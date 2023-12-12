Долгое время ответ на вопрос «что такое Европа» был очевиден: Европа – это христианский мир. В фундаменте европейской цивилизации лежит библейское Откровение, греческая рациональность и римский закон. Сейчас это очевидно не так.0 комментариев
Главврача «Матросской Тишины» осудили за поддельные диагнозы
Вынесен приговор главному врачу больницы следственного изолятора «Матросской Тишины» Александру Кравченко за фиктивные диагнозы содержащимся под стражей, сообщили в Преображенском суде Москвы.
Кравченко признали виновным по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия» и «Превышение должностных полномочий», сообщили в суде ТАСС.
Его приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Также на два года ему запрещено заниматься организационно-распорядительной деятельностью в Минздраве, на такой же срок ему запрещено осуществлять врачебную деятельность.
Прокурор запрашивал для обвиняемого девять лет колонии.
Первоначально следователи обвиняли Кравченко в том, что 2020 по 2021 годы он получил от арестованных и осужденных деньги за организацию медицинских освидетельствований, по результатам которых были вынесены незаконные решения о наличии тяжелых заболеваний у его «клиентов».
Через некоторое время обвинения во взятках были сняты. Согласно новой версии обвинения, Кравченко ложно понял указание руководства о снижении лимита заключенных и решил «разгрузить» изолятор. По этой причине он выпустил по медицинским показаниям четырех осужденных. Сам врач не признал вину.
Ранее Верховный суд предложил в России законопроект, позволяющий освобождать осужденных с тяжелыми заболеваниями, не дожидаясь срока апелляции.