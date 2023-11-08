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Путин поручил создать историко-культурный «Музей памяти» на Колыме
Президент России Владимир Путин поручил к 2030 году реализовать историко-культурный проект «Музей памяти» на месте бывших исправительно-трудовых лагерей в Магаданской области, поручение дано по итогам прошедшего в сентябре совещания у главы государства по развитию дальневосточных городов.
«Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти Магаданской области и государственным бюджетным учреждением культуры города Москвы «Государственный музей истории ГУЛАГа» в связи с 70-летием со дня образования Магаданской области обеспечить до 2030 года реализацию историко-культурного проекта «Музей памяти», предусмотрев выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований на указанные цели», – приводит поручение ТАСС.
Доклад поручено предоставить до 1 июля 2024 года.
Ранее сообщалось, что в рамках проекта «Музей памяти» планируется строительство двух музеев под открытым небом на месте бывших исправительно-трудовых лагерей Бутугычаг и Днепровский на Колыме.