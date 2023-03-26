Путин опроверг угрозу для Запада от сотрудничества России и Китая

Путин: Мы не создаем с Китаем никакого военного союза

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что сотрудничество России и Китая – «это не военный союз».

В эфире телеканала «Россия-24» в интервью журналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, несет ли угрозу для Запада сотрудничество Москвы и Пекина, Путин ответил, что это «абсолютно не соответствует действительности», передает ТАСС.

«Мы ведь не создаем с Китаем никакого военного союза. Да, у нас есть сотрудничество и в сфере военно-технического взаимодействия, мы не скрываем, но прозрачное, там нет ничего секретного», – сказал Путин.

Он отметил, что в новой стратегической концепции Североатлантического альянса прямо написано о планах развития отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и о планах создавать «глобальное НАТО».

По его словам, Москва развивает с Пекином и военное сотрудничество, в том числе проводит совместные учения. «Кстати говоря, не только с Китаем, но и с другими странами. Даже до сих пор продолжаем, несмотря на события на Донбассе, в Запорожье и Херсоне. Мы же все продолжаем, это все прозрачно, но это не военный союз», – заключил президент.

«Что делают Соединенные Штаты? Они создают все новые и новые союзы. И это дает основания Западным аналитикам, западным политологам говорить как раз о том, что Запад строит новые «оси». <...> Сами западные аналитики – не мы, они говорят о том, что Запад начинает строить новую ось наподобие той, что была создана еще в 1930-е годы фашистскими режимами в Германии и Италии и милитаристской Японии», – подчеркнул Путин.

Напомним, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали заявления об углублении отношений двух стран и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.