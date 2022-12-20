Путин: России вновь брошен вызов

Путин проводит церемонию вручения государственных наград в Кремле

В России наступило «непростое, но значимое время», стране снова брошен вызов, заявил президент Владимир Путин в Кремле в ходе церемонии вручения государственных наград.

Путин подчеркнул, что Россия гордится каждым из награждаемых, а также восхищается стойкостью и отвагой людей, которые в сложный для страны момент выполняют долг в зоне боевых действий и налаживают жизнь в новых регионах.

Всего в ходе церемонии президент вручит 28 наград. В частности, врио глав Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени, передает ТАСС.

Также орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени награжден почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра в Сарове Радий Илькаев, митрополит Ювеналий (Поярков).

Орден второй степени получил академик РАН Геннадий Сухих, врио губернатора Запорожской области Евгению Балицкому и врио губернатора Херсонской области Владимиру Сальдо – орден третьей степени.

Звезды Героев России удостоены старший лейтенант Степан Белов и майор Константин Широков, ордена Мужества – сержант войск национальной гвардии Лев Макеев. Орден Мужества будет вручен военкору Семену Пегову.

Награды получат также три женщины, удостоенные звания «Мать-героиня»: Ольга Дехтяренко из ЯНАО, Татьяна Салтыкова из Московской области и Ирина Скрипко из Санкт-Петербурга.