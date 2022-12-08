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8 декабря, четверг | Последнее обновление — 14:53 | vz.ru
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В Кремле заявили о завершении подготовки ответа на введение «нефтяного потолка»
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Москва в данный момент завершает подготовку ответа на введенный Евросоюзом потолок цен на российскую нефть, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, в ближайшее время Россия представит меры реагирования на введенный потолок, передает ТАСС.
Как отметил глава Минфина Антон Силуанов, оценивать эффект для бюджета от введения потолка цен на российскую нефть пока преждевременно. При этом он подчеркнул, что введение потолка является нерыночной мерой, которая в любом случае будет иметь последствия для мирового рынка.
«Сам (Запад) использует двойные стандарты. Но рынок не обманешь: если где-то идет зарегулирование, значит, с другой стороны пойдет и влияние на цены, и на объемы потребления на рынке, и так далее», – объяснил Силуанов.
Известно, что в России подготовили три варианта ответа на введение потолка цен на российскую нефть.
В МИД России заявили, что Запад должен быть готов к любым контрмерам России на введение потолка цен на нефть, которое с 5 декабря вступило в силу.
В России оценили последствия пробки из нефтетанкеров в Турции
Эксперт Юшков: Эрдоган создает пробки из танкеров, чтобы заработать на российской нефти
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Анкара неоднократно искусственно создавала пробки в проливах Босфор и Дарданеллы, чтобы оказывать влияние на Москву. Теперь Эрдоган, прикрываясь санкциями, пытается заработать на российской нефти, сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее издание Financial Times сообщило об очередях из танкеров с нефтью у берегов Турции.
«Это не самая большая пробка у Турции, которую нам приходилось наблюдать. Бывали случаи, когда одномоментно в очереди стояло до 1 млн баррелей топлива. И тогда Анкара делала это умышленно, чтобы подтолкнуть Россию к совместному строительству альтернативного канала», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Дело в том, что Анкара не может брать деньги за проход судов через пролив, а через канал – пожалуйста. Сейчас, вероятно, Тайип Эрдоган пытается сделать так, чтобы Москва продавала больше энергоресурсов Турции. Она, в свою очередь, могла бы перегружать нефть на свои танкеры и реэкспортировать ее дальше», – предполагает собеседник.
«Все ограничения, в том числе на цены на нефть и страховка, действуют только до первой перегрузки топлива. То есть Турция просто пытается заработать на посреднических услугах. Россию, судя по всему, это пока устраивает», – рассуждает эксперт.
При этом все танкеры, стоящие в проливах, уже застрахованы. «Страховка действовала до вступления в силу санкций. Согласно условиям рестрикций, танкеры, которые были загружены до 5 декабря, могут спокойно перемещаться до 19 января. Поэтому все сообщения о якобы необходимости дополнительных проверок – выдумка Турции», – отмечает он.
«Но эта пробка явно создаст проблемы. Для нас это означает, что придется ускорить все процессы по загрузке, выгрузке и доставке нефти, поскольку у России наблюдается нехватка танкеров. Для мирового сообщества остановка судов чревата сокращением экспорта, росту дефицита топлива и стоимости ресурсов», – заключил Юшков.
Ранее британская Financial Times сообщила, что в территориальных водах Турции после введения ограничений на морские перевозки российской нефти образовался затор из танкеров. По данным источников издания, это связано с требованием Анкары предоставить дополнительное подтверждение страховки судов. Всего в очереди находятся 19 кораблей.
Кроме того, отмечается, что возле Босфора находятся в пробке шесть российских танкеров. Об этом свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов marinetraffic. Согласно онлайн-картам, около 80% стоящих на якоре танкеров – турецкие. Российские суда «Леди Мария», «Леди Ария», «Капитан Бармин», «Генерал Скобелев», Caminero, Roschem 2 находятся на якоре возле пролива. «Механик Ерохин» и «Река Волга» движутся к Босфору со стороны Дарданелл.
Напомним, с понедельника вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса. В ответ на это вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия прорабатывает механизмы запрета на применение инструментов искусственного ограничения цен на российскую нефть, так как это может привести к еще большей дестабилизации рынка и дефициту энергетических ресурсов.
Ранее в «Официальном журнале ЕС» было опубликовано решение Евросоюза ввести лимит цен на российскую нефть, перевозимую морским путем, на уровне 60 долларов за баррель.
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В МИДе прокомментировали возможность введения Россией минимальной цены на нефть
Замглавы МИД Рябков: Россия может принять любые меры в ответ на введение Западом потолка цен на нефть
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Запад должен быть готов к любым контрмерам России на введение потолка цен на нефть, прокомментировал замглавы МИД России Сергей Рябков сообщения про возможность введения Москвой минимальной цены на нефть.
Рябков рассказал, что Россия не будет пока раскрывать содержание контрмер на введенный Западом потолок цен на нефть, но там должны быть готовы ко всему, передает ТАСС.
«Я не буду пересказывать, излагать содержательную сторону наших контрмер. Запад и те, кто пляшет под западную дудку, должны быть готовы ко всему. Если они начинают какую-то войну без правил, мы не должны чувствовать себя ограниченными в собственных средствах противодействия», – сказал он на полях форума «Примаковские чтения».
Он также добавил, что результатом потолка цен для российской нефти станет скачок цен на Западе, бюджет России при этом будет обеспечен.
Напомним, с 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на транспортируемую танкерами нефть из России, также в действие вступили ограничения цен на морские поставки нефти.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия начала готовить ответ на введенный Западом потолок цены на нефть, признавать это решение она не собирается.
СМИ: Запрет на российскую нефть обернулся для Евросоюза энергетической «бомбой»
Politico: Евросоюз заложил энергетическую «бомбу»
Запретив продавать на европейском рынке российскую нефть, Европейский союз заложил энергетическую «бомбу», пишет обозреватель Чарли Купер для издания Politico.
«Если ближайшие недели мир проживет без серьезной волатильности на нефтяных рынках, следующая крупная санкционная «бомба» может нанести удар как по поставкам энергоресурсов в Европу, так и по мировым ценам», – передает РИА «Новости» со ссылкой на статью.
Отмечается, что самой Москве введение потолка цен на нефть сильно не повредит. Россия сможет найти новых покупателей на свою нефть, а вот риски ответа недооценивать нельзя, отметил Купер.
При этом Европа очень сильно зависит от Москвы в плане импорта дизельного топлива, 60% поставок этого нефтепродукта приходится на нее и легких альтернатив нет.
Напомним, с 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса.
Bloomberg: Россия рассматривает введение фиксированной цены на нефть
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Россия изучает возможность установления фиксированной цены на свою нефть в качестве ответа на введенный странами G7 потолок цен на российское сырье, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
«Москва рассматривает вариант введения фиксированной стоимости на баррели из страны либо введение максимального уровня дисконта к международным маркам, с которым они могут быть проданы», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Отмечается, что оба варианта будут подвергаться регулярному пересмотру. Сейчас же Россия стремится предложить покупателям нефти прозрачный ценовой механизм, основанный на рыночном подходе.
О какой цене идет речь, пока понимания нет, уточнило агентство. Также говорится о подготовке указа президента о том, что российским компаниям и любым трейдерам, покупающим российскую нефть, будет запрещено продавать ее в страны, участвующие в соглашении о потолке цен.
Ранее в МИД России заявили, что Запад должен быть готов к любым контрмерам России на введение потолка цен на нефть, которое с 5 декабря вступило в силу.
Белый дом: США рассчитывают на продолжение поставок топлива из России
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: США рассчитывают на продолжение поставок топлива из России на мировые рынки
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Администрация США не удивлена реакцией Москвы на введение предельной стоимости российской нефти и рассчитывает на продолжение поставок топлива из РФ на мировые рынки, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По словам Жан-Пьер, в администрации США не удивлены реакцией Москвы на введение предельной стоимости российской нефти и рассчитывают на продолжение поставок топлива из РФ на мировые рынки, передает РИА «Новости».
По словам чиновницы, в Вашингтоне считают, что установленная странами G7 и Австралией предельная цена на уровне 60 долларов США за баррель является достаточной, чтобы Москва продолжала экспортировать свою нефть в другие страны. При этом Жан-Пьер отметила, что ценовой потолок может быть скорректирован, чтобы еще сильнее ограничить получаемые Россией доходы от продажи черного золота.
Напомним, с понедельника вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса. Вице-премьер России Александр Новак говорил, что Россия прорабатывает механизмы запрета на применение инструментов искусственного ограничения цен на российскую нефть.
В водах Турции образовался затор из нефтетанкеров
Financial Times: Затор танкеров образовался в водах Турции после введения ограничений на морские перевозки нефти из РФ
Затор танкеров образовался в территориальных водах Турции после введения ограничений рядом стран на морские перевозки российской нефти, сообщила британская Financial Times.
По имеющимся у источников издания данным, затор связан с тем, что Турция потребовала дополнительные подтверждения страховки танкеров. Разрешения войти в проливы Босфор и Дарданеллы ожидают 19 судов с нефтью. Первый танкер прибыл туда 29 ноября и ждал своей очереди шесть дней, передает ТАСС.
Напомним, с понедельника вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса.
Россия выразила обеспокоенность ситуацией с нефтяными танкерами
Россия обеспокоена ситуацией у берегов Турции, где скопились российские нефтяные танкеры, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
Отмечается, что пока проблему пытаются решить на уровне транспортных и страховых компаний, но могут вынести и на политический позже, передает РИА «Новости».
Грушко указал, что страхуют компании, а не государство, добавив, если проблема не будет решена, то будет подключен политический уровень.
Сейчас срок ожидания для танкеров, перевозящих нефть, составляет шесть суток, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Казахстана, передает ТАСС.
Отмечается, что для зимнего сезона это нормальное ожидание, в прошлом году срок ожидания составлял около 14 дней.
Напомним, с понедельника вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть. У берегов Турции образовался затор из российских танкеров.
В России подготовили три варианта ответа на «нефтяной потолок цен»
Власти России допустили фиксацию максимального дисконта Urals к Brent в качестве ответа на введение потолка цен на нефть
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Проект указа российского лидера Владимира Путина о применении ответных мер на введение странами G7 и Евросоюза потолка цен на перевозку нефти из России обсуждается его администрацией с правительством, пишут СМИ.
Первый вариант подразумевает полный запрет на продажу нефти государствам, которые поддержали это ограничение, причем если формально нефть будет покупать нейтральная страна, но ее конечным получателем станет член G7, то поставка будет заблокирована, пишут «Ведомости».
Согласно второму варианту, будет введен полный запрет на экспорт по контрактам вне зависимости от того, какая страна выступает получателем.
Третьим вариантом может стать введение индикативной цены – фиксированной стоимости от максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent. Так, в случае увеличения дисконта поставка будет запрещена.
Уточняется, что пока что ни один из вариантов не согласован, в правительстве ищут другие альтернативы. Согласно информации неназваного источника, вариант с фиксацией дисконта наименее вероятен из всех.
Ранее Bloomberg сообщал, что Россия изучает возможность установления фиксированной цены на свою нефть либо введение максимального уровня дисконта к международным маркам.
В МИД России заявили, что Запад должен быть готов к любым контрмерам России на введение потолка цен на нефть, которое с 5 декабря вступило в силу.
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Новак заявил об изменении Россией логистики поставок нефти
Новак не увидел трагедии в изменении Россией логистики поставок нефти
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Россия меняет логистические цепочки поставок нефти на фоне эмбарго ЕС и ценового потолка, но трагедии в этом не видит, заявил вице-премьер Александр Новак.
По словам Новака, коммерческие компании найдут между собой механизмы взаимодействия для реализации продукции, передает ТАСС.
Он добавил, что компании России больше используют мелких трейдеров и применяют новые механизмы страхования поставок. Страна использует новые инструменты, новые механизмы страхования, меняет перевозки, меняет крупных игроков на рынке.
«Работают больше трейдеров, чем раньше, в том числе по реализации российской нефти, поэтому мы не видим никакой трагедии в этом изменении», – добавил вице-премьер.
Также он добавил, что Россия сохранит продажу нефти за границу на уровне ноября на фоне эмбарго ЕС и ценового потолка.
Ранее в «Официальном журнале ЕС» было опубликовано решение Евросоюза ввести лимит цен на российскую нефть, перевозимую морским путем, на уровне 60 долларов за баррель.
В ЕК пообещали проанализировать ситуацию после решения России не продавать нефть по новым ценам
В ЕК пообещали проанализировать ситуацию после решения России не продавать нефть по ценовому потолку
Еврокомиссия (ЕК) отказалась комментировать заявления Москвы о том, что Россия не будет продавать нефть по условиям ценового потолка, даже если для этого придется сократить добычу, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.
Он пояснил, что не следит ежедневно за заявлениями властей России, однако Еврокомиссия будет анализировать развитие ситуации, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия начала готовить ответ на введенный Западом потолок цены на нефть, признавать это решение она не собирается.
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 79 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 79 долларов за баррель впервые с января
Впервые с 4 января стоимость фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 79 долларов за баррель, следует из данных торгов.
По данным биржи на 21.12 мск, Brent снижалась на 4,55%, достигнув 78,92 доллара за баррель, передает ТАСС.
К 21.15 мск Brent была на уровне 78,86 доллара за баррель (-4,62%). А фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в январе 2023 года снижался на 4,45%, до 73,51 доллара за баррель.
США решили не пополнять стратегический резерв российской нефтью
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: США не намерены пополнять стратегический нефтяной резерв поставками из России
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Власти США не намерены пополнять стратегический нефтяной резерв посредством покупки российской нефти в условиях ограничения цены на этот энергоресурс, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Так называемый потолок цен на российскую нефть был установлен Штатами и их союзниками на уровне 60 долларов за баррель. При этом ранее американская администрация заявляла, что планирует возобновить закупки нефти для восполнения стратегического нефтяного резерва США, когда цена на нее опустится примерно до 70 долларов за баррель.
В свете этого журналист поинтересовался, рассматривает ли Вашингтон возможность покупки российской нефти для восполнения национальных запасов Соединенных Штатов. Пресс-секретарь Белого дома ответила отрицательно, сославшись на то, что это «запрещено», передает ТАСС.
Напомним, с понедельника вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса.
Напомним также, в марте США собирались запретить импорт нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля из России. Однако в апреле в администрации США заявили, что на отказ от покупки российских энергоносителей «потребуется время».
Путин обсудил с президентом ОАЭ потолок цен на российскую нефть
Путин обсудил с Аль Нахайяном антирыночные ограничения цен на российскую нефть
Президент России Владимир Путин обсудил с коллегой из ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном решение западных стран о введении ограничений на нефть из России, сообщает пресс-служба Кремля.
Главы государств подчеркнули эффективность совместной работы в рамках ОПЕК+ по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка.
Путин и Аль Нахайян обсудили также ситуацию с «противоречащими принципам мировой торговли» попытками Запада ввести антирыночные ограничения на стоимость нефти из России, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также в ходе беседы президенты обсудили вопросы сотрудничества между государствами с учетом договоренностей, достигнутых в ходе встречи на высшем уровне 11 октября в Санкт-Петербурге. Стороны затронули вопрос продвижения торгово-экономической кооперации, в том числе в транспортно-логистической и энергетической сферах.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что правительство обсуждает варианты ответа на введение «нефтяного потолка цен» на ресурсы из России, решение будет озвучено сразу после принятия.
МИД описал поговоркой введение Западом потолка цен на нефть
МИД: США рубят сук, на котором сидят, вводя потолок цен на нефть
Западные страны, в том числе США, рубят сук, на котором сидят, когда вводят потолок цен на российскую нефть, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Рябков уверен, что покупатели на российскую нефть после введения потолка цен на нее найдутся, но из-за этой меры фрагментация мирового рынка станет реальностью, передает РИА «Новости».
«В угоду попыткам посильнее «нажать» на Россию, найти способы, как осложнить нам жизнь, нарушаются азы функционирования мирового хозяйства. Я думаю, что настал момент, когда его фрагментация по многим направлениям станет реальностью», – добавил он.
Напомним, с 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на транспортируемую танкерами нефть из России, также в действие вступили ограничения цен на морские поставки нефти.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия начала готовить ответ на введенный Западом потолок цены на нефть, признавать это решение она не собирается.
В Кремле подтвердили рассмотрение вариантов ответа на «нефтяной потолок цен»
Представитель Кремля Песков заявил о рассмотрении российскими властями варианта ответа на введение потолка цен
В правительстве проговаривают варианты ответа на введение странами G7 и ЕС «нефтяного потолка цен» на ресурсы из России, решение будет озвучено сразу после принятия, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, в данный момент рассматриваются самые разные варианты, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в России подготовили три варианта ответа на введение потолка цен на российскую нефть.
Bloomberg сообщал, что Россия изучает возможность установления фиксированной цены на свою нефть либо введение максимального уровня дисконта к международным маркам.
В МИД России заявили, что Запад должен быть готов к любым контрмерам России на введение потолка цен на нефть, которое с 5 декабря вступило в силу.
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