Эксперты объяснили победу партии SMER на выборах в Словакии

«Внутренний кризис предшествующих правительств привел к тому, что избиратели, вспомнив, что время нахождения у власти Фицо было самым стабильным, решили вновь за него проголосовать», – объяснил Ведерников, его слова приводятся на сайте НОМ.

Эксперт также отметил, что ни одна из партий не набрала достаточного числа голосов для самостоятельного формирования кабинета. Что же касается курса нового парламента, то, по мнению эксперта, внимание будет уделено обеспечению энергобезопасности страны, которая очень зависит от газа и нефти из России.

Об особенностях проведения парламентских выборов в Словакии рассказал член Совета Российского фонда свободных выборов, доктор юридических наук Владимир Лысенко. По его словам, законодательство предусматривает проведение голосования в помещении избирательного участка, по открепительному удостоверению на любом избирательном участке на территории Словакии и по почте (за пределами страны), а также на дому с использованием переносного избирательного ящика в случае серьезного заболевания избирателя.

Лысенко также сообщил, что принять участие в общественном наблюдении вправе «любое лицо, которое изъявило такое желание», однако «полно и подробно» права и обязанности общественных наблюдателей, а также порядок их аккредитации, в законодательстве не прописаны.

Эксперт добавил, что закон предусматривает и международное наблюдение, однако «вопрос о правах международных наблюдателей на иных стадиях избирательного процесса и порядок их аккредитации остается неурегулированным». Известно, что при проведении парламентских выборов от БДИПЧ ОБСЕ была направлена миссия в составе пяти международных наблюдателей.



