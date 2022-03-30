Швейцарская Glencore признала невозможность продать доли в En+ и Роснефти

Швейцарская компания Glencore в нынешних условиях не видит возможных вариантов, как выйти из капитала «Эн+ Груп» (En+ Group) и Роснефти, сообщили в корпорации.

«Glencore пришла к выводу, что в нынешних условиях не имеет реалистичного способа выйти из этих долей», – передает сообщение компании РИА «Новости».

В начале марта Glencore сообщила о пересмотре своей деятельности в России, включая вопрос долей участия в «Эн+ Груп» и «Роснефти». Доля компании в En+ составляет 10,55%, в «Роснефти» – 0,57%.

При этом Glencore подчеркнула, что осуждает действия российский властей на Украине.

Компания также решила, что не будет вступать в новые торговые операции в отношении сырья российского происхождения, если иное не будет предписано соответствующими государственными органами. Glencore также продолжит выполнять обязательства по ранее заключенным контрактам при условии соблюдения всех применимых санкций и в тех случаях, когда это является возможным и безопасным.

Glencore – одна из крупнейших в мире диверсифицированных компаний, работающих в области полезных ископаемых, является и производителем, и трейдером сырьевых товаров, включая энергоресурсы, металлы и продукцию сельского хозяйства.