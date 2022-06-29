В Чувашию передали Вечный огонь с Могилы Неизвестного Солдата

В Александровском саду в Москве прошла церемония зажжения огня от пламени с Могилы Неизвестного Солдата: частицу Вечного огня передали для зажжения мемориала «Строителям безмолвных рубежей» в Чувашии, сообщил глава региона Олег Николаев.

«Это очень волнительный момент, который вызывает чувство гордости в душе. Эта частица огня зажжет огонь трудового подвига в тылу, который был также очень важен для достижения победы. За три месяца в Чувашии было построено 380 км рубежей. Это 1,6 тыс. огневых точек, примерно столько же землянок и блиндажей, противотанковые рвы. Этот подвиг является для нас удивительным воодушевляющим фактором, а сам Мемориал – квинтэссенцией проведенной нами работы», – подчеркнул Николаев.

Начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков отметил, что открытие подобных памятников сегодня имеет важное значение, еще и потому что они опровергают ту пропаганду, которую западные СМИ пытаются навязать населению, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

«Молодые люди посмотрев, что происходило во время Великой Отечественной войны, поймут, почему дети, женщины и старики были мобилизованы, в дождь и непогоду с лопатами и кирками без современных средств механизации вручную копали и строили оборонительные, сооружения, поймут зачем и какой ценой это было сделано. Сейчас, когда памятник готов, память действительно сохранится», – подчеркнул он.

Николаев также рассказал, что рядом с мемориалом планируется построить интерактивный музей, который будет передавать историю времен Великой отечественной войны через современные инструменты и подходы.

Частицу Вечного огня доставят автопробегом через города трудовой доблести к открытию мемориала «Строителям безмолвных рубежей» в Козловском районе Чувашской Республики 1 июля. Именно в этот день в 1941 году впервые прозвучал лозунг «Все для фронта, все для Победы», который объединил все население страны, в особенности тех регионов, где в годы войны строились оборонительные рубежи.

Для торжественной церемонии и транспортировки частицы Вечного огня специалистами из АО «МОСГАЗ» разработано и изготовлено уникальное оборудование, обеспечивающее его сохранность: переносное газогорелочное устройство для перевозки пламени, факелы для переноса пламени на мемориал, стабильно функционирующие при любой погоде, а также устройства, которые способны обеспечить сохранность частиц Вечного огня на борту воздушного судна.