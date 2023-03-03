Суперфиналист «Лидеров России» решил запустить соцсеть для владельцев собак

Суперфиналист «Лидеров России» Фролов решил запустить социальную сеть для любителей и владельцев собак

Суперфиналист конкурса управленцев «Лидеры России» Владимир Фролов из Петербурга решил дать старт новой социальной сети для любителей и владельцев собак «Айда гулять».

Предполагается, что проект поможет хозяевам питомцев находить единомышленников, подскажет, как правильно заботиться любимцах и поспособствует формированию ответственного отношения к собакам, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Старт проекта намечен на апрель 2023 года. Соцсеть «Айда гулять» будет доступна во всей стране. Продвижение начнется с Москвы, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областей, а затем в остальных регионах России, сообщил основатель проекта – победитель трека «Бизнес и промышленность» и суперфиналист четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» Владимир Фролов. Он отметил, что ему не известны аналоги подобной соцсети ни в России, ни за рубежом. Разработкой инновационного цифрового продукта занималась российская команда : «Это мои друзья, энтузиасты и профессионалы своего дела. Рассчитываем, что со временем соцсеть будет закрывать 99,9% информационных потребностей владельцев собак, поможет спасти миллионы жизней четвероногих», – сказал Фролов.

Сеть будет функционировать посредством приложения на платформах iOS и Android. Информация о проекте содержится на сайте АйдаГулять.рф. До запуска приложения взаимодействие пользователей происходит в группе проекта в Telegram.

«Айда гулять» – соцсеть с геолокацией. Пользователь создает профиль для себя и собаки, и при включении режима прогулки их местоположение отображается на карте, становясь видимым для других пользователей.

Создатели планируют кроме общения расширить функционал соцсети взаимодействием с ветеринарными клиниками и приютами. Пользователи, например, смогут взять нового друга или договориться о выгуле.