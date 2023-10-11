Наши отношения с Финляндией являются прекрасным камертоном наших отношений с европейскими странами в принципе. Финляндия всегда ощущала себя неким центром финно-угорского мира – и при благоприятных внешних обстоятельствах вполне могла бы им стать.4 комментария
В Каире опровергли информацию о том, что он предупредил Израиль об операции ХАМАС
В Каире опровергли информацию о том, что он предупредил Израиль об операции ХАМАС за 10 дней
Власти Египта опровергли информацию о том, что он Каир якобы предупредил власти Израиля о предстоящей операции радикального палестинского движения ХАМАС на израильской территории за десять дней до ее начала, сообщает портал Al-Youm as-Sabia.
По информации источника в египетских властных структурах, это сообщения не имеют связи с реальностью, передает ТАСС.
Напомним, Тель-Авив решил полностью блокировать сектор Газа. В регион прекращаются поставки света, воды и еды.
В ООН предупреждали, что сектор Газа может оказаться на грани гуманитарной катастрофы, если эскалация палестино-израильского конфликта продолжится.
Газета ВЗГЛЯД писала, для чего Израилю нужна блокада региона и каковы шансы на успех полномасштабной сухопутной операции в ответ на атаки ХАМАС.