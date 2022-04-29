Кадыров: Украине не хватает сильного лидера

Вызывает удивление то, что среди 44 млн человек на Украине «нет ни одного достойного кандидата» на роль лидера страны, выразил мнение глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров написал в Telegram, что его искренне удивляет то, что среди 44 млн человек на Украине «нет ни одного достойного кандидата, который бы не позволил Западу и Европе использовать украинский народ в качестве пушечного мяса против России».

«Я надеюсь, что украинцы все же одумаются и вернут контроль над государством в свои руки», – добавил он.

Ранее Кадыров разместил в своих соцсетях видео с чеченским бойцом, предложившим президенту Украины Владимиру Зеленскому выступать в составе сборной Чечни в КВН.

До этого он прочитал стихотворение, в котором обратился к Зеленскому, его близкому окружению, информационным оппонентам, а также неонацистам с заявлением, что вскоре доберется до них.

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