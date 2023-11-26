На Форуме «Родные-Любимые» обсудили потенциал России

Tекст: Валентина Григоренко

Участниками форума стали представители русских диаспор из Бразилии, Франции, Швеции, Финляндии, Хорватии, Словакии, Кипра, Марокко, Кувейта, Ливии, Иордании, Египта, Катара, Омана, Индии и других стран.

Советник председателя правления Движения Первых по международной деятельности Арег Агасарян отметил, что семьи соотечественников являются носителями русских традиций за рубежом и находятся на внешнем контуре русского мира. По его словам, они остро ощущают необходимость стать частью сообщества российских семей, перенять лучшие воспитательные практики и сами готовы делиться опытом, полученным в другой культурной и образовательной среде.

Многодетная мама Мария Мясникова из Ливии рассказала, что у русской диаспоры в Триполи большие планы по развитию связей с родиной. Она добавила, что первым шагом станет открытие школы выходного дня для детей соотечественников. Старший сын женщины ходил в арабскую школу, но продолжил обучение в Москве, став студентов одного из столичных вузов, потому что всегда хотел получить высшее образование в России. Мясникова подчеркнула, что на формуле они обменивались опытом с семьями из Бразилии, Франции и других стран.

Наталья Емельянова из Бразилии поблагодарила Движение Первых за организацию форума. По словам Натальи, ей удалось не только познакомиться с семьями соотечественников и обменяться контактами, но и обсудить общие задачи. «Мы сошлись во мнении, что главная проблема – качественное образование наших детей. Очень хочется, чтобы они имели возможность получить его в России. Я отдаю детей в местные школы и вижу глобальную разницу», – сказала она.

Емельянова добавила, что в отличие от ряда других государств Бразилия абсолютно открыта для сотрудничества с русскими бразильцами и с большим уважением относится к России, поэтому любые проекты, направленные на продвижение русской культуры, образования, традиций находят поддержку.

Виктория Таганова из Хельсинки также озабочена проблемой образования для своих детей: в Финляндии нет возможности учить русский язык и нет информации об образовательных возможностях в России. Поездка с сыном в Артек помогла не только установить новые связи, но и определиться с выбором вуза. Семья решила, что средний сын Виктории будет поступать в университет Иннополис в Татарстане.

«Я хочу, чтобы дети учились здесь, потому что вижу в России очень большой потенциал, а российское образование считаю самым качественным в мире. Дети у меня мусульмане и, скажу честно, будущего своего в Финляндии не видят, потому что для мигрантов там установлен определенный потолок. Форум «Родные – Любимые» дает отличную возможность для наших детей пообщаться, посмотреть, что Россия – это страна людей с открытым сердцем и большими возможностями», – рассказала она.

В субботу в инновационном кластере «Ломоносов» открылся первый всероссийский семейный форум «Родные – Любимые», организатором выступает «Движение Первых» при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Росмолодежи.