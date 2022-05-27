Силуанов назвал сроки действия запрета на вывоз иностранного капитала

Запрет на вывоз капитала из России для инвесторов недружественных стран сохранится до снятия санкций и разморозки российских резервов на Западе, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

«Будем нормализовывать нашу экономическую ситуацию, будем дальше идти к тому, чтобы все те ограничения, которые были введены, в конечном счете отменить. Но есть один момент: те инвестиции, которые были сделаны иностранцами из недружественных стран в Россию, – будем их держать так же, как они будут держать наши золотовалютные резервы», – передает его слова РИА «Новости».

Министр пояснил, что введенные в России ограничения были вынужденной мерой. «Она связана с тем, что нам заморозили наши активы – Центрального банка, правительства в виде золотовалютных резервов, заморозили активы наших крупных компаний. Мы точно так же ответили – заморозили и не пускаем эти деньги обратно. Я думаю, что эта мера сохранится до той поры, пока не будут отменены те санкции, которые были введены, или те заморозки, которые были введены в отношении наших резервов и активов», – пояснил Силуанов.

При этом, по его словам, ограничение на вывоз капитала из России, а также и другие меры сыграли свою роль, поэтому власти уже начали постепенно их смягчать.

«Ставка снизилась почти в два раза, мы постепенно отменяем обязательную продажу валютной выручки – сейчас снизили до 50%, возможности вывоза физлицами валюты повысили в пять раз», – сказал глава Минфина и отметил, что движение в этом направлении будет продолжаться.

Напомним, 25 марта Россия в ответ на заморозку части своих резервов применила зеркальную меру и ограничила движение средств в недружественные страны. «В ответ на заморозку части российских резервов Россия также ввела ограничения на движения средств, которые могли бы быть перечислены в недружественные страны, на сопоставимую сумму», – говорится в материалах регулятора», – сообщал Центробанк.