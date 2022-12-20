Путин: Бойцы в ходе СВО показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования

Российские военные демонстрируют исключительные примеры храбрости и самопожертвования в ходе спецоперации, такие люди особенно важны в «непростое, но значимое время», заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения госнаград в Кремле.

Он подчеркнул, что Россия неоднократно сталкивалась с испытаниями, отстаивала свой суверенитет, сейчас стране вновь брошен такой вызов, передает ТАСС.

Между тем на передовой спецоперации солдаты, офицеры, ополченцы и добровольцы показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования, заявил президент.

Путин, обращаясь к присутствующим на церемонии, заявил, что такие люди внесли вклад в развитие страны и проявили себя в непростое время.

Церемония вручения госнаград проходит Кремле, всего в ходе церемонии президент вручит 28 наград.