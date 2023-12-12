Долгое время ответ на вопрос «что такое Европа» был очевиден: Европа – это христианский мир. В фундаменте европейской цивилизации лежит библейское Откровение, греческая рациональность и римский закон. Сейчас это очевидно не так.0 комментариев
ВС предложил освобождать тяжелобольных от заключения сразу после решения суда
Осужденных с тяжелыми заболеваниями необходимо освобождать немедленно после вынесения решения суда об освобождении, соответствующий законопроект предложили на пленуме Верховного суда России, сообщил председатель ВС Вячеслав Лебедев.
Сейчас решение суда об освобождении отбывающего наказание в связи с наличием тяжелого заболевания, препятствующего отбыванию наказания, вступает в силу после 15 суток, предусмотренных для обжалования, указал зампред ВС Владимир Давыдов, передает ТАСС.
Тяжелобольные не освобождаются незамедлительно после вынесения судом такого решения и вынуждены продолжать отбывать наказание, ожидая истечения срока на апелляцию, указал он.
В 2020 году судами на этом основании освобождено 2 тыс. 219 человек, в 2021 году – 2 тыс. 13 лиц, в 2022 году – 2 тыс. 132 лица, в первом полугодии 2023 года – 1 тыс. 86 лиц, привел статистику судья.
В УПК России предлагается закрепить, что «постановление суда в части освобождения осужденного от отбывания наказания в связи с болезнью <…> подлежит немедленному исполнению».