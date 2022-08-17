Полстяная отказалась выступать за сборную Латвии по художественной гимнастике

Елизавета Полстяная приняла решение отказаться от выступлений за сборную Латвии по художественной гимнастике. Об этом она написала в письме президенту Латвийской федерации гимнастики (LVF) Евгению Сапроненко.

«Решение федерации [гимнастики] было озвучено как окончательное, без перспективы положительных изменений. Таким образом, тренировочный, подготовительный процесс был сорван и являлся бессмысленным на тот момент. В сложившейся ситуации я приняла решение уехать к моей семье, так как мне была необходима их поддержка, я не могла оставаться одна в таких обстоятельствах. Все это время я поддерживала форму домашними тренировками, так как я понимала, что тренироваться в России, до окончательного определения моего статуса, я не имею права, это запрещено властями», – передает ТАСС текст письма спортсменки.

Гимнастка подчеркнула, что не может себе позволить выступать неподготовленной на таком значимом турнире, как чемпионат мира, поскольку дорожит своей спортивной репутацией. «На данный момент я совместно с моим тренером, взвесив все сложившиеся обстоятельства, пришла к пониманию того, что, поскольку тренировочный процесс был прерван, а также в условиях ограниченного времени на подготовку, я не смогу набрать оптимальную соревновательную форму для того, чтобы достойно выступить на чемпионате мира. Форсированный процесс подготовки в моем случае исключен, так как я имею ряд хронических травм, которые требуют особого подхода в тренировочном процессе, особенно после продолжительной паузы», – говорится в.

«Требования, выдвинутые мне Латвийским олимпийским союзом (LOV), и решение Латвийской федерации гимнастики об отстранении меня от соревнований повлияли на мое психологическое состояние, – продолжила она. – Чтобы прийти в состояние эмоциональной и психологической стабильности, мне нужно время. Поправки к закону, принятые Олимпийским комитетом Латвии 18 мая 2022 года в отношении спортсменов, имеющих российское гражданство, не позволяют мне в дальнейшем двигаться к моей цели – квалификации [на Олимпиаду] и участию в Олимпийских играх. На протяжении всей моей спортивной карьеры моя семья полностью финансировала мою деятельность. Попадание в олимпийскую сборную позволило частично снять финансовую нагрузку с моей семьи. Лишение финансирования никогда бы не стало причиной отказа от моей цели».

В заключение Полстяная заявила об уверенности в невозможности выступить в будущем на квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм. «В связи с вышеуказанными обстоятельствами, ограничениями моей спортивной деятельности и сложившейся ситуацией недопонимания, я больше не вижу возможности продолжения своей спортивной карьеры в Латвии», – резюмировала она.

Ранее Полстяная заявила, что ей отказали в праве выступить на чемпионате мира по художественной гимнастике, а Национальный олимпийский комитет Латвии вынуждал отказаться от российского гражданства.