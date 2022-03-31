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Байден заявил об увеличении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки
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Энергетические компании готовы начать добычу дополнительно 1 млн баррелей нефти в сутки, возможно, с осени текущего года, из стратегических резервов будет выделено более 180 млн баррелей, заявил президент США Джо Байден.
«Я хочу отметить те компании, которые уже объявили о намерении наращивать добычу. Они вкладывают средства, чтобы добывать больше нефти, а также в чистые технологии, чтобы уменьшить нашу зависимость от нефти в будущем. И они дали понять, что будут добывать дополнительно 1 млн баррелей нефти в день, возможно, начиная уже этой осенью», – цитирует ТАСС Байдена.
Президент США Джо Байден также заявил, что из стратегических резервов будет выделено более 180 млн баррелей, передает РИА «Новости».
Как отметил Байден, объема высвобождаемой из стратегических резервов США нефти будет достаточно для того, чтобы восполнить ее дефицит, пока страна нарастит внутреннюю нефтедобычу до конца текущего года.
«Мы уже получили обещания со стороны различных стран о том, что они высвободят десятки миллионов баррелей нефти на рынок. Таким образом, общий объем выделяемой нефти значительно превысит 1 млн баррелей в день», – подчеркнул американский лидер.
Ранее мировые цены на нефть упали примерно на 5% на новостях о том, что США могут высвободить миллион баррелей в сутки из стратегических резервов.
Напомним, президент США по итогам переговоров с ЕС пообещал избавить Евросоюз от российского газа «задолго до 2030 года».
Газета ВЗГЛЯД писала, к чему может привести отказ Европы от российских газа и нефти.
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США и ЕС обсудили «изоляцию» России
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В Вашингтоне состоялось первое заседание диалога высокого уровня дипломатов США и ЕС по России, сообщает Госдеп.
США представляла замглавы Госдепа по политическим делам Виктория Нуланд, а ЕС – замгенсека внешнеполитической службы Энрике Мора. В совместном заявлении сторон говорится, что они «приветствовали координацию» по «беспрецедентным санкциям и мерам экспортного контроля» против России, передает ТАСС.
США и ЕС «обсудили продолжение тесного сотрудничества в деле координации с G7 с целью обеспечения строжайшего выполнения этих мер», а также «шаги по еще большей изоляции» России «от экономик США и ЕС и международной финансовой системы». Они намерены «создать жесткие издержки для России за ее действия» в отношении Украины.
Также в заявлении подчеркивается «приверженность расширению коалиции» стран, «которые вводят санкции и меры экспортного контроля» против России. США и ЕС «приветствовали рост числа» таких государств.
Китай призвали «не обходить и не подрывать» санкции, а также не оказывать какую-либо помощь Москве в проведении военной операции на Украине. Также обсуждалась тема сокращения зависимости ЕС от российских энергоносителей.
Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал санкции налогом на независимость. Он также отметил, что санкции всегда только укрепляли Россию. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций будут открываться новые внутренние возможности.
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США призвали мир готовиться к масштабному наступлению России на Украине
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Никто не должен быть обманут заявлениями России, сообщила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд. По ее словам, любое перемещение сил вокруг Киева – это передислокация, а не отвод войск, поэтому «мир должен быть готов к масштабному наступлению» российских войск «на другие районы Украины».
Бедингфилд сказала, что США и Украина «очень тесно работают над широким спектром вариантов действий», но она «не может заранее рассказать ни о каких конкретных деталях, касающихся каких-либо дискуссий о гарантиях безопасности». При этом США готовы оказывать содействие Украине в ее переговорах с Россией и поддерживают участие Киева в этом дипломатическом процессе. «Мы готовы помочь, чем можем, и сконцентрированы на том, чтобы поставить Украину в наилучшую позицию как на поле боя, так и за столом переговоров», – приводит ее слова ТАСС.
При этом Бедингфилд заявила, что «никто не должен быть обманут заявлениями России». По мнению США, «любое перемещение сил вокруг Киева – это передислокация, а не отвод» войск, поэтому «мир должен быть готов к масштабному наступлению» российских войск «на другие районы Украины». США «видели с самого начала», что Россия «агрессивно наступала на Киев в начале этого конфликта», сказала Бедингфилд, добавив, что «нет оснований полагать, что они изменили эту стратегию».
По ее словам, США рассматривают различные варианты новых ограничений против России, включая расширение уже введенных санкций и их ужесточение. США «не ожидают, что варианты новых ограничений иссякнут в скором будущем». США будут добиваться того, чтобы Россия заплатила «максимальную цену» за военную операцию на Украине, передает РИА «Новости».
Бедингфилд попросили предоставить детали планов администрации США принять в стране 100 тыс. украинских беженцев. В ответ она заявила: «Мы рассчитываем, что большинство из этих беженцев захотят остаться поближе к дому, захотят остаться в Европе. Но мы прилагаем усилия для того, чтобы гарантировать, что мы сможем принять 100 тыс. человек».
Вашингтон считает, что новым контактам президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина должна предшествовать деэскалация напряженности на Украине и приверженность дипломатии со стороны России, заявила Бедингфилд.
Во вторник в Стамбуле во дворце Долмабахче состоялись российско-украинские переговоры. Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. При этом гарантии не должны распространяться на территории Крыма, ДНР и ЛНР. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию. В связи с тем, что переговоры переходят в практическую плоскость, Министерством обороны «принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях», сообщил замминистра обороны России Александр Фомин, который также участвовал в переговорах.
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Байден отказался извиняться за слова про отстранение Путина от власти
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Президент США Джо Байден вновь заявил, что такие люди, как президент России Владимир Путин, якобы «не должны править странами». Глава Белого дома добавил, что произнес эти слова в Варшаве, обращаясь к российскому народу. Он подчеркнул, что не намерен приносить извинения и отказываться от сказанного.
«Я выражал свое негодование, считая, что он (президент России Владимир Путин – прим. ВЗГЛЯД) не должен оставаться у власти, так же как плохие люди не должны продолжать делать плохие вещи, но это не означает, что наша основополагающая политика направлена на то, чтобы сделать что-либо, чтобы свергнуть Путина каким-то образом», – приводит ТАСС слова Байдена. При этом глава действующей американской администрации заявил, что «не формулировал никаких изменений в политике» США по отношению к России.
Вместе с этим Байден выразил мнение, что «такие люди не должны править странами». Глава Белого дома пояснил, что когда произносил в Варшаве эти слова, то «разговаривал с российским народом». «Я говорил об этом не только российскому народу, но и всему миру. Это констатация простого факта, что такое поведение абсолютно неприемлемо. Совершенно неприемлемо. И способ справиться с этим – укреплять и поддерживать полное единство НАТО и помогать Украине там, где мы можем», – сказал политик, добавив, что продолжает считать, что Путин не должен оставаться у власти в связи с событиями на Украине.
Отвечая на вопрос о том, сожалеет ли он о сказанном, Байден сказал: «Я выражал моральное негодование, которое я испытываю, и я не приношу за это никаких извинений». При этом в ответ на вопрос о том, опасается ли он, что его утверждения о смене власти в России могут привести к эскалации конфликта на Украине, президент произнес: «Нет, не опасаюсь, вовсе нет». «Я не буду отказываться от сказанного», – добавил глава администрации США.
«Он собирается делать то, что собирается делать, – сказал Байден о президенте России. – На него никто не влияет». Глава Белого дома также не считает, что его слова будут использованы в качестве антиамериканской пропаганды в РФ. «Никто не верит, что мы собираемся свергнуть [Путина с поста президента России], – заявил Байден. – Это больше чаяние. Он не должен быть у власти. Такие люди не должны управлять странами, но они управляют».
Глава администрации США также заявил, что ему безразлична реакция президента РФ Владимира Путина на его недавние высказывания в поддержку идеи смены власти в России. «Мне все равно, что он думает», – сказал Байден. «Он будет делать то, что хочет делать», – выразил мнение глава администрации США. «С учетом его недавнего поведения людям следует понимать: он будет поступать таким образом, которым, по его мнению, ему следует поступать. Точка», – полагает глава Белого дома. «На него никто другой не влияет, включая, явно и к сожалению, его собственных советников», – выразил мнение Байден.
Он вновь повторил, что Путин, по его мнению, «действует так, как сам сочтет нужным». «Идея, заключающаяся в том, что он предпримет нечто возмутительное, поскольку я назвал его тем, кто он есть, назвал то, что он делает, думаю, просто не является рациональной», – выступил с утверждением глава действующей администрации США.
Накануне Байден заявил, что якобы не призывал к смене власти в России. При этом в минувшую субботу Байден во время визита в Варшаву, говоря о президенте России Владимире Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». В тот же день в Белом доме заявили, что Байден якобы не обсуждал власть Путина в России или же «смену режима». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что это решать не Байдену, президента России выбирают россияне. В Кремле также указали, что личные оскорбления президента США в адрес главы российского государства сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.
Позже пресс-секретарь российского лидера заявил, что новое заявление Байдена про президента России вызывает тревогу, Кремль отслеживает и тщательно фиксирует такие высказывания. В Госдепе США заявили, что высказывания Байдена о президенте России были, вероятно, сделаны на эмоциях и не отражают официального политического курса Белого дома. Американские СМИ раскритиковали Байдена за слова в адрес Путина. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Байден встревожил Россию и заставил краснеть США.
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США убрали военные корабли из Черного моря из-за событий на Украине
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Решение США вывести корабли американских ВМС из Черного моря вызвано событиями на Украине, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Как пояснил Кирби, «было сочтено благоразумным так поступить», когда США пришли к выводу, что «вторжение становится неминуемым». США хотели «дать всем понять, что не заинтересованы в том, чтобы провоцировать конфликт тем или иным решением о размещении сил». Кирби добавил, что ему пока нечего объявить относительно того, «когда американские корабли вернутся в Черное море». «Мы регулярно вводим корабли в Черное море и выводим их оттуда. Ничего необычного в этом нет. Я имею в виду, что мы не держим их в Черном море на постоянной основе», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Он также заверил, что США не согласятся с тем, чтобы Россия по итогам подписания мирного соглашения с Украиной получила контроль над Донбассом: «Нет, вовсе нет. Мы с самого начала заявляли, что суверенитет и территориальная целостность Украины должны быть соблюдены». Он подтвердил, что любые договоренности России и Украины касаются только этих двух стран, а «США не вмешиваются в данный мирный процесс». Однако, как заявили в Пентагоне, США «всегда заявляли, что суверенитет и целостность Украины нужно уважать». Вашингтон «не согласится с тем, чтобы Россия получила кусок украинской территории».
По словам Кирби военное командование США заинтересовано в контактах с российскими коллегами, но «русские должны быть готовы поднять трубку, и пока они такой готовности не выказали». При этом Кирби отметил, что США не видят военной помощи России со стороны Китая. Кроме того, он прокомментировал сообщения о пытках российских военнослужащих на Украине: «Я могу сказать, что вопросы есть, и мировое сообщество ожидает, что обращение со всеми военнопленными будет соответствовать международному праву и Женевским конвенциям». Кирби отказался говорить о контактах с украинскими властями по этому поводу.
США подходят к вопросу о корректировке конфигурации военного присутствия в Европе с пониманием необратимости перемен в регионе и не исключают наращивания сил, заявил Кирби. На вопрос, возможно ли размещение дополнительных войск в Европе на постоянной основе, он ответил: «Возможно, но опять же, никаких решений на данный момент не принято».
Напомним, Россия указывала, что деятельность ВМС США в Черном море дестабилизируют обстановку в регионе. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что это «почти постоянная попытка проверить нас, проверить, насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система по Черноморскому побережью, вообще по югу нашей страны».
В России объяснили жалобы Пентагона на невозможность дозвониться в Минобороны
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«Если американцы не дозвонились до нашего МИД и Минобороны, то они, наверное, и не хотели дозвониться. Они просто демонизируют образ России в СМИ», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя заявления Пентагона о том, что они не могут дозвониться до своих российских коллег.
«Контакты с Соединенным Штатами Америки и другими странами, которые входят в блок НАТО, у нас есть, все о них знают. Существуют каналы специальной связи, а также военные атташаты при посольствах. Можно обо всем договориться, было бы желание», – рассказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
По мнению эксперта, цель Пентагона заключатся в том, чтобы демонизировать образ России в СМИ и обвинить ее в нежелании вести диалог. «Когда они говорят на публику, что Россия с ними оборвала контакты, – это так в реальности не может работать. Они пытаются отрабатывать повестку агрессивности России и поэтому выдают такие заявления», – заключил он.
Иную оценку заявлениям Пентагона дал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Он считает, что «никакой практической целесообразности ведения переговоров с руководителями Пентагона сейчас нет».
«Сегодня усилия российского военного командования сосредоточены на специальной военной операции. Целесообразности вступать в переговоры с американскими военными как с политической, так и с военной точки зрения, нет. Поэтому все их звонки игнорируются», – полагает эксперт.
Ранее стало известно, что военное командование США заинтересовано в контактах с российскими коллегами, однако те по-прежнему не берут трубку. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Он посетовал на то, что министр обороны Ллойд Остин и председатель комитета начальников штабов Марк Милли с начала военной операции на Украине безуспешно пытаются дозвониться до Москвы.
«Все еще нечего сообщать в плане разговоров. Мы по-прежнему к ним готовы. Но это улица с двусторонним движением. Русские должны быть готовы поднять трубку, и пока они такой готовности не выказали», – сказал Кирби на брифинге для СМИ.
Кроме того, США убрали военные корабли из Черного моря из-за событий на Украине. По словам Кирби, «было сочтено благоразумным так поступить». США хотели «дать всем понять, что не заинтересованы в том, чтобы провоцировать конфликт тем или иным решением о размещении сил». Кирби добавил, что ему пока нечего объявить относительно того, «когда американские корабли вернутся в Черное море».
Напомним, Россия указывала, что деятельность ВМС США в Черном море дестабилизирует обстановку в регионе. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что это «почти постоянная попытка проверить нас, проверить, насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система по Черноморскому побережью, вообще по югу нашей страны».
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Россия предложила США спросить поляков про Бандеру и Шухевича
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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский предложил замгоссекретаря США Уэнди Шерман узнать у поляков, «кто такие Степан Бандера и Роман Шухевич».
На заседании СБ ООН Россия указала на преступления украинских националистов. Шерман «как еврейка и гражданка США» заявила, что «происходящее на Украине – это не про нацистов», а также указала, что «еврейский президент Украины определенно не нацист». Полянский не стал опровергать «расхожую отговорку, когда люди говорят о том, что украинский президент еврей, поэтому он не может быть нацистом», но решил «просто привести факты», передает РИА «Новости».
«Вы же знаете, кто такой Степан Бандера и Роман Шухевич. Вы знаете, сколько эти люди сделали плохого для человечества. Это люди, которые сотрудничали с нацистами, которые причастны к убийствам евреев, поляков, русских, украинцев. Если вы сомневаетесь, спросите об этом поляков. Не польских политиков, а простых жителей Польши. Я работал в Польше три года. Я прекрасно знаю, как относятся в Польше к Бандере», – сказал он.
Полянский отметил, что Бандера и Шухевич являются национальными героями Украины, а на «шевронах национальных батальонов Украины есть нацистские символы». Он указал, что НАТО пришлось «удалить со своей официальной страницы портрет украинской военнослужащей, потому что на шевроне был нацистский символ».
«Конечно, это ничего не значит, если у вас на рукаве нацистский символ. Конечно, если ваши бойцы пытают пленных и выжигают у них свастики на груди, это тоже ничего не значит – с вашей точки зрения это не нацисты. Если президент страны считает, что национальный герой этой страны – это тот человек, который воевал вместе с Гитлером и убивал евреев, поляков, русских и украинцев – с вашей точки зрения, это тоже ничего не значит. А мы считаем иначе», – заявил он.
Шерман также заявляла, что во время диалога по безопасности между Москвой и Вашингтоном предлагала варианты, якобы учитывавшие обеспокоенности России, но «президент Путин избрал вторжение». Полянский не стал «комментировать ту часть, которая касается участия в переговорах» Шерман, поскольку она, «естественно, в них ориентируется гораздо лучше». Однако, отметил он, «раз переговоры не удались, значит, наверное», США «их как-то не доработали на этом направлении», Вашингтону «нужно было работать лучше и предлагать более серьезные вещи», сказал он.
Напомним, начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что «в подвалах зданий города Мариуполя, освобожденных от националистов, обнаружены тела гражданских лиц со следами зверских пыток и вырезанными неонацистскими символами и свастикой».
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США не решились вводить санкции против «Лаборатории Касперского»
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Белый дом велел подготовить санкции в отношении «Лаборатории Касперского», но в минфине США выразили сомнения в том, что следует делать такой шаг, пишут СМИ.
Wall Street Journal со ссылкой на чиновников США сообщает, что Совет нацбезопасности Белого дома велел подготовить санкции, но ряд специализирующихся на разработке санкций экспертов минфина выразили обеспокоенность относительно последствий, передает РИА «Новости».
В минфине отметили, что продукцию компании используют «сотни миллионов пользователей по всему миру, что затрудняет введение санкций». Также WSJ пишет, что «ряд должностных лицу в США и Европе опасаются, что введение санкций против компании повысит вероятность кибератак со стороны Москвы против Запада, в том числе с использованием данного ПО».
Сейчас идея санкций против «Лаборатории Касперского» отложена. Белый дом рассматривает варианты «еще более болезненных последствий для российской экономики», пишет издание.
Напомним, Федеральная комиссия по связи США включила «Лабораторию Касперского» в перечень компаний, чья деятельность представляет угрозу национальной безопасности страны. Согласно документу, министерство внутренней безопасности США пришло к выводу, что «продукты под брендом «Лаборатория Касперского» представляют неприемлемый риск для национальной безопасности США».
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Пентагон объявил Россию «острой угрозой» в новой Стратегии обороны США
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Пентагон в понедельник передал Конгрессу США новую Стратегию национальной обороны Соединенных Штатов, в пояснениях к которой американское военное ведомство заявило об «острых угрозах», якобы исходящих от России, а также назвало Китай основным стратегическим конкурентом и вызовом для США.
«Россия представляет острые угрозы», – приводит ТАСС текст пояснений Пентагона в переданной Конгрессу США новой Стратегии национальной обороны Соединенных Штатов.
В качестве обоснования в документе приводится спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины. «Мы будем взаимодействовать с союзниками по НАТО и нашими партнерами для укрепления надежного сдерживания перед лицом агрессии РФ», – отметили в Минобороны США.
«Пентагон будет действовать безотлагательно, чтобы поддерживать и укреплять сдерживание, в то время как КНР является нашим наиболее важным стратегическим соперником и основным вызовом», – добавили в ведомстве.
В прошлый четверг зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о конце однополярного мира во главе с США. 16 марта глава МИД Сергей Лавров заявил об эпохальной битве за будущий миропорядок. «Это судьбоносный момент, это эпохальный момент современной истории, потому что он отражает «битву» в самом широком смысле этого слова за то, как будет выглядеть миропорядок», – сказал глава МИД России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, каким станет мировой порядок по итогам спецоперации на Украине.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
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Захарова оценила неготовность США стать гарантом безопасности Украины
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Вашингтона о том, что США пока не готовы говорить конкретно о возможности стать гарантом безопасности для Украины.
«А вот это прекрасно. Еще есть вопросы, кто за войну?» – заявила Захарова в Telegram. Она указала, что «став гарантом безопасности Украины, Белый дом взял бы на себя обязательства сохранения мира в этой стране». Однако, по ее словам, «в планы американских либеральных демократов это не входит». «Только поставки оружия, только биолаборатории, только ручное управление марионеточными режимами для дестабилизации ситуации в Евразии», – говорится в сообщении.
Напомним, директор по коммуникациям администрации США Кейт Бедингфилд заявила, что Белый дом пока не готов выступить с заявлением о возможных гарантиях безопасности Украине. Во вторник в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры. Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.
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США смягчили санкции против российских минеральных удобрений
Соединенные Штаты спустя месяц после введения первых санкций в отношении России решили обезопасить себя от дефицита химической продукции и приравняли российские удобрения к продуктам первой необходимости. Соответствующая лицензия опубликована управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.
Новая генеральная лицензия от 24 марта фактически вывела из-под возможных санкций российские минеральные удобрения. Они попали в список жизненно необходимых продуктов наравне с сельскохозяйственной продукцией, лекарствами и медицинскими изделиями. Выданная лицензия разрешает любые торговые операции с попавшими в список товарами, пишет «Коммерсант».
Так, решение США можно считать важным сигналом. На рынке уверены, что аналогичным образом теперь поступят и в Европе, что наладит традиционные схемы поставок. «Документ Минфина имеет экстерриториальный характер, то есть ему, скорее всего, будут следовать все американские союзники», – отмечают эксперты.
Отмечается, что причиной такого решения США стал начинающийся на мировом рынке дефицит на фоне нарушения логистики поставок из России. С 1 марта три крупнейших морских контейнерных перевозчика – швейцарская Mediterranean Shipping Company (MSC), датская Maersk и французская CMA CGM – остановили перевозку грузов из России.
Согласно источникам издания, среди трейдеров химической продукции, хотя сейчас поставки в целом налажены с помощью более мелких судов из стран, не применявших к России санкций, экспортеры сталкиваются с тем, что потребители в Европе пытаются избежать рисков, связанных с закупкой российских удобрений.
При этом они отмечают, что почти сразу после публикации новой лицензии Вашингтона «продажи пошли легче». На химическом рынке рассчитывают, что документ поможет наладить привычную логистику, поскольку MSC и Maersk заявляли, что запрет на перевозки из России не будет распространяться на товары первой необходимости и гуманитарные грузы, к которым теперь отнесены удобрения.
При этом некоторые эксперты выразили мнение, что в дальнейшем США и ЕС могут отменить даже действующие пошлины в отношении российских удобрений.
Уточняется, что в США с января 2022 года действуют антидемпинговые пошлины на карбамидо-аммиачную смесь из России (для «Акрона» – 9,66%, «Еврохима» – 9,84%). Аналогичные меры с осени 2019 года действуют в Европе: 27,77 евро на тонну для «Еврохима» и 42,47 евро – для «Акрона» и остальных производителей из России. Также в апреле 2021 года Вашингтон ввел пошлины на импорт фосфорсодержащих удобрений из России: для «Фосагро» они установлены на уровне 9,19%, для «Еврохима» – 47,05%, для остальных производителей из России – 17,2%.
По информации экспертов, Европа сильно зависит от поставок химии из России, получая 25% карбамида, 15% аммиачной селитры, треть фосфорных удобрений и 35% калия. В США доля российских поставок в общем объеме импорта составляет 6% по калию, 20% по диаммонийфосфату и 13% по карбамиду.
Тем не менее один из источников издания не исключает, что сама Россия, если поставки на Запад все же не наладятся, может перенаправить свои объемы на рынки Азии. Таким образом произойдет изменение товарных потоков, так как производители, которые традиционно поставляли на азиатские рынки, заменят Россию в Европе и США. Но этот процесс может занять шесть – девять месяцев, в течение которых будет наблюдаться дефицит в Европе и США. В то же время особого профицита в текущих условиях в Азии не будет, так как там создаются запасы.
Как подчеркнула руководитель практики «Международный арбитраж и трансграничные споры» коллегии адвокатов «Регионсервис» Мария Любимова, лицензия США показывает, что принятые ранее меры по полному блокированию экономического обмена между Россией и США могут быть смягчены прежде всего в наиболее чувствительных сферах.
«События последнего месяца наглядно показали зыбкость любых правовых конструкций и возможность тем или иным способом пересмотреть любые зафиксированные ранее договоренности во всех сферах деятельности общества. Поэтому это решение может быть изменено так же легко, как и принято», – резюмировала она.
Накануне премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал четвертый пакет контрсанкций по противодействию мерам, введенным в отношении России, который включает порядка 20 инициатив по поддержке экономики страны.
Напомним, 28 февраля президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».
В МИД подчеркнули, что санкционная политика ЕС не сможет уничтожить экономику России, Москва продолжит реализовывать национальные интересы страны без оглядки на рестрикции и угрозы, при этом действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа.
Главы министерств иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей условились наращивать координацию во внешнеполитической сфере и противодействие санкционному давлению.
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Сенатор объяснил слова Байдена о Путине слабой психологической подготовкой
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«В США сильнейшая со времен Великой депрессии инфляция и политический хаос. Байден ищет виновных в этом и позволяет себе безответственные высказывания в сторону России», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее Джо Байден заявил, что его неосторожные высказывания в адрес Москвы и президента России продиктованы «моральным негодованием».
«Байден находится сейчас под сильнейшим психологическим давлением. Это, помимо его физического состояния, приводит к срывам – и он говорит именно то, что думает, не оглядываясь на предполагаемые для такого уровня политики тактичность и правила приличия», – сказал зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
Сенатор отметил, что главе Белого дома каждую неделю дают данные о его рейтингах, которые катастрофически падают. «Но важнее то, что падают рейтинги в целом Демократической партии, и это грозит ей потерей большинства в обеих палатах Конгресса. Таким образом Байден, чья психологическая подготовка куда слабее, чем, например, у профессиональных разведчиков, скатывается на такую риторику против Путина», – сказал собеседник.
При этом, подчеркнул сенатор, обычные американцы понимают, что личная пикировка между президентами США и России грозит ухудшением политической и экономической ситуации, поэтому помощники главы Белого дома вынуждены каждый раз пояснять, что Байден сказал не то, что хотел.
В понедельник президент США Джо Байден заявил, что такие люди, как президент России Владимир Путин, якобы «не должны править странами». Глава Белого дома добавил, что произнес эти слова в Варшаве, обращаясь к российскому народу. Он подчеркнул, что не намерен приносить извинения и отказываться от сказанного. «Я выражал свое моральное негодование», – добавил он.
Ранее Байден заявил, что якобы не призывал к смене власти в России. При этом в минувшую субботу во время визита в Варшаву, говоря о президенте России Владимире Путине, президент США выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». В тот же день в Белом доме заявили, что Байден якобы не обсуждал власть Путина в России или же «смену режима».
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что это решать не Байдену, президента России выбирают россияне. В Кремле также указали, что личные оскорбления президента США в адрес главы российского государства сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.
Позже пресс-секретарь российского лидера заявил, что новое заявление Байдена про президента России вызывает тревогу, Кремль отслеживает и тщательно фиксирует такие высказывания.
В Госдепе США заявили, что высказывания Байдена о президенте России были, вероятно, сделаны на эмоциях и не отражают официального политического курса Белого дома. Американские СМИ раскритиковали Байдена за слова в адрес Путина. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Байден встревожил Россию, разочаровал Украину и заставил краснеть США.
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Кремль обвинил Запад в объявлении тотальной экономической войны России
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Страны Запада, США, Канада, Австралия фактически развязали против России тотальную войну в торговле и экономике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«К сожалению, эти условия совершенно недружественные», – сказал Песков, комментируя в эфире американской телекомпании PBS санкции Запада против России. «<…> Мы вступили в этап <…> тотальной войны. И мы в России чувствуем на себе войну, так как западноевропейские страны, США, Канада, Австралия в действительности ведут против нас войну в торговле, экономике, захватывают нашу собственность, захватывают наши денежные средства, блокируют наши финансовые отношения. И нам приходится приспосабливаться к новой реальности», – приводит слова Пескова ТАСС.
В прошлую пятницу глава МИД Сергей Лавров констатировал, что России «объявили настоящую гибридную войну, «тотальную войну» – этот термин, которая использовала гитлеровская Германия, сейчас произносят многие европейские политики, когда говорят о том, что они хотят сделать». «Цели не скрываются, они декларируются публично – разрушить, сломать, уничтожить, задушить российскую экономику и Россию в целом», – указал Лавров. «(…) По сути дела мы наблюдаем кульминацию той политики сдерживания России, которую проводил Запад в течение длительного времени», – подчеркнул глава МИД РФ.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков обвинил США в развязывании беспрецедентной санкционной войны против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал санкции налогом на независимость. Он также отметил, что санкции всегда только укрепляли Россию. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций будут открываться новые внутренние возможности.
Напомним, 28 февраля президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций». В МИД подчеркнули, что санкционная политика ЕС не сможет уничтожить экономику России, Москва продолжит реализовывать национальные интересы РФ без оглядки на рестрикции и угрозы, при этом действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа.
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США порадовались высылке российских дипломатов в Европе
Вашингтон приветствует меры «партнеров в Европе и по всему миру», которые высылают российских дипломатов, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
Прайс сказал, что США «привержены работе с партнерами и союзниками по поддержанию давления» на Россию и «защите общих национальных интересов от действий» Москвы. Он заявил, что «США вместе с партнерами стоят на защите их национальной безопасности». Также Прайс сказал, что единая поддержка Украины со стороны США и союзников продолжится, передает РИА «Новости».
Напомним, Нидерланды, Бельгия, Чехия и Ирландия заявили о высылке более 40 российских дипломатов. До этого Россия объявила об ответных мерах на высылку дипломатов из стран Прибалтики. Была прекращена аккредитация четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, трех – посольства Латвии и трех представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии генерального консульства Эстонии в Петербурге.
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Американские СМИ признали конец гегемонии США
Обострение ситуации на Украине ознаменовало появление подлинно постамериканского мира, сообщил портал The Intercept.
Часть стран Азии, Африки и Латинской Америки неожиданно для США избрали нейтральный путь, отказавшись занимать чью-либо сторону. Эти государства не стали примыкать к тому или иному блоку, как им приходилось делать во время холодной войны, констатируется в статье.
Китай, Индия, Бразилия, Турция, Индонезия, Южная Африка и Мексика остались в стороне, сопротивляясь призывам дипломатически изолировать Россию или присоединиться к санкционной кампании против ее экономики, передает РИА «Новости». В Организации Объединенных Наций группа африканских государств, в том числе Южная Африка, воздержались от принятия резолюций, направленных на изоляцию России, указали авторы материала.
Нейтральная позиция этих стран, очевидно, стала шоком для многих западных элит, давно привыкших указывать другим странам, какую геополитическую позицию они должны занимать, считает The Intercept.
Большая часть мира, полагает автор статьи, что после десятилетий агрессии и злоупотреблений со стороны официального Вашингтона авторитет США иссяк. Смесь из ошибок и неизбежностей вела Запад к упадку, а вместе с ним в упадок пришли и многие ценности, которые он породил.
«Хорошо это или плохо, что бы ни случилось дальше, это будет полный разрыв с последними несколькими веками западной гегемонии не только в политике, но и в культуре и идеях», – резюмирует издание.
Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров охарактеризовал ситуацию в мире как попытку сформировать новый мировой порядок. «И целью этого миропорядка, основанного на правилах, является ни много ни мало полное возрождение однополярного мира», – подчеркнул глава МИД России. Он также указал, что ЕС в концептуальных вопросах утратил самостоятельность и полностью слился с США и НАТО. Лавров также заявил, что Украина была выбрана инструментом подавления российской самостоятельности, это «сдерживание России, как и сдерживание любой другой страны, которая мало-мальски самостоятельно ведет себя на мировой арене».
Газета ВЗГЛЯД разбирала, каким станет мировой порядок по итогам спецоперации на Украине.
США добавили еще 73 самолета в перечень нарушителей мер экспортного контроля
Минторг США добавил еще 73 самолета в перечень нарушителей мер американского экспортного контроля в отношении России, сообщило агентство Bloomberg.
По информации агентства, ведомство также исключило из перечня 12 самолетов, которые разрешили вернуть владельцам в страны-партнеры, передает ТАСС.
С 24 февраля Бюро промышленности и безопасности Минторга США усилило контроль в отношении товаров для авиации, направляемых в Россию, а также ввело новые требования по лицензированию определенных самолетов или запчастей. В результате любой самолет, произведенный в Соединенных Штатах или в другом государстве с использованием более чем 25% компонентов американского производства, подлежит лицензированию, если такое транспортное средство предназначено для России.
Ранее Минторг США предупредил о мерах в отношении ряда самолетов, летавших в Россию в нарушение американского экспортного контроля. В список попали 99 «Боингов», а также самолет Романа Абрамовича.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия нашла лазейку для обхода авиационных санкций, а также разбиралась, что будет с рынком авиаперевозок внутри страны.
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