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Путин опроверг угрозу для Запада от сотрудничества России и Китая
Путин: Мы не создаем с Китаем никакого военного союза
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Президент России Владимир Путин подчеркнул, что сотрудничество России и Китая – «это не военный союз».
В эфире телеканала «Россия-24» в интервью журналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, несет ли угрозу для Запада сотрудничество Москвы и Пекина, Путин ответил, что это «абсолютно не соответствует действительности», передает ТАСС.
«Мы ведь не создаем с Китаем никакого военного союза. Да, у нас есть сотрудничество и в сфере военно-технического взаимодействия, мы не скрываем, но прозрачное, там нет ничего секретного», – сказал Путин.
Он отметил, что в новой стратегической концепции Североатлантического альянса прямо написано о планах развития отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и о планах создавать «глобальное НАТО».
По его словам, Москва развивает с Пекином и военное сотрудничество, в том числе проводит совместные учения. «Кстати говоря, не только с Китаем, но и с другими странами. Даже до сих пор продолжаем, несмотря на события на Донбассе, в Запорожье и Херсоне. Мы же все продолжаем, это все прозрачно, но это не военный союз», – заключил президент.
«Что делают Соединенные Штаты? Они создают все новые и новые союзы. И это дает основания Западным аналитикам, западным политологам говорить как раз о том, что Запад строит новые «оси». <...> Сами западные аналитики – не мы, они говорят о том, что Запад начинает строить новую ось наподобие той, что была создана еще в 1930-е годы фашистскими режимами в Германии и Италии и милитаристской Японии», – подчеркнул Путин.
Напомним, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали заявления об углублении отношений двух стран и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
Путин указал на «огромную ошибку» США с долларом
Путин счел «огромной ошибкой» решение США ограничить расчеты в долларах
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США, ограничивая использование доллара, «пилят сук, на котором сидят», заявил глава российского государства Владимир Путин.
Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину сказал, что США, руководствуясь «сиюминутными конъюнктурными» политическими целями, сами себе «в ногу стреляют», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».
Президент опроверг утверждения США о якобы посягательстве России на доллар. Он отметил, что США сами мешают России использовать американскую валюту, поэтому пришлось перейти на расчеты в других валютах, в частности, использовать юань.
«Вы знаете, что нефтедобывающие страны Ближнего Востока заявили, что они тоже хотят вести расчеты в юанях? Мы так постепенно будем это расширять, расширять (использование) тех валют, которые являются надежными», – сказал он.
По его словам, в мире после заморозки российских золотовалютных резервов «сделали вывод», что США являются ненадежными партнерами. Путин признал, что доллар сохраняет ряд преимуществ, в то время как у других валют есть ограничения, но «каждая страна заинтересована в укреплении своей национальной валюты». Решение США ограничить расчеты в долларах «в отношении тех стран, которые им почему-то не нравятся», Путин назвал «огромной ошибкой».
Напомним, указывалось, что после того, как Запад ввел санкции против России и заморозил активы на 300 млрд долларов, Китай и другие страны начали опасаться, что в будущем под санкции Вашингтона может попасть любая из них.
Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства за 2022 год, сообщил, что планируется продолжить увеличение расчетов в национальных валютах в рамках ЕАЭС. Путин заявил о необходимости дальше поощрять практику взаиморасчетов России и Китая в национальных валютах.
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Москва отреагировала на заявления США о подрыве «Северных потоков»
Посольство РФ в Вашингтоне: Заявления США о непричастности к подрыву «Северных потоков» не вызывают никакого доверия
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Заявления США о непричастности к подрыву «Северных потоков» не вызывают доверия на фоне обещаний представителей администрации США покончить с критической инфраструктурой в Балтийском море и рассуждений о неприемлемости энергетических связей России с Европой, заявило посольство РФ в Вашингтоне.
Российские дипломаты отметили в комментарии, размещенном в Telegram-канале посольства РФ в Вашингтоне, что слова американских чиновников, ранее неоднократно не гнушавшихся обмана и дезинформации, в том числе на международных площадках, не вызывают никакого доверия, особенно на фоне публичных обещаний представителей администрации США «покончить» с критической инфраструктурой в Балтийском море и рассуждений о неприемлемости взаимовыгодных энергетических связей России с Европой. В посольстве РФ указали, что Москва последовательно и настойчиво призывает к запуску беспристрастного и транспарентного международного расследования диверсий на «Северных потоках».
В российском диппредставительстве обратили внимание, что США с узкой группой единомышленников активно препятствуют проведению подобного расследования. В посольстве РФ задались вопросом, чего опасаются наши бывшие партнеры, официально заявляющие о непричастности к организации теракта, и есть ли им что скрывать.
Российские дипломаты подчеркнули, что периодические формальные отсылки команды президента США Джо Байдена к якобы ведущимся национальным следствиям в европейских юрисдикциях не выдерживают никакой критики.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заверил Конгресс в непричастности американских федеральных агентств к подрывам «Северных потоков».
В США испугались конфисковать российские активы
NYT: Конфискация Западом российских активов может создать опасный прецедент
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Конфискация российских активов в США и Европе может создать проблемы для мировой экономики, подорвать веру в законы и доллар, заявила автор газеты The New York Times Патрисия Коэн.
Коэн, ссылаясь на заявления американских чиновников, пояснила, что западные страны не готовы конфисковать российские активы, несмотря на настойчивые просьбы некоторых восточноевропейских стран передать их Украине, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на The New York Times.
Глава Минфина США Дженнет Йеллен и другие утверждают, что арест российских счетов может подорвать веру в доллар, иностранные государства перестанут хранить в американских банках или делать инвестиции, опасаясь, что их конфискуют, пишет журналистка. Также в США опасаются, что такой шаг поставит под угрозу американские и европейские активы, находящиеся в других юрисдикциях в случае возникновения международного спора. Также конфискация российских активов подорвет веру в систему международных законов и соглашений, считает автор статьи.
При этом в издании подчеркнули, что союзники киевского режима уже испытывают трудности с финансовой поддержкой Зеленского, так как общественное мнение на Западе может сменить направление.
Ранее в марте исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что любая форма отъема Западом замороженных российских средств превращается в «воровскую схему» и рано или поздно эти деньги придется возвращать, причем с процентами.
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Трамп назвал разговор Путина и Си худшим моментом в истории для США
Экс-президент Штатов Трамп назвал разговор лидеров РФ и КНР Путина и Си в Кремле худшим моментом в истории для США
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Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал заявление председателя КНР Си Цзиньпина российскому лидеру Владимиру Путину о переменах, которых не было в течение 100 лет, замеченное из-за оставленного включенным микрофона, возможно худшим моментом в истории для США, сообщает журнал Newsweek.
Председатель КНР, прощаясь с президентом России после переговоров в Кремле, заявил, что сейчас идут перемены, которых не было в течение 100 лет, и когда они вместе, они двигают эти перемены. Российский лидер согласился с ним. На прощание Си назвал Путина дорогим другом и призвал «беречь себя», передает РИА «Новости».
Комментируя ситуацию, Трамп выразил мнение в своей соцсети Truth Social, что заявление Си президенту Путину, замеченное из-за оставленного включенным микрофона, было возможно худшим моментом в истории для США. Как отмечает Newsweek, речь идет именно о разговоре лидеров России и Китая перед прощанием.
Ранее австралийская вещательная корпорация ABC после встречи Путина и Си в Москве заявила о конце «порядка, основанного на правилах». Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Китаю нужна Россия.
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Медведев допустил продвижение российских войск до Киева и Львова
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Не исключено, что в ходе спецоперации придется идти до Киева или Львова, чтобы «истребить эту заразу», заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
По его словам, если надо дойти до Киева – значит, надо идти, если до Львова – значит, идти до Львова, чтобы «истребить эту заразу», передает РИА «Новости».
При этом Медведев отметил, что в данный момент некорректно говорить о сроках завершения спецоперации.
«Не будем забегать вперед», – цитирует его ТАСС.
Замглавы СБ подчеркнул, что на сроки завершения СВО влияет множество факторов, главное из которых – Россия воюет не с Украиной, а с 3,6 млн армией НАТО.
«Они участвуют в гибридном конфликте, и они, по сути, уже этого не скрывают», – сказал он.
Касательно ожидаемых результатов спецоперации, Медведев заметил, что они вытекают из решений президента.
«Выбросить иностранцев, которые там находятся в широком смысле слова, создать санитарную полосу, которая не позволит применять какие-либо виды оружия, которое работает на средних и коротких дистанциях, то есть километров 70-100, демилитаризовать ее», – резюмировал он.
Ранее Медведев отметил, что в случае реального столкновения сильнейших армий победителей не будет.
В Белом доме оскорбили перехватившего дрон США российского пилота
Представитель Белого дома Кирби: «Сбившего» беспилотник США российского летчика наградили за идиотизм
Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби назвал «идиотом» российского пилота, оттеснившего американский беспилотник MQ-9 Reaper от российских границ над акваторией Черного моря, сообщает The Hill.
Кирби заявил, что ни в какой армии в мире не награждают пилота за то, что тот «врезался в беспилотник», и задался вопросом, почему наградили за храбрость летчика, подвергшего риску себя и имущество США.
«В лучшем случае он был просто идиотом», – цитирует «Газета.Ru» Кирби со ссылкой на The Hill.
Ранее сообщалось, что министр обороны Сергей Шойгу вручил ордена Мужества летчикам самолетов Су-27, которые оттеснили американский БПЛА MQ-9, пытавшийся нарушить границы района спецоперации.
Напомним, по данным Минобороны, американский беспилотник MQ-9 Reaper, вопреки версии властей США о якобы столкновении с российским Су-27, упал в море из-за резкого маневрирования.
Эксперт назвал варианты применения Киевом снарядов с обедненным ураном
Военный эксперт Леонков: Запад отправляет ВСУ снаряды с обедненным ураном для уничтожения российских танков
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Боеприпасы с обедненным ураном достаточно эффективны при танковых баталиях. Но не исключено, что ВСУ могут использовать их и для поражения гражданских объектов, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в США назвали снаряды с обедненным ураном «рядовым типом боеприпасов».
«Запад уверен, что снаряды с обедненным ураном позволят ВСУ успешно расправляться с российскими танками. В данном случае речь идет о бронебойных боеприпасах, которые эффективно себя зарекомендовали в ходе многочисленный актов агрессии со стороны НАТО», – сказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
«Данные снаряды применяются преимущественно в танковых баталиях. Также их можно использовать для стрельбы с закрытых огневых позиций по защищенным бронированным целям. Кроме того, мы видим, как ВСУ обстреливают гражданские объекты. Не исключаю, что боеприпасы будут использоваться и в этих целях», – подчеркивает эксперт.
«Пробиваемость снарядом с обедненным ураном намного выше, чем у обычных боеприпасов. Вне всяких сомнений, они способны наносить колоссальный урон, однако многое зависит и от оперативного искусства танковой команды. Если они попадут в руки профессиональных иностранных наемников, то ситуация может существенно осложниться», – акцентирует Леонков.
«В принципе, текущая ситуация еще раз показывает, что Запад готов идти ва-банк ради победы. Они совершенно не жалеют человеческие жизни и шаг за шагом эскалируют конфликт. Причем слова Вашингтона о безопасности снарядов с обедненным ураном можно ставить в один ряд с пробиркой Пауэлла. Они отравят людей и землю, им плевать на украинцев», – заключил Леонков.
В среду на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби охарактеризовал снаряды с обедненным ураном как «рядовой тип боеприпасов», которые применяют из-за бронепробиваемых свойств. Кирби сослался на исследования в области здравоохранения, которые якобы подтвердили отсутствие радиационной угрозы при применении такого типа вооружений, в связи с чем Штаты не относят их к ядерному оружию, пишет ТАСС.
В свою очередь зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев связал ежедневные поставки иностранного оружия на Украину с приближением ядерного апокалипсиса и угрозой ядерного конфликта. «Они до поры до времени не верили в степень решимости России… сделать то, что мы сделали, и они просчитались», – заявил Медведев в своем Telegram-канале.
Посол России в США Анатолий Антонов также назвал слова американцев очередным бредом. «При использовании такого рода боеприпасов на землю оседает радиоактивная пыль. Она крайне токсична и не поддается обеззараживанию... Американцы это прекрасно знают, потому что они уже применяли это оружие в Ираке и Югославии. Жертвы страдали смертельными недугами, а их дети рождались с врожденными дефектами», – заявил он в Telegram-канале посольства.
Заявления о безопасности применения снарядов с обедненным ураном являются военным преступлением, добавил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош. По его словам, после применения американцами и британцами подобных боеприпасов в Косово смертность от онкологии на этих территориях повысилась не только среди местного населения, но и в южных районах Сербии.
Китайские эксперты также назвали обедненный уран «грязной бомбой», которая является «постоянным пятном в послужном списке» США и НАТО. Применение такого вида оружия создаст плохой прецедент, поскольку обедненный уран создает «вред не только для солдат, но и для находящихся поблизости гражданских лиц, что значительно затрудняет послевоенное восстановление», считают эксперты издания Global Times.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, какую угрозу могут нести снаряды, содержащие обедненный уран.
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США решили передать Украине старые танки Abrams со складов Пентагона
Остин: США передадут старые отремонтированные танки Abrams из наличия в Пентагоне
США будут поставлять Украине танки Abrams со складов Пентагона, которые сначала переделают для экспорта, заявил американский министр обороны Ллойд Остин.
Остин заявил на слушаниях в Конгрессе, что танки Abrams для Украины будут взяты со складов, танки будут переделываться, чтобы они были пригодными для экспорта. По его словам, все это делается не в рамках новых закупок, танки не будут строить с нуля, передает РИА «Новости».
Ранее издание New York Times сообщило, что Соединенные Штаты решили отправить старые танки M1 Abrams на Украину осенью, ближе к концу года.
Минфин США усомнился в способности России и Китая заменить доллар
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Россия и Китай имеют мотивацию попытаться разработать систему, которая позволит избежать использования доллара в международных расчетах, однако добиться этой цели будет чрезвычайно сложно, выступила с утверждением глава Минфина США Джанет Йеллен.
В ходе выступления на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США Йеллен заявила, что у России и Китая есть мотивация попытаться разработать систему, которая позволит избежать использования доллара. При этом она выступила с утверждением, что сделать это чрезвычайно сложно. Глава Минфина США выразила уверенность, что доллар еще долгое время будет сохранять статус мировой резервной валюты, несмотря на различные попытки создать системы, позволяющие обойти его использование, передает ТАСС.
Йеллен подчеркнула, что США получают значительную выгоду от того, что доллар является мировой резервной валютой, так как это важный способ снизить стоимость займов, которые правительство Соединенных Штатов выплачивает по своему долгу. Она также признала, что широкое использование доллара в транзакциях облегчает способность США вводить санкции.
Глава Минфина США отказалась комментировать идею создания многополярного мира. При этом она заверила, что Соединенные Штаты работают с другими странами для того, чтобы обеспечить справедливое отношение к американскому бизнесу в международной торговле.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова выразила уверенность, что наступление дефолта в США приведет к утрате доверия к Соединенным Штатам и к американскому доллару в качестве резервной валюты.
В Конгрессе США обвинили Россию в инциденте с БПЛА в Черном море
Конгрессмен Уильямс возложил на Россию ответственность за инцидент с американским беспилотником в Черном море
Палата представителей США должна осудить действия России из-за падения американского беспилотника в Черное море, соответствующую резолюцию на рассмотрение Конгресса вынес конгрессмен от Республиканской партии Брэндон Уильямс.
По его мнению, этот инцидент может угрожать национальной безопасности США, передает «Радио Sputnik».
В документе Уильямс возлагает на Россию ответственность и заявляет, что любые попытки России поднять американский БПЛА – угроза национальной безопасности Штатов.
Напомним, по данным Минобороны России, американский БПЛА MQ-9 Reaper, вопреки версии Вашингтона о якобы столкновении с российским Су-27, упал в море из-за резкого маневрирования.
Байден усомнился в значении сотрудничества России с Китаем
Президент США Байден: Важность сотрудничества России с Китаем «значительно преувеличена», США и НАТО сильнее
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Важность сотрудничества России с Китаем «значительно преувеличена», в нынешней ситуации США и НАТО сильнее, выразил мнение американский президент Джо Байден.
Отвечая на просьбу прокомментировать значение визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина, Байден заявил, что США значительно расширили союзы, при этом ничего подобного ни с Китаем, ни с Россией, ни с кем-либо еще в мире он не видел. Байден выразил мнение, что в нынешней ситуации США и НАТО сильнее, передает ТАСС.
По его словам, важность сотрудничества России с Китаем «значительно преувеличена». Глава Белого дома отметил, что это США расширяют альянсы, а их противники – нет. Байден привел в пример Группу семи, QUAD (объединение Австралии, Индии, США и Японии) и Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии, а также Японию и Южную Корею.
Между тем экс-президент США Дональд Трамп назвал состоявшийся в Кремле разговор лидеров России и Китая худшим моментом в истории для Соединенных Штатов.
Китай заверил США в желании мирно сосуществовать и сотрудничать
МИД Китая: Пекин выступает за взаимное уважение и взаимовыгодное сотрудничество с США
Пекин всегда выступал за взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество между Китаем и США, позиция страны не изменилась, заявил глава МИД Китая Цинь Ган.
По его словам, у Китая сохраняется стремление к развитию здоровых, стабильных и конструктивных китайско-американских отношений, передает РИА «Новости».
Также глава ведомства отметил, что Пекин всегда выступал за взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество с США.
Между тем экс-президент США Дональд Трамп назвал состоявшийся в Кремле разговор лидеров России и Китая худшим моментом в истории для Соединенных Штатов.
Блинкен: США готовы к дипломатии с Россией при обоюдном желании
Госсекретарь США Блинкен: Вашингтон готов к дипломатии с Россией по Украине, но не видит желания Москвы
США открыты для конструктивной дипломатии с Россией в целях прекращения украинского конфликта, но Москва не проявляет признаки готовности к такому взаимодействию, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Госсекретарь США заявил, что в случае, если Вашингтон увидит, что Россия готова к дипломатии и завершить «агрессию» на Украине, то «мы набросимся на эту возможность», передает РИА «Новости».
При этом, как подчеркнул Блинкен, сейчас Вашингтон не видит со стороны Москвы признаков готовности завершить спецоперацию на Украине.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что на Украине находится все больше желающих пойти на мирные переговоры с Россией, что, по его словам, является «опасной тенденцией».
Активистка организации Code Pink Медея Бенджамин прервала выступление госсекретаря США Энтони Блинкена, осудив его за нежелание вести переговоры с Россией.
До этого Блинкен утверждал, что лучшим способом ускорить перспективы дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины станут попытки обеспечить преимущество Киева на поле боя.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад, в том числе и США, настроены не допустить выхода Украины на мирные переговоры.
Путин приглашен на саммит БРИКС в ЮАР
Президент России Владимир Путин приглашен на саммит БРИКС в ЮАР, заявила глава МИД республики Наледи Пандор, передает агентство EFE.
По ее словам, Путин «приглашен на саммит, пусть ордер Международного уголовного суда (МУС) и является некоторым поводом для беспокойства», сообщает «Интерфакс».
Она напомнила, что в прошлом не раз «указывала на двойные стандарты в мировых проблемах. Существует много других стран, вовлеченных в конфликты, однако никем из них не интересовался МУС».
15-й саммит БРИКС пройдет 22–24 августа в городе Дурбан.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Россия уверена, что на предстоящем саммите БРИКС ЮАР обеспечит возможность работы делегаций любого уровня, несмотря на действия МУС, передает РИА «Новости».
По ее словам, действия МУС «в отношении нашей страны являются юридически ничтожными», добавив, «что касается внешнего мира, то, согласно международному праву, должностные лица государств пользуются иммунитетом, у должностных лиц высокого ранга этот иммунитет абсолютен».
Напомним, МУС выдал «ордер на арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как этот шаг поставил крест на идее международного правосудия.
Юрисдикцию МУС не признают многие страны. Среди них – Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
Путин стал часто пользоваться квартирой в Кремле после начала СВО
Песков рассказал об «очень частом» использовании Путиным квартиры в Кремле после начала спецоперации на Украине
После начала специальной военной операции на Украине глава российского государства Владимир Путин стал «очень часто» пользоваться квартирой в Кремле, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Песков пояснил, что Путин использует квартиру в зависимости от «загруженности рабочего графика», передает ТАСС.
Напомним, президент России рассказал, что в ходе визита китайского лидера Си Цзиньпина в Москву пригласил его «по дружбе перейти» в квартиру в Кремле, где Путин «в последнее время много проводит времени» и «очень часто ночует».