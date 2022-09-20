В Китае поблагодарили Путина за поддержку по вопросу Тайваня

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20 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 08:37  |  vz.ru
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Уникальная дефляция помогает удешевлять кредиты

Несмотря на санкции, Россия сдержала рост цен и удешевила кредиты Ведомости/ТАСС
Центробанк продолжает действовать в интересах реальной экономики и уже шестой раз в этом году снизил ставку. Теперь она составляет 7,5%, и экономисты ждут до конца года 7%. Смелость регулятора подпитывается уникальной дефляцией, которая продолжает держаться в России. ЦБ даже улучшил инфляционный прогноз к концу года. России удалось сдержать рост цен и удешевить кредиты под небывалым санкционным давлением. Подробности...
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Послом США в России станет подозрительная личность

Трейси – профессиональный советолог и знает русский язык U.S. Department of State
Многочисленные источники американских СМИ утверждают, что Джо Байден уже определился с кандидатурой нового посла США в России. Якобы им станет Линн Трейси, по ряду причин идеально подходящая для этой должности. Однако некоторые детали биографии Трейси наводят на подозрения об истинном характере ее работы – потенциально опасной для интересов РФ. Подробности...
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Россия нашла гуманный метод борьбы с украинским подпольем

Всех доставили до блокпоста, зачитали каждому, в чем он обвиняется, и отправили пешком на подконтрольную Киеву территорию t.me/rian_ru
На освобожденных территориях Украины начали применять такую меру борьбы с диверсантами, как выдворение «неблагонадежных граждан». Подобная практика существовала в СССР. Насколько эффективен этот инструмент для пресечения террористической деятельности? Какие ситуации могут дискредитировать практику выдворения? Подробности...
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Европа начинает делить Украину

«Украина находится в неестественных для нее границах», считают в Румынии t.me/medvedev_telegram
«Киев может потерять треть или половину своей территории». Это не единственный печальный для Украины прогноз, прозвучавший на Западе за последние дни. Почему представители западного руководства наконец стали озвучивать то, что давно пророчат в России? И какой сценарий распада Украины они предвидят? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Россияне стали богаче или беднее, чем в советское время?

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
По паритету цен один советский рубль равен 300–400 нынешним российским. Но справедливо считать 1 к 100. И – вы не поверите – в этом случае мы получаем советский курс 60–70 копеек за доллар. А 1000 советских рублей на сберкнижке превращается в 100 тысяч нынешними деньгами. Подробности...
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Пугачёва не хочет в реальный мир

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Со временем каждого из нас не станет, но если страна останется – значит, мы жили не зря. Поэтому будущее страны – куда более реальная цель, чем наши (и ваши, Алла Борисовна) гонорары и фуршеты, поместья и дачные участки, машины и яхты. Подробности...
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Казахстан идет по грани

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Нужно быть готовыми к тому, что в предстоящие месяцы Казахстан немного «потрясет» и отдельные проявления смогут вызывать в России подозрительность. Принципиальное значение имеет способность отделить главное от второстепенного. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
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Как Хрущев покорил Америку

Байден опять обходит Трампа

Сборная России по футболу возвращается в игру

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В Лондоне прошли похороны Елизаветы II

В Лондоне прошли похороны королевы Соединенного Королевства Елизаветы II, умершей 8 сентября в возрасте 96 лет. После государственной панихиды в Вестминстерском аббатстве катафалк направился через центр британской столицы в Виндзорский замок.
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Луганск и Херсон подверглись украинской террористической атаке

В пятницу на третьем этаже в здании генпрокуратуры ЛНР в центре Луганска прогремел взрыв. В результате погибли генпрокурор республики Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал произошедшее терактом.<br>Также в пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по центру Херсона, рядом со зданием администрации упали не менее пяти ракет HIMARS
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Карл III официально провозглашен королем Британии

В субботу король Карл III был официально объявлен британским монархом на церемонии в духе исторических традиций страны. Торжественное мероприятие стало дважды беспрецедентным: в нем участвовали женщины, а за происходящим можно было следить в режиме реального времени
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Имеет ли для вас моральный авторитет политическая и общественная позиция Аллы Пугачевой?
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    процентная ставка


    Уникальная дефляция помогает удешевлять кредиты

    выдворение неблагонадежных


    Россия нашла гуманный метод борьбы с украинским подпольем

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    Послом США в России станет подозрительная личность

    наводка ракет


    ВМФ России получил большую помощь из космоса

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    В Китае поблагодарили Путина за поддержку по вопросу Тайваня

    		    20 сентября 2022, 07:55
    Фото: vk.com/mil
    Текст: Антон Никитин

    Китайский народ благодарен президенту России Владимиру Путину за поддержку Китая по вопросу Тайваня, заявил профессор Университета Сучжоу, заместитель директора Центра Китая и Глобализации Гао Чжикай.

    «Перед лицом запугивания со стороны США, Путин открыто поддерживает Китай в вопросе Тайваня, поддерживает коренные интересы Китая и является другом Китая, за что весь китайский народ ему очень благодарен», – приводит слова профессора РИА «Новости».

    Он также отметил, что то, что Путин демонстрирует такую позицию в момент, когда США продвигают свой законопроект «О политике в отношении Тайваня», еще больше стимулирует китайский народ поддерживать хорошие российско-китайские отношения.

    Накануне секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Китай для участия в консультациях на тему стратегической стабильности и общественной безопасности.

    В прошлый четверг президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с Си Цзиньпином отметил, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая» и осуждает провокации США на Тайване. Он также заявил, что внешнеполитический тандем России и Китая играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности.

    Глава МИД России Сергей Лавров высоко оценил переговоры лидеров РФ и КНР в Самарканде, отметив, что Москва и Пекин полностью сходятся в оценках международной обстановки и продолжат координировать свои действия. В тот же день глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил уверенность, что Китай занял сторону России. Он отметил «политическое сотрудничество и очень серьезное сближение между двумя странами».

    Напомним, 7 марта правительство РФ внесло Тайвань в список недружественных России стран и территорий. Ранее власти Тайваня присоединились к санкциям Запада против РФ.


    В американской разведке допустили изменение Путиным целей спецоперации
    		    17 сентября 2022, 15:38
    Фото: РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин может изменить цели проводимой на Украине специальной операции, заявил директор разведывательного управления минобороны США генерал-лейтенант Скотт Берриер.

    «Сейчас мы подошли к моменту, когда, я думаю, Путину придется пересмотреть цели своей операции», – сказал Берриер, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Associated Presss.

    По его мнению, речь идет о «текущем положении» и об ограниченных ресурсах.

    Глава управления признал, что разведка США не знает, какое решение примет Путин, но предполагает, что российский лидер будет учитывать то, как долго продлится конфликт.

    В пятницу президент России заявил, что план специальной военной операции на Украине корректировке не подлежит.

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    Британцы резко отреагировали на слова Байдена в адрес Путина
    		    17 сентября 2022, 10:50
    Фото: Pete Marovich/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Читатели британской Daily Mail оценили высказывание американского президента Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина о применении ядерного оружия на Украине.

    «Путин хохочет до полусмерти...» – цитирует комментатора РИА «Новости».

    «Байден и дипломатия не идут вместе. Какой ужасный руководитель», – написал другой читатель.

    «Маразматик Байден очень хочет ядерной войны в Европе», – добавил еще один пользователь.

    «Байден, у тебя нет и никогда не будет авторитета, чтобы выступать с какими-либо угрозами. На самом деле ты создаешь проблемы, держи рот на замке, никого не волнует, что ты думаешь», – указал один из читателей.

    «Байден, который убежал из Афганистана, поджав хвост, и который сейчас угрожает, смехотворен», – заключили комментаторы.

    Напомним, Байден заявил, что Россию ожидают международные последствия в случае применения химического или тактического ядерного вооружения на Украине. 

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    Эрдоган дал оценку встрече с Путиным на ШОС
    		    17 сентября 2022, 17:16
    Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Президент Турции Тайип Эрдоган надеется на хорошие результаты после плодотворной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

    «На полях саммита мы также провели плодотворные двусторонние встречи с президентами Азербайджана, Китая, Монголии, Узбекистана, России и Ирана, а также премьер-министрами Пакистана и Индии. В ходе встреч мы обменялись мнениями по нашим двусторонним отношениям, а также по актуальным глобальным вопросам. Надеюсь, что наши консультации и контакты приведут к хорошим результатам», – приводит РИА «Новости» слова Эрдогана.

    По его словам, он договорился с Путиным продолжить обсуждение поставок зерна и удобрений.

    «Мы, безусловно, ведем переговоры с соответствующими странами по всем видам продукции, поступающей как из России, так и из Украины. Это могут быть зерновые продукты и удобрения. В переговорном процессе нет никаких проблем. На нашей встрече с господином Путиным мы договорились продолжать этот процесс с осторожностью», – цитирует ТАСС президента Турции.

    Также Эрдоган заявил, что не видит у мировых держав вариантов выхода из украинского кризиса.

    «К сожалению, нет ситуации, когда среди этих видимых держав в мире задаются вопросом: «Что мы можем сделать, как мы можем решить этот вопрос?» Мы дали необходимый ответ и Западу, и всем им, особенно США, теми инициативами, которые мы предприняли, той политикой баланса, которой мы придерживались с самого начала», – отметил турецкий лидер.

    Эрдоган и Путин провели встречу в Самарканде в пятницу. В частности, по словам, российского лидера, стороны договорились об оплате 25% поставок российского газа в Турцию в рублях и урегулировали возникшие проблемы по строительству АЭС «Аккую».

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    Байден сделал вывод о возможностях России по ситуации на Украине
    		    19 сентября 2022, 04:17
    Фото: Al Drago/CNP/
    AdMedia/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Американская поддержка Украины будет продолжаться столько, «сколько потребуется», у России не получится изменить американскую политику в этом отношении, заявил президент США Джо Байден.

    Как заявил Байден, «цена, которую платит украинский народ за эту войну, чрезвычайно высока», США «будут с ним», пока Киеву «нужна помощь», передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.

    На предположение о том, что Россия хочет использовать цены на энергоресурсы и «сломить решимость» США, Байден ответил: «Конечно. Но, знаете, мы, США, находимся в гораздо более хорошей форме, чем кто-либо другой, особенно если сравнивать с Россией». По его словам, глава российского государства Владимир Путин «пытался сделать это в течение какого-то времени». «У него не получится», – приводит слова Байдена ТАСС.

    Как утверждает Байден, развитие ситуации на Украине показало, что Россия «не обладает такими компетенциями и возможностями, как думали многие», но ущерб, наносимый ситуацией вокруг Украины «навряд ли можно считать победой».

    Напомним, Путин заявил, что специальная военная операция на Украине проводится с целью недопущения создания анклава против России. Цели СВО, отметил президент, остаются неизменными, основной из них остается освобождение Донбасса. Глава государства отмечал, что нужно посмотреть, чем завершится так называемое контрнаступление вооруженных сил Украины, и пояснял, что план СВО «корректировке не подлежит». Россия, сказал Путин, «не спешит» на Украине, основная задача остается неизменной и реализуется. Он добавил, что Россия на Украине воюет не полной армией, а лишь ее контрактной частью.

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    Байден: Мир не находится в состоянии новой холодной войны
    		    18 сентября 2022, 19:15
    Фото: Global Look Press
    Текст: Валентина Григоренко

    Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина не является предпосылкой к «новой более сложной холодной войне», заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS.

    «Нет, я не считаю, что это новая более сложная холодная война», – заявил Байден, комментируя прошедшую встречу Путина и Цзиньпина на саммите ШОС, а также отвечая на вопрос «является ли это новой более сложной холодной войной», передает ТАСС.

    Президент США напомнил, что предыдущая встреча лидеров России и КНР состоялась в феврале, когда Путин прилетал в Пекин на церемонию открытия XXIV зимних Олимпийских игр.

    По словам Байдена, после этой встречи он звонил Си Цзиньпину и предупредил его, что ошибочно считать, что американцы и их союзники продолжат инвестировать в Китай с учетом нарушения Пекином санкций, введенных против Москвы.

    Он также добавил, что в настоящий момент нет никаких свидетельств, что КНР поставляет России оружие или что-то еще.

    Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились на этой неделе на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшего в Самарканде. Они провели двусторонние переговоры, пообщались в трехстороннем формате вместе с президентом Монголии, приняли участие в заседании Совета глав государств ШОС.

    Путин в ходе переговоров с китайским лидером заявил, что внешнеполитический тандем России и Китая играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности, отношения двух стран можно считать образцом. Он отметил, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая» и осуждает провокации США в Тайване. Помимо этого, Путин сказал, что торговля между российской и китайской стороной по итогам 2022 года окажется на рекордных значениях.

    Си Цзиньпин со своей стороны отметил, что лидеры Китая и России поддерживают эффективные стратегические контакты даже в условиях пандемии. Он также заявил о готовности Китая вместе с Россией «вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития».

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    Коментарии (14)
    На Западе во встрече Путина и Си Цзиньпина усмотрели тревожный сигнал

    17 сентября 2022, 11:13

    Текст: Алексей Дегтярев

    Китайская сторона намерена в будущем поддерживать курс российского президента Владимира Путина на Украине, полагает обозреватель немецкого издания Handelsblatt Дана Хайде.

    Встреча Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите ШОС в Самарканде, где они заявили о едином фронте на мировой арене, свидетельствует о тревожном сигнале Западу, полагает Хайде, передает РИА «Новости».

    «Путин и Си Цзиньпин заверили друг друга во взаимной приверженности, Си назвал Путина «старым другом». Это значит, что Пекин намерен и дальше безоговорочно поддерживать курс Путина», – указала журналистка.

    По ее мнению, Си Цзиньпин при анализе украинских событий не ориентируется на западные СМИ, а делает свои выводы.

    Ранее на саммите ШОС Си Цзиньпин заявил, что следует поддерживать усилия друг друга по защите безопасности и интересов развития, чтобы не допустить попыток внешних сил провоцировать цветную революцию. 

    Коментарии (3)
    Шольц рассказал о характере бесед с Путиным
    		    17 сентября 2022, 14:38
    Фото: IMAGO/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Переговоры с российским президентом Владимиром Путиным всегда проводятся в дружеском тоне, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.

    «Тон всегда доброжелательный, даже если взгляды на украинский конфликт очень-очень разные», – заявил Шольц в беседе с Deutschlandfunk, передает РИА «Новости».

    Политик отметил, что переговоры всегда важны, даже когда стороны уже предполагают их исход. По итогам всех бесед с Путиным за последнее время произошли «определенные подвижки», но они не оказались далеко идущими, сказал Шольц.

    Напомним, последние переговоры Путина и Шольца проходили по телефону 13 сентября. Российский лидер назвал циничными попытки переложить на Москву вину за энергетические проблемы Европы.

    Коментарии (5)
    Путин поддержал усилия Узбекистана по стабилизации обстановки в Каракалпакстане

    17 сентября 2022, 19:39

    Текст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым выразил поддержку усилиям руководства страны по стабилизации обстановки в Каракалпакстане, сообщила пресс-служба Кремля.

    «С российской стороны выражена поддержка усилиям руководства Узбекистана по стабилизации обстановки в Каракалпакстане», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Кроме того, обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в торгово-экономической сфере, а также подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества.

    Также президент России Владимир Путин по телефону тепло поблагодарил президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева за гостеприимство и прекрасную организацию состоявшегося в Самарканде саммита ШОС.

    В автономной республике Каракалпакия начались волнения из-за возможного лишения региона автономии и права на выход из состава Узбекистана. Позже стало известно о восстановлении порядка в Нукусе силами полиции. МВД Узбекистана сообщило, что в Каракалпакии была пресечена попытка захвата органов госвласти преступной группой.

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    Песков объяснил, зачем Путин общается с Макроном и Шольцем

    19 сентября 2022, 13:39

    Текст: Антон Никитин

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил, зачем российский лидер Владимир Путин продолжает общение с европейскими лидерами, в том числе президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

    «Зачастую без прямых контактов невозможно довести информацию от первого лица. И нам бывает гораздо лучше, если Путин разъяснит своему визави нашу позицию, чем эту позицию будут, например, кому-то объяснять из-за океана. Все-таки первоисточник – это гораздо надежнее. И, конечно же, любые, самые сложные проблемы, они решаются только путем диалога», – приводит его слова РИА «Новости».

    Накануне Шольц заявил, что, несмотря на полярность мнений, необходимо и дальше вести диалог с Владимиром Путиным. Тональность переговоров с российским лидером, сообщил канцлер Германии, всегда остается дружелюбной.

    11 сентября Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном акцентировал, что Киев, используя западное оружие, продолжает целенаправленные обстрелы гражданской инфраструктуры Донбасса.

    Коментарии (7)
    Песков: Россия и Китай не стремятся рулить миром
    		    18 сентября 2022, 12:18
    Фото: Сергей Бобылев/ РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Россия и Китай, в отличие от некоторых других стран, не претендуют на то, чтобы рулить всем миром, сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Реализуя свои двусторонние отношения, как раз Россия и Китай не претендуют на то, чтобы рулить всем миром. Мы знаем, что такую склонность имеют другие страны», – сказал Песков в показанном фрагменте передачи «Москва. Кремль. Путин» в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь российского лидера также обратил внимание на «абсолютное сходство в отношении [России и Китая] к различного рода провокационным действиям, источником коих являются Соединенные Штаты Америки». Москва и Пекин едины в оценке «непозволительности такого поведения дестабилизирующего», добавил он.

    Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились на этой неделе на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшего в Самарканде. Они провели двусторонние переговоры, пообщались в трехстороннем формате вместе с президентом Монголии, приняли участие в заседании Совета глав государств ШОС.

    Путин в ходе переговоров с китайским лидером заявил, что внешнеполитический тандем России и Китая играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности, отношения двух стран можно считать образцом. Он отметил, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая» и осуждает провокации США в Тайване. Помимо этого, Путин сказал, что торговля между российской и китайской стороной по итогам 2022 года окажется на рекордных значениях.

    Си Цзиньпин со своей стороны отметил, что лидеры Китая и России поддерживают эффективные стратегические контакты даже в условиях пандемии. Он также заявил о готовности Китая вместе с Россией «вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития».

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    Коментарии (11)
    Патрушев прибыл в Китай

    19 сентября 2022, 03:52

    Текст: Антон Антонов

    В Китай прибыл секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, он примет участие в консультациях на тему стратегической стабильности и общественной безопасности, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.

    Патрушев встретится с членом политбюро ЦК КПК Ян Цзечи для обсуждения вопросов стратегической стабильности. Также он обсудит с членом политбюро ЦК КПК Го Шэнкунем вопросы общественной безопасности, юстиции и правопорядка, передает ТАСС.

    Переговоры затронут «широкий спектр тем, направленных на дальнейшее укрепление двустороннего взаимодействия в сфере безопасности», и станут развитием договоренностей, достигнутых на встрече президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина, говорится в сообщении.

    Лидеры России и Китая встретились на этой неделе на полях саммита ШОС в Самарканде. Путин заявил, что внешнеполитический тандем России и Китая играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности. Он отметил, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая» и осуждает провокации США в Тайване. Помимо этого, Путин сказал, что торговля между российской и китайской стороной по итогам 2022 года окажется на рекордных значениях.

    Си Цзиньпин со своей стороны отметил, что лидеры Китая и России поддерживают эффективные стратегические контакты даже в условиях пандемии. Он также заявил о готовности Китая вместе с Россией «вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития».

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    Путин провел переговоры с президентами Киргизии и Таджикистана

    18 сентября 2022, 13:56

    Текст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главами Киргизии и Таджикистана Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном. В ходе разговора обсуждалась обстановка на киргизско-таджикской границе.

    «Владимир Путин призвал стороны не допустить дальнейшей эскалации и принять меры к скорейшему урегулированию ситуации исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами, подтвердил готовность России оказывать необходимое содействие в целях обеспечения стабильности в киргизско-таджикском приграничье. Условлено о продолжении контактов», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась 14 сентября. По утверждению киргизской стороны, таджикские пограничники проникли на участок границы в районе местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области Киргизии и «заняли боевые позиции». В ответ на требование покинуть территорию пограничники Таджикистана открыли огонь, после чего завязалась перестрелка. Через несколько часов вооруженные столкновения также произошли в местностях Как-Сай и Паскы-Арык Баткенской области.

    17 сентября погранслужба Киргизии впервые сообщила об обстреле Ошской области, ранее все инциденты касались участка границы в Баткенской области. По последним данным, у киргизской стороны 36 погибших и 134 пострадавших жителя республики. Киргизские власти эвакуировали около 140 тыс. граждан. В Баткенской области введен режим ЧС. В Таджикистане заявляли о погибших мирных гражданах, их число не уточнялось.

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    СМИ анонсировали серию совещаний Путина по ситуации в экономике

    18 сентября 2022, 14:56

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин на следующей неделе продолжит серию совещаний по ситуации в экономике, сообщил телеканал «Россия 1».

    На следующей неделе правительство планировало представить президенту бюджетный пакет на 2023-25 годы, об этом ранее заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

    «Президент продолжит серию совещаний по ситуации в экономике», – передает РИА «Новости» сообщение в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

    Также на следующей неделе глава государства примет верительные грамоты от послов иностранных государств, которые начинают работу в России, по информации телеканала, не исключена и региональная поездка президента.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости создать условия для структурной перестройки экономики.

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    Песков: Санкции не способны значительно повлиять на отношения России и Китая

    18 сентября 2022, 14:18

    Текст: Валентина Григоренко

    Вторичные санкции имеют свое негативное воздействие на российско-китайские отношения, но они не способны оказать значительное влияние, сообщил пресс секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

    «Безусловно, очень много осложняющих факторов, и вот эти санкции, угроза вторичных санкций, конечно, имеют свое негативное воздействие. Но они не способны как-то значительно повлиять, потому что общая тенденция все равно со знаком «плюс» в плане роста», – ответил Песков на вопрос о перспективах сотрудничества Китая с Россией в условиях угрозы американских санкций, передает РИА «Новости».

    В целом он подчеркнул, что «скачок в развитии двусторонних отношений [России и Китая], товарооборота значительный – это здорово».

    Ранее Песков заявил, что Россия и Китай, в отличие от некоторых других стран, не претендуют на то, чтобы рулить всем миром.

    Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились на этой неделе на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшего в Самарканде. Они провели двусторонние переговоры, пообщались в трехстороннем формате вместе с президентом Монголии, приняли участие в заседании Совета глав государств ШОС.

    Путин в ходе переговоров с китайским лидером заявил, что внешнеполитический тандем России и Китая играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности, отношения двух стран можно считать образцом. Он отметил, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая» и осуждает провокации США в Тайване. Помимо этого, Путин сказал, что торговля между российской и китайской стороной по итогам 2022 года окажется на рекордных значениях.

    Си Цзиньпин со своей стороны отметил, что лидеры Китая и России поддерживают эффективные стратегические контакты даже в условиях пандемии. Он также заявил о готовности Китая вместе с Россией «вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития».

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    Путин поручил держать линию на устойчивость и сбалансированность бюджета

    19 сентября 2022, 14:25

    Текст: Елизавета Булкина

    Президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам поручил при подготовке федерального бюджета на три года держать линию на его устойчивость и сбалансированность.

    «Важно и на ближайшую трехлетку, и в дальнейшем сохранить линию на устойчивость и сбалансированность федерального бюджета, что позволит нам уверенно, последовательно решать намеченные задачи по модернизации экономики и социальной сферы, по укреплению инфраструктуры и поддержке регионов», – передает его слова ТАСС.

    «Хочу подчеркнуть: при составлении проекта федерального бюджета нужно, конечно, учитывать объективные факторы, которые прямо влияют на его доходную часть. Имею в виду внутреннюю макроэкономическую конъюнктуру, а также положение дел на глобальных товарных и финансовых рынках», – добавил Путин.

    По словам главы государства, российское правительство выполнило большую работу по федеральному бюджету.

    «Неделю назад мы с вами обсудили текущую ситуацию в российской экономике, а также макроэкономический прогноз, который лежит в основе проекта федерального бюджета на ближайшие три года, расставили основные акценты и приоритеты в подготовке главного финансового документа страны. И по итогам той встречи правительство провело действительно очень большую работу», – приводит слова российского лидера РИА «Новости».

    Он добавил, что сегодня с утра он и многие присутствующие на совещании «дополнительные консультации провели».

    «Фактически до последней секунды все это в индивидуальном порядке обсуждали со многими коллегами, в том числе, работали над мерами по обеспечению бюджетной сбалансированности», – сказал он.

    В ходе совещания Путин выразил надежду, что сегодня участникам удастся выйти на конкретное, итоговое решение по проекту бюджета на 2023-2025 годы.

    Ранее Путин заявил о необходимости создать условия для структурной перестройки экономики.

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