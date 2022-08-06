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6 августа, суббота | Последнее обновление — 15:39 | vz.ru
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Выступающую за Латвию российскую гимнастку отстранили от участия в чемпионата мира
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Латвийская спортсменка Елизавета Полстяная заявила, что ей отказали в праве выступить на чемпионате мира по художественной гимнастике, а Национальный олимпийский комитет Латвии вынуждал отказаться от российского гражданства.
«Очень важный пост для меня. К сожалению, «спорт вне политики» – это пустые слова, впрочем, мы уже давно в этом убедились… Возможно, чемпионат Европы был последним стартом в моей спортивной карьере. Безусловно, это было очень красиво и ярко. Вообще сезон получился классным. Мне не дали дойти до цели, к которой я шла всю свою жизнь. Мне не оставили выбора, не дали права выступить на чемпионате мира и закончить хотя бы этот сезон», – написала Полстяная на своей странице в Instagram* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская).
«Обвинять никого не собираюсь, пусть это останется на совести людей, которые принимали это решение. Обидно? Не буду врать и супергеройствовать. Да, ужасно обидно, как будто половину тебя уничтожили. Но я привыкла поступать в жизни по совести и спасибо моим родителям, которые воспитали во мне правильные жизненные ценности и принципы, про которые сейчас, к сожалению, большинство забыли», –говорится в сообщении.
Полстяная в интервью Sport 24 заявила, что Национальный олимпийский комитет Латвии вынуждал отказаться от российского гражданства ради выступления на чемпионате мира.
«Неделю назад Олимпийский комитет Латвии поставил условие. Либо я отказываюсь от российского гражданства и продолжаю выступать за Латвию, либо меня исключают из сборной. Я и раньше говорила, что такой выбор сделать не могу. В России находятся моя семья, мои друзья. Это для меня невозможно. Мне поставили такие условия, я приняла решение. Сейчас нахожусь в России со своей семьей, но выступать за Латвию больше не могу», – цитирует РИА «Новости» спортсменку.
Елизавета Полстяная родилась в Латвии, однако гражданство страны получила только в 2018 году. С того момента она выступала за национальную команду. Весной 2022 года ей запретили тренироваться на территории России. Гимнастка условие выполнила.
Мировое первенство состоится в Софии (Болгария) с 14 по 18 сентября. В марте Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских спортсменов от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
Ранее российская теннисистка Дарья Касаткина не исключила смены спортивного гражданства из-за санкций в отношении российских спортсменов.
Депутат Госдумы Роман Терюшков предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене. Депутат Госдумы Светлана Журова ранее оценила идею приравнять смену спортивного гражданства к госизмене.
Эксперты объяснили отказ Газпрома от турбины для «Северного потока»
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«В контракте Газпрома сказано, что получить оборудование он должен напрямую из Канады. Соответственно, при нарушении этого условия турбина может быть выключена дистанционно. Подобные случаи уже были», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков, комментируя сообщение Газпрома о невозможности поставки двигателя для «Северного потока».
«Сейчас много говорят о том, что британские структуры компании Siemens при желании могут дистанционно отключить использующиеся у нас турбины. Мне кажется, сделать это не так уж и просто. Но сказать однозначно, насколько это реализуемо, сложно. Лично я надеюсь, что наши эксплуатанты предусмотрели все риски и исключили возможность таких действий», – сказал Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.
Собеседник отметил, что сама по себе такая вероятность – это повод перейти на российское оборудование как можно скорее. «Нет никаких гарантий, что через полгода-год Европа не перекроет вентиль в одностороннем порядке. Мы никак не заинтересованы в том, чтобы помогать европейцам пережить зиму. В конечном счете, нам объявлена экономическая война. Это и есть один из ее элементов», – пояснил он.
«Вариантов того, что «Северный поток» неожиданно заработает на полную мощь, практически нет. Запад уже запутался в собственных санкциях. Поэтому у нас есть все основания для того, чтобы не торопиться с наращиваем поставок», – говорит эксперт. «Европе придется и дальше сокращать производство. А непрекращающиеся призывы отказаться от российского сырья могут только подтолкнуть Москву ввести запрет на поставки топлива», – рассуждает Митрахович.
«Загвоздка с турбинами заключается в том, что Газпром сейчас действует строго согласно букве контракта. А вот Германия и Канада говорят, что небольшое отклонение от документов не страшно. Мол, вот вам турбина, мы ее починили, давайте запустим прокачку», – рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Но время сейчас на нашей стороне. Да, Россия объективно качает мало газа в Европу. Соответственно, они не могут полностью наполнить хранилища и подготовиться к отопительному сезону. Более того, на спотовых рынках сохраняются довольно высокие цены на сырье. В этой ситуации мы можем неплохо заработать, а Запад станет более сговорчивым», – отмечает собеседник.
При этом у России есть все юридические основания для того, чтобы не принимать турбину Siemens обратно, уверяет эксперт. «Конкретно это оборудование до сих пор находится под санкциями. Канада дала генеральную лицензию на вывод из-под рестрикций пяти других турбин. И теперь их до 2024 года можно отремонтировать в Монреале», – пояснил Юшков.
«В контракте Газпрома сказано, что получить оборудование он должен напрямую из Канады. Соответственно, при нарушении этого условия турбина может быть выключена дистанционно. Подобные случаи уже были», – добавил он.
«Северный поток» в теории мог бы заработать в полную силу. Но тогда ЕС, Великобритания и Канада должны полностью отменить введенные ранее санкции в отношении Газпрома. И речь идет обо всех турбинах, причем и на электростанциях тоже. Тогда мы отправим все необходимые устройства на починку, а затем начнем полноценную прокачку», – заключил Юшков.
Накануне в Газпроме объяснили невозможность поставки в Россию двигателя для «Северного потока». «Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС «Портовая» невозможной», – говорится в сообщении компании.
При этом в конце июля зампред правления Газпрома Виталий Маркелов заявил, турбина была отправлена из Канады не в Россию, а в Германию без согласия российской компании, что не соответствует условиям контракта.
Теперь концерну, по его словам, чтобы принять отремонтированный двигатель, надо получить гарантии неприменения санкций не только от Канады, но и от ЕС и Великобритании. Причиной тому является то, что турбина ремонтировалась в цехе английской Industrial Turbine Company Limited, входящей в Siemens, и к ней якобы применимы требования английского законодательства, уточняет «Коммерсант».
В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Siemens завела ситуацию под британское право и в британскую юрисдикцию. Газпром как собственник этой турбины, по его словам, обязан получить документы, что это не санкционный товар, иначе, как опасается Москва, британская структура Siemens может дистанционно отключить турбину.
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер возложил ответственность за проблемы с турбиной, необходимой для полноценного функционирования трубопровода «Северный поток», на компанию Siemens Energy. До этого Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением в стране.
Между тем федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в компанию Siemens Energy заявил, что Россия обладает возможностями для поставок газа в Европу, в запуске «Северного потока – 2» нет необходимости.
В то же время эксперт по энергетике Юрий Мельников указал, что Siemens – поставщик большей части основного оборудования для парогазовых энергоблоков, построенных в России в 2010-х годах. Энергоблоки на основе турбин Siemens есть в Москве, Санкт-Петербурге, многих крупных российских городах, от их надежной работы зависит надежность энергообеспечения миллионов людей.
«Если допустить, что у компании есть техническая возможность и желание отключать дистанционно турбину для «Северного потока» из другой страны, то логично будет готовиться к отключению значительной части российской энергосистемы», – цитирует «Коммерсант» мнение эксперта.
При этом в Siemens Energy заявляли, что турбина для «Северного потока» пока не может быть поставлена в Россию. Об этом сообщил гендиректор компании Кристиан Брух.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Газпрому выгодно держать газовый рынок Европы в напряжении.
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Сыровар Сирота: Русские фермеры вертели мнение посольства Нидерландов на сырной мешалке
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Если голландцы чем-то недовольны – пусть подают иск в Истринский районный суд, заявил фермер-сыровар Олег Сирота в ответ на запрет посольства Голландии названия сыров «Гауда», «Маасдам» и «Эдам» на фестивале «Сыр. Пир. Мир».
«Официально заявляю, что русские фермеры вертели мнение посольства Нидерландов на сырной мешалке, как все их санкции вертели мы на тракторном валу Кировца. Если голландцы чем-то недовольны – пусть подают в Истринский районный суд и пусть самый честный суд в мире нас рассудит», – написал Сирота в своем Telegram-канале.
Так он отреагировал на сообщение о том, что посольство Нидерландов в России запретило участникам фестиваля «Сыр. Пир. Мир» использовать в названии своих сыров наименования «Гауда», «Маасдам» и «Эдам».
«И вообще, русский сыр лучше голландского – это факт, тут мы и доказать можем. Конкурс «Лучший сыр России» уже больше любого голландского сырного турнира. Сыры переименовывать точно не будем», – подчеркнул фермер.
Ранее Сирота выражал поддержку российским военным на Украине. Он выстроил коров в форме латинской буквы Z и запечатлел их на фото.
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ООН: Россия больше всех приняла украинских беженцев
Организация Объединенных Наций указала, что Россия стала страной, принявшей больше всех беженцев с территории Украины, сообщают СМИ.
Во всех странах Европы насчитывается порядка 6,3 млн граждан Украины, покинувших страну. Россия же приняла почти 1,97 млн человек, пишет «Sputnik Ближнее зарубежье» со ссылками на данные ООН.
Второе место занимает Польша – свыше 1,25 млн украинских беженцев. В Германии же зарегистрировано присутствие 915 тыс. беженцев с Украины.
Ранее СМИ сообщали, что в Германии зафиксировали рост безработицы из-за украинских беженцев.
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Швейцарию обвинили в нарушении конституции из-за санкций против России
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Принятие Берном антироссийских санкций нарушает конституцию Швейцарии, заявила пресс-секретарь крупнейшей партии швейцарского парламента UDC Андреа Зомер.
«Введение санкций нарушает нейтралитет страны и, следовательно, ее конституцию. В Конституции указано, что Швейцария нейтральна. Мы против санкций», – приводит РИА «Новости» слова Зомер.
Партия UDC занимает в парламенте более четверти мест, также имеет шесть мест в Сенате из 46. Из семи министров в правительстве двое являются представителями UDC.
Швейцария присоединилась к седьмому пакету санкций ЕС против России.
Новые меры в первую очередь касаются запрета на покупку, ввоз или транспортировку золота и изделий из него из России. Услуги, связанные с этими товарами, также запрещены.
Активы крупнейшего российского банка Сбербанка теперь заморожены, и ему запрещено предоставлять средства, экономические ресурсы или технические услуги.
«Федеральный совет отмечает, что ни одна из мер против России не направлена против торговли сельскохозяйственной или пищевой продукцией между третьими странами и Россией», – также сообщается в заявлении правительства.
В марте 2022 года правительство утвердило новый список иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия. В нем 48 участников, в том числе Швейцария
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Болгария сообщила о тайной передаче Украине оружия на миллиард евро
Болгария в рамках военной поддержки Украины за четыре месяца тайно передала через Польшу 4,2 тыс. тонн оружия, сообщил и.о. министра экономики Болгарии Александер Михайлов.
Михайлов сообщил, что «до 30 июня были подписаны разрешения на экспорт болгарского оружия в 1 млрд 16 млн евро». За этот период 4,2 тыс. тонн «болгарского оружия было доставлено в польский аэропорт возле границы с Украиной». Михайлов заявил, что есть документы, подтверждающие его слова, передает УНИАН со ссылкой на Nova.bg.
Напомним, в июне Болгария отказалась поставлять на Украину вооружения. Также в июне болгарский парламент впервые в своей истории вынес вотум недоверия правительству. Занимавший пост премьера Кирил Петков обвинил в своей отставке посла России Элеонору Митрофанову.
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Москва объявила Норвегии о выдворении консула Эллингсен
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Министерство иностранных дел России вызвало посла Норвегии в связи с недопустимым поведением сотрудницы консульства Норвегии Элисабет Эллингсен в отеле Мурманска.
«4 августа в МИД России был вызван посол королевства Норвегия Руне Ресаланд, которому был заявлен решительный протест в связи с недопустимым поведением консула норвежского генерального консульства Элисабет Эллингсен в отеле Мурманска 6 июля, позволившей себе оскорбительные русофобские высказывания», – сообщается на сайте министерства.
В ведомстве добавили, что заявление МИД Норвегии с выражением сожаления по поводу этого возмутительного инцидента принято к сведению, однако после произошедшего пребывание Э. Эллингсен на территории Российской Федерации невозможно».
В субботу в Сети появилось видео, на котором сотрудница консульства Норвегии Элисабет Эллингсен в одном из отелей Мурманска оскорбляет русских.
В МИД России обвинили сотрудницу консульства Норвегии в национализме, ксенофобии и ненависти к русским, пообещав проработать варианты реакции на этот возмутительный инцидент. После произошедшего в Госдуме призвали наказать сотрудницу консульства Норвегии за хамство, а также предложили выдворять из России иностранцев за русофобию.
При этом в МИД Норвегии выразили сожаление по поводу произошедшего, заверив, что слова консула не отражают норвежскую политику или отношение норвежцев к России и русскому народу.
Губернатор области Андрей Чибис в свою очередь заявил, что власти региона сделают все, чтобы Эллингсен больше в России не появлялась.
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Аналоги советских магазинов «Березка» решили открыть в России
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Правительство России приняло постановление об открытии в Москве и Петербурге магазинов беспошлинной торговли для иностранных дипломатов и членов их семей.
Такие товары будут доступны дипломатическим представительствам, консульствам, представительствам государств при международных организациях, а также международным организациям или их представительствам в России. Они также будут продаваться самим дипломатам, консулам и членам их семей, сотрудникам остальных указанных организаций, передает ТАСС.
Товары могут продаваться в таких магазинах за российские рубли, доллары США или евро. Но доступна будет только продукция, подпадающая под таможенную процедуру беспошлинной торговли, – в соответствии с российскими законами и правом Евразийского экономического союза.
При покупке дипломаты должны будут предъявлять документы, подтверждающие их аккредитацию при МИД России. Продавать товары другим людям эти магазины не смогут.
Магазины беспошлинной торговли будут продавать в том числе алкоголь для официальных мероприятий – купить его в необходимом количестве можно будет по специальной заявке. Она должна быть подписана главой представительства, учреждения или организации и скреплена печатью. Сведения о расчете за товар должны содержаться в кассовом чеке или бланке строгой отчетности, соответствующих российским законам и содержащих текст на английском языке «Duty free».
Ранее правительство России одобрило снятие ограничений на реализацию товаров в магазинах беспошлинной торговли пассажирам, вылетающим из России в страны Евразийского экономического союза.
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Россиянина Винника вывезли из Греции в США на частном самолете
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Россиянин Александр Винник находится в США, из Греции он был доставлен в Бостон на частном самолете и затем перевезен на служебном самолете в Сан-Франциско, сообщили в семье Винника, уточнив, что все произошло с нарушением всех юридических процедур и было обставлено как похищение.
«Из Бостона Александру дали позвонить домой», – передает РИА «Новости» слова одного из членов семьи.
«Все произошло и было обставлено как похищение», – добавили в семье.
«Как только в Афинах приземлился самолет из Франции, его тут же пересадили в частный маленький самолетик, он тут же взлетел и направился в Бостон. Из Бостона его сегодня уже официально на служебном самолете перевозят в Сан-Франциско (где был выписан американский ордер на арест). Из Бостона Александру дали позвонить маме», – сказал собеседник.
По его словам, это произошло с нарушением всех юридических процедур.
«Так боялись, что их схватят за руку, что сразу затолкали в маленький частный самолетик. Все было обставлено как похищение. Они поняли, что в Греции слишком много открытых процедур. У нас два запроса о предоставлении убежища, принятые, но не рассмотренные. У нас масса жалоб подана – и в Ареопаг (Верховный суд), и в Госсовет (Высший административный суд). Слишком много открытых процедур, они предусматривают продолжительные разбирательства. Они (американцы) поняли, что сразу Александра на выдадут, и таким способом его забрали», – сказал собеседник.
Министр юстиции Греции Костас Циарас 19 декабря 2019 года принял решение о последовательной экстрадиции россиянина сначала во Францию, а затем в США и Россию. Защита обжаловала это решение, но суд его подтвердил. Однако процессуальные нормы греческого права не позволяли сразу отправить Винника из Греции в США.
«Они на это закрыли глаза. Греки опять будут говорить, что не знали, забыли, перепутали, что они сожалеют. Как раньше был документ об экстрадиции с поддельной подписью министра юстиции, а потом выяснилось, что он ничего не подписывал», – сказал собеседник агентства.
В полиции афинского аэропорта накануне вечером утверждали, что ничего не знают об экстрадиции Винника и что он доставлен в Афины. Сотрудников консульского отдела посольства России в Греции не пропустили к гражданину России, хотя он просил о встрече.
В то же время в служебной зоне аэропорта вечером в четверг были сотрудники американского посольства. Они уехали примерно в 20 часов. 2 августа состоялась встреча заместителя министра защиты граждан Элефтериоса Иконому и новой временной поверенной в делах американского посольства в Афинах Марии Олсон. Встреча состоялась в министерстве защиты граждан, которое отвечает за работу полиции. По словам источников в юридических кругах, помимо «сотрудничества в вопросах безопасности», обсуждалась и экстрадиция Винника.
«Все было сделано так, чтобы незаметно было, никто не поднял шум. На этой стадии их могли схватить за руку. Греческий прокурор – прокурор апелляционного суда города Салоники – лично отвечает за все перемещения Винника, не только по Греции, но и по миру, за всего его этапирования, потому что его арестовали в регионе Салоник (Халкидики). Он мог забрать Винника, так как остается нерешенным много дел», – сказал представитель семьи.
В четверг Винник был освобожден судом Парижа в рамках дела об экстрадиции в США, но тут же заключен под стражу по делу о запросе Греции, куда он был отправлен под конвоем.
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НАТО: Европа оказалась в самом опасном положении со времен Второй мировой войны
Нынешнее положение Европы является самым опасным со времен Второй мировой войны, выразил мнение генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг во время выступления перед участниками летнего лагеря молодежного крыла Рабочей партии Норвегии на норвежском острове Утейа.
«Европа находится в самом опасном положении со времен Второй мировой войны, и НАТО стремится предотвратить превращение конфликта на Украине в большую войну», – передает ТАСС его слова.
Между тем накануне директор департамента внешнеполитического планирования МИД Алексей Дробинин заявил, что эпоха конструктивного взаимодействия России со странами Запада бесповоротно завершена, независимо от исхода спецоперации на Украине.
Ранее генсек ООН Гутерриш заявил, что опасность применения ядерного оружия в мире достигла уровня, который не наблюдался со времен разгара холодной войны.
Ранее на этой неделе в интервью еженедельнику The Economist адмирал британского штаба обороны ВС Тони Радакин заявил, что, по его мнению, «Россия не хочет ядерной войны» и открытого конфликта с НАТО.
Москва тем временем заявляла, что Соединенные Штаты и их союзники опасно балансируют на грани прямого вооруженного конфликта с Россией, это было бы чревато ядерной эскалацией.
При этом российский лидер Владимир Путин напомнил, что Москва никому не угрожает ядерным оружием. Глава государства подчеркнул, что такое оружие у нашей страны есть и оно будет применено, если нужно будет защитить суверенитет.
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Французский писатель заявил о поставке Парижем оружия неонацистам на Украине
Франция, где запрещена свастика и нацистская символика, поставляет оружие неонацистам на Украине, рассказал волонтер, бывший французский военный, писатель Адриан Боке.
«Все вместе мы боролись с неонацизмом, мы пожертвовали миллионами жизней. Но сегодня Европа, которая, я вижу, занимается вооружением подобных неонацистских формирований, батальонов, которые нам удалось стереть с лица земли после 1945 года. С геополитической точки зрения все интересы, которые затрагиваются, идут перед интересами человеческих жизней, неонацистские интересы превыше всего сейчас», – отметил он в ходе брифинга «Международный общественный трибунал по Украине и решение Верховного суда РФ по признанию полка «Азов» террористической организацией», передает РИА «Новости».
«Во Франции запрещено ношение свастики, нацистской символики. Так как же объяснить, что французское правительство спонсирует и поставляет оружие военным образованиям, носящим те самые нашивки, запрещенные французским законом?» – добавил Боке.
Ранее французский волонтер рассказал о процессе инсценировки в Буче.
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В Гамбурге арестовали автора пророссийского Telegram-канала
В немецком Гамбурге арестовали 31-летнего гражданина Германии, который вел пророссийский Telegram-канал, сообщил телеканал Эн-тэ-фау со ссылкой на прокуратуру.
«Согласно следствию, обвиняемый вел Telegram-канал «Другая Германия», который считался пророссийской национал-большевистской платформой», – цитирует сообщение прокуратуры ТАСС.
На одном из фото немец был изображен с российским автоматом, в связи с этим его подозревают в нарушении закона о контроле над военным оружием. Кроме того, мужчину обвиняют в «использовании буквы Z, одобрении уголовных преступлений и попытке вербовки для военной службы за рубежом».
Напомним, власти двух федеральных немецких земель (Бавария и Нижняя Саксония) приняли решение ввести уголовную ответственность за использование в общественных местах буквы Z, которая стала символом российской спецоперации на Украине.
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В Госдуме раскритиковали идею возрождения магазинов «Березка»
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«Негативная реакция общества на эту идею вызвана тем, что люди не понимают ее целесообразности. Это сигнал власти, к которому нужно прислушаться», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов. Ранее правительство России приняло постановление об открытии магазинов беспошлинной торговли для иностранных дипломатов и членов их семей. В Сети их сравнивают с советскими магазинами «Березка».
«Моя личная точка зрения в этом вопросе достаточно субъективна, но я не вижу никакой потребности и необходимости в открытии аналогов «Березки». Если это создается исключительно для большего удобства дипломатического корпуса, то, я считаю, что это не самая обездоленная часть людей, проживающих на территории Российской Федерации», – рассказал председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.
«Думаю, сотрудники дипломатических ведомств в состоянии себя обеспечить и безо всяких преференций, которые им пытаются таким образом создать. Если же в этом есть какая-то экономическая обоснованность, то она непонятна ни мне, ни широкому кругу граждан», – отметил собеседник.
«Власть должна слышать реакцию людей. Если эта реакция негативна и имеет под собой реальное основание, то значит к ней стоит прислушаться. То, что люди не понимают мотивацию этого решения, – это сигнал», – полагает Морозов.
«Нужно прислушаться к мнению общества, и если решение все-таки рациональное, то разъяснить его людям, сделать его более понятным, аргументировать. Может, это как-то переубедит людей. Но я пока объяснений этому не слышал, поэтому у меня тоже такая реакция», – заключил он.
Ранее правительство России приняло постановление об открытии в Москве и Петербурге магазинов беспошлинной торговли для иностранных дипломатов и членов их семей – аналоги советских магазинов «Березка».
При покупке дипломаты должны будут предъявлять документы, подтверждающие их аккредитацию при МИД России. Продавать товары другим людям эти магазины не смогут.
Магазины беспошлинной торговли будут продавать в том числе алкоголь для официальных мероприятий – купить его в необходимом количестве можно будет по специальной заявке. Она должна быть подписана главой представительства, учреждения или организации и скреплена печатью. Сведения о расчете за товар должны содержаться в кассовом чеке или бланке строгой отчетности, соответствующих российским законам и содержащих текст на английском языке «Duty free».
Сообщения об этом вызвало разные оценки в российском обществе. По мнению эксперта Алексея Баженова, такая идея «не означает возврата к советским магазинам «Березка».
«Конечно, означает», – возражает телеведущий Владимир Соловьев. «А почему мы должны создавать особые условия для сотрудников их дипмиссий? Да еще и из недружественных стран, поди. Разве там для наших дипломатов создают особые условия? А после начнут хозяева магазинов говорить, что мало клиентов и надо расширить список клиентов. Наверняка появятся дипломаты-фарцовщики. Все это уже в нашей истории было», – написал Соловьев в своем Telegram-канале.
«Идеологически очень странное решение. То есть российским гражданам вход воспрещен? Дискриминацией попахивает», – добавил он.
С реакцией Соловьева согласился и сенатор Андрей Клишас. «Конечно, означает. Возвращение к худшим практикам советского периода, когда наши граждане по сравнению с иностранцами ставились в положение людей второго сорта», – написал сенатор в своем Telegram-канале.
«Сейчас эта идея очень рискованная с точки зрения репутации: слишком уж похожа на сегрегацию. Об этом бы в первую очередь подумать», – добавляет в свою очередь глава Россотрудничества Евгений Примаков.
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Россия предупредила о возможном пересмотре планов по экспорту зерна
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Минсельхоз может пересмотреть планы по экспорту зерна в текущем сезоне в связи со снижением темпов уборки урожая, так как объем собранных зерновых на данный момент заметно меньше, чем год назад и существенно увеличена нагрузка на сельхозтехнику.
«В совокупности все это создает риски в части достижения показателя по урожаю зерна в 130 млн тонн. Конечно, свой рынок мы полностью обеспечим, с этим проблем не будет. Однако, если не будут достигнуты запланированные объемы, экспортные планы в 50 млн тонн нам придется пересмотреть. А это может негативно отразиться и на мировом рынке зерновых», – сообщается в Telegram-канале министерства.
Как заметил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, чьи слова приведены в сообщении, ведомство видит серьезные риски в части мировой продовольственной безопасности в текущем сезоне. Так, министерство не исключает снижения предложения продовольственной пшеницы на мировых рынках.
«Ситуация на глобальных рынках непростая, в особенности по пшенице. В этом сезоне в силу ряда причин, в том числе из-за засухи в США и Европе, наводнений в Австралии и непогоды в Индии, мировое предложение продовольственной пшеницы снизится. Также из-за климатических аномалий ожидается снижение качества пшеницы в Северной Америке – в первую очередь в США. Все это в совокупности с логистическими ограничениями может привести к серьезным рискам в части мировой продовольственной безопасности в текущем сельхозгоду», – подчеркнул он.
Напомним, в Минобороны сообщали, что участники совещания по «зерновому вопросу» в Турции в основном поддержали предложения России, вскоре будет завершена работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива».
Москва указывала, что Россия готова внести вклад в решение продовольственных проблем в мире, при этом ситуация на Украине не является причиной продовольственного кризиса.
Также сообщалось о намерении ЕС разморозить часть ресурсов банков из России, чтобы облегчить транзакции в сфере глобальной торговли продовольствием и удобрениями.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что антироссийские санкции впервые будут не ужесточены, а наоборот – смягчены. И коснется это, если верить источникам, экспорта российского зерна и удобрений.
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Посол Украины осудил Берлин за запрет антироссийской «выставки»
Украинский посол в Германии Андрей Мельник возмутился тем, что в Берлине запретили провести «выставку» разбитой российской военной техники.
Два музейных оператора хотели выставить технику перед посольством России в Берлине, но их заявка была отклонена, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tagesspiegel,
Мельник заявил, что «эта отмена – настоящий скандал». Он обратился к местным властям «с призывом отменить это странное решение и разрешить проведение выставки танков в Берлине». По его словам, «это означало бы настоящую солидарность с Украиной».
В июле президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении посла страны в Германии Андрея Мельника. Мельник запросил перед отъездом встречи с Олафом Шольцем, на которой рассчитывает извиниться за оскорбительное сравнение канцлера ФРГ с «обиженной ливерной колбасой».
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В Эстонии призвали запретить россиянам выдавать визы в ЕС
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Новые антироссийские санкции должны предполагать запрет на выдачу россиянам въездных виз в Евросоюз, заявил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.
Рейнсалу, находящийся в Киеве с визитом, призвал к введению «в масштабах всего Европейского союза запрета на туристические визы для граждан России», передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
«Мы должны повысить цену российской агрессии посредством дополнительных санкций, оружия и все большей изоляции России», – сказал он.
Ранее глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич призвал ЕС запретить выдачу гражданам России туристических виз.
До этого СМИ писали со ссылкой на ответ Еврокомиссии, что страны ЕС не могут полностью прекратить выдачу шенгенских виз гражданам России.
Также СМИ сообщали, что новое эстонское правительство собирается запретить гражданам России и Белоруссии владеть оружием, и «признать недействительными лицензии на владение оружием, выданные» россиянам и белорусам.
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