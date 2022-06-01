Молдавия оценила «параметры отношений» с Россией

После 24 февраля Молдавия практически прервала политический диалог с Россией, но и до российской спецоперации на Украине он не был интенсивным, заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску.

Попеску сказал, что «политический диалог с Россией практически прерван», но сохраняется «диалог на дипломатическом уровне», в Молдавии работает российское посольство, стороны «обмениваются сообщениями». Кроме того, «есть взаимодействие госсекретаря с послом», передает РИА «Новости» со ссылкой на TVR.

«Это параметры наших отношений с Россией на данный момент», – заявил Попеску, отметив, что политический диалог и до 24 февраля не отличался интенсивностью. Так, «были осенью прошлого года несколько визитов в Москву» – как самого министра, так и «бывшего вице-премьера по реинтеграции Владислава Кульминского». «И пока все», – сказал он.

В апреле посол России в Молдавии Олег Васнецов был вызван в министерство иностранных дел Молдавии из-за слов официального представителя МИД России Марии Захаровой в адрес президента республики Майи Санду. Захарова тогда назвала возмутительным решение Молдавии запретить георгиевскую ленту, пригрозив руководству республики «болезненными ответами» в случае продолжения конфронтационной риторики, наносящей ущерб российско-молдавскому сотрудничеству.