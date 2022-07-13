МВФ оценил ситуацию в экономике США

Избежать рецессии в Соединенных Штатах становится все труднее, заявил исполнительный совет МВФ. Вашингтону посоветовали «отменить торговые ограничения и повышение пошлин, осуществленные в течение последних пяти лет».

В докладе МВФ по итогам традиционного ежегодного обзора экономики США говорится, что «при поиске мер в связи с инфляцией ставки высоки». Вашингтон предупреждают, что «выбор неверных политических решений в том или ином направлении приведет к значимым последствиям» как для самих США, так и для всего мира.

По мнению МВФ, есть факторы, которые «создают дополнительные проблемы»: коронавирус, «трудности, связанные с поставками», а также обстоятельства, которые МВФ связывает с российской специальной военной операцией на Украине, передает ТАСС.

МВФ полагает, что ВВП США в 2022 году увеличится на 2,3%, в 2023 году темпы роста прогнозируются на уровне 1%.Таким образом, фонд ухудшил прогноз по сравнению со своими апрельскими оценками на 1,4 процентного пункта в нынешнем и на 1,3 п.п. в следующем году. В 2021 году, по подсчетам МВФ, экономика США выросла на 5,7%. Как считают в МВФ, цровень безработицы в США в 2022 году составит 3,7%, а в 2023 году – 4,6%. Инфляция ожидается на уровне 6,6% в 2022 году и 1,9% в 2023 году.

Отмечается, что «чем дольше инфляция остается высокой, тем больше риск повышения инфляционных ожиданий, что потом отразится на зарплатах и ценах». В итоге ФРС может потребоваться «принять более решительные меры для снижения инфляции, поднимая процентные ставки и дольше удерживая их на высоком уровне», что «приведет к дальнейшему замедлению роста и росту безработицы».

МВФ считает, что «приоритетом в политике должно быть оперативное замедление роста цен без провоцирования рецессии», США следует «отменить торговые ограничения и повышение пошлин, осуществленные в течение последних пяти лет», а также «активно взаимодействовать с торговыми партнерами, чтобы укреплять основанную на правилах многостороннюю торговую систему, построенную вокруг ВТО».

Напомним, об «опасной близости» экономики США к рецессии заявили экономисты JPMorgan. Аналитики JPMorgan считают, что во втором квартале ВВП США не вырастет на 2,5%, как они ожидали ранее, а покажет прирост лишь на 1%, что близко к стагнации. О начале рецессии могут свидетельствовать также обвал индексов американских бирж и высокая инфляция, с которой США никак не получается справиться. По подсчетам Dow Jones, к 1 июля американский индекс S&P 500 с начала года потерял 21%. Такое падение стало рекордным с 1970 года. Американские акции обесценились за первое полугодие на 9 трлн долларов, посчитал гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.