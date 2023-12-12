ВС предложил освобождать тяжелобольных от заключения сразу после решения суда

Tекст: Алексей Дегтярев

Сейчас решение суда об освобождении отбывающего наказание в связи с наличием тяжелого заболевания, препятствующего отбыванию наказания, вступает в силу после 15 суток, предусмотренных для обжалования, указал зампред ВС Владимир Давыдов, передает ТАСС.

Тяжелобольные не освобождаются незамедлительно после вынесения судом такого решения и вынуждены продолжать отбывать наказание, ожидая истечения срока на апелляцию, указал он.

В 2020 году судами на этом основании освобождено 2 тыс. 219 человек, в 2021 году – 2 тыс. 13 лиц, в 2022 году – 2 тыс. 132 лица, в первом полугодии 2023 года – 1 тыс. 86 лиц, привел статистику судья.

В УПК России предлагается закрепить, что «постановление суда в части освобождения осужденного от отбывания наказания в связи с болезнью <…> подлежит немедленному исполнению».