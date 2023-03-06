Срок расследования дела о теракте на Крымском мосту продлили до лета

Срок расследования по делу о теракте на Крымском мосту продлили до 8 июня

Следствие продлило срок расследования по делу о теракте на Крымском мосту в октябре 2022 года до 8 июня, сообщили в следственных органах.

Следователь в суде, где решается вопрос о продлении меры пресечения пяти фигурантам дела, заявил, что срок следствия продлен до 8 июня, необходимо завершить еще 40 судебных экспертиз, получить ответы на запросы, передает ТАСС.

Басманный суд Москвы в понедельник рассматривает вопрос о продлении срока содержания под стражей, ранее арестованным в Крыму, пяти фигурантам дела. Среди них граждане РФ Артем и Григорий Азатьяновы, граждане Украины Роман Соломко и Владимир Злоба, а также гражданин Армении Артур Терчанян.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что Крымский мост, поврежденный в результате теракта 8 октября 2022 года, полностью открыт для автомобильного движения по всем полосам.

Напомним, инцидент произошел 8 октября на Крымском мосту, где был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильного моста, погибли четыре человека.