«Новые люди» доставили медоборудование для скорой помощи Мариуполя

Гуманитарные грузы для местных жителей и военнослужащих, в том числе медоборудование, в Донецк и Мариуполь доставил депутат Государственный думы от партии «Новые люди», заместитель председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Олег Леонов.

В Мариуполь «Новые люди» передали оборудование для 15 машин скорой медицинской помощи на 1,5 млн рублей: электрокардиографы, глюкометры и пульсоксиметры. Особенно долгожданным и важными для работы медучреждения стали 12-канальные электрокардиографы, которые помогут врачам оперативно устанавливать причины ухудшения самочувствия пациентов и своевременно назначать необходимые препараты, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Организация такой помощи – всегда командная работа. Оборудование было подобрано и закуплено по просьбе станции скорой помощи Мариуполя при активном участии министерства здравоохранения ДНР. А расходы по закупке взяла на себя семья Бескровных», – рассказал Леонов.

В Горловку «Новые люди» совместно с общественной организацией «Под крылом России» доставили более 1,5 тонн дорогостоящих медикаментов, в числе которых 350 кг антибиотиков, препараты для анестезиологов и те, что применяют при заболеваниях центральной нервной системы, тысячи упаковок мазей для лечения ран и ожоговых поверхностей, сотни препаратов для лечения ЖКТ и болезни Альцгеймера. Гуманитарный груз удалось собрать благодаря неравнодушным жителям Москвы и Подмосковья, при поддержке партии «Новые люди» и лично депутата Олега Леонова.

Депутат посетил также детский онкоцентр Донецка и вручил пациентам подарки на старый Новый год. Для детей устроили праздник с Дедом Морозом и Снегурочкой. Олег Леонов также навестил и поздравил детей, оставшихся без родителей. Подарки для них собирали две московские школы – «Морозко» и «Выбор». Ребята получили даже письма, которые им от души написали московские школьники.

В ходе визита в Донбасс депутат встретился с мэром Мариуполя Константином Иващенко, который рассказал о восстановлении города и о том, что сейчас людям требуется в первую очередь. Леонов заявил, что партия «Новые люди» продолжит системную и адресную помощь жителям: «Всегда здорово, когда получается помочь адресно и своевременно. Важно сделать такую поддержку регулярной, чтобы люди постоянно получали нужные вещи, медикаменты и оборудование», – отметил он.