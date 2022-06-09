Минцифры поручило госсектору отчитаться об использовании иностранного софта

Госструктуры должны отчитаться перед Минцифры об использовании в своей работе иностранного программного обеспечения (ПО) до 17 июня, предоставив перечень решений, которых еще нет на российском рынке. Информацию соберут в государственную систему АИС учета.

Из официального письма Минцифры, такие данные необходимы в том числе для оценки «потребности в дополнительном финансировании мероприятий по замене зарубежного ПО на российское», передает «Коммерсант».

По данным ведомства, собранная информация будет проанализирована и представлена в правительство – «оценка ресурсов и источники финансирования при необходимости будут определены по результатам аудита».

Как отмечают эксперты, в данный момент дать однозначную оценку переходу на российские решения сложно.

Вице-президент по инвестициям Softline Елена Волотовская считает, что есть ведомства, которые уже частично работают на отечественном ПО, однако некоторые до сих пор используют иностранный софт в критически важных системах, что несет существенные риски.

«Переход на российское ПО по отдельным классам идет не так быстро, как хотелось бы. Например, доля использования отечественных операционных систем в госкомпаниях и госорганах мало где достигает даже 50%», – соглашается заместитель гендиректора «Руд Софт» Рустам Рустамов.

Того же мнения придерживается директор Artezio Дмитрий Паршин, поясняя, что импортное ПО «еще работает, часть лицензий можно продлевать». «В рамках работы, которую ведет Минцифры, речь может идти о создании универсальных отечественных решений, а не только под нужды каждого ведомства», – допускает он.

«Решения по переходу госкорпораций на отечественное ПО принимались давно. Но сейчас нужен анализ, почему именно не произошла замена зарубежного ПО на отечественное. Это могли быть невыполнение поручений, отсутствие денег, необходимых отечественных продуктов, сложность перехода с работающих инфраструктурных продуктов». Понимание проблем позволит принимать адекватные меры, считает эксперт», – отмечает глава совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов.

Как добавил директор департамента развития бизнеса «Рексофт» Николай Потапов, зарубежное ПО еще используется в стандартных массовых задачах. «Офисные пакеты, документооборот, HR-блоки, также существенная доля зарубежного ПО связана с организацией баз данных и систем хранения», – рассказал эксперт.

«Но унифицированные инструменты будет сложно интегрировать, так как автоматизируемые процессы в госучреждениях различаются». Переход на российское ПО – это не столько вопрос финансирования, сколько качества предлагаемых продуктов и доверия к ним. Даже с учетом увеличения финансирования – это все равно вопрос времени», – резюмирует Волотовская.

Ранее Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) попросила не допустить ограничений на включение в реестр российского ПО свободного программного обеспечения (СПО).

В свою очередь, Минцифры разъясняло порядок включения софта в реестр российского ПО.