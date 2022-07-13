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МВФ оценил ситуацию в экономике США
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Избежать рецессии в Соединенных Штатах становится все труднее, заявил исполнительный совет МВФ. Вашингтону посоветовали «отменить торговые ограничения и повышение пошлин, осуществленные в течение последних пяти лет».
В докладе МВФ по итогам традиционного ежегодного обзора экономики США говорится, что «при поиске мер в связи с инфляцией ставки высоки». Вашингтон предупреждают, что «выбор неверных политических решений в том или ином направлении приведет к значимым последствиям» как для самих США, так и для всего мира.
По мнению МВФ, есть факторы, которые «создают дополнительные проблемы»: коронавирус, «трудности, связанные с поставками», а также обстоятельства, которые МВФ связывает с российской специальной военной операцией на Украине, передает ТАСС.
МВФ полагает, что ВВП США в 2022 году увеличится на 2,3%, в 2023 году темпы роста прогнозируются на уровне 1%.Таким образом, фонд ухудшил прогноз по сравнению со своими апрельскими оценками на 1,4 процентного пункта в нынешнем и на 1,3 п.п. в следующем году. В 2021 году, по подсчетам МВФ, экономика США выросла на 5,7%. Как считают в МВФ, цровень безработицы в США в 2022 году составит 3,7%, а в 2023 году – 4,6%. Инфляция ожидается на уровне 6,6% в 2022 году и 1,9% в 2023 году.
Отмечается, что «чем дольше инфляция остается высокой, тем больше риск повышения инфляционных ожиданий, что потом отразится на зарплатах и ценах». В итоге ФРС может потребоваться «принять более решительные меры для снижения инфляции, поднимая процентные ставки и дольше удерживая их на высоком уровне», что «приведет к дальнейшему замедлению роста и росту безработицы».
МВФ считает, что «приоритетом в политике должно быть оперативное замедление роста цен без провоцирования рецессии», США следует «отменить торговые ограничения и повышение пошлин, осуществленные в течение последних пяти лет», а также «активно взаимодействовать с торговыми партнерами, чтобы укреплять основанную на правилах многостороннюю торговую систему, построенную вокруг ВТО».
Напомним, об «опасной близости» экономики США к рецессии заявили экономисты JPMorgan. Аналитики JPMorgan считают, что во втором квартале ВВП США не вырастет на 2,5%, как они ожидали ранее, а покажет прирост лишь на 1%, что близко к стагнации. О начале рецессии могут свидетельствовать также обвал индексов американских бирж и высокая инфляция, с которой США никак не получается справиться. По подсчетам Dow Jones, к 1 июля американский индекс S&P 500 с начала года потерял 21%. Такое падение стало рекордным с 1970 года. Американские акции обесценились за первое полугодие на 9 трлн долларов, посчитал гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Германия ответила на критику Зеленского за передачу России турбины для «Северного потока»
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Передача России турбины Siemens для газопровода «Северный поток – 1» не подпадает под санкции Европейского союза, поскольку они не касаются поставок газа, заявила представительница правительства Германии.
При введении санкций Евросоюз исходит из того, что они не должны нанести больше вреда ЕС и Германии, чем наносят России, приводит ее слова Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).
Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал решение Канады вернуть Германии отремонтированную турбину для «Северного потока». Он сообщил, что украинскому МИДу «пришлось вызвать представителя Канады из-за совершенно неприемлемого исключения из санкционного режима против России». Он считает, что канадским властям не следовало совершать такой шаг. По его мнению, Европе нужно готовиться к тому, что Россия «полностью прекратит в самый острый момент поставки газа».
Напомним, Канада согласилась вернуть турбину для «Северного потока» в Германию. Турбина находилась на ремонте в Монреале. США поддержали возвращение Канадой турбины для «Северного потока – 1». Siemens пообещал доставить газовую турбину из Канады в Россию в кратчайшие сроки.
Поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились в понедельник, 11 июля, в 7.00 мск. 1 июля оператор «Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период до 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.
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Британцы поиздевались над немцами после остановки «Северного потока»
Британская газета The Times опубликовала материал, посвященный остановке газопровода «Северный поток» на плановое техобслуживание, который вызвал шквал издевательских комментариев.
Как отмечает издание, в западных столицах серьезно растет обеспокоенность перспективой развития ситуации. «Домашние хозяйства уже пострадали: компании, владеющие многими многоквартирными домами в Германии, отключают отопление, а в некоторых городах власти выключили уличные фонари и закрыли бассейны», передает РИА «Новости» информацию The Times.
«Придется ли немцам этой зимой принимать ванну с друзьями? Или последовать примеру Роберта Хабека, их «зеленого» вице-канцлера, и сократить утренний душ до менее пяти минут?» – задается вопросом газета.
«А у меня утренний душ занимает всего четыре минуты. Так что германскому вице-канцлеру есть еще над чем работать. Один маленький совет: попробуйте намыливаться мылом без воды! Или вообще пусть попробует не мыться горячей водой!» – сыронизировала пользователь Mrs Meldrew.
«Добро пожаловать в восхитительный мир «зеленой» энергии!» – написал The Commentator.
«Ну что, закончился роман Европы с перестройкой? Добро пожаловать в прошлое – в мир угольных электростанций и АЭС!» – выразил мнение Kishore Thampy.
«А этот премудрый Хабек, который практически не бывает дома, подумал о матерях с маленькими детьми, которые почти весь день как раз-то и сидят по домам? И знаете, как ни странно, им нужно тепло!» – отметил Bluestocking2.
«Путин может сломать для нас Евросоюз. Когда немецкая экономика рухнет вместе с ЕС и евро, у нас не будет ни одного сожалеющего об этом человека», – заявил Richard Strickland.
«Нам часто повторяли, что российская экономика по размеру не больше итальянской или, может быть, испанской. Тем не менее Европа оказалась отчаянно зависящей от российского газа и нефти, а половина Африки – от российских зерновых», – добавил Joseph G.
Поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились в понедельник в 7.00 мск. 1 июля оператор «Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.
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США и страны G7 собрались установить предельные цены на российскую нефть
Соединенные Штаты и государства G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) активно изучают возможность установления предела цен на российскую нефть, консультируются с третьими странами, сообщили госдепартамент США.
«Президент США Джо Байден и лидеры G7 активно изучают установление предела цен на российскую нефть, консультируются с третьими странами, и поручили своим финансовым и энергетическим министерствам продвигать это предложение», – сообщил РИА «Новости» представитель госдепа.
Ранее в ходе брифинга в Белом доме помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что главной целью США в этом контексте является снижение доходов для России от продажи нефти. Сделать это нужно с минимальным влиянием на потребителей на заправках, добавил Салливан.
Напомним, в ходе саммита G7 обсуждался вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В принятом коммюнике речь шла о запрете на оказание услуг по ее транспортировке морем, если ее цена превышает потолок, «согласованный международными партнерами».
В частности, Франция выступает за установление максимальной цены на нефть из «всех стран-производителей», чтобы противостоять росту цен на фоне ситуации на Украине.
Между тем глава британской нефтегазовой компании Shell Бен ван Берден выразил скепсис по поводу этой затеи. «Все недостатки [предложения] уже видны», – приводило его слова Bloomberg.
По мнению Бердена, такая инициатива будет работать только в том случае, если к ней присоединится большое число государств, помимо США и стран Европы. В противном случае «российская нефть будет поставляться в страны, которые совершенно не возражают против покупки, например, [российской нефти] Urals», считает глава Shell.
Эксперт объяснил пользу иранских БПЛА для России
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Даже если иранские беспилотные летательные аппараты окажутся не самыми лучшими по характеристикам, они придутся кстати России, поскольку беспилотники – расходный материал, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Илья Крамник.
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что по его информации иранское правительство готовится предоставить России «несколько сотен» беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе с оружейными возможностями. Кроме того, он сообщил, что Иран якобы собирается тренировать российских специалистов использованию устройств в июле.
«Хороши иранские беспилотники в первую очередь тем, что они есть. Сейчас на рынке не так много предложений по ударным беспилотникам. И если Иран действительно сможет это предложение реализовать, то это было бы очень неплохо», – говорит Крамник.
Минус данной техники заключается в том, что Иран – государство с «не самой самостоятельной» промышленностью, в том числе по части радиоэлектроники, продолжает эксперт. Все иранские БПЛА выполнены с использованием коммерческой электроники, доступной на рынке, что делает их более уязвимыми к средствам электронной борьбы. К слову, украинская сторона такими средствами обладает, в том числе они предоставлены Западом.
Эффективность иранских аппаратов может быть ниже ожидаемой, предупреждает специалист. В то же время гражданские беспилотники, отчасти коммерческие, активно применяются на Украине обеими сторонами. При этом их эффективность достаточно высока. «Поэтому вполне можно надеяться на то, что даже если электронная борьба возьмет свое, то это не помешает улучшить российские действия за счет этих БПЛА», – подчеркивает собеседник.
Он рассказывает, что Ирану не один раз удавалось захватывать американские дроны. Информации о том, как именно это происходило, в открытых источниках нет. Однако эксперт полагает, что для этого использовалась система радиоэлектронной борьбы, возможно, российская.
«Эти БПЛА России пригодятся в любом случае, потому что у Ирана на ходу производство, да и эти беспилотники уже применялись в боевых условиях. Даже учитывая то, что у нас есть свое производство, нам нужно больше беспилотников. Дело в том, что это расходный аппарат, и чем больше у нас будет, тем лучше», – заключил Крамник.
Ранее политолог-американист Малек Дудаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД сказал, что хоть ни российская, ни иранская стороны не подтвердили информацию о поставках БПЛА, США все равно будут использовать эту тему, чтобы добиться выгодных для себя решений топливного кризиса.
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Разведка заметила нервную реакцию Польши на действия СВР
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Польские власти пытаются завуалировать планы по экспансии на Западную Украину, они нервно восприняли обнародование планов по расчленению этой страны, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
«Поступающая в СВР информация свидетельствует о нервозной реакции руководства Польши на то, что его планы по расчленению Украины стали предметом общественного внимания», – цитирует Нарышкина ТАСС.
Варшава рассчитывала, что в условиях напряженного геополитического противостояния Киев, Москва и Вашингтон не обратят внимание на ее приготовления к захвату земель Украины.
«В Польше надеялись на то, что когда конфликт на Украине перейдет в фазу дипломатического урегулирования, стороны будут вынуждены признать «польскую экспансию» как свершившийся факт. Теперь из-за утечки чувствительной информации польское руководство вынуждено снимать озабоченности, звучащие от «товарищей по НАТО и ЕС», – говорится в сообщении СВР.
Ранее пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявлял, что польское руководство не намерено устанавливать военно-политический контроль над западной частью Украины.
Напомним, в апреле глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что США и Польша разрабатывают планы установления военно-политического контроля Варшавы над «историческими владениями» на Украине.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, какова вероятность, что Польша действительно решит ввести свои как бы «миротворческие» войска в Галицию и Волынь.
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Суд ЕС частично признал правоту Nord Stream 2 по иску о газовой директиве
Европейский суд юстиции частично признал правоту по иску против Еврокомиссии оператора «Северного потока – 2» – компании Nord Stream 2 AG, оспаривавшей дополнения в газовую директиву ЕС, говорится в заявлении суда.
Решение высшего суда Евросоюза гласит, что суд ЕС общей юрисдикции совершил ошибку в своем решении от 20 мая 2020 года, отклонив иск о дискриминационном характере поправок газовой директивы ЕС для «Северного потока – 2», передает ТАСС.
«Суд постановил, что дополнения в директиву влияют на легальную ситуацию Nord Stream 2 AG, в результате, придя к противоположному заключению, суд общей юрисдикции допустил ошибку», – говорится в заявлении. На основании нынешнего решения оператор газопровода, который уже фактически блокирован в рамках антироссийских санкций, может вновь подать иск против газовой директивы ЕС в Европейский суд юстиции для повторного рассмотрения.
«Суд постановил, что иск об аннулировании [поправок к газовой директиве ЕС] должен быть признан входящим в компетенцию суда», – говорится в постановлении.
Европейский суд общей юрисдикции 20 мая 2020 года отклонил иск Nord Stream 2 AG против поправок к газовой директиве ЕС. В частности, оператор газопровода опротестовал положение о крайне коротких сроках на выдачу исключений из ограничений газовой директивы.
Данный документ, среди прочего, распространил на иностранные морские газопроводы, ведущие в ЕС, те же нормы, что и на газопроводы, проходящие по суше, в том числе требование третьего энергопакета ЕС о резервировании половины мощностей для прокачки газа независимых потребителей и о том, что оператор данной инфраструктуры должен быть полностью независим от компаний-производителей газа.
Войска ЛНР начали наступление на Северск, где ВСУ оставили новобранцев
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Союзные силы продвигаются в направлении Северска и планируют наступление на Славянск, в Северске остались только неопытные бойцы территориальной обороны и «вчера мобилизованные» новобранцы, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Сейчас наши войска находятся буквально на очень небольшом расстоянии от Северска, куда мигрировали основные войска, <...> и дальше они будут мигрировать в сторону Славянска. Сейчас в самом Северске остаются буквально тербаты, остаются вчера мобилизованные бойцы на улицах украинских городов и брошенные в качестве пушечного мяса, <...> основные войска, которые представляют из себя реальную силу, которые обучены, которые умеют что-то делать, они отводятся», – передает ТАСС слова Мирошника в эфире телеканала «Россия-1».
По его словам, сейчас создаются все условия для взятия города Северска в ДНР.
«Сейчас создаются все условия для того, чтобы Северск в очень ближайшее время по аналогии с Лисичанском, когда была проведена феноменальная операция по взятию огромного города, сейчас будут подготовлены все условия, и я очень верю, что Северск тоже будет взят и взят с минимальными потерями, с минимальным кровопролитием с нашей стороны», – сказал дипломат.
«Дальше движение будет развиваться в сторону Славянска, потом, возможно, в сторону Краматорска», – добавил Мирошник.
Ранее в ЛНР зафиксировали попытки подразделений ВСУ тайно покинуть Северск.
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Минобороны назвало топ-5 стран по числу ликвидированных на Украине наемников
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Минобороны России отслеживает и фиксирует пофамильно всех прибывших на Украину для участия в боевых действиях иностранных наемников, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Как мы уже отмечали, вопреки лживым заявлениям представителей киевского режима о якобы двадцати тысячах прибывших на территорию Украины иностранных наемников – их реальная численность на порядок меньше. Более того, она неуклонно снижается.
Так, за прошедшие три недели в результате наступательных действий российских Вооруженных сил и подразделений Народных милиций Донецкой и Луганской народных республик число наемников на Украине уменьшилось с 3221 человека до 2741.
За это время, несмотря на прибытие еще 151 наемника, 391 боевик уничтожен. Еще 240 «диких гусей» поспешили ретироваться за пределы территории Украины», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Пальма первенства по скорости и количеству убыли боевиков за прошедший период снова принадлежит представителям Польши – ликвидировано 166 польских боевиков. Среди представителей Грузии уничтожено 50 «солдат удачи», Великобритания потеряла на Украине убитыми еще 23 наемника. Также за три недели уничтожены 21 румынский и 15 канадских боевиков», – перечислил представитель Минобороны.
«Обновленные данные по количеству иностранных наемников, находящихся сейчас на Украине, представлены на информационных ресурсах Минобороны России в сети Интернет. Подчеркну, российскими Вооруженными силами осуществляется выявление иностранных наемников еще на этапе их подготовки к въезду на Украину.
Приведу один пример. 6 июля на пункт сбора и размещения иностранных наемников, находящийся в польском городе Замосць на улице Козмяна, дом 1, прибыли два гражданина Великобритании: Колин Скот и Адриан Дэвис, а также три гражданина США: Майкл Вуйкович, Эндрю Фокс и Оливер Шорт. Рекомендуем этим гражданам одуматься и живыми вернуться домой», – добавил Конашенков.
«В соответствии с Международным гуманитарным правом иностранные наемники не являются комбатантами, и лучшее, что их ждет в случае захвата живыми, – судебный процесс и максимальные сроки тюремного заключения», – подытожили в Минобороны.
В начале месяца Минобороны сообщало, что ударом ВКС в Николаеве было уничтожено до 120 иностранных наемников.
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В Крыму задержали подозреваемых в избиении военного за букву Z
В Судаке задержали подозреваемых в избиении российского военнослужащего за одежду с буквой Z, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
«Сейчас с ними работают правоохранительные органы», – сообщил он в своем Telegram-канале.
Ранее Крючков сообщил, что на военного, проходившего лечение в местном санатории, напали в районе набережной. Поводом для конфликта, по словам советника Сергея Аксенова, стала одежда с буквой «Z». По его данным, напавших было трое. «Реакция будет запредельно жесткой», – заверил Крючков.
Буква «Z» как один из знаков отличия на российской военной технике стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине.
Удар ВСУ по Новой Каховке сравнили со взрывом селитры в Бейруте
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Последствия удара Украины по Новой Каховке сравнимы со взрывом в Бейруте, где взорвалась селитра, это катастрофа для города, сообщил глава военно-гражданской администрации Каховского района области Владимир Леонтьев.
«Я уверен, те, которые готовили это варварство, они знали, что находится на складах, и чего хотели, того и достигли. Это то же самое, что произошло в Бейруте несколько лет назад, когда погибло огромное количество людей. В принципе, у нас то же самое», – передает РИА «Новости» его слова.
Леонтьев отметил, что оценить полностью нанесенные городу разрушения еще предстоит, но уже сейчас их можно назвать масштабными. «Масштабы катастрофы крайне велики... Нам предстоит разбирать завалы. Под завалами очень много людей», – сказал он.
Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке 12 июля. Власти Херсонской области сообщили, что ВСУ использовали для обстрела американскую РСЗО HIMARS. В результате взорвались склады с минеральными удобрениями.
В августе 2020 года в порту Бейрута произошел взрыв, погибли свыше 170 человек, более 6 тыс. пострадали. Причиной взрыва стала детонация 2 тыс. 750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна Rhosus.
Позднее взрыв в порту Бейрута связали с украинской компанией. Расследование, проведенное OCCRP и его партнерами, показало, что штаб-квартира компании находится на Украине, и организация с 2000-х годов занимается торговлей химикатами, маскируя свою деятельность с помощью различных торговых наименований и подставных компаний.
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Хакер из RaHDIt назвал причину окружения ВСУ в Мариуполе
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Окружение большой группировки украинских сил в Мариуполе и сдача в плен стали возможными из-за жесткого указания Киева не сдавать город, рассказал участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности.
«Это было, когда представители генштаба предлагали отступить из Мариуполя, вывести войска, и когда им запретили это делать, в результате чего на «Азовсталь», кроме самого националистического батальона «Азов», туда съехались морская пехота и тероборона, и кого там только не было, и все они попали в окружение исключительно из-за того, что офис президента сказал, что отступления из Мариуполя никогда не будет, Мариуполь мы никогда не сдадим», – сообщил источник РИА «Новости».
По его словам, с военной точки зрения военнослужащие доказывали, что это нецелесообразно. «Нельзя делать, но офис президента решил по-другому. Но с Лисичанска все-таки военные смогли убедить своих руководителей – и политических – и выйти», – сказал российский хакер.
Напомним, на прошлой неделе хакерская группировка RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовала на своем сайте «Немезида» новые данные сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и связанных с ним лиц. Документы касаются 2,5 тыс. человек. Это, в частности, криминальные характеристики служащих ГУР – среди них есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.
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Американисты объяснили беспокойство Вашингтона о поставках России иранских БПЛА
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«Несмотря на то, что ни российская, ни иранская сторона официально не подтвердили информацию о поставках БПЛА, Штаты все равно будут использовать эту тему, чтобы добиться выгодных для себя решений топливного кризиса», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил о том, что Иран якобы готовится передать России «несколько сотен» беспилотников.
«Заявление о передаче БПЛА было сделано вторым человеком во внешней политике администрации США и безусловно связано с предстоящей поездкой американского президента в ближневосточное турне», – рассказал политолог-американист Малек Дудаков.
«Байден планирует посетить Саудовскую Аравию, у которой исторически очень скверные отношения с Ираном. Как мы понимаем, американский президент будет пытаться в том числе договариваться с Эр-Риядом о поставках нефти, увеличении ее добычи, разрешению топливного кризиса в западном мире», – сказал политолог.
«Для того чтобы добиться нужных решений, Байден будет пытаться использовать все имеющиеся у него рычаги. Одним из таких рычагов является ситуация с иранской ядерной сделкой. Мы видим, что она застопорилась, нет никакого продвижения в этом вопросе и это, конечно, Саудовскую Аравию полностью удовлетворяет», – полагает собеседник.
«Заявления про иранские беспилотники – это попытка Белого дома показать Эр-Рияду, что они не готовы сейчас сотрудничать с Ираном, поскольку он собирается поставлять беспилотники России», – отметил Дудаков.
«Насколько правдивыми являются эти заявления об иранских БПЛА – мы не знаем. В свете анонсированного визита Владимира Путина в Иран может быть и будут заключены соответствующие договоренности», – сказал он.
«Однако суть остается в том, что Америка будет использовать этот рычаг во взаимоотношениях с Саудовской Аравией вне зависимости от того, подтвердится ли информация о сотрудничестве Ирана с Россией. В ответ Штаты ждут уступок со стороны монархий Персидского залива по наращиванию добычи нефти. Хотя, как мы уже слышали, Эр-Рияд заявлял, что это невозможно», – заключил политолог.
«Заявление Белого дома действительно происходит на фоне готовящейся поездки Джо Байдена в Саудовскую Аравию, с которой отношения, мягко говоря, испорчены. А Иран – серьезный противник саудитов, так что Вашингтон пытается упрекнуть Эр-Рияд отсутствием реакции на соглашение с Россией», – сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
По словам собеседника, «логика здесь следующая: саудиты не любят Тегеран, а тот поставляет России беспилотники для операции на Украине, значит Москва – тоже враг». «Вашингтон рассчитывает, что Эр-Рияд займет соответствующую позицию в отношении СВО, хотя сомневаюсь, что этого удастся добиться. И даже пакет соглашений, размораживающий поставки вооружений, который везет с собой Байден, не исправит ситуацию», – отмечает эксперт.
«При нынешнем состоянии правящего дома в Саудовской Аравии, если президенту США удастся покинуть страну без позора, это будет серьезным достижением для американской дипломатии. Дело в том, что Москва, например, никогда не обещала Эр-Рияду давить на Тегеран, а вот от Вашингтона подобные заявления были. А затем эта позиция неожиданно переросла в иранскую ядерную сделку», – замечает Дробницкий.
Собеседник уверен, что наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд просто в очередной раз убедится в том, что «Байдена можно больше не уважать». «Саудовская Аравия больше не видит в американском президенте суверена. Именно поэтому Вашингтон пытается хоть как-то переманить Эр-Рияд на свою сторону. Но только такие упертые идеологи, как Блинкен, который и организовывал поездку в Саудовскую Аравию, могли решить, что одним визитом и при помощи Ирана и России можно решить накопившиеся проблемы», – заключил Дробницкий.
Накануне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Иран якобы готовится передать России «несколько сотен» беспилотников. Он отметил, что «иранское правительство готовится предоставить» России «несколько сотен БПЛА, в том числе с оружейными возможностями».
Также, по версии США, Иран собирается тренировать российских специалистов использованию устройств. По информации США, обучение начнется в июле. Салливан не привел никаких доказательств, но подчеркнул, что США продолжат помогать обороне Украины, передает РИА «Новости».
При этом во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что 19 июля Владимир Путин отправится с визитом в Тегеран, где в том числе встретится с президентами Ирана и Турции Эбрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Действительно, готовится поездка президента в Тегеран. Там состоится встреча глав государств-гарантов астанинского процесса, как известно, процесса по содействию сирийскому урегулированию», – приводит его слова ТАСС.
Инициаторами формата политического урегулирования ситуации в Сирии выступили Россия, Турция и Иран, которые также выступили гарантами мирного урегулирования сирийского конфликта, к переговорам были привлечены представители официального Дамаска и делегации сирийской оппозиции.
В мае Тегеран посетил вице-премьер Александр Новак. Стороны договорились перейти на максимально возможный уровень взаиморасчетов в нацвалютах, решили соединить платежные системы «Мир» и «Шетаб». В начале июня президент России Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси провели телефонный разговор. Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров совершил визит в Тегеран.
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Названы условия поставок электроэнергии Украине с Запорожской АЭС
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Запорожская область не планирует отключать Украину от подачи электроэнергии с АЭС, общая стоимость которой достигает 1 млн долларов в сутки, если она не перейдет красные линии, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий во вторник в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы не можем вмешиваться в работу станции, так как она работает под контролем МАГАТЭ. <...> Пока она работает стабильно, мы ее не трогаем. Если только Украина будет переходить в вопросе поставок электричества некоторые красные линии, я думаю, что Росатом будет вмешиваться в этот процесс», – приводит его слова ТАСС.
Украина в пятницу намеренно перекрыла газопровод, от которого была запитана Запорожская область, и более 100 населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения остались без газоснабжения. При этом в регионе серьезные излишки электроэнергии, так как здесь работает Запорожская АЭС.
Власти Запорожской области попросили Россию о помощи в связи с отключением газоснабжения украинской стороной.
Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе, она производила четверть всей электроэнергии на Украине, ее мощность составляет около 6 тыс. мегаватт, она состоит из шести энергоблоков. С 1996 года Запорожская АЭС являлась обособленным подразделением национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», подконтрольной Украине. В марте 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. Сейчас ЗАЭС работает на 70% от полной мощности, так как на освобожденной территории Запорожской области существует переизбыток производимой электроэнергии.
Во вторник два украинских беспилотника нанесли удар по зданию вблизи Запорожской АЭС. Вскоре после этого украинские силовики применили дрон-камикадзе в жилом массиве Энергодара. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что совершенные ВСУ во вторник обстрелы Энергодара могут быть пристрелкой артиллерии к Запорожской АЭС.
Также сообщалось, что примерно 25% вырабатываемой на Запорожской АЭС электроэнергии будет поставляться в Крым, взорванные опоры ЛЭП сейчас восстанавливаются.
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Кадыров высмеял идею «чудаков» из Верховной рады «признать Ичкерию»
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал предложение депутатов Верховной рады Украины о признании Ичкерии («Чеченская Республика Ичкерия» – террористическая организация, запрещена в России).
Кадыров заявил в Telegram, что «тугодумы, заседающие в украинской Раде, окончательно потеряли связь с реальностью». «Вот сегодня до нас дошла совершенно уморительная новость, из которой следует, что Верховная рада Украины рассмотрит закон о признании Ичкерии», – заявил он, добавив, что «умеют представители госорганов Украины веселить публику» – «сплошные комики и клоуны».
«Люди добрые, донесите до этих чудаков важное сообщение: пока они блуждают во временном пространстве, потеряв связь с действительностью, Ичкерии даже на бумаге не существует. Ее давно нет», – указал глава Чечни, напомнив, что «ее ликвидировали сами же бывшие ичкерийцы, объявившие в 2007 году об упразднении Ичкерии и создании так называемого Имарата Кавказ* (террористическая группировка, запрещена в России)». Как подчеркнул Кадыров, «все, что оставалось в этом проекте Запада, это «телефонный парламент», в который входило полтора человека, но и он был распущен в 2009 году».
Он предложил Раде провести «дебаты о признании Плутона планетой или поднять очень важный вопрос о том, не проголодались ли три слона и черепаха, на которых стоит земля».
Законопроект, о котором идет речь, внесли 11 июля в украинский парламент депутаты Верховной рады Алексей Гончаренко («Европейская солидарность») и Муса Магомедов (прошел в Верховную раду от партии «Оппозиционный блок»), пишет «Коммерсант» со ссылкой на «Страна.ua».
Напомним, чеченцы из террористического так называемого батальона Джохара Дудаева заявили, что будут воевать против России и главы Чечни Рамзана Кадырова на стороне Украины. Глава СНБО Украины Алексей Данилов пообещал появление «свободной Ичкерии». Кадыров подчеркнул неизбежность «дешайтанизации» Украины.
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В мире резко вырос спрос на российскую сельхозпродукцию
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Спрос на российскую сельхозпродукцию в мире вырос в несколько раз на фоне продовольственного кризиса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Интерес к сельскохозяйственным поставкам из России был достаточно высоким и раньше. По итогам прошлого года за рубеж продукции агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов было направлено более чем на 37 млрд долларов. А сейчас, с учетом растущей мировой продовольственной инфляции, спрос увеличился в разы», – цитирует Мишустина ТАСС.
Премьер заверил, что российские власти понимают, как важно сохранить отечественным сельхозпроизводителям возможность зарабатывать на мировых рынках, но при этом надо учитывать сложившуюся конъюнктуру.
«Неслучайно президент обращал внимание на выполнение всех обязательств перед традиционными постоянными партнерами. Здесь многое зависит от того, насколько быстро будут развиваться базовые финансовые и страховые инструменты. Среди них – наращивание доли расчетов за экспорт сельхозпродукции в рублях и в первую очередь с дружественными нам странами», – пояснил Мишустин.
Ранее сообщалось, что цена на продукты в России начала снижаться впервые с августа 2021 года.
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