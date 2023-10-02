Для Всемирного фестиваля молодежи решили подготовить 800 переводчиков

МГИМО намерен подготовить 800 переводчиков для Всемирного фестиваля молодежи

Tекст: Валентина Григоренко

Заместитель главы Минобрнауки России Ольга Петрова отметила, что предстоящий фестиваль является одним из ключевых международных молодежных событий 2024 года. Она выразила уверенность, что Всемирный фестиваль молодежи пройдет на высоком организационном уровне, а добровольцы по направлениям «Атташе иностранных делегаций» и «Лингвистические услуги» станут для гостей фестиваля и проводниками, и настоящими друзьями, которые готовы помочь в любой ситуации, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.



В задачи этих волонтеров, хорошо знающих иностранные языки и тонкости международного протокола, войдет сопровождение зарубежных делегаций и выстраивание коммуникаций с участниками из-за рубежа. Добровольцы смогут общаться с иностранными гостями более чем на 50 языках мира, в том числе на 26 восточных.

Проректор по молодежной политике, соцработе и международным связям, директор Центра поддержки волонтерского движения МГИМО Суровцев Станислав указал, что МГИМО обладает уникальной экспертизой как в лингвистической подготовке специалистов-международников, так и в реализации молодежной политики и подготовки волонтеров.

У центра поддержки волонтерского движения МГИМО богатый опыт участия в проведении крупных международных событий, в том числе в подготовке добровольцев для Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 2017 году.

Заместитель гендиректора по региональному взаимодействию Дирекции Всемирного фестиваля молодежи Лариса Сулима уточнила, что миссия Центра волонтеров МГИМО заключается в проведении отбора волонтеров-специалистов с высоким уровнем языковой подготовки, обладающих знаниями специфики международных отношений и дипломатии, организации протокольных мероприятий. По ее словам, специалисты Центра будут проводить собеседования с кандидатами со всей России, претендующими на позицию «Атташе иностранных делегаций.

Она подчеркнула, что в России достаточное количество университетов, в которых есть и институты международных отношений, и лингвистические факультеты, но оценить потенциал кандидатов, а также организовать отбор и обучение доверяется главному вузу.