Песков: Путин не будет брать отпуск на время предвыборной кампании

Командир «Ахмата»: Россия не собирается озираться на Запад

Командир «Ахмата» Алаудинов: За годы президентства Путина Россия стала более сплоченной

Tекст: Олег Исайченко

«Этот съезд стал сигналом нашим заокеанским оппонентам, которые долгое время надеялись, что Россия не выдержит и распадется под внешним давлением. Пусть они знают, что Россия – это очень сильное государство, ставшее в ходе СВО еще крепче и сильнее», – заявил Апти Алаудинов, Герой России, командир подразделения «Ахмат».



«Все мы видим, как за годы президентства Путина Россия стала более сплоченной. А за последние пару лет мы и вовсе сначала стали сильнее в боевом потенциале, а затем перешли на новый этап возрождения государства – духовно-нравственный. Я считаю, это самая важная и большая наша победа за два десятилетия. Пусть наши геополитические противники знают, что мы не собираемся озираться на Запад или ориентироваться на него. Теперь их очередь, разинув рты, следить за нами», – добавил собеседник.

«В выступлении Владимира Путина я обратила внимание на то, что в этот раз он больше обычного говорил о международной повестке», – отметила Елена Цунаева, первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. – «Тем самым глава государства обозначил внешние вызовы для России и наши ответы на них. Довольно часто фигурировала повестка суверенитета – политического, экономического, технологического, ментального».

«На съезде также обсудили важность наращивания работы по противодействию попыткам наших противников расколоть страну по межконфессиональному или национальному векторам. И конечно, одним из самых важных тезисов встречи стал посыл о том, что для нас важен каждый гражданин, независимо от того, в какой сфере он трудится», – подчеркнула депутат.

Также на на съезде был сделан особый акцент на партийном строительстве деятельности первичных отделений. «Председатель партии Дмитрий Медведев предложил провести год так называемых «первичек». Соответствующие задачи делегированы региональным руководителям», – указала Цунаева. А поправки в устав, которые были внесены в рамках съезда, в основном связаны с усилением контроля за теми, кто представляет партию власти. «На нас смотрит вся страна. И даже один несознательный представитель может бросить тень на всю партию», – пояснила она.

В воскресенье на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве прошел ХХI съезд «Единой России». Участие в нем приняли более тысячи человек со всей страны. Партия приняла единогласное решение о поддержке кандидатуры Путина на выборах президента в 2024 году.

В ходе своего выступления президент подчеркнул: Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом. «Элиты Запада полагали и полагают, что смогут посеять у нас внутреннюю смуту. Способы для такой дестабилизации хорошо известны, и не раз уже были опробованы западными элитами во многих регионах мира в ходе так называемых «цветных» переворотов. Но подобные рецепты не сработали и, уверен, не сработают в отношении России – свободного, самостоятельного и суверенного государства», – сказал Путин,

«Мы ответили на вызовы, потому что последовательно, шаг за шагом, из года в год шли по пути укрепления суверенитета, в том числе в политической и общественной сфере, экономике, образовании и культуре, развивали российский федерализм, наше законодательство и прочную конституционную основу, опирались на многовековой опыт нашего государства, ценности и уникальные традиции гармоничного развития разных этносов, культур, языков, религий», – подчеркнул российский лидер.

Он также отметил: программа развития России будет сформулирована вместе с гражданами страны. «Именно отвечая на обращения людей, на вопросы, которые их волнуют, обязательно нужно включать в предвыборную программу такие направления, как развитие первичного звена здравоохранения, строительство и обновление инфраструктуры массового спорта и так далее», – сказал Путин.