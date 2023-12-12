Главврача «Матросской Тишины» осудили за поддельные диагнозы

Tекст: Алексей Дегтярев

Кравченко признали виновным по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия» и «Превышение должностных полномочий», сообщили в суде ТАСС.

Его приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Также на два года ему запрещено заниматься организационно-распорядительной деятельностью в Минздраве, на такой же срок ему запрещено осуществлять врачебную деятельность.

Прокурор запрашивал для обвиняемого девять лет колонии.

Первоначально следователи обвиняли Кравченко в том, что 2020 по 2021 годы он получил от арестованных и осужденных деньги за организацию медицинских освидетельствований, по результатам которых были вынесены незаконные решения о наличии тяжелых заболеваний у его «клиентов».

Через некоторое время обвинения во взятках были сняты. Согласно новой версии обвинения, Кравченко ложно понял указание руководства о снижении лимита заключенных и решил «разгрузить» изолятор. По этой причине он выпустил по медицинским показаниям четырех осужденных. Сам врач не признал вину.

Ранее Верховный суд предложил в России законопроект, позволяющий освобождать осужденных с тяжелыми заболеваниями, не дожидаясь срока апелляции.