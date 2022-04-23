Рогозин рассказал, когда будет сформирован полк с ракетами «Сармат»

Первый полк, вооруженный межконтинентальными баллистическими ракетами «Сармат», планируется сформировать в Красноярском крае не позднее осени, рассказал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Мы планируем это сделать не позднее осени этого года – сформировать из серийных поставленных нашими предприятиями ракет первый полк, который станет на вооружение в Красноярском крае, в Ужуре», – передает слова Рогозина, сказанные в интервью телеканалу «Россия 24» ТАСС.

По словам главы Роскосмоса, «Сармат» будет использовать те же шахты, что и «Воевода», переделывать их не нужно.

Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» был осуществлен с космодрома Плесецк в Архангельской области в среду.

Ранее Рогозин опубликовал видеоролик, на котором видно, насколько быстрее после пуска межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» набирает скорость, чем ее предшественница «Воевода».

МБР «Сармат» разработана в Государственном ракетном центре имени В. П. Макеева (входит в Роскосмос), изготовителем является завод Красмаш (входит в Роскосмос). Ракета способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и через Южный полюсы.