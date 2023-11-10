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    Как Евросоюз обманывает Зеленского
    Высокопоставленные военные ВСУ погибли при ракетном ударе «Искандерами»
    Вассерман: Пять из шести граждан Украины – русские
    Премьер Эстонии завысила Вовану и Лексусу тариф на транзит зерна с Украины
    Запад захотел увеличить издержки России при экспорте нефти
    Россия оценила резолюцию Европарламента словами «у ЕС что-то пошло не так»
    Песков призвал внимательно отнестись к словам США об уничтожении «Арктик СПГ – 2»
    Эксперт объяснил решение Германии оставить Польшу без систем ЗРК Patriot
    На западе Украины отказались демонтировать памятники советским солдатам
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Украинцам в новом западном сценарии выпадает роль неудачников

    У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.

    17 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Олимпиада в Париже может оказаться последней

    Политизация Олимпийских игр, которая достигла в последние десятилетия впечатляющих масштабов, а также их убыточность на фоне экономических трудностей, стремительно падающего интереса к профессиональному спорту в целом и олимпийскому движению в частности – все это остро проявляется прямо сейчас.

    31 комментарий
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия 16 лет давала Западу шанс одуматься

    Расставание России с Договором об обычных вооруженных силах в Европе оказалось очень долгим и исполненным надежды на то, что наши партнеры смогут изменить свое эгоистическое отношение к одному из самых важных вопросов европейской безопасности.

    9 комментариев
    10 ноября 2023, 00:59

    Фигурант дела о многомиллионном хищении у Минпромторга арестован в Москве

    Суд в Москве арестовал экс-гендиректора «Авиатики» Пьянкова по делу о многомиллионном хищении у Минпромторга

    Tекст: Антон Антонов

    На два месяца арестован экс-гендиректор ООО «Авиатика» Игорь Пьянков – основной фигурант дела о многомиллионном хищении в Минпромторге, сообщается в постановлении Замоскворецкого суда Москвы.

    Пьянков заключен под стражу до 8 января. Обвинение настаивало на аресте, чтобы не дать Пьянкову скрыться и предупредить «неустановленных и необнаруженных» соучастников хищения. Сам Пьянков подчеркивал, что активно сотрудничает со следствием, «раскаялся» и «рассчитывает на снисхождение суда». Он просил не лишать его свободы, передает ТАСС.

    МИРЭА на создание «программного обеспечения для нужд судостроительной промышленности» было выделено из бюджета 240 млн рублей. Институт привлек компанию Пьянкова – фактического руководителя АО «Системная динамика» – в качестве соисполнителя. ОКР «Адаптация» предполагала «создание типового электронно-цифрового макета судна, разработку унифицированного российского формата хранения проектной документации». Потерпевшей стороной по уголовному делу признан Минпромторг России.


    9 ноября 2023, 14:47
    Захарова: Москва шокирована словами посла Израиля об эвакуации россиян
    Захарова: Москва шокирована словами посла Израиля об эвакуации россиян
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    В России были по-настоящему шокированы словами посла Израиля в Москве Александра Бен Цви о том, что на согласование эвакуации российских граждан из сектора Газа может потребоваться две недели, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Мы были по-настоящему шокированы, услышав заявление вчера посла Израиля в Москве (…). Это логика, конечно, недопустимая», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Дипломат отметила, что Москва не понимает, почему процесс эвакуации россиян из сектора Газа до сих пор не разблокирован. Россия, подчеркнула она, предприняла оперативные действия в этой связи, соблюдала все требования и условия, определенные сторонами в целях безопасности, передает ТАСС.

    Россия, как сообщила спикер внешнеполитического ведомства, со своей стороны все подготовила для эвакуации соотечественников и обратившихся граждан СНГ, списки сформированы и переданы тем, кто занимается в регионе вопросами эвакуации.

    Как заявил израильский посол в Москве Александр Бен Цви, процесс согласования списков для эвакуации граждан России из сектора Газа через КПП Рафах может занять около двух недель.

    Коментарии (46)
    9 ноября 2023, 08:16
    В США рассказали об уникальном оружии России

    MWM: Россия значительно превосходит НАТО в количестве и качестве зенитных ракет

    В США рассказали об уникальном оружии России
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия обладает уникальной горизонтальной ракетой 40Н6, аналогов которой нет нигде в мире, пишут американские СМИ.

    В статье журнала Military Watch Magazine (MWM) говорится, что ракета 40Н6 позволяет комплексу С-400 атаковать низколетящие самолеты и крылатые ракеты на большой дистанции. Ни одна система в мире на подобное не способна, передает Ura.ru содержание публикации.

    Отмечается также, что Россия производит больше зенитных ракет, чем все государства, входящие в Североатлантический альянс.

    MWM добавляет, что на полет зенитных ракет на малой высоте на большие расстояния негативно влияет изгиб поверхности Земли. При этом российские ракеты, как указывает автор, бесподобны даже при таком условии.

    Ранее стало известно, что ВС России применили в зоне СВО ракеты С-400 с активными головками самонаведения.

    Военный эксперт Сергей Хатылев отмечал, что украинские Су-24 с ракетами Storm Shadow российские силы уничтожают еще до рубежа запуска.

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    9 ноября 2023, 11:48
    СМИ раскрыли биографию спонсирующего ВСУ наркобарона из Башкирии

    RT рассказал о наркобароне из Башкирии, который стал спонсором украинских националистов

    СМИ раскрыли биографию спонсирующего ВСУ наркобарона из Башкирии
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    СМИ опубликовали имена и биографии троих университетских приятелей из Башкирии, основавших наркокартель «Химпром» – один из крупнейших в Восточной Европе, который в том числе финансирует националистические батальоны вооруженных сил Украины.

    Руководят организованной преступной группировкой Егор Буркин, Александр Щипцов и Андрей Вигель, пишет RT со ссылкой на данные СМИ.

    Главой синдиката, который поставляет синтетические наркотики в страны бывшего СССР, является 34-летний уроженец Башкирии Егор Буркин, который вырос в городе Стерлитамаке и в подростковом возрасте не имел проблем с законом. Одноклассники и учителя говорят о нем как о дружелюбном мальчике, который не очень любил учиться. Все считали его «безобидным добряком», пишет издание.

    Еще в школе он подружился с Александром Щипцовым, который станет его ближайшим партнером по бизнесу, а затем – правой рукой в наркосиндикате.

    Оба парня росли в семьях предпринимателей. По данным RT, отец Щипцова владел в Стерлитамаке рестораном и основал небольшое производство по изготовлению шлакоблоков и дорожной плитки. Этот бизнес в настоящее время ликвидирован. У отца Буркина тоже была своя строительная компания, а у матери – торговая точка на местном рынке.

    Щипцов и Буркин вместе поступили в филиал Уфимского государственного нефтяного технического университета в Стерлитамаке.

    В 2010 году 21-летний Буркин остался без отца. В наследство получил не только имущество, но и долги, которые пытались взыскать в судебном порядке. Знакомые говорят, что в это время друзья работали в игорном бизнесе. Сам Буркин в своих соцсетях писал, что работал в различных казино города с 18 лет и вплоть до 2009 года, когда в России запретили заведения с азартными играми, сообщает RT.

    В 2010-х годах наркотический рынок в России быстро захватили синтетические наркотики: мефедрон и альфа-PVP, известный как «соль», рассказал экс-глава 3-го антинаркотического отдела Следственного департамента МВД полковник в отставке Сергей Пелих. По его словам, эти наркотики быстро распространились среди подростков и молодежи, потому что вызывали мощную привязанность, но при этом стоили дешево. «Соль» покупали под видом удобрения для растений или соли для ванн. Тогда же в даркнете появились первые анонимные площадки по продаже запрещенных веществ. Буркин и Щипцов, как отметил Пелих, поймали тренд.

    Мать Буркина от общения с журналистами отказалась. «Насколько я понимаю, «бизнес» сына она не поддержала. Как-то она сказала про Егора, что «он не поделил что-то со всем миром», – рассказал изданию ее близкий знакомый.

    Еще один россиянин, Андрей Вигель, отвечал в «Химпроме» за легализацию денежных средств, полученных от продажи наркотиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на силовиков.

    К 2014 году наркобизнес Буркина и Щипцова вырос до структурированной ОПГ. В том же году подельники приехали на Украину и получили украинские паспорта. Егор Буркин стал Егором Левченко 1989 года рождения, а Александр Щипцов получил документы на имя уроженца Молдавии Александра Печерского 1988 года рождения.

    При этом до 2019 года Андрей Вигель, в отличие от Буркина и Щипцова, постоянно жил в России. Сейчас он находится в федеральном розыске за уголовное преступление – взятку в особо крупном размере должностному лицу.

    Полковник Сергей Пелих отметил, что украинские силовики были заинтересованы во взаимодействии с «Химпромом», поскольку это оружие против России. «Подсадить сотни тысяч молодых россиян на тяжелые вещества – поверьте, это очень эффективное оружие против населения», – сказал он.

    В 2015-2016 годах нарколаборатории «Химпрома», как сообщается, действовали в Московской и Свердловской областях, причем сотрудниками и курьерами там числились в основном украинцы. Тогда же ОПГ открыла свои первые нарколаборатории в подконтрольной Киеву части Донбасса. Вербовочные пункты украинских граждан, которых устраивали на работу в эти лаборатории, располагались в Киеве – в здании, которое находилось прямо напротив СБУ.

    Одним из главных требований к будущим курьерам было хорошее владение русским языком – без западноукраинского говора. Всех соискателей проверяли на полиграфе.

    В начале 2017 года российские силовики начали массовые задержания и обыски в рамках уголовного дела о создании ОПГ «Химпром» и распространении наркотиков. В октябре прошлого года Московский областной суд вынес приговоры в отношении 22 членов наркогруппировки. 21 гражданина Украины и одного россиянина признали виновными в производстве и сбыте наркотиков в особо крупном размере, участии в преступном сообществе и использовании поддельных документов. Дела в отношении более 25 других участников «Химпрома» рассматривает суд.

    В 2019 году в СБУ представили данные, что ежедневный оборот «Химпрома» составлял около 200 млн рублей. По данным украинского следствия, в ходе разгрома нарколаборатории в Киевской области было изъято более 200 кг наркотиков и около 10 тонн прекурсоров.

    Егора Буркина, по данным СМИ, в 2016 году в рамках расследования задержали по подозрению в создании ОПГ (ч. 1 ст. 210 УК). Обвиняемого отпустили под подписку о невыезде. Он бежал из России и смог выехать на Украину. Сейчас главарь наркосиндиката и его помощник Александр Щипцов находятся в России в федеральном розыске.

    Буркин был задержан на Украине по подозрению в «создании преступной организации», «торговле наркотиками в особо крупных размерах в составе ОПГ» и «отмывании денег, добытых преступным путем». Расследование дела приостановили, подозреваемый покинул СИЗО и скрылся в Мексике.

    При этом после начала спецоперации в Донбассе Буркин стал продвигать себя как украинского патриота, который жертвует десятки миллионов на нужды ВСУ. Он называет себя «меценатом» и «бизнесменом», которого СМИ изображали «в темных тонах». «Предвзятое» к себе отношение на Украине Буркин объяснил российским происхождением. При этом он заверил, что жертвует большие суммы на нужды ВСУ и, в частности, националистическому батальону «Азов» (запрещен в России).

    Так, Буркин рассказал, что выделил около 1 млн долларов киевскому подразделению теробороны имени архангела Михаила, возглавлял который ветеран киевской так называемой АТО в Донбассе и националист Михаил Помогайбо (Моня Майман). Однако в октябре 2022 года между Буркиным-Левченко и Помогайбо возник конфликт. Последний обвинил главаря «Химпрома» в том, что он поставляет тяжелые наркотики на передовую украинским солдатам.

    Ранее в российских спецслужбах сообщили, что организованная преступная группировка «Химпром» использует «добровольные воинские формирования» для поставок наркотиков в вооруженные силы Украины.

    Коментарии (29)
    9 ноября 2023, 20:56
    Высокопоставленные военные ВСУ погибли при ракетном ударе «Искандерами»

    WP: Высокопоставленные военные ВСУ погибли от ракетного удара в Запорожской области

    Высокопоставленные военные ВСУ погибли при ракетном ударе «Искандерами»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Высокопоставленные военные ВСУ и лучшие украинские солдаты погибли от ракетного удара ВС России во время церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады в Запорожской области, сообщила The Washington Post.

    Издание пишет, что во время церемонии, которая превратилась в «кровавую бойню», прилетела российская ракета, которая попала во двор и в дорогу. Некоторые источники сообщают, что ракет было две. В результате погибли свыше 19 солдат, в том числе несколько высокопоставленных офицеров и некоторые из лучших бойцов 128-й бригады, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Washington Post.

    По информации издания, на мероприятии присутствовало около ста военнослужащих, которых вопреки обычаю собрали не в бункере или в помещении, а построили во дворе.

    Ранее Центр стратегических коммуникаций ВСУ сообщил, что в пятницу, 5 ноября, на Запорожском направлении российские войска нанесли удар «ракетой «Искандер-М» по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады». В результате удара погибли 28 военных, еще 53 ранены.

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в связи с российским ракетным ударом по 128-й горно-штурмовой бригаде вооруженных сил Украины открыто уголовное производство.

    Напомним, украинские солдаты обвиняют в случившемся командира, который решил собрать личный состав для «торжественного награждения».

    Коментарии (19)
    9 ноября 2023, 04:22
    Появились сообщения о бое между войсками Сирии и США

    Al Mayadeen сообщил о столкновении сирийских и американских военных в районе Дейр-эз-Зора

    Появились сообщения о бое между войсками Сирии и США
    @ John Goodman/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Военнослужащие армии Сирии вступили в перестрелку с военными США восточнее Дейр-эз-Зора, применяются крупнокалиберные пулеметы, минометные установки и артиллерийские орудия, сообщают СМИ.

    Как утверждает Al Mayadeen, стрельба началась в районе реки Евфрат после того, как ВВС США атаковали восточные кварталы Дейр-эз-Зора. На американской стороне также участвуют курдские «Силы демократической Сирии», передает ТАСС.

    По данным Al Mayadeen, «идут ожесточенные столкновения». США и курдские отряды ведут бой со стороны к востоку от Евфрата, а сирийская армия и ее союзники – со стороны запада, передает РИА «Новости».

    Напомним, министр обороны США Ллойд Остин сообщил об ударах авиации США по целям на востоке Сирии. При этом министерство обороны Сирии сообщило, что Израиль также нанес авиаудары по некоторым военным позициям на юге страны.

    Agence France-Presse со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека заявило, что в результате американских ударов по объектам, которые якобы используют проиранские группировки, погибли «девять человек, работавших на поддерживаемые Ираном группировки».

    Al Mayadeen сообщает, что отряды шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака» атаковали ранним утром военную базу США возле газового месторождения Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в ответ на ракетный удар США. Сообщается, что не менее 15 ракет выпущено ранним утром по военной базе США в районе нефтяного месторождения Эль-Омар.

    Коментарии (26)
    9 ноября 2023, 10:47
    Замглавы Роскосмоса Овчинников умер в 40 лет

    Замглавы Роскосмоса по экономике Максим Овчинников умер в 40 лет

    Замглавы Роскосмоса Овчинников умер в 40 лет
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель генерального директора Роскосмоса по экономике и корпоративному управлению Максим Овчинников умер в возрасте 40 лет после тяжелой и продолжительной болезни, сообщил бывший глава госкорпорации, член Совета Федерации Дмитрий Рогозин.

    Рогозин в своем Telegram-канале назвал Овчинникова талантливым молодым экономистом и администратором. Экс-глава Роскосмоса напомнил, что до прихода в госкорпорацию Овчинников работал в Федеральной антимонопольной службе.

    По его словам, Овчинников навел финансовый порядок в Роскосмосе, результатом его борьбы с коррупцией стали годы беспрецедентных безаварийных пусков.

    В пресс-службе Роскосмоса подтвердили сообщение о смерти Овчинникова. Отмечается, что в госкорпорации он проработал более пяти лет, курировал вопросы экономики и финансов и оказывал поддержку развитию корпоративной культуры в отрасли.

    Генеральный директор корпорации Юрий Борисов и коллектив выразили соболезнования семье Овчинникова. «Светлая память о Максиме Овчинникове навсегда сохранится в наших сердцах», – передает ТАСС сообщение Роскосмоса.

    Овчинников родился 11 сентября 1983 года. Окончил магистратуру экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Занимал пост заместителя генерального директора по экономике и финансам Роскосмоса с 26 октября 2018 года.

    Коментарии (13)
    9 ноября 2023, 09:24
    Зеленский: Собаки правили бы миром лучше людей

    Президент Украины Зеленский: Было бы лучше, если бы планетой правили собаки

    Зеленский: Собаки правили бы миром лучше людей
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Собаки лучше людей справились бы с управлением планетой, считает президент Украины Владимир Зеленский. Он признался, что порой «действительно не понимает людей».

    Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил, что когда смотрит на войну на Ближнем Востоке и на боевые действия на Украине, то думает, что «было бы лучше, если этой планетой правили собаки». Журналисты после этих слов рассмеялись, передает Ura.ru со ссылкой на Reuters.

    Газета ВЗГЛЯД ранее назвала пять случаев, которые упустила Украина для мирного урегулирования конфликта.

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    9 ноября 2023, 18:14
    Премьер Эстонии завысила Вовану и Лексусу тариф на транзит зерна с Украины

    Премьер Эстонии Каллас пообещала пранкерам помочь с транзитом зерна с Украины по высокому тарифу

    Премьер Эстонии завысила Вовану и Лексусу тариф на транзит зерна с Украины
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в разговоре с пранкерами Лексусом (Алексеем Столяровым) и Вованом (Владимиром Кузнецовым), заявила, что Таллин готов помочь Киеву решить вопросы с поставками зерна и уже обратился с такой инициативой к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

    Премьер Эстонии обсудила с «африканскими политиками», которыми представились пранкеры, поставки зерна с Украины и заявила, что может помочь с транзитом через эстонские порты, а это примерно дополнительное увеличение объема на 25%, передает RT.

    Также премьер настойчиво предлагала дорогой транзит зерна с Украины через порты Эстонии. Каллас в разговоре несколько раз обратила внимание на цену сделки и пообещала, что за промежуточные расходы из-за увеличения объема поставок заплатит Евросоюз.

    Ранее Вован и Лексус поговорили с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, и она признала, что украинское контрнаступление принципиально ничего не изменило, но при этом многие устали от конфликта. Беседа Мелони с пранкерами вызвала скандал  в Италии.

    Коментарии (9)
    9 ноября 2023, 17:15
    Захарова прокомментировала угрозу ядерного удара Израиля по Газе

    Захарова заявила о необходимости сделать Ближний Восток свободной от ядерного оружия зоной

    Захарова прокомментировала угрозу ядерного удара Израиля по Газе
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия считает провокационными, абсолютно недопустимыми высказывания израильского министра Амихая Элияху о сбросе атомной бомбы на Газу, они подтверждают наличие у Израиля ядерного оружия, что делает актуальным создание на Ближнем Востоке свободной от таких вооружений зоны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Подобные заявления означают, что ядерным оружием угрожают всему гражданскому населению сектора Газа. Это что – угроза геноцида?» – следует из комментария Захаровой, опубликованного на сайте МИД России.

    Дипломат считает, таким заявлениям нет и не может быть оправдания. Захарова добавила, что такие высказывания на фоне исторически сложившейся в Израиле политики неопределенности относительно обладания ядерным оружием говорят о готовности всерьез рассматривать возможность его применения в совершенно неадекватных сценариях.

    По ее словам, все более актуальным и неотложным становится вопрос о создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения и средств его доставки, его «систематически торпедирует» именно Израиль при активной поддержке и попустительстве со стороны США.

    Напомним, министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является «одной из возможностей» развития конфликта. Заявление израильского министра о ядерном ударе в Газе осудила и Саудовская Аравия.

    Коментарии (35)
    9 ноября 2023, 21:12
    Песков призвал внимательно отнестись к заявлениям США об уничтожении «Арктик СПГ – 2»

    Tекст: Ольга Иванова

    Мировой общественности стоит обратить внимание на заявления США об уничтожении «Арктик СПГ – 2», считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он напомнил, что президент США Джо Байден заявлял о том, что его страна уничтожит «Северный поток» и «Северный поток – 2», а через какое-то время они были взорваны. Поэтому, считает Песков, мировой общественности следует обратить внимание на слова об «Арктик СПГ – 2», передает ТАСС.

    Ранее помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт в сенатском комитете по иностранным делам заявил, что США ставят своей целью прекращение проекта «Арктик СПГ – 2».

    Коментарии (16)
    9 ноября 2023, 16:12
    Путин шуткой отреагировал на отключение его микрофона в Казахстане
    Путин шуткой отреагировал на отключение его микрофона в Казахстане
    @ Константин Завражин/POOL/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президенту России Владимиру Путину в Казахстане на мгновение отключили микрофон, но российский лидер вышел из ситуации и шутливо высказался о техническом сбое.

    «Есть вопросы, которые требуют определенного согласования и прояснения по цифрам. Мы готовы идти навстречу казахстанским...», – после этих слов микрофон пискнул и отключился.

    «Не хотят. А нет, уже захотели. Как сказал, что готовы идти навстречу, сразу раз – включили», – пошутил Путин. «А это так и есть: мы готовы идти навстречу нашим друзьям», – добавил президент России.

    Ранее Путин назвал результативными переговоры с Токаевым.

    Коментарии (16)
    9 ноября 2023, 08:34
    В Пентагоне испугались появления у «Хезболлы» российских ЗРК

    В Пентагоне увидели риски «колоссальной эскалации» в случае появления российских ЗРК у «Хезболлы»

    Tекст: Ольга Никитина

    Появление у ливанского движения «Хезболла» российских ЗРК привело бы к «колоссальной эскалации» конфликта на Ближнем Востоке, заявила заместитель помощника министра обороны США по Ближнему Востоку Дана Струль на слушаниях в Конгрессе.

    Высокопоставленный представитель Пентагона отметила, что это «нанесло бы огромный урон безопасности Израиля», особенно в то время, когда США, по ее словам, «напряженно работают, чтобы не допустить открытия второго фронта», передает РИА «Новости».

    Ранее американские СМИ писали, что в США обеспокоены якобы возможными поставками российских ПВО «Панцирь» движению «Хезболла» в Сирии.

    В Кремле подчеркивали, что такие сообщения ни на чем не основываются. Он говорил также, что любые «озабоченности» американская сторона может донести до России, используя экстренные каналы связи.

    Коментарии (20)
    9 ноября 2023, 16:52
    Командир «Ахмата» заявил о продвижении российских войск
    Командир «Ахмата» заявил о продвижении российских войск
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Ситуация на передовой заметно улучшилась, российские войска продвигаются вперед, заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

    По словам Алаудинова, ВСУ ощущают напор российской армии и «начинают паниковать». Кроме того, бойцы спецназа и 4-я бригада 2-го армейского корпуса взяли в плен личный состав противника, а также отбили несколько огневых точек, пишет он в своем Telegram-канале.

    Он также отметил, что за последние недели российские военные взяли в плен порядка 20 украинских солдат. Алаудинов добавил, что сейчас на участке «Ахмата» иностранные наемники не фиксируются.

    Ранее боец спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что украинская армия применяет газы фосген и хлорпикрин, а также фосфорные боеприпасы против российских бойцов на Кременском участке фронта в Донбассе.

    Коментарии (10)
    9 ноября 2023, 18:03
    Эксперт объяснил решение Германии оставить Польшу без систем ЗРК Patriot

    Политолог Рар: Поставленные Германией в Прибалтику и Польшу системы ПРО Patriot могут понадобиться Израилю

    Эксперт объяснил решение Германии оставить Польшу без систем ЗРК Patriot
    @ Bernd Wustneck/DPA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    На Западе больше не опасаются того, что украинский конфликт перекинется на территорию стран НАТО, именно поэтому Германия решила забрать у Польши свои системы противоракетной обороны Patriot, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Размещение систем Patriot в Польше и обслуживающих их солдат будет прекращено в пятницу, 10 ноября.

    «На Западе перестали бояться того, что военный конфликт на Украине может перейти на территорию стран НАТО. Теперь решено, что поляки сами будут обеспечивать свою безопасность на восточной границе. Кроме того, в случае расширения географии вспыхнувшего на Ближнем Востоке конфликта немецкие средства ПВО могут вскоре понадобиться Израилю», – считает немецкий политолог Александр Рар.

    Эксперт напомнил, что американская система ПРО Patriot находится на вооружении бундесвера с 1989 года. «Около года назад на Западе стали опасаться, что военный конфликт на Украине может выйти за рамки локального конфликта. Польша и Прибалтика в ультимативной форме потребовали от Германии доказать на деле, что Берлин действительно сменил свой прежде мирный взгляд на Россию – на милитаристский и конфронтационный», – добавил спикер.

    По его словам, в подтверждение смены курса Берлин демонстративно начал поставлять оружие Польше и странам Прибалтики, а также отправлять туда своих военных для «обеспечения защиты Восточной Европы». «Таким образом в Польшу попали и немецкие системы ПВО Patriot. Кстати, именно эти комплексы обеспечили воздушную защиту для проходившего этим летом в Вильнюсе саммита НАТО. Теперь ситуация немного изменилась», – констатирует Рар.

    Несмотря на то, что министр обороны ФРГ Борис Писториус по-прежнему обещает поставку оружия Украине, «военная помощь Киеву буксует», добавляет специалист. «Крылатые ракеты Taurus, которые требует Киев, остаются на складах бундесвера. По-видимому, украинцам и европейцам поступает сигнал из Вашингтона переходить к дипломатическим переговорам», – предположил политолог.

    Как пишет немецкая пресса, ФРГ начала вывод из Польши своих систем противоракетной обороны Patriot. Размещение этих систем и обслуживающих их солдат будет прекращено в пятницу. Командование противовоздушной обороной снова возьмет на себя польская сторона.

    Германия решила передать Варшаве комплексы Patriot в прошлом году после падения украинской ракеты на территории Польши. В апреле Берлин решил убрать ПВО Patriot с восточных границ Польши, но позже продлил срок до конца года.

    Коментарии (5)
    9 ноября 2023, 06:37
    Трамп счел возможным выбрать Такера Карлсона кандидатом в вице-президенты США

    Трамп счел возможным участвовать в выборах вместе с Такером Карлсоном в качестве кандидата в вице-президенты США

    Трамп счел возможным выбрать Такера Карлсона кандидатом в вице-президенты США
    @ EPA/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Экс-глава американского государства Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть кандидатуру телеведущего Такера Карлсона в качестве своего вице-президента на выборах в 2024 году.

    «Думаю, да», – сказал Трамп на «Шоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона», когда ему задали соответствующий вопрос о Карлсоне. Он заявил, что ему «очень нравится Такер». Трамп сказал, что Карлсон – человек со здравым смыслом, передает РИА «Новости».

    Напомним, Трампа спрашивали, рассматривает ли он республиканца Вивека Рамасвами в качестве своего возможного вице-президента. Трамп сказал, что Рамасвами – «умный парень» и «может быть кем-то в какой-то форме».

    Коментарии (9)
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