Путин и президент ОАЭ продолжили переговоры за рабочим завтраком

Растущая самостоятельность партнеров из стран Аравийского полуострова для России полезна, а для устойчивого мирового порядка – необходима.0 комментариев
Растущая самостоятельность партнеров из стран Аравийского полуострова для России полезна, а для устойчивого мирового порядка – необходима.0 комментариев
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Bloomberg: Визит Путина на Ближний Восток говорит о провале планов США по изоляции России
Визит Путина в две ключевые державы Персидского залива является «явным признаком» того, что Россия не изолирована, а только утверждает свое влияния на Ближнем Востоке, заявило Bloomberg, передает ТАСС.
Bloomberg предполагает, что Путин, возможно, стремится использовать разногласия между США и Саудовской Аравией из-за действий Израиля в секторе Газа. Подчеркивается, что Москва поддерживает Эр-Рияд в усилиях по возобновлению Арабской мирной инициативы 2002 года, которое предусматривает создание отдельного палестинского государства.
Президент России Владимир Путин прибудет в среду в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты с визитом. У него запланирована встреча с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом в целях укрепления партнерских отношений Москвы с ведущими экспортерами нефти. Кроме того, лидеры обсудят торговлю и инвестиции, а также нефтяной рынок и израильско-палестинский конфликт.
В среду Путин примет участие в переговорах в Абу-Даби, однако не посетит климатический саммит COP28, который проходит на этой неделе в соседнем эмирате Дубае.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие возможности дает России Ближний Восток.
Цвета триколора распылили в небе истребители в момент, когда российский лидер приехал во дворец, где пройдут переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, передает ТАСС.
Церемония официальной встречи президента России состоялась во дворце Каср аль-Ватан (Дворец нации). Лидеры на переговорах обсудят двусторонние отношения и урегулирование на Ближнем Востоке.
Помощник президента рассказал о планах Путина обсудить с лидерами других стран СВО и палестино-израильский конфликт
«Помимо палестино-израильского (конфликта), который сейчас носит самый горячий характер, естественно, мы обсудим ситуацию по линии СВО, это неизбежно», – приводит слова Ушакова ТАСС.
Помощник российского президента отметил, что зарубежным коллегам «будет важно выслушать оценки Путина по развитию ситуации», однако уточнил, что предстоящее обсуждение не имеет отношения к встрече в Джидде, где в августе проходили консультации по урегулированию украинского кризиса.
По данным ТАСС, 6 декабря президент России нанесет визиты в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, а 7 декабря проведет переговоры в Москве с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.
Ранее сообщалось, что во вторник в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян подписали соглашение по противодействию односторонним санкциям Запада. Двусторонние переговоры прошли на полях встречи с главами МИД прикаспийских государств – Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении.
Путин прибыл в ОАЭ на переговоры с президентом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном
Помощник президента Юрий Ушаков ранее сообщал, что лидеры проведут встречу с участием делегаций, а после общение продолжится тет-а-тет, передает ТАСС.
После переговоров ОАЭ Путин отправится в Эр-Рияд, где проведет переговоры с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
В предыдущий раз президент России посещал ОАЭ и Саудовскую Аравию в октябре 2019 года.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнял ранее, что в ходе переговоров будет затронут вопрос урегулирования на Ближнем Востоке.
Он уточнил, что истребители несли штатное вооружение различного класса. Пилотировали их летчики первого класса. Кроме того, для авиационного сопровождения президентского самолета были получены специальные пролетные разрешения от государств, над территорией которых осуществлялся пролет. Песков поблагодарил эти государства за сотрудничество, передает ТАСС.
Ранее Путин в ходе посещения Абу-Даби прибыл на переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
«[Какое мое самое доброе воспоминание из детства, связанное] с семьей? Это знаете, такая, в общем, интимная вещь, я расскажу только начало этой истории. Мама поставила меня в угол, даже не помню, за что, в течение какого-то времени ходила, все так грозно смотрела, спрашивала: «Ты будешь прощение просить или нет?» Чем закончилась эта история, я вам скажу один на один, часть просто упущу. Короче, закончилось тем, что она начала меня целовать, сама вытащила из этого угла, и этим вся история закончилась. Но как она это делала, это отдельный разговор... И вот эта материнская любовь, я думаю, в каждом из нас подсознательно сопровождает нас всю жизнь. Вот это и есть воспитание», – приводит его слова ТАСС.
Президент уточнил, что ему тогда было примерно три-четыре года.
Ранее Путин заявил, что необходимо преодолевать в новых регионах России последствия националистической политики Киева, корежившего там сознание и детей, и взрослых.
«Там, действительно, многое очень нужно сделать, вместе нужно преодолевать разрушительное наследие сначала ползучей, а потом и открытой агрессивной националистической политики, которой следовали сменяющие друг друга власти в Киеве, когда в учебные программы внедряли русофобию, исторические фейки, сеяли рознь между людьми, просто целенаправленно корежили сознание населения», – приводит его слова ТАСС.
В связи с этим, по его словам, «очень важно, чтобы те возможности, которые дает «Движение первых», были доступны повсеместно, в больших городах, и в маленьких поселках, и, конечно же, для ребят из регионов Донбасса и Новороссии». «Здесь они тоже присутствуют», – сказал Путин, отметив, что рад, что люди из этих регионов приезжают и получают профессиональную поддержку.
Ранее сообщалось, что Путин проводит заседание наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».
«Как дела?» – спросил Путин у главы региона в начале встречи.
Владимиров доложил главе государства о том, какие проекты реализуются в Ставропольском крае, проинформировал президента о сельскохозяйственной сфере, отметил, что край занимает первое место в России по производству помидоров, передает ТАСС.
Губернатор края также рассказал о том, что в регионе начали производить космические спутники и первый из них «улетает в декабре», добавив, что компонентная база спутников до 95% состоит из отечественных материалов.
Владимиров попросил Путина поддержать расширение центра знаний «Машук» в Пятигорске. Он рассказал, что «Машук» планируют расширить в два раза, в феврале должно закончиться проектирование. По его словам, в центре намерены открыть бювет с минеральной водой, чтобы гости могли попробовать ее без дополнительного выезда в город.
Губернатор отметил, что мероприятия в центре проводятся круглогодично и практически непрерывно, его посещают каждый день до 400 человек. С момента открытия центра в 2022 году его продолжают обустраивать: был построен амфитеатр на 1,5 тыс. мест, а также два терренкура.
Ранее Путин впервые побывал в открывшемся в августе 2022 года Центре знаний «Машук».
Путин посетил Центр знаний «Машук»
Директор центра Антон Сериков рассказал президенту о планах развития и познакомил с уже появившимися и прижившимися традициями, передает ТАСС.
В 1960-х годах в этих местах располагался советский пионерлагерь. В 2018 году проект получил новую жизнь, с 20 августа 2022 года здесь начал функционировать круглогодичный центр знаний, ставший совместным детищем Росмолодежи и Российского общества «Знание». Центр, получивший название «Машук», вошел в экосистему всероссийских образовательных центров наравне с мастерской управления «Сенеж» в Подмосковье и академией творческих индустрий «Меганом» в Крыму.
Сериков на мультимедийном экране также показал президенту слайды с флагманскими программами центра знаний по обучению представителей «Движения первых», работе с участниками спецоперации, с наставниками и другие.
Путин осмотрел выставку центра знаний «Машук»
«Машук» – это всероссийский образовательный центр подготовки просветительских и управленческих кадров в области образования, молодежной политики и воспитательной работы. Проект совместно реализуют Росмолодежь и общество «Знание», говорится в Telegram-канале Кремля.
Президенту доложили о ключевых проектах Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». С момента запуска в июле 2022 года созданы 89 региональных отделений. Основные направления деятельности движения – воспитание, создание равных возможностей для всестороннего развития, самореализации, творческой и общественной активности детей и молодежи.
«Сегодня само движение объединяет уже более четырех миллионов человек. Это, конечно, огромная цифра», – указал Путин.
Ранее сообщалось, что Путин проводит заседание наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».
«Ключевой смысл движения, повторю еще раз, – помочь детям, подросткам, молодым людям раскрыть свои способности, сильные стороны, найти свой собственный путь в жизни. И именно в этом залог успешного будущего нашей страны», – приводятся его слова в Telegram-канале Кремля.
Встреча проходит на территории центра знаний «Машук» в Пятигорске.
На заседании участники вместе с родителями и педагогами расскажут о работе движения, передает ТАСС.
Мероприятие пройдет на территории Всероссийского образовательного центра подготовки просветительских и управленческих кадров «Машук».
«Шукран («спасибо» в переводе с арабского – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал Путин, заканчивая вступительную часть речи на переговорах в Абу-Даби, передает ТАСС.
Первый раунд переговоров проходит с участием делегаций за закрытыми для прессы дверями. Позже лидеры будут общаться один на один.
Ранее Путин заявил, что намерен обсудить с коллегой ситуацию в Палестине и на Украине.
Церемония официальной встречи президента состоялась во дворце Каср аль-Ватан (Дворец нации).
Путина во дворец сопроводил кавалерийский эскорт. Вместе с Мухаммедом бен Заидом российский лидер прошел в зал приемов. Были исполнены гимны двух стран. На церемонии также присутствовали делегации России и ОАЭ, передает ТАСС.
Лидеры проведут переговоры в составе делегаций, а после будут общаться тет-а-тет.
Путин поздравил президента Киргизии Жапарова с днем рождения
«Примите сердечные поздравления по случаю вашего 55-летия. Своей деятельностью во главе государства вы снискали высокое уважение соотечественников и значительный международный авторитет. Трудно переоценить ваш личный вклад в развитие отношений союзничества и стратегического партнерства между нашими странами, а также конструктивного взаимодействия в рамках СНГ, ОДКБ и ШОС», – передает ТАСС текст поздравительной телеграммы российского лидера, которая размещена на сайте президента Киргизии.
Путин добавил, что российское руководство готово к продолжению активной совместной работы по всем направлениям двусторонних связей.
Также президент России пожелал Жапарову «крепкого здоровья, благополучия и успехов».
Жапаров отмечает день рождения 6 декабря, президенту исполнилось 55 лет.