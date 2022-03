Макрон допустил введение во Франции продуктовых чеков Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию на Украине по просьбе французской стороны 22 марта 2022, 21:52 Текст: Кристина Цыцура

В Кремле сообщили, что в ходе очередного телефонного разговора президенты Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию на Украине. Лидеры стран обменялись мнениями, передает ТАСС со ссылкой на сообщение. «Продолжен обстоятельный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины, в том числе о ходе ведущихся переговоров между российскими и украинскими представителями», – говорится в сообщении. Телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Франции Эммануэлем Макроном обсудил российско-украинские переговоры. Российский лидер изложил принципиальные подходы к выработке возможных договоренностей.

Франция заморозила активы ЦБ России на сумму 22 млрд евро 20 марта 2022, 15:57

Власти Франции заморозили средства Центрального банка России на сумму 22 млрд евро, а также счета и недвижимость частных лиц, попавших под антироссийские санкции западных стран, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции RTL. «Мы заморозили активы ЦБ России на сумму 22 млрд евро. Также мы заморозили средства на счетах частных лиц во французских учреждениях на сумму 150 млн евро», – цитирует его ТАСС. По словам министра, на территории Франции была заморожена недвижимость общей стоимостью «полмиллиарда евро», принадлежащая примерно 30 россиянам. Ранее сообщалось, что в связи с санкциями, введенными против России из-за ситуации на Украине, с 24 февраля в Нидерландах заморожены российские активы объемом более 200 млн евро (около 220 млн долларов). МИД: Высказывания Байдена ставят российско-американские отношения на грань разрыва 21 марта 2022, 17:30

Посол США в Москве Джон Салливан был вызван в МИД России, где ему была вручена нота протеста в связи с неприемлемыми высказываниями президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина. «Подчеркнуто, что подобные заявления американского президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва. Предупредили, что предпринимаемые против России враждебные действия получат решительный и твердый отпор», – говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства. «При обсуждении актуальной двусторонней проблематики перед послом был остро поставлен вопрос обеспечения нормальных условий работы российских дипломатических представительств в США, включая гарантии их бесперебойного функционирования», – добавили в МИДе. Напомним, Байден заявил, что считает Путина «военным преступником». В Кремле пояснили, что Путин не отвечает на высказывания главы США Джо Байдена, потому что является мудрым и культурным международным деятелем. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что заявления Байдена в адрес Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера. Французские наемники передумали воевать за Украину 22 марта 2022, 15:52 Текст: Алексей Дегтярёв

Планировавшие поездку на Украину наемники из Франции начали сомневаться в своей идее во время прохождения ускоренного курса обучения, сообщают французские телеканалы. Тренировкой наемников занимается бывший французский спецназовец, они проходят в сельской местности рядом с Бордо, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал France24. Часть «новобранцев», наблюдая за ходом спецоперации России на Украине, начинают сомневаться в своих планах. «У меня такое впечатление, что, если я поеду (на Украину), я поеду зря, что я умру в самом начале и, что это будет бесполезно», – сказал один из бойцов. Другой заявил, что участвовать в конфликте – «не такая уж и хорошая идея», так как у него нет соответствующего опыта. «Теперь я в большей степени заинтересован в гуманитарной работе», – пояснил он. Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявлял, что свыше 100 украинских военных и иностранных наемников убиты в результате российского высокоточного удара по центру подготовки украинских сил специальных операций под Житомиром. Минобороны России предупреждало, что «западные наемники» не получат статус военнопленных, и настоятельно рекомендовало им не вступать в конфликт. Газета ВЗГЛЯД объясняла, как Россия одним ударом решила проблему иностранных наемников на Украине.

Во Франции могут появиться продуктовые чеки, чтобы помочь бедным семьям и среднему классу справиться с грядущим продовольственным кризисом, заявил глава страны Эммануэль Макрон. «Мы столкнемся с мировым продовольственным кризисом. Поэтому Франция выступит с инициативой о скоординированном ответе на европейском уровне. Что мы будем делать в краткосрочной перспективе? Почти то, что было сделано в области энергоресурсов. Я введу продуктовые чеки, чтобы помочь наиболее нуждающимся домохозяйствам и среднему классу, чтобы они могли справиться с повышением цен», – сказал Макрон в эфире радиостанции France bleu, передает РИА «Новости». Ранее газета ВЗГЛЯД спросила мнение у эксперта по поводу последствий западных санкций, которые отразятся на мировой экономике. Так, FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) опубликовала письмо, в котором сформулирован абсолютно недвусмысленный призыв ко всем участникам мирового рынка продовольствия и правительствам всех стран остановиться в санкционной гонке. Отмечалось, что это может обернуться серьезным продовольственным кризисом. МИД: Российско-американские отношения находятся на грани разрыва 22 марта 2022, 10:02

Отношения России и США находятся на грани разрыва, дальнейшие перспективы их развития зависят от того, какую линию выберет Вашингтон, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. Рябков заявил, что накануне «была передана нота протеста американскому послу, в которой отмечено, что происходящее поставило (российско-американские) отношения на грань разрыва», передает ТАСС. «Нет ничего сверх того, что там было сказано. Я еще раз подчеркиваю, что вопрос в той линии, которую выберут США», – указал замминистра. Рябков подчеркнул, что Вашингтону «нужно остановиться в своей эскалации как вербальной, так и с точки зрения накачки киевского режима вооружениями», а также «надо прекратить продуцировать угрозы в адрес России», чтобы сохранить отношения с Москвой. Он также подчеркнул, что действия США никак не влияют на решимость Москвы двигаться к достижению целей российской военной операции на Украине. Ранее в МИД заявили, что посол США в Москве Джон Салливан был вызван в МИД России, где ему была вручена нота протеста в связи с неприемлемыми высказываниями президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина. Напомним, Байден заявил, что считает Путина «военным преступником». В Кремле пояснили, что Путин не отвечает на высказывания американского лидера, потому что является мудрым и культурным международным деятелем. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что заявления Байдена в адрес Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД IKEA начала проверку магазина с портретами Путина в Хорватии 21 марта 2022, 21:27 Текст: Алексей Дегтярёв

Компания IKEA займется проверкой сообщений о фотографиях президента России Владимира Путина в магазине в хорватском городе Загребе, сообщил сотрудник этого магазина. «Мы слышали об этих новостях сегодня, и... сейчас ведется проверка», – сообщил специалист по клиентской поддержке РИА «Новости». Ранее в социальных сетях распространились сообщения о том, что в Загребе в магазине IKEA во всех рамках для фото появились портреты Путина. Напомним, 3 марта шведская компания IKEA объявила о приостановке своей деятельности в России и Белоруссии в связи с событиями на Украине. В Кремле оценили целесообразность встречи Путина и Зеленского 21 марта 2022, 12:49 Текст: Наталья Ануфриева

Организация встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского требует согласования возможных результатов переговоров, пока сторонам нечего фиксировать в этом отношении, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Песков заявил, что для встречи президентов «нужно сначала сделать домашнюю работу, то есть нужно провести и согласовать результаты переговоров», однако «пока существенного продвижения не обеспечено», передает ТАСС. «Им нечего будет фиксировать, нет договоренностей, которые они могут отфиксировать», – добавил он. Представитель Кремля также отметил, что российская делегация демонстрирует гораздо большую готовность работать быстро и содержательно на переговорах с украинской стороной, передает РИА «Новости». «Степень продвижения на переговорах, наверное, не такая, как хотелось бы, и не такая, как требует динамика развития ситуации для украинской стороны», – констатировал Песков. Ранее Песков заявлял, что вероятность встречи президентов России и Украины будет зависеть от модальности документа, однако она еще должна быть согласована. Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с авиакатастрофой в Китае 21 марта 2022, 18:54 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с крушением самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern на юге Китая. «Уважаемый господин председатель, примите самые искренние соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолета, выполнявшего рейс из Куньмина в Гуанчжоу. В России разделяют скорбь тех, кто потерял в этой трагедии своих родных и близких», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern потерпел крушение на юге Китая, информации о погибших пока нет. Пожарным пришлось добираться до места крушения пешком, поскольку техника не способна туда проехать. По данным портала Flightradar-24, самолет вылетел из Куньмина в 13.15 по местному времени. Около 14.20 (09.20 мск) в районе Учжоу борт резко начал снижать скорость и терять высоту, после чего пропал с экранов радаров. В генконсульстве России в Китае сообщали, что информации о российских гражданах на борту лайнера пока нет. Крушение самолета авиакомпании China Eastern Airlines в Китае могло произойти из-за отказа двигателя рухнувшего Boeing 737. Путин поздравил президента Узбекистана с годовщиной установления дипотношений 20 марта 2022, 12:40 Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с 30-летней годовщиной установления дипотношений между двумя странами, выразив надежду на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского партнерства, сообщили в пресс-службе Кремля. «Убежден, что мы будем и впредь всемерно укреплять российско-узбекистанское стратегическое партнерство и союзничество. Это, несомненно, отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле обеспечения мира и стабильности в Центральной Азии», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Путин подчеркнул, что за последние десятилетия страны накопили значительный опыт сотрудничества на всех направлениях, наладили конструктивное взаимодействие в рамках СНГ и ШОС и координацию усилий в противостоянии угрозам и вызовам в рамках региональной безопасности.



В завершение поздравления Путин пожелал всем гражданам Узбекистана благополучия и процветания. В январе президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев подтвердили настрой на реализацию договоренностей по укреплению партнерства и союзничества между странами. Путин обсудил с Мирзиеевым ход специальной военной операции на Украине 21 марта 2022, 14:14 Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре проинформировал коллегу из Узбекистана Шавката Мирзиеева о ходе специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба Кремля. В сообщении на сайте Кремля говорится, что Путин «проинформировал о ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса, президент Узбекистана с пониманием высказался о позиции и действиях российской стороны». Политики подтвердили обоюдную заинтересованность в укреплении стратегического партнерства и союзничества. Главы государств также «обменялись поздравлениями в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Узбекистан». Уточняется, что лидеры условились о продолжении контактов на различных уровнях. Путин поручил разработать проекты для создания системы реагирования на инфекции 21 марта 2022, 19:27 Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать инновационные проекты государственного значения для создания национальной системы оперативного реагирования на инфекционные заболевания. «Правительству Российской Федерации… с учетом ранее данных поручений разработать и утвердить важнейшие инновационные проекты государственного значения, направленные на создание единой национальной системы мониторинга климатически активных веществ, российской научно-технологической платформы оперативного реагирования на инфекционные заболевания», – говорится в опубликованном поручении на сайте Кремля. «А также на обеспечение плавного перехода к низкоуглеродной энергетике полного жизненного цикла с использованием новых отечественных наукоемких решений и технологий на основе концепций, предложенных консультативной группой по научно-технологическому развитию», – говорится в поручениях. Отмечается, что нужно обратить внимание на необходимость формирования механизмов непрерывной поддержки важнейших инновационных проектов, а также создания условий для опережающей профессиональной подготовки научных и инженерных кадров в интересах развития новых секторов экономики. Путин также поручил кабмину в приоритетном порядке, начиная с 2022 года, предусматривать выделение финансов на реализацию проектов. Путин пообещал проработать ускоренное начисление «северных» надбавок специалистам в Арктике 21 марта 2022, 14:35 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин заявил, что поручит правительству проработать вопрос ускоренного начисления «северных» надбавок молодым специалистам в Арктической зоне, сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства встретился с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым. Тот в свою очередь рассказал, что во многих федеральных структурах есть дефицит кадров, и руководство на местах могло бы гораздо гибче находить решения, если бы «северные» надбавки можно было начислять в ускоренном порядке. Артюхов отметил, что, если у молодого специалиста нет стажа жизни на Севере, надбавки равны нулю, и это в определенной мере препятствие для того, чтобы они приезжали работать в регион. «Это самое важное направление: правоохрана, безопасность, налоги, самые разные направления, которые испытывают иной раз кадровый голод. Такое решение могло бы позволить усилить федеральные структуры», – приводятся слова губернатора на сайте Кремля. «Я согласен. Считаю, что это справедливо. В этом направлении нужно двигаться. Обязательно дам поручение правительству, чтобы посчитали и внесли соответствующие предложения как можно быстрее», – сказал в ответ Путин. Ранее президент призвал ускорить выплату северных надбавок ученым. Песков: Россияне продемонстрировали поддержку решений Путина на концерте-митинге 21 марта 2022, 12:45 Текст: Елизавета Булкина

Концерт-митинг в день годовщины воссоединения Крыма и Севастополя в Лужниках продемонстрировал максимально возможную поддержку решений президента Владимира Путина со стороны россиян, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Концерт-митинг в день годовщины воссоединения Крыма и Севастополя в Лужниках продемонстрировал максимально возможную поддержку решений президента Владимира Путина со стороны россиян, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Что касается этого мероприятия, то это более чем красноречивая демонстрация поддержки, которой пользуется президент, поддержки тех решений, которые принимались и народом Крыма, когда они возвращались в Россию, и руководством страны, когда Крым был принят в состав России. Это поддержка. И это выражение поддержки максимально возможное», – передает его слова ТАСС. Песков отметил, что «это та самая поддержка, на которую президент опирается, и которая была весьма и весьма отчетливо продемонстрирована». Напомним, в пятницу на Большой спортивной арене «Лужников» в Москве состоялся концерт-митинг в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией, в котором приняли участие свыше 203 тыс. человек. «На прилегающей к стадиону территории находятся свыше 100 тыс. человек, непосредственно на самом стадионе – более 95 тыс. граждан», – сказали в пресс-службе столичного главка полиции. Выступивший на митинге президент Владимир Путин заявил, что крымчане восемь лет назад поступили правильно, поставив жесткий барьер на пути неонацистов. Говоря о российской военной операции на Украине, Путин назвал ее цель – избавить жителей Донбасса от угрозы геноцида. Песков заявил о получении Путиным сведений о спецоперации и переговорах 22 марта 2022, 14:02 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин постоянно получает всю информацию по проведению специальной военной операции на Украине, а также насчет переговорного процесса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент работает в Кремле... идут обычные встречи, совещания. Естественно, он получает информацию и по линии переговорного процесса, и по линии специальной военной операции постоянно», – передает РИА «Новости» слова Пескова. Он не стал комментировать ситуацию с потерями российских Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции на Украине. На просьбу прокомментировать появившиеся накануне в публикации «Комсомольской правды» данные о потерях, которые серьезно расходятся с официальными данными Министерства обороны, Песков сказал: «Нет, никак не могу прокомментировать, нужно спросить у «Комсомольской правды». Журналист газеты Александр Гамов вызвался прояснить ситуацию, рассказав, что сайт «Комсомолки» был взломан, «и в течение буквально нескольких минут была ложная, фейковая информация, об этом очень многие СМИ знают». «Спасибо, Саша», – поблагодарил его Песков. Пресс-секретарь добавил, что Кремль не располагает актуальной информацией о потерях. «Мы не располагаем информацией и не имеем полномочия в ходе военной операции их озвучивать. Это прерогатива исключительно министерства обороны», – сказал Песков. Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что заявления советника Владимира Зеленского Михаила Подоляка о якобы «реальных потерях» российской армии в ходе спецоперации являются «пропагандистским враньем». Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР. В Кремле анонсировали совещание Путина с правительством по программам строительства 22 марта 2022, 15:27 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин в среду обсудит с кабмином реализацию программ в строительстве, сообщила пресс-служба Кремля. «Профильной темой станет реализация программ инфраструктурного и жилищного строительства», – говорится в сообщении, передает ТАСС. Отмечается, что с докладом выступит вице-премьер России Марат Хуснуллин. Также будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов. Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что строительная отрасль России абсолютно готова к импортозамещению, также правительство намерено сохранить часть ипотечных программ с государственной поддержкой, строительство метро в крупных городах продолжится.