининграде, Санкт-Петербурге и Саранске. Он отметил, что отрасль демонстрирует положительную динамику и специалисты вносят огромный вклад в расширение возможностей этой сферы в стране. Президент поблагодарил всех, кто занимается расширением фарминдустрии в России. «Ваш труд – это весомый вклад в развитие российской фарминдустрии, в расширение возможностей отрасли. И устойчиво-ритмичная работа имеет огромное значение для всей страны, для обеспечения наших граждан доступными, качественными лекарствами», – сказал глава государства. Президент отметил, что необходимо нарастить долю отечественных лекарств на российском рынке и укрепить независимость от иностранных поставщиков. «Нам важно увеличить выпуск российских субстанций, повысить долю отечественных препаратов на внутреннем рынке, в том числе региональном, укрепить независимость от поставщиков из-за рубежа, особенно со стороны тех поставщиков, которые создают для нас немало трудностей», – призвал президент. Он добавил, что Россия продолжит развивать механизмы поддержки фармацевтических компаний. Новости СМИ2 Путин утвердил концепцию внешней политики России

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Текст: Елизавета Шишкова

Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении концепции внешней политики России, которая ляжет в основу практических действий в среднесрочной и на более отдаленную перспективу. Об этом президент сообщил во время совещания с постоянными членами Совета безопасности. «Сегодня первым пунктом нашей повестки обсудим концепцию внешней политики Российской Федерации. Кардинальные изменения в международной жизни потребовали от нас серьезно скорректировать ключевые документы стратегического планирования, в их числе концепция внешней политики Российской Федерации, где обозначены принципы, задачи, приоритеты дипломатической деятельности», – сказал он, передает РИА «Новости». Путин добавил, что в перспективном планировании действий российских властей важно учитывать всю полноту факторов и тенденций развития международных отношений, «работать на укрепление суверенитета России, повышение роли нашей страны в решении мировых проблем и формировании более справедливого, многополярного миропорядка». Путин добавил, что МИД России вместе другими ведомствами провел кропотливую работу по приведению концепции внешней политики в соответствие с современными реалиями. Глава государства поблагодарил всех, кто непосредственно занимался разработкой документа. Он назвал концепцию взвешенной, которая ляжет в основу наших практических действий в среднесрочной и на более отдаленную перспективу. Путин назвал основные принципы новой концепции внешней политики России 31 марта 2023, 14:35 Текст: Елизавета Шишкова

Новая концепция внешней политики России является добротной доктринальной основой для дальнейшей работы по международным делам, заявил президент Владимир Путин. Властям важно работать на укрепление суверенитета страны и повышение ее роли в решении мировых проблем, передает РИА «Новости». В частности, необходимо уделить особое внимание формированию условий для отказа недружественных стран от враждебной политики по отношению к России. «В ответ на недружественные действия Запада Россия намерена отстаивать свое право на существование и свободное развитие всеми имеющимися средствами», – цитирует документ ТАСС. Министерство иностранных дел будет выполнять координирующую роль в реализации концепции России по внешней политике, опираясь на поддержку других ведомств. Ранее Путин утвердил новую концепцию внешней политики России. Новости СМИ2 Политолог: Новая Концепция внешней политики России отразила ключевые изменения в мире Политолог Тимофеев назвал ключевые аспекты новой Концепции внешней политики России

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Текст: Алёна Задорожная

В новой Концепции внешней политики России есть ключевые тезисы, которые в полной мере отражают сегодняшние геополитические реалии. Это комплексный и многомерный подход к пониманию современного мира, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Тимофеев. Ранее президент Владимир Путин подписал новую Концепцию внешней политики. «В подписанной президентом Концепции появились новые понятия, например, такие как «евро-тихоокеанская держава». Полагаю, вскоре мы увидим пояснение этих терминов от профильных ведомств», – сказал Иван Тимофеев, генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД), программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай». «Разумеется, в рамках концепции трудно ожидать подробного разъяснения каждого тезиса. Но появление таких понятий в столь важном документе говорит о том, что концептуальная работа не стоит на месте. Идет непрерывный процесс переосмысления и самой России, и ее места в мире, и нашей внешнеполитической идентичности», – заметил собеседник. «Также в Концепции стоит обратить внимание на деление мира на макрорегионы и структурировании представления о нашем окружении. Это новая, более широкая рамка, которая учитывает всякого рода цивилизационные, экономические и прочие аспекты. На мой взгляд, мы видим комплексный и многомерный подход к пониманию современного мира», – полагает политолог. «Важен и тезис о том, что Россия не является врагом Запада. Президент Владимир Путин ранее говорил, что сдерживание западных стран не является для нашего государства самоцелью. Мы реагируем на угрозы, которые возникают. Да, Россия может идти на достаточно жесткие меры. Но, опять же, глава государства акцентировал: не надо путать западное общество и западные элиты. И эта позиция нашла отражение в опубликованном документе», – продолжил политолог. «Также стоит обратить внимание на пункт о том, что в случае опасности для страны или ее союзников Россия готова применить силу. Использование силы – один из инструментов внешней политики. Наши конкуренты применяют ее тогда, когда считают нужным. Мы же долгие годы выступаем за использование подобных механизмов в рамках международного права, в соответствии с 51-й статьей устава ООН. Вместе с тем мы четко посылаем сигнал о намерении в полной мере защищать национальные интересы», – объяснил он. «Новая Концепция, на мой взгляд, не потребует экстренного изменения принципов работы профильных ведомств или диппредставительств. Ведь подобная работа уже идет, концептуально документ зафиксировал изменения международной среды, которые начались задолго до написания текста. Концепция внешней политики – своего рода резюме уже произошедших событий и взгляд в будущее», – заключил Тимофеев В пятницу президент Владимир Путин подписал указ об утверждении Концепции внешней политики России, которая ляжет в основу практических действий страны в среднесрочной и более отдаленной перспективе. Об этом президент сообщил во время совещания с постоянными членами Совета Безопасности. Документ состоит из шести разделов и 76 пунктов. Согласно тексту самой Концепции, она является документом стратегического планирования и представляет собой систему взглядов на национальные интересы РФ во внешнеполитической сфере, базовые принципы, стратегические цели, основные задачи и приоритетные направления внешней политики. Из текста Концепции следует, что Россия самоопределилась в качестве самобытной страны-цивилизации, обширной евразийской и евро-тихоокеанской державы, одного из суверенных центров мирового развития, играющего уникальную роль в поддержании глобального баланса сил и обеспечении мирного, поступательного развития человечества. При этом Россия не считает себя врагом Запада, не изолируется от него, не имеет по отношению к нему враждебных намерений, рассчитывает на осознание им бесперспективности конфронтации с Россией, принятие многополярных реалий. Кроме того, Россия намерена уделять приоритетное внимание устранению рудиментов доминирования США и других недружественных государств в мировых делах. Также Россия стремится к обеспечению безопасности в равной мере для всех государств на основе принципа взаимности. Приоритеты гуманитарной политики России за рубежом – противодействие кампании русофобии, защита русского языка, российской культуры, спорта, Русской православной церкви от дискриминации. Особо важное значение для России имеет всеобъемлющее углубление связей и координации с дружественными суверенными глобальными центрами силы – Китаем и Индией. Флагманский проект России в XXI веке – превращение Евразии в единое общеконтинентальное пространство мира, стабильности, взаимного доверия, развития и процветания. Помимо этого, Россия считает исламскую цивилизацию дружественной и планирует укреплять всеобъемлющее взаимовыгодное сотрудничество с ней. Также Россия намерена способствовать дальнейшему становлению Африки в качестве самобытного и влиятельного центра мирового развития. Россия будет наращивать сотрудничество с Латинской Америкой на прагматичной, деидеологизированной и взаимовыгодной основе. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин подписал указ о весеннем призыве в армию 30 марта 2023, 19:38 Текст: Алексей Дегтярёв

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве российских граждан на военную службу, призыв начнется с 1 апреля 2023 года. Призыв начнется с 1 апреля и продлится до 15 июля 2023 года, призыву подлежат граждане Российской Федерации от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву на военную службу, говорится в указе. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Всего планируется призвать 147 тыс. человек. В осенний призыв на военную службу были призваны 120 тыс. человек. Новости СМИ2 Путин освободил от должностей послов в Латвии и Эстонии 31 марта 2023, 11:55 Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин подписал указы, которыми освободил от должностей посла России в Латвии Михаила Ванина и посла России в Эстонии Владимира Липаева. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации (Ванин, Липаев). Липаев уехал из Эстонии в начале февраля после того, как Москва в ответ на действия эстонской стороны понизила уровень дипломатических отношений с этой республикой. Тогда же Латвия из солидарности с Эстонией понизила уровень дипотношений с Россией. Кремль отреагировал на предложенный Лукашенко план перемирия на Украине Песков: Путин и Лукашенко на ВГС наверняка обсудят идею главы Белоруссии объявить перемирие на Украине 31 марта 2023, 13:55 Текст: Антон Никитин

Кремль слышал предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко объявить перемирие на Украине без права перегруппировки войск, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля допустил возможность, что эта тема будет обсуждаться на следующей неделе на заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства, в котором будут участвовать лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, передает РИА «Новости». По словам Пескова, это мероприятие даст возможность президентам еще раз обстоятельно поговорить друг с другом, «наверняка будут и эту тему (перемирия на Украине – прим. ВЗГЛЯД) обсуждать». Песков добавил, что в контексте СВО, тем не менее, пока ничего не меняется, спецоперация продолжается, «поскольку это является на сегодня единственным средством достижения тех целей, которые стоят перед нашей страной». Ранее Лукашенко предложил объявить на Украине прекращение боевых действий без права перемещения техники и перегруппировки войск. По словам главы Белоруссии, если Запад обманом попытается снова использовать паузу для усиления своих позиций, то Россия сможет задействовать всю мощь своего ВПК – и фосфорные боеприпасы, и обедненный уран, и обогащенный уран. Новости СМИ2 Путин отчитался о доходах за 2022 год Песков: Путин уже сдал декларацию о доходах за 2022 год 31 марта 2023, 11:05 Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин уже сдал декларацию о доходах за прошлый год, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Песков сообщил ТАСС, что отчитаться о доходах уже успело большинство сотрудников Кремля. Он отметил, что отведенный на это срок еще не истек, последний день для подачи документов – 31 марта. В феврале президент Владимир Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных с 1 марта 2023 года. Теперь в Сети будет публиковаться только обобщенная, статистическая информация. Путин принял участие в открытии фармпроизводств в российских регионах Путин открывает фармпроизводства в Калининградской области, Мордовии и Петербурге 30 марта 2023, 16:22 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия новых фармацевтических производств в Калининградской области, Мордовии и Санкт-Петербурге. На связь с главой государства по видеосвязи выйдут глава Минпромторга Денис Мантуров, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава Мордовии Артем Здунов, передает РИА «Новости». Ранее Путин по видеосвязи открыл завод «Титан-Полимер» в Псковской области. Новости СМИ2 Путин поставил задачу увеличить долю отечественных лекарств на рынке

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на церемонии открытия новых фармацевтических производств, в которой он принял участие по видеосвязи, поставил задачу увеличить долю отечественных лекарств на рынке и укрепить независимость от зарубежных поставщиков. «Нам важно увеличить выпуск российских субстанций, повысить долю отечественных препаратов на внутреннем рынке, в том числе региональном, укрепить независимость от поставщиков из-за рубежа, особенно со стороны тех поставщиков, которые создают для нас немало трудностей», – приводит его слова ТАСС. Напомним, Путин принимает участие в церемонии открытия новых фармацевтических производств в Калининградской области, Мордовии и Санкт-Петербурге. Лукашенко рассказал о намерении встретиться с Путиным Лукашенко запланировал встречу с Путиным перед заседанием совета Союзного государства 31 марта 2023, 18:03 Текст: Алексей Дегтярёв

Белорусский лидер Александр Лукашенко намеревается провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным перед заседанием Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства. Лукашенко в ходе послания белорусскому народу и парламенту пояснил, что договорился с Путиным встретиться за сутки до ВГС, передает ТАСС. В ходе встречи, по его словам, будут затронуты вопросы, которые не подлежат обсуждению на совете. До этого президент Белоруссии отмечал, что на фоне геополитической обстановки активизировал контакты с президентом России Владимиром Путиным по поводу возвращения ядерного оружия в Белоруссию. Новости СМИ2 Путин: Россия продолжит развивать механизмы поддержки фармкомпаний 30 марта 2023, 17:07 Текст: Ольга Иванова

Россия продолжит развивать механизмы поддержки фармацевтических компаний, заявил президент России Владимир Путин в ходе открытия новых фармацевтических производств. «Государство, безусловно, продолжит развивать механизмы поддержки отрасли», – сказал Путин, его слова приводит РИА «Новости». По его словам, в этом году запускается программа по «предоставлению инвестиционных кредитов по льготной ставке на создание мощностей по синтезу фармсубстанций и производства лекарств по полному циклу». «Уверен, что все инвестиции, все вложения, которые сделаны сейчас и планируются в будущем, будут окупаемыми и будут служить развитию бизнеса. Но самое главное, что все, что делается, пойдет на пользу людям», – сказал Путин. Ранее Путин заявил, что российская фармацевтическая промышленность демонстрирует позитивную динамику. Путин отметил позитивную динамику фармацевтической отрасли в России 30 марта 2023, 16:44 Текст: Елизавета Шишкова

Российская фармацевтическая промышленность демонстрирует позитивную динамику, заявил президент Владимир Путин в четверг, открывая по видео-конференц-связи (ВКС) новые фармпроизводства в регионах. Он подчеркнул, что «устойчивая, ритмичная работа отрасли имеет огромное значение для всей страны, в первую очередь для обеспечения россиян доступными, качественными лекарствами», передает ТАСС. Путин также поручил увеличить долю отечественных лекарств на рынке и укрепить независимость от зарубежных поставщиков. Президент принял участие по ВКС в церемонии открытия новых фармацевтических производств в Калининградской области, Мордовии и Санкт-Петербурге. Новости СМИ2 Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии Путин направил Лукашенко поздравление по случаю Дня единения народов России и Белоруссии 2 апреля 2023, 09:26 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин направил лидеру Белоруссии Александру Лукашенко поздравление по случаю Дня единения народов России и Белоруссии, отметив, что несмотря на санкционное давление Россия и Белоруссия эффективно координируют усилия на международной арене, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. «Уважаемый Александр Григорьевич, примите самые тёплые поздравления по случаю Дня единения народов России и Беларуси... Несмотря на беспрецедентное санкционное давление извне, мы эффективно координируем усилия на международной арене, в сфере обороны и безопасности, успешно реализуем программы, направленные на упрочение финансово-экономического и научно-технологического суверенитета», – передает РИА «Новости» текст поздравления. Также российский лидер отметил, что Россия и Белоруссия планомерно расширяют взаимовыгодное сотрудничество, энергично совершенствуя механизмы Союзного государства. Путин заявил, что уверен в дальнейшем наращивании союзнических связей братских народов. Также президент пожелал Лукашенко крепкого здоровья и успехов, а гражданам Белоруссии – счастья и процветания.