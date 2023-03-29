МИД: США расширили список своих нарушений по ДСНВ

Замглавы МИД Рябков: США расширили список своих нарушений по ДСНВ, отказавшись передать данные России

Соединенные Штаты снова расширили список собственных нарушений касательно Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), отказавшись при этом передать России данные за последние полгода, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, свой отказ предоставить данные в США мотивировали тем, что Москва не изъявила готовности предоставить собственные данные по вопросу договора, передает ТАСС.

Также Рябков отметил, что в Госдепартаменте заверяют в выполнении всех основных положений договора.

«Пока мы с сожалением констатируем, что США расширили список своих нарушений договора, им никто не давал право», – подчеркнул он.

Кроме того, замглавы МИД добавил, что для отказа о передаче данных США должны либо выйти из договора, либо формально приостановить его действие.

«Ни то ни другое не было осуществлено, соответственно США вновь продемонстрировали, что они грубым образом нарушили обязательства в рамках ДНСВ», – заключил он.

Ранее в Совфеде указали на двуличие США в вопросе ДСНВ.

Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что США не хотели бы приостанавливать с Россией обмен информацией в рамках договора.