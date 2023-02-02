Путин: Память о жертвах фашизма выветривается у элит ФРГ Политолог: Путин направил Германии «сталинградский месседж» Путин назвал сохранение России главной задачей 2 февраля 2023, 20:25

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями патриотических и молодежных организаций назвал главной задачей сохранение России и создание условий для ее развития. По словам Путина, возрождение и сохранение исторической памяти являются одной из составляющих работы для достижения этой цели. «Наша главная задача – обеспечить сохранение России, создать условия для ее развития поступательного, для ее укрепления, и эта задача, безусловно, будет решена», – приводит его слова ТАСС. После общения Путин сделал совместное фото с участниками встречи. Ранее Путин заявил, что без памяти о прошлом нет будущего, но нужно жить сегодняшним днем. Путин: России вновь угрожают немецкими танками Leopard 2 февраля 2023, 17:55

Фото: Federico Gambarini/Global Look Press

Текст: Елизавета Шишкова

России снова начали угрожать немецкими танками Leopard, воюя руками бандеровцев на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве. «Сейчас, к сожалению, мы видим, что идеология нацизма – уже в своем современном обличии, современном проявлении – вновь создает прямые угрозы безопасности нашей страны, мы вновь и вновь вынуждены давать отпор агрессии коллективного Запада», – завил Владимир Путин, передает официальный сайт главы государства. «Невероятно – но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых – кресты, и вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками последышей Гитлера, руками бандеровцев», – отметил глава государства. Напомним, Германия согласилась передать Киеву свои танки Leopard 2, также США подтвердили готовность передать танки M1 Abrams. Путин: Россия будет отвечать на угрозы Запада не только бронетехникой 2 февраля 2023, 18:06

Фото: кадр из видео

Текст: Ольга Иванова

Те, кто на Западе рассчитывают одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой, заявил президент России Владимир Путин на торжественном концерте, посвященном 80-летию победы в Сталинградской битве. «Те, кто втягивают европейские страны, в том числе и Германию, в новую войну с Россией и тем более безответственно заявляют об этом, как уже о свершившемся факте, те, кто рассчитывают одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой. Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать», – передает слова Путина официальный сайт главы государства. «Для тех, кто угрожает нам, видимо, непонятна простая истина: весь наш народ, все мы росли и с молоком матери впитали в себя традиции нашего народа – поколения победителей, которые своим трудом, потом и кровью создали нашу страну и передали ее нам в наследство», – подчеркнул президент.

Напомним, Германия согласилась передать Киеву свои танки Leopard 2, также США подтвердили готовность передать танки M1 Abrams. Новости СМИ2 Путин возложил венок на Мамаевом кургане в память о защитниках Сталинграда 2 февраля 2023, 16:57 Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане в Волгограде в память 80-летия победы в Сталинградской битве, где возложил венок к Вечному огню в Зале Воинской славы. Президент также почтил почтил минутой молчания память погибших во время Сталинградской битвы советских солдат, передает ТАСС. После глава государства возложил цветы к могиле Маршала, дважды Героя Советского Союза Василия Чуйкова. Чуйков командовал 62-й армией, которая прославилась героической обороной Сталинграда. Напомним, в Волгограде у Путина запланирован ряд мероприятий, в том числе встреча с главой региона. Политолог: Путин направил Германии «сталинградский месседж» Политолог Данилин считает, что речь Путина в Волгограде обращена к властям Германии 2 февраля 2023, 20:31

Фото: кадр из видео

Текст: Андрей Резчиков

Проведенная Владимиром Путиным историческая параллель с событиями восьмидесятилетней давности – это четкий сигнал Западу и напоминание о том, чем закончилась Сталинградская битва, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В четверг президент заявил в Волгограде, что России вновь угрожают немецкие танки, но у страны есть, чем ответить на эти угрозы. «Президент послал четкий сигнал Западу. Проведенная им параллель с событиями восьмидесятилетней давности – это напоминание немцам о том, чем закончились события, старт которым положила Сталинградская битва. Именно тогда произошел коренной перелом в Великой Отечественной войне и Второй мировой», – считает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. Сейчас в Германии многие недовольны тем фактом, что немецкие танки «вновь убивают русских людей», подчеркнул эксперт. «Сталинградский месседж Путина будет очень правильно считан на Западе, особенно в Германии, где у власти находится «американская болонка» Шольц. Хотя нам сложно ожидать того, что правительство ФРГ хоть в какой-то мере обладает совестью, честью и самостоятельностью для прекращения развязывания войны», – добавил собеседник. Данилин также отметил, что правительство Олафа Шольца не вечно и «в Германии есть здоровые силы, к которым апеллирует глава российского государства». «При этом если 80 лет назад под Сталинградом присутствовал весь международный интернационал, то теперь мы снова его видим, но уже на Украине. Русофобы и нацисты объединились вновь», – подчеркнул Данилин. Гендиректор Института региональных проблем (ИРП) Дмитрий Журавлев также согласен с тем, что историческая параллель была проведена президентом неслучайно. «Сталинградская битва – это начало конца фашистского нашествия. И в этом смысле посыл простой – ребята, остановитесь, а иначе будет так же. Нельзя говорить про Сталинград, не исходя из того, что мы победим», – считает Журавлев. По его мнению, публичная речь президента в Волгограде – это очень точное понимание происходящего. «Я напомню, что в Сталинграде против нас воевали не только немцы, а еще румыны, венгры, итальянцы. Это был международный поход против Советского Союза. То же самое происходит сейчас», – отметил собеседник. Журавлев добавил, что сейчас Запад воюет против России руками Украины, а тогда – руками Германии. «По большому счету, против нас воевали те же страны, что и сейчас. Повторяется международный поход Запада против России. Упаковка чуть другая, но суть все та же – сами мы рисковать не будем, отсидимся за Ла-Маншем», – пояснил эксперт. В четверг президент России Владимир Путин выступил на концерте в Волгограде, приуроченном к годовщине победы в Сталинградской битве, которая завершилась ровно 80 лет назад. Он прокомментировал поставки западной техники Украине, проведя параллель с событиями восьмидесятилетней давности. «Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых – кресты, и вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками последышей Гитлера, руками бандеровцев», – сказал Путин. Глава государства добавил, что «те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой». «Мы свои танки к их границе не посылаем. У нас есть чем ответить. И применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать», – сказал президент. Напомним, Германия согласилась передать Киеву свои танки Leopard 2, также США подтвердили готовность передать танки M1 Abrams. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Новости СМИ2 Мирошник: Москва активно восстанавливает разоренные и разрушенные Украиной территории 1 февраля 2023, 22:25

Фото: EPA/SERGEI ILNITSKY/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Россия восстановила историческую справедливость, приняв Донбасс, Запорожье и Херсонщину в свой состав, и теперь восстанвливает эти регионы после обстрелов ВСУ. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее Владимир Путин провел совещание по восстановлению инфраструктуры в новых регионах. «Президент справедливо отождествляет восстановление городов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с их возвращением в состав России. Мы понимаем, что для нас главное – живущие там люди. Значит, их интеграция в российское пространство должна быть не только исторически обоснованной, но и полноценной с практической точки зрения. Это должно быть связано с возведением хорошего жилья, инфраструктуры, соцобъектов, предприятий и многого другого, чего им не могла дать Украина», – пояснил экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. «Люди должны почувствовать значимость возвращения в Россию на деле, поэтому Москва активно восстанавливает те территории, которые Украина подвергла угнетению, а потом разорению и разрушению. Люди из новых регионов должны понимать, что у России есть долгосрочные программы, предусматривающие не только возведение объектов, но и распространение на местных жителей таких преференций как льготная ипотека. Это будет способствовать ускоренным темпам строительства», – заметил он. «Я несколько дней назад был около линии соприкосновения – Рубежное, Лисичанск, Северодонецк, Кременная. Там пока нельзя вести работы по соображениям безопасности, но этим людям важно уже сейчас услышать от самого главы государства, что Россия будет восстанавливать и эти города. Сейчас принципиально важно показать внимание федерального центра к этому вопросу. На это и было направлено совещание у Путина», – подчеркнул собеседник. «В принципе, у нас социальное государство, для которого, как я уже говорил, люди – важнейшая ценность. Поэтому приоритет для России – помогать людям независимо от их местонахождения, будь то Таврия или Хабаровск. И именно поэтому в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в сентябре прошлого года были проведены исторические референдумы о вхождении в состав России. Тем самым нам удалось спасти людей от украинского режима», – уточнил Мирошник. «Отдельно отмечу: все вернувшиеся в Россию регионы – изначально русские. К примеру, Донбасс был индустриальным сердцем Российской империи. У нас появилась граница лишь в 1918 году, когда был подписан Брест-Литовский мирный договор и территорию Малороссии отдали под контроль немцам. Затем же, при формировании УССР, Донбасс волевым решением был внесен в состав Украины для того, чтоб уравновесить украинских крестьян с донбасским пролетариатом. Это серьезная историческая несправедливость. По итогу же народ Донбасса не поддался галичанской идеологии и сейчас вернулся в Россию», – напомнил собеседник. В среду Владимир Путин провел совещание по вопросам восстановления жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах четырех новых регионов. По его словам, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях запускается льготная ипотека по ставке в 2%. «Введение льготной ипотеки должно послужить развитию стройки на новых и на самом-то деле на давних, исторических наших территориях, нарастить здесь объемы ввода жилья и в целом повысить темпы восстановления городов и поселков. Там, где боевые действия завершились, такая работа уже развернута, вводятся в строй социальные объекты: детские сады, школы, больницы, поликлиники, – ремонтируется коммунальная инфраструктура, дороги, сети связи», – сообщил президент. Ранее Путин поручил утвердить программы социально-экономического развития четырех регионов и предусмотреть достижение ими общероссийских показателей к 2030 году. Поручение было дано по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Председатель правительства Михаил Мишустин должен предоставить главе государства доклад по этому вопросу до 31 марта и затем отчитываться раз в полгода. Также, за это ответственны главы новых регионов – Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо. Путин: Сталинград навечно стал символом несокрушимости нашего народа Путин: В Сталинграде решался исход не только Великой Отечественной, но и всей II Мировой войны 2 февраля 2023, 17:50

Фото: Евзерихин Эммануил/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин в ходе выступления на концерте в честь 80-летия победы в битве под Сталинградом поздравил российских граждан с этой датой. «Ровно 80 лет назад здесь, на сталинградской земле, на берегах великой русской реки Волги, был остановлен и безвозвратно обращен вспять ненавистный, жестокий враг, завершилась долгая, многотрудная, ожесточенная битва за Сталинград», – заявил Владимир Путин, сообщает официальный сайт президента. Он отметил, что это сражение было не просто сражением за город – на кону стояло само существование истерзанной, но непокоренной страны, определялся исход не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны. «И это чувствовал, осознавал каждый и в окопах, и в тылу. Мы, как это уже не раз бывало в нашей истории, сплотились в решающей схватке и победили», – сказал президент. «Сталинградская битва по праву вошла в историю как коренной перелом в Великой Отечественной войне. Вместе с разгромом крупнейшей группировки вермахта и его сателлитов была повержена воля всей гитлеровской коалиции – европейские вассалы и приспешники нацисткой Германии, – а под Сталинградом их воевало немало, практически представители всех европейских стран покоренной Европы, – стали лихорадочно искать пути, как бы сбежать, как уйти от ответственности, а всю вину свалить на прежних своих хозяев. Всем стало окончательно ясно то, о чем советский народ знал изначально: планы нацистов по уничтожению нашей страны, все их идеи мирового господства обречены на провал», – подчеркнул глава государства. Он отметил, что 200 дней под Сталинградом на превращенных в руины улицах легендарного города насмерть бились две армии, и победу одержала та, что оказалась сильна духом.



«Яростное, порой за пределами человеческих возможностей сопротивление наших бойцов и командиров можно было понять и объяснить только их преданностью Родине, твердой, абсолютной верой в то, что правда на нашей стороне. Готовность ради Отечества, ради правды идти до конца, делать невозможное была и есть в крови, в характере нашего многонационального народа – именно она низвергла нацизм», – завил Путин. По его словам, Сталинград навечно стал символом несокрушимости нашего народа, самой силы жизни: «Этот город, его окрестности, сёла всей страной восстановили буквально с нуля, ведь к февралю 1943 года здесь не осталось практически ни одного дерева, ни одного целого здания». «Исключительная стойкость, самоотверженность защитников и жителей Сталинграда и тогда, и сейчас поражают до глубины души, вызывают чувство самой искренней благодарности и уважения. Наш моральный долг – прежде всего перед солдатами-победителями – бережно и во всей своей полноте хранить память об этом подвиге, передавать ее следующим поколениям, не позволять никому принижать, искажать роль Сталинградской битвы в победе над нацизмом, в освобождении всего мира от этого чудовищного зла», – заявил президент в своем обращении. Новости СМИ2 Путин: Есть факты продажи плодородного слоя земли с Украины 2 февраля 2023, 20:05

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Есть случаи продажи плодородного слоя земли и леса-кругляка с Украины, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями патриотических и молодежных организаций. «Не знаю, кто и когда занимался продажей плодородного слоя земли с Украины, хотя такие факты есть. И лес-кругляк там продают, хотя его не так много, не как в Сибири. Там уже скоро все Карпаты лысыми останутся», – цитирует его ТАСС. «И землю продавали и продают. Это их дело. Но я не могу себе представить, что землю продают вместе с человеческими останками. Это в голове не укладывается», — сказал президент. Ранее Путин поблагодарил медиков в новых регионах России за их работу. Путин: Народ без исторической памяти не имеет будущего 2 февраля 2023, 19:39 Текст: Елизавета Шишкова

Без памяти о прошлом нет будущего, но нужно жить сегодняшним днем, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями патриотических и молодежных организаций. «Народ без памяти не имеет будущего. Не зная прошлого, будущего никогда не будет, мы будем все утрачивать – все то, чем мы дорожим и на основе чего мы развиваемся и идем вперед. Ведь нельзя жить только прошлым – я уже много раз об этом говорил, – это ведет в никуда. Прошлым жить нельзя, нужно жить сегодняшним днем и смотреть в будущее», – приводятся слова главы государства в официальном Telegram-канале Кремля. «Но не бывает будущего без знания прошлого, без понимания того, на какой земле мы живем и благодаря кому мы живем. Вот если мы не будем уважать сами себя и своих предков, которые сделали возможной нашу сегодняшнюю жизнь, мы не сможем продолжать будущее нашей страны», – заявил Путин. Ранее Путин в Волгограде посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане в память 80-летия победы в Сталинградской битве и возложил цветы. Новости СМИ2 Путин прибыл в Волгоград на юбилей победы в Сталинградской битве 2 февраля 2023, 16:25 Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин прибыл в Волгоград, где пройдут мероприятия в честь 80-летия победы Красной армии в Сталинградской битве. Глава государства примет участие в памятных мероприятиях: возложит венок к Вечному огню в Зале воинской славы на Мамаевом кургане, выступит на концерте, передает ТАСС. Также Путин встретится с представителями общественных патриотических и молодежных организаций и главой региона Андреем Бочаровым. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил ранее, что в интересах всех в мире сохранить память о победе в Сталинградской битве. Путин: У России много друзей во всем мире Путин заявил о наличии друзей у России во всем мире 2 февраля 2023, 18:19 Текст: Елизавета Шишкова

У России есть много друзей во всем мире, в том числе и на американском континенте, заявил президент России Владимир Путин, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве. «Мы знаем, что несмотря на усилия официальной, продажной по своей сути пропаганды недружественных нам западных элит, у нас много друзей, причем во всем мире, в том числе и на американском континенте, в Северной Америке, в Европе», – передает его слова официальный сайт главы государства. Путин подчеркнул, что те, кто втягивает страны Европы, в том числе Германию, в новое противостояние с Россией, и тем более безответственно заявляет об этом как об уже свершившемся факте, а также те, кто рассчитывает победить Россию на поле боя, не понимают, что современная война с РФ будет для них совсем другой. Ранее Путин заявил, что России снова начали угрожать немецкими танками Leopard, воюя руками бандеровцев на Украине. Новости СМИ2 Песков: Помнить день победы в Сталинградской битве в интересах всего мира 2 февраля 2023, 13:42 Текст: Елизавета Шишкова

В интересах всех в мире сохранить память о победе в Сталинградской битве, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В четверг исполняется 80 лет со дня победы в Сталинградской битве. Песков подчеркнул, что это святой день для всех, который должны помнить и не забывать во всем мире, передает ТАСС. В четверг президент России Владимир Путин посетит Волгоград, где первым делом прибудет в мемориальный комплекс Сталинградской битвы. Затем глава государства посетит филармонию, где выступит на торжественном мероприятии. Также в программе президента посещение музея и встреча с представителями патриотических и молодежных организаций, свободное общение. Путин отдельно встретится с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Военный историк Александр Мясников заявил газете ВЗГЛЯД, что победа России в Сталинградской битве – это урок, который не все понимают на Западе. Путин заявил об уверенности России в своей правоте и победе 2 февраля 2023, 18:12 Российская сторона уверена в своей победе и правоте, заявил президент Владимир Путин в четверг в ходе торжественного концерта, который посвящен 80-летию победы в Сталинградской битве. «Преемственность поколений, ценностей, традиций – все это то, что отличает Россию, делает нас сильными и уверенными в себе, в своей правоте и в нашей победе», – приводятся слова Путина на сайте Кремля. Как считает глава государства, для тех, кто угрожает России, непонятна простая истина. «Весь наш народ, все мы росли и с молоком матери впитали в себя традиции нашего народа, поколений победителей, которые своим трудом, потом и кровью создали нашу страну и передали ее нам по наследству», – указал президент. По его словам, нацистская идеология в своем современном обличье и современном проявлении продолжает создавать прямые угрозы безопасности страны. «К сожалению, мы видим, что идеология нацизма уже в своем современном обличье, современном проявлении вновь создает прямые угрозы безопасности нашей страны», – сказал Путин. Он отметил, что стойкость защитников Сталинграда для российского воинства, для всех жителей страны – важнейший морально-нравственный ориентир. «И наши солдаты и офицеры верны ему», – подытожил президент. Новости СМИ2 Путин: Память о жертвах фашизма выветривается у элит ФРГ 2 февраля 2023, 20:14 Текст: Кристина Цыцура

Рядовые граждане Германии помнят, что первыми жертвами нацизма были антифашисты, но память об этом, выветривается у элит, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями патриотических и молодежных организаций. «И то, что такая память сохраняется, это очень хорошо, у простых граждан. К сожалению, у сегодняшних элит, судя по всему, память эта выветривается», – передает ТАСС его слова.



В ходе общения с участники поискового движения президент

В ходе общения с участники поискового движения президент сообщил , что работа по рассекречиванию документов времен Великой Отечественной войны продолжится. Отметив важность сохранения истории, так как «народ без исторической памяти не имеет будущего». Ранее российский лидер в ходе визита в Волгоград заявил, что России снова начали угрожать немецкими танками Leopard, воюя руками бандеровцев на Украине. При этом у России есть много друзей во всем мире, в том числе и на американском континенте, отметил Путин.

Путин: Продолжим рассекречивать документы времен Великой Отечественной Путин заявил о продолжении рассекречивания документов времен Великой Отечественной 2 февраля 2023, 19:32 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями патриотических и молодежных организаций в Волгограде заявил, что работа по рассекречиванию документов времен Великой Отечественной войны продолжится. «Это очень хорошо, что наше военное ведомство, специальные службы сейчас из архивов поднимают все больше и больше документов, рассекречивают. Обязательно будем делать это дальше», – приводит его слова ТАСС. Участница российского движения реконструкторов Дарья Высокова рассказала президенту что, один из ее прадедушек погиб в районе Мамаева кургана и на протяжении десятилетий его брат искал его могилу. Место захоронения девушке вместе с ее отцом удалось обнаружить лишь три года назад благодаря архивным документам и сайту «Подвиг народа». «Обращаясь к истории своей семьи и рассказывая о дедушке сказала: «Это не только моя история, но и других тоже». Ты воспринимаешь историю героическую историю своей семьи как свою собственную. Это чрезвычайно важная составляющая всей работы поискового движения», – сказал Путин, выслушав историю девушки. Ранее Путин в ходе выступления на концерте в честь 80-летия победы в битве под Сталинградом поздравил российских граждан с этой датой. Новости СМИ2 Путин: Борьба с Россией всегда сопровождалась информационной войной 2 февраля 2023, 19:57 Текст: Елизавета Шишкова

С Россией всегда кто-то боролся, это сопровождалось всегда информационной войной, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями патриотических и молодежных организаций. Он указал, что прежде всего важно противостоять попыткам противника дезориентировать россиян, в первую очередь молодежь, передает ТАСС. «Есть такое понятие, как геополитика. Россия – самая большая страна в мире, и с ней всегда кто-то, не переставая, боролся. И некоторые даже говорили: «Как скучно жить на свете, когда никто не борется с Россией». Это не шутка, это высказывание конкретных политических деятелей прошлого из западных стран. Так было всегда!» – приводит слова Путина Telegram-канал «Пул N3». «Это всегда сопровождалось такой сферой противоборства, как информация, информационное поле. И это было всегда, на протяжении всей нашей истории. То, что происходит сегодня и сопровождает специальную военную операцию, – это только обострение этой борьбы, которая велась всегда», – заключил президент. Ранее Путин в Волгограде посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане в память 80-летия победы в Сталинградской битве и возложил цветы.