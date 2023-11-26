Возврат к опыту СССР видится единственно адекватным. В Европу нас скоро вернут (а в Азию РФС явно не хочет), и к этому возвращению нужно быть во всеоружии: с огромным количеством молодых профессиональных футболистов, которые сейчас бесцельно бегают по саратовским и хабаровским дворам.13 комментариев
День матери отметили в Музее Победы
В Москве Музей Победы отметили День матери, вход в музей для мам с детьми был бесплатным. В главном здании музея на Поклонной горе для посетителей была подготовлена большая праздничная программа.
«Мы рады, что в этот чудесный праздник в музей пришли сотни мам с детьми. Надеемся, наша программа подарила посетителям хорошее настроение, и воскресный день был полон ярких впечатлений», – отметили в музее.
Музыкальную программу «Я лечу над Россией» для посетителей Музея Победы подготовили артисты Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации. В их исполнении прозвучали произведения отечественной и зарубежной музыкальной классики. Еще одним подарком для посетительниц музея стал концерт оперного и эстрадного певца Евгения Кунгурова. Гости услышали трогательные и душевные песни о женщинах, мамах и любви.
Музей Победы также организовал бесплатные экскурсии «Бессмертный подвиг матери» по уникальной иммерсивной экспозиции «Подвиг Народа». В воссозданном историческом пространстве гости буквально окунулись в события прошлого, и гиды рассказали о судьбах семей командиров Брестской крепости, подвигах матерей на оккупированных территориях, переживших трудности эвакуации, освоивших тяжёлые мужские профессии на заводах. Экскурсанты также «побывали» на площади Великого Новгорода, в библиотеке блокадного Ленинграда, в центре одного из освобожденных европейских городов и на ступенях поверженного Рейхстага.
Также мероприятия в честь Дня матери прошли в филиалах Музея Победы.