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20 августа, суббота | Последнее обновление — 21:42 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС и Энергодар
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ПВО сработала на западе Крыма
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Система противовоздушной обороны сработала в субботу вечером около курорта Оленевка на западном побережье Крыма, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
«Крым. Оленевка. Два часа назад в окрестностях отработала система ПВО», - написал Крючков в Telegram-канале.
Над восточной частью полуострова Тарханкут были видны пуски двух ракет ПВО с разницей около 5 минут. Разрывов слышно не было, передает ТАСС.
Ранее на северо-западе Евпатории сработала система ПВО.
До этого в субботу губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе утром беспилотник упал на крышу штаба Черноморского флота, пострадавших нет.
Появились данные о сбитом в районе Керчи беспилотнике ВСУ
В районе Керчи сбит украинский беспилотный летательный аппарат, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«По предварительной информации, на большом удалении от Крымского моста был сбит украинский беспилотник. Жертв и разрушений нет», – отметил Рогов в своем Telegram-канале.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань» заверили, что движение по Крымскому мосту, соединяющему полуостров с Краснодарским краем, осуществляется в штатном режиме.
«Движение осуществляется в штатном режиме, все в порядке», – приводит слова сотрудника пресс-службы ФКУ Упрдор «Тамань» ТАСС.
Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в Керчи, по предварительным данным, сработала система ПВО. При этом он заверил, что опасности для города и Крымского моста нет. В пресс-службе администрации города отметили, что звук был похож на раскат грома, у автомобилей сработали сигнализации.
В районе аэропорта «Бельбек» над Севастополем сбит БПЛА
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В районе аэропорта «Бельбек», который находится на северо-западе Севастополя, средствами ПВО, по предварительным данным, сбит беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Недавно в районе аэропорта «Бельбек» средствами ПВО, по предварительным данным, был сбит беспилотный летательный аппарат. Никаких повреждений нет. Никто не пострадал», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
«Укропаблики уже вижу, что начали разгонять заготовки о своей «успешной» атаке. Прошу сохранять всех спокойствие и получать информацию из проверенных источников», – добавил губернатор Севастополя.
Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, в Керчи, по предварительным данным, сработала система ПВО. При этом он заверил, что опасности для города и Крымского моста нет. В пресс-службе администрации города отметили, что звук был похож на раскат грома, у автомобилей сработали сигнализации. Позже член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в районе Керчи сбит украинский БПЛА.
В четверг министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина и США якобы договорились, что американское оружие не будет использоваться для ударов по российской территории. При этом он отметил, что «по Крыму таких ограничений нет».
Система ПВО сработала в Евпатории
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В небе над Евпаторией, по предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
«В Евпатории, предположительно, сработала система ПВО. Крым под надежной защитой», – написал Крючков в своем Telegram-канале.
Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в районе аэропорта Бельбек, который находится на северо-западе Севастополя, средствами ПВО, по предварительным данным, сбит беспилотный летательный аппарат.
Ранее Крючков сообщил, в Керчи, по предварительным данным, сработала система ПВО. При этом он заверил, что опасности для города и Крымского моста нет. В пресс-службе администрации города отметили, что звук был похож на раскат грома, у автомобилей сработали сигнализации. Позже член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в районе Керчи сбит украинский БПЛА.
В четверг министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина и США якобы договорились, что американское оружие не будет использоваться для ударов по российской территории. При этом он отметил, что «по Крыму таких ограничений нет».
В Крыму отреагировали на угрозу применения Киевом оружия из США по полуострову
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Любая попытка агрессии ударит бумерангом, только с куда более сильной отдачей и непоправимыми последствиями, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
«Не надо делать поспешных выводов насчет данной информации. Как известно, цыплят по осени считают. Еще посмотрим, как украинские националисты вместо атак на Крым будут бежать с новых освобождаемых нашей армией территорий. Все их агрессивные планы ударят по ним же бумерангом, только с куда более сильной отдачей и непоправимыми последствиями», – передает РИА «Новости» его слова.
Накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина и США договорились, что американское оружие не будет использоваться для ударов по российской территории, но «по Крыму таких ограничений нет».
До этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась отвечать на вопрос о том, как США относятся к идее возможных ударов Киева по Крыму с использованием американских вооружений.
Системы ПВО сработали в Керчи
В Керчи сработали системы ПВО, опасности для города и Крымского моста нет, заявил советник главы Крыма Олег Крючков.
«Предварительно. В Керчи сработали системы ПВО. Опасности для города и моста нет», – написал Крючков в своем Telegram-канале.
Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина и США договорились, что американское оружие не будет использоваться для ударов по российской территории, но «по Крыму таких ограничений нет».
Киев не встретил возражений от США против ударов американским оружием по Крыму
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Украина и США договорились, что американское оружие не будет использоваться для ударов по российской территории, но «по Крыму таких ограничений нет», заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
По словам Резникова, «по Крыму, Донбассу и другим неподконтрольным Киеву территориям таких ограничений нет», пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на радиостанцию «Голос Америки*» (признана в России СМИ-иноагентом).
Резников выразил надежду, что Украина получит от США ракеты ATACMS для РСЗО HIMARS, дальность которых составляет 300 км. По его словам, «как HIMARS уже изменили существенно картинку боя, ATACMS еще дополнительно дадут много позитива на поле боя в пользу Украины и цивилизованного мира».
Напомним, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась отвечать на вопрос о том, как США относятся к идее возможных ударов Киева по Крыму с использованием американских вооружений.
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Губернатор Севастополя разъяснил инцидент с дроном над штабом ЧФ
Беспилотник над штабом Черноморского флота в Севастополе сбит постом воздушной обороны флота, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Отработал ПВН (пост воздушной обороны флота). Сбили БПЛА прямо над штабом флота. Упал на кровлю и загорелся. Поражения не получилось», – написал он в своем Telegram-канале.
В субботу утром в Севастополе на крышу штаба Черноморского флота упал беспилотник. Рядом со зданием сработало взрывное устройство, доставленное беспилотником. Пострадали шесть человек. Глава города призвал жителей по возможности оставаться дома в ближайший час.
Беспилотник упал на крышу штаба Черноморского флота в Севастополе
В Севастополе в субботу утром беспилотник упал на крышу штаба Черноморского флота, пострадавших нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Нахожусь в штабе флота. 25 минут назад в крышу прилетел беспилотник. К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко. Жертв нет», – написал он в своем Telegram-канале.
Развожаев отметил, что прилегающая к штабу территория перекрыта, на месте работают все службы.
По его словам, серьезных разрушений нет. Он призвал жителей по возможности оставаться дома в ближайший час.
Ранее Развожаев заявлял, что в районе аэропорта Бельбек, который находится на северо-западе Севастополя, средствами ПВО, по предварительным данным, сбит беспилотный летательный аппарат.
Система ПВО сработала в Севастополе
В Севастополе сработала система ПВО, предварительно, сбит беспилотник, заявил губернатор города Михаил Развожаев.
«Нахожусь на рабочем месте в правительстве. Так же, как и многие из горожан, слышал хлопки в центре. Аналогичные чуть раньше звучали в районе Стрелки (район бухты Стрелецкой – прим. ВЗГЛЯД). В бухте отрабатывала ПВО. В центре корабельная арта. История та же, что и вчера. По предварительным данным, БПЛА. Цели поражены. Сохраняем спокойствие. Военные делают свое дело отлично. Поддержим их», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что в небе над Евпаторией, по предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).
Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в районе аэропорта Бельбек, который находится на северо-западе Севастополя, средствами ПВО, по предварительным данным, сбит беспилотный летательный аппарат.
До этого Крючков сообщил, в Керчи, по предварительным данным, сработала система ПВО. При этом он заверил, что опасности для города и Крымского моста нет. В пресс-службе администрации города отметили, что звук был похож на раскат грома, у автомобилей сработали сигнализации. Позже член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в районе Керчи сбит украинский БПЛА.
В четверг министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина и США якобы договорились, что американское оружие не будет использоваться для ударов по российской территории. При этом он отметил, что «по Крыму таких ограничений нет».
В Симферополе начался залповый ливень
Симферопольские улицы превратились в реки после начала сильного залпового ливня в городе, в отдельных районах города прошел град.
Грозы подходят к Крымскому полуострову уже несколько дней, в Ялте в четверг выпало больше двухмесячной нормы осадков, улицы оказались затоплены, передает РИА «Новости».
Утром 19 августа сильные дожди начались на юго-западе Крыма, рядом с Севастополем.
Порядка 15.00 по местному времени в городе также начался ливень. Многие улицы не справляются с водоотведением, они превращаются в реки.
Власти назвали цель атак украинских беспилотников на Крым
Цель атак мелких беспилотников на Крым не военная, а психологическая: заряд минимален и нанести им большой ущерб невозможно, заявил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков.
«Продолжаются атаки мелких беспилотников. Цель не военная, психологическая, заряд минимален и нанести им большой ущерб невозможно», – написал он в своем Telegram-канале, добавив, что лучший способ помочь армии и флоту – сохранять спокойствие, а обо всех подозрительных людях, фактах, находках необходимо сообщать в соответствующие органы.
В Telegram-канале правительства Севастополя также призвали поделиться с правоохранительными органами информацией о БПЛА.
«Если у вас есть информация по инциденту, который произошел сегодня утром в штабе флота, просим сообщать информацию по телефону УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю: дежурная служба: 8(8692) 54-37-78», – отмечено в сообщении.
Губернатор Крыма Михаил Развожаев рассказал, что в штабе Черноморского флота в Севастополе ведутся следственные действия после утренней атаки беспилотника.
«Ведутся следственные действия (в штабе флота). В городе все под контролем, прошу сохранять спокойствие, работа всех служб усилена», – сообщил он в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что в районе аэропорта Бельбек, который находится на северо-западе Севастополя, средствами ПВО, по предварительным данным, сбит беспилотный летательный аппарат.
На северо-западе Евпатории сработала система ПВО
В Западном Крыму сработала система ПВО. Цель поражена. Пострадавших и повреждений нет, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Наши военные четко, профессионально и эффективно выполняют свои задачи. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации» – написал он в своем Telegram-канале.
Глава региона призвал всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
В экстренных структурах Крыма РИА «Новости» уточнили, что ПВО отработала цель на северо-западе Евпатории, в районе поселка Заозерное. По предварительным данным, был сбит беспилотный летательный аппарат.
Ранее в субботу губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе утром беспилотник упал на крышу штаба Черноморского флота, пострадавших нет.
Победители грантового конкурса на «Тавриде.АРТ» получили более 20 млн рублей
На фестивале «Таврида.АРТ» определили победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов, а также провели театрализованное арт-шествие «Мы вместе».
Всего на публичной защите Всероссийского конкурса молодежных проектов, который проводится Федеральным агентством по делам молодежи и входит в платформу «Россия – страна возможностей», было представлено 256 идей молодых деятелей культуры и искусств от 18 до 35 лет. Больше всего проектов подали участники из Москвы, Алтайского края и Татарстана.
В качестве идей молодые люди презентовали проекты по популяризации народных ремесел и инструментов, акселератор по развитию сельского туризма, арт-пространства и театральные студии, фолк-школу, художественную выставку, фестиваль и онлайн-курсы. Проекты молодых деятелей культуры, искусств и креативных индустрий оценивали 12 экспертов грантового конкурса Росмолодежи, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Самый крупный грант – 1,4 млн рублей – получила Софья Мамизерова из Республики Крым. В рамках ее культурно-образовательного стрит-арт-проекта «Этника» студенты дизайнерских и художественных направлений вузов и колледжей Крыма создадут муралы, посвященные коренным народам полуострова.
Одним из финалистов грантового конкурса стала Юлия Майстерчук из ДНР с проектом всероссийской студенческой олимпиады «Будущее терапии», которая пройдет среди студентов медицинских вузов. На реализацию проекта выделили 400 000 рублей.
«Мой проект важен не только для Донецка, но и для Российской Федерации. Сейчас не хватает врачей и хороших специалистов. Не все студенты-медики до конца определились, кем хотят быть. Благодаря проекту мы дадим участникам возможность разобраться в своей специальности и пополнить ряды сферы здравоохранения хорошим кадровым составом», – рассказала Юлия Майстерчук.
Кроме этого, на фестивале «Таврида.АРТ» прошло арт-шествие, участниками которого стали три праздничные платформы и более 1500 человек в национальных костюмах и культовых образах. Карнавальное движение «Мы вместе» прошло по семи знаковым локациям «Тавриды» и продемонстрировало главные культурные ценности многонациональной России.
Арт-шествие началось с театрализованного представления истории Руси, ее традиций и славянской культуры, а также их переосмысления человеком из ХХI века. В образе Руси-матушки предстала Татьяна Качурина (MATANYA) – резидент «Тавриды» и участница шоу «Голос». Молодая артистка работает на стыке эклектичных жанров, мелодии которых вдохновлены фольклорной музыкой.
В представлении приняли участие барабанщики и исполнители народных танцев.
Зрители арт-шествия увидели ленточную карусель – символ единения многонационального народа. Объединение классических музыкантов и этнических исполнителей показало, как разнообразно культурное наследие наших народов и какие новые звучания рождаются при тесном взаимодействии культур.
Одним из ключевых смыслов арт-шествия стал русский язык, воплощающий в себе историю народа, путь цивилизации и культуры. Участники карнавального движения услышали отрывки из произведений известных писателей, прославивших Россию: Александра Пушкина, Льва Толстого и Антона Чехова.
Зрелищным финалом театрализованного представления стал масштабный хоровод, который в славянской культуре является неотъемлемой частью любого праздника. Участники шествия взялись за руки и продемонстрировали единение, а также желание объединять разные взгляды и культуры на территории «Таврида.АРТ».
Патрульный катер ЧФ назвали в честь погибшего в ходе СВО замкомандующего флотом
Патрульный катер Крымской военно-морской базы Черноморского флота получил имя погибшего в ходе специальной военной операции на Украине заместителя командующего флотом Андрея Палия.
Торжественная церемония по присвоению имени катеру «П-415» прошла в пятницу на Графской пристани в центре Севастополя, передает ТАСС.
Андрей Палий родился в Киеве, в 1992 году окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище. В 1993 он отказался принимать присягу Украине, остался верен России, уехал на Северный флот. Проходил службу на эсминце «Бесстрашный», БПК «Очаков». В 2008 году участвовал в операции по принуждению Грузии к миру, принимал участие в операции ВС России в Сирийской Арабской Республике.
Напомним, в марте губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в боях за Мариуполь в ходе проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ) капитан 1-го ранга Андрей Палий. По данным СМИ, Палий обеспечивал функционирование гуманитарного коридора для выхода мирных жителей.
Позже с замкомандующего простились в Петербурге.
На форуме «Таврида» появился стенд «Находки Южного пригорода Херсонеса»
В рамках ежегодного форума для молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» экспонируется выставка «Находки Южного пригорода Херсонеса», которая стала одной из исторических площадок мероприятия. Инфостенды о значимых открытиях последнего времени и членах археологической экспедиции размещены на центральной аллее форума.
Инициатором проведения археологических экспедиций и создателем экспозиции выступает Фонд поддержки гуманитарных наук «Моя история» совместно с музеем-заповедником «Херсонес Таврический», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Мудрое решение передать Южный пригород исторического Херсонеса из ведения Министерства обороны и создать там музейно-просветительский комплекс оправдало себя замечательным образом», – отметил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
«Грандиозные раскопки подарили нам новую экспозицию – сотни тысяч предметов, красноречиво рассказывающих обо всех периодах существования великого города – от эллинизма до Нового времени. Продолжающиеся работы стали хорошим примером сотрудничества различных археологических коллективов между собой и с культурными и строительными учреждениями, создающими будущий комплекс. Сам процесс грамотных и хорошо организованных раскопок стал событием культурной и общественной жизни Севастополя и всей России», – добавил он.
За 12 месяцев раскопок удалось обнаружить уникальный археологический материал. Самыми интересными оказались целые комплексы построек разного значения: от цистерн для хранения воды до некрополя и склепов первых христиан, также археологи обнаружили постройки византийской эпохи и дороги, датируемые Х веком. Все это осталось почти нетронутым временем и сохранилось в первозданном виде. Более 500 тыс. предметов было обнаружено в ходе экспедиции. Самые значимые уже вошли в коллекции музеев, часть из которых также упомянута в экспозиции. Также в рамках сотрудничества с Фондом «Моя история» группа координаторов форума «Таврида» побывали в захватывающем путешествии по историческим эпохам древнего Херсонеса и стали свидетелями уникального мультимедийного спектакля под открытым небом «Грифон».
Выставка разрабатывалась совместно с ИИМК РАН, Государственным Эрмитажем, музеем-заповедником «Херсонес Таврический», Институтом археологии Крыма и Севастопольским государственным университетом при поддержке Фонда «Моя история».
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