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Стало известно о лазейке в законе для возвращения водительских прав
«Коммерсант»: Водители с помощью лазейки в законе возвращают права после лишения за езду «под лекарствами»
Верховный суд России со ссылкой на решение Конституционного суда, запретившего наказывать водителей за управление автомобилем под воздействием сильнодействующих препаратов, отменил несколько решений о лишении прав в связи с приемом сильнодействующих анальгетиков и препаратов для лечения эпилепсии.
Издание сообщает, что Конституционный суд запретил практику лишения водительских прав при выявлении следов ненаркотических и непсихотропных препаратов (например, фенобарбитала, входит в валокордин). В решении суда говорится, что в КоАП формально нет нормы, позволяющей наказывать водителей за лекарства, пишет «Коммерсант».
В настоящее время Минздрав готовит отдельный список ненаркотических лекарств, которые влияют на скорость реакции. В него планируется включить анестетики, противоэпилептические, снотворные и седативные препараты.
Как ожидается, добавляет издание, практика, связанная с лишением водительских прав за управление автомобилем под воздействием данных препаратов, вернется после принятия соответствующего закона и перечня. При этом сроки не называются.
Между тем автомобилисты пользуются временным запретом, чтобы вернуть права, которых они лишились за прием лекарств. По данным издания, в картотеке ВС есть серия вынесенных за последнее время однотипных постановлений на эту тему.
Ранее Верховный суд России запретил штрафовать автовладельцев, которые пьяными сидят в припаркованной машине.