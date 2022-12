Посла Чехии в Грузии обвинили в нарушении правил дипломатии Чехия признала неверными сведения о незаконном вывозе из Грузии товаров в Россию 2 декабря 2022, 15:14 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Посол Чехии в Грузии Петр Микиска назвал «вырванными из контекста» и «неверно интерпретированными» его слова о том, что якобы в Россию утекают поступающие в Грузию чешские товары, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Информацию об этом распространяет МИД Грузии по итогам встречи посла Чехии в пятницу во внешнеполитическом ведомстве, где ему заявили, что подобные высказывания «не только не соответствуют действительности, но и наносят ущерб двусторонним отношениям, а также репутации Грузии». Посол заявил, что по вопросу исполнения Грузией международных антироссийских санкций нет никаких сомнений. Со своей стороны, грузинский Минфин отметил, что рост импорта из Чехии в Грузию в этом году обусловлен в основном ввозом необходимой техники компаниями, работающими на нефтепроводе «Баку-Тбилиси-Джейхан». Минфин подчеркнул, что Грузия строго выполняет все ограничения, которые ввело против России и Белоруссии международное сообщество. Минфин назвал высказывания посла Чехии основанными на «непроверенной, ложной» информации и выразил «непонимание» словами дипломата. Ранее, комментируя слова посла грузинским журналистам о двукратном росте импорта чешских товаров в Грузию и высказанных в связи с этим предположений о том, что окольными путями эти грузы могут переправляться в Россию, депутат от правящей «Грузинской мечты» Михаил Сарджвеладзе сказал, что Петр Микиска «допустил некорректное высказывание, противоречащее правилам дипломатии». Мэр Киева Кличко призвал жителей покинуть город Мэр Киева Кличко порекомендовал жителям города найти временное жилье за пределами столицы Украины 1 декабря 2022, 19:38

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Мэр украинской столицы Виталий Кличко призвал жителей временно покинуть город – температура в квартирах киевлян скоро сравняется с уличной. Кличко обратился в своем Telegram-канале к жителям Киева с просьбой запастись технической и питьевой водой, теплыми вещами на случай блэкаута, а также рассмотреть возможность временного выезда за пределы города, поскольку температура в квартирах может не сильно отличаться от внешней температуры. По его словам, впереди горожан ждет три самых тяжелых месяца. Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей украинской столицы быть готовыми к тому, что отключения света продолжатся до весны, а также не исключил частичную эвакуацию. До этого Кличко заявил, что в Киеве работает более 430 пунктов обогрева и есть готовность при необходимости развернуть еще 100. Напомним, в Киеве жители одного из районов перекрыли трамвайные пути в знак протеста в связи с отсутствием электроэнергии в их домах. В Швеции описали вероятный способ подрыва «Северных потоков» Доцент НИИ обороны Швеции Ливонг: Надводное судно могло разместить на дне взрывчатку для подрыва «Северный потоков» 2 декабря 2022, 02:58

Фото: Danish Defense Ministry/

XinHua/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Использованные для диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» взрывные устройства могли опустить на дно рядом с трубами с помощью надводного судна, заявил доцент НИИ обороны Швеции Ханс Ливонг местному изданию Expressen. По мнению Ливонга, на дне рядом с газопроводами был размещен не маленький высокоточный заряд, а более крупный. Он также выразил мнение, что для диверсии могли задействовать несколько судов – они понадобились для управления взрывным устройством. Издание привело и другую версию, согласно которой заряды на трубах установили с помощью подводных аппаратов, передает РИА «Новости». Напомним, 26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошли взрывы. Президент Владимир Путин подчеркивал, что ЧП на «Северных потоках» – это очевидный теракт. Новости СМИ2 ПВО России получили новое программное обеспечение для уничтожения ракет HIMARS 2 декабря 2022, 11:50

Фото: Senior Airman Beaux Hebert/

Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Подразделения ПВО Вооруженных сил России получили новое программное обеспечение, которое позволяет легко сбивать ракеты РСЗО HIMARS, рассказал командир подразделения ПВО Вооруженных сил России. По его словам, если на начальном этапе российские силы ПВО не понимали, что такое ракеты РСЗО HIMARS, то после прошивки новой программы, свободно видят, наблюдают и без проблем их уничтожают, передает РИА «Новости». Ранее ВКС России уничтожили две установки РСЗО HIMARS под Краматорском в ДНР. Байден заявил о готовности к переговорам с Путиным по Украине Глава администрации США Байден заявил о готовности к переговорам с президентом РФ Путиным о завершении СВО на Украине 2 декабря 2022, 05:31

Фото: Andrew Harrer/CNP/

Consolidated News Photos/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Глава администрации США Джо Байден заявил, что готов обсуждать с президентом России Владимиром Путиным возможность завершения боевых действий на Украине. Байден отметил, что постарается подбирать слова очень аккуратно. Он заявил о готовности говорить с Путиным, если российский лидер действительно «проявит интерес» к тому, чтобы положить конец войне, передает РИА «Новости». При этом глава американской администрации выступил с утверждением, что президент России пока не принял такого решения. По словам Байдена, если дело будет обстоять таким образом, то он будет счастлив сесть за стол переговоров с Путиным после консультаций с союзниками по НАТО. Он уточнил, что не собирается делать это в одиночку, передает ТАСС. Вместе с этим Байден выступил с утверждением, что российское руководство якобы просчиталось во всех своих первоначальных расчетах в отношении специальной военной операции (СВО). Говоря о возможности завершения боевых действий на Украине, глава администрации США добавил, что для этого в первую очередь должны быть выведены российские войска. Он также заявил, что идея о победе России над Украиной якобы находится за гранью понимания. Вместе с этим Байден отметил, что на ближайшее время у него нет планов контактировать с господином Путиным. Глава администрации США также заявил о важности поддерживать «украинский народ». Напомним, в конце октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что платформой для разговора президентов России и США могло бы стать желание Вашингтона прислушаться к озабоченностям России, в том числе в сфере безопасности. Новости СМИ2 Союз производителей рождественских деревьев ЕС запретил поставку новогодних елей в Россию Поставщики елок из Европы рассказали о введенных против российских компаний ограничениях 1 декабря 2022, 18:50

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Текст: Татьяна Косолапова

Европейский Союз производителей рождественских деревьев ввел запрет на продажу новогодних елей компаниям, связанным с Россией. Однако в нашу страну датские елки все равно попадут благодаря параллельному импорту. Но цены на них вырастут, рассказали газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты. «Елки премиум-класса идут к нам из Северной Европы. Их выращивают в таких странах, как Дания, Норвегия, Швеция, а также в северной части Польши, Германии и странах Прибалтики, для них там подходящий климат. У нас такие деревья, к сожалению, не растут», – говорит директор по связям с общественностью компании «Елки.биз» Владимир Борисов. Он подчеркивает, что хоть пихту Нордмана (датскую елку) изначально открыли на Кавказе, питомников этих деревьев в России организовать не получается. А все потому, что, во-первых, она растет исключительно на горных склонах, возможности для размещения таких масштабных площадей нет. Во-вторых, такое производство нерентабельно, так как рост елок – процесс не быстрый, первый небольшой урожай можно будет собирать только через семь-восемь лет. В-третьих, в России для этих деревьев неподходящий климат. «В Северной Европе особенный климат. Например, в Дании летом холоднее, а зимой теплее, чем у нас, там стоит определенная влажность, много песчаной почвы. На такой земле та же пихта Нордмана вырастает чуть ли не за год на метр, причем во все стороны равномерно, ярусы ровные. У нас же даже на Кавказе в южных районах она растет, не умирает, зимой не вымерзает, но с северной стороны у нее хуже растут ветки, летом они очень часто подвергаются опалению солнцем. Не получается культивировать это растение», – делится эксперт. Тем не менее, несмотря на наложенные на Россию западные санкции, ассортимент хвойных деревьев в этом году остался неизменным. Собеседник отмечает, что ряд европейских продавцов заявили, что не намерены работать с российскими компаниями, однако благодаря параллельному импорту россияне все-таки смогут купить живые европейские новогодние елки к Новому году. «Если раньше мы сами доезжали до Дании, общались с местными поставщиками, выбирали деревья, заключали договоры и везли деревья в Россию, то сейчас в Европе есть рекомендации Союза производителей рождественских деревьев к поставщикам о том, что если они видят у компании какие-то российские корни, то деревья им не продавать, чтобы они своих детишек в России не радовали. Но находятся частные фирмы, которые в России уже продают деревья европейского происхождения, а мы уже производим отбор этих деревьев», – рассказывает Борисов. Договоры на хвойные из Европы, а также оплату товара, продавцы должны были заключить и осуществить в сентябре. Несмотря на то, что возможность приобрести этот товар была, не все на это решились. Сейчас закупать европейские елки премиум-класса розничным продавцам уже поздно. В связи с этим, по словам специалиста, на сегодняшний день рынок не насыщен в той мере, в какой это было в прошлом году. А поэтому ожидается определенный дефицит. «Спрос, насколько мы пока можем видеть, сохранился, но в целом говорить о нем пока рано. С ноября началась торговля, потому что сейчас активно украшаются и уличное пространство, и офисы. Домой елки люди начнут покупать ближе к Новому году. Что касается стоимости, то из-за новой логистики наблюдается подорожание на 30–40%. Обычные русские елки подорожают процентов на 15», – заключил собеседник. Директор компании Sadovod.org Юрий Реснянский также подтвердил, что европейские елки удается привозить в Россию, параллельный импорт работает, но ассортимент все-таки пришлось сократить на треть. «Спрос на живые деревья в этом году точно не увеличится. На дорогие деревья спрос не может увеличиться, потому что два года были серьезные проблемы и у ресторанов, и у гостиниц – у всех тех, кто покупает массово эти деревья. Поэтому говорить о росте продаж импортных деревьев не приходится. Думаю, что и российские многие не поставят просто потому, что денег не будет», – считает эксперт. По его оценке, европейские хвойные подорожали на четверть – на 25–30%, а по некоторым позициям – на 35%. Цены на отечественные деревья остались неизменными. Ранее агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что если купить свежую елку прям перед Новым годом, поставить ее в прохладном месте в квартире и залить кипятком, то она дольше простоит и будет меньше осыпаться. Среди ВСУ возросло число дезертиров после слов главы ЕК о потерях на Украине Среди ВСУ возросло количество случаев дезертирства после заявления главы Еврокомиссии фон дер Ляйен о потерях на Украине 2 декабря 2022, 08:29

Фото: EyePress News/Reuters

Текст: Александра Юдина

Украинские военные стали самовольно покидать позиции на территории спецоперации после слов главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о человеческих потерях за последние девять месяцев, заявил офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко. По данным его разведки, заявления ЕК оказали крайне негативное влияние на морально-психологическое состояние в украинских войсках. Также увеличилось число саботажей, самовольного оставления позиций, пререканий с командованием и фактов употребления алкоголя и наркотиков. При этом родственники украинских боевиков начали «штурмовать» военкоматы в своих городах, передает ТАСС. Так, Марочко заявил, что дислоцирующиеся на территории Артемовска украинские военные на данный момент в панике, так как не получили приказа Киева эвакуироваться из города. Тем временем подразделения ДНР сжимают кольцо вокруг Авдеевки, союзные силы также развивают успех и на других направлениях. Новости СМИ2 В щеке жительницы Подмосковья после укуса комара поселился 12-сантиметровый глист 1 декабря 2022, 19:46

Фото: mz.mosreg.ru

Текст: Елизавета Шишкова

В Люберцах врачи достали из щеки 51-летней пациентки глиста длиной 12 сантиметров, паразит появился в теле женщины после укуса комара, сообщили в Минздраве Московской области. Женщина обратилась к медикам с жалобой на отек и постоянный зуд в области щеки, у нее заподозрили доброкачественную опухоль, была назначена операция. Заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Сергей Гревцев рассказал, что при надрезе в тканях был обнаружен гельминт, чья жизнедеятельность вызвала воспаление, а его движение – зуд, говорится в сообщении на сайте ведомства. По словам хирурга, это первый подобный случай за 10 лет его практики. Выяснилось, что глист появился в организме после укуса комара, инфицированного гельминтозом, носителями которого являются домашние животные. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана из больницы. Ранее врач-патоморфолог, паразитолог Елена Чернышева предупредила, что в недостаточно обработанных мясе и рыбе могут остаться личинки, а в организме человека могут развиваться гельминты. Матвиенко предложила наградить телеведущего Малахова Председатель Совфеда Матвиенко предложила наградить телеведущего Малахова 1 декабря 2022, 16:53

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с руководителями центров народного творчества, домов и дворцов культуры, деятелями культуры и искусства предложила представить телеведущего Андрея Малахова к Премии правительства России. Матвиенко подчеркнула, что передача Малахова, которая посвящена народным песням, народному творчеству, где представлены люди из глубинок, пользуется колоссальным вниманием, рейтинг зашкаливает, сообщает Агентство городских новостей «Москва». «Татьяна Алексеевна, давайте вместе обратимся, мне проще к вам, потому что правительство принимает решение, вот я бы Малахова, например, представила к Премии правительства за этот уникальный проект, который он делает на канале «Россия», – сказала Матвиенко, обращаясь к заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой. Спикер Совфеда выразила надежду, что заместителю председателя правительства РФ также нравится эта программа. Ранее телеведущий Андрей Малахов опроверг информацию о своем отъезде в прибалтийские страны. Новости СМИ2 Удар по железной дороге осложнил переброску ВСУ на Запорожское направление Рогов: Наращивание группировки ВСУ в Запорожье усложнено из-за удара по железной дороге 2 декабря 2022, 10:55 Текст: Дмитрий Зубарев

Наращивание группировки ВСУ в Запорожской области на линии соприкосновения замедлилось из-за нанесенного союзными силами удара по железнодорожной инфраструктуре в районе Кривого Рога, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, нанесенный в воскресенье ракетный удар по железнодорожным объектам под Кривым Рогом ограничил возможность переброски 17-й танковой бригады ВСУ и других украинских подразделений с Херсонского на Запорожское направление, передает ТАСС. Ранее начальник Криворожской военной администрации Евгений Ситниченко заявил, что железная дорога в Кривом Роге на Украине длительное время не будет функционировать. В Airbus решили отказаться от российского титана Представитель Airbus Шольхорн заявил о планах отказаться от российского титана 2 декабря 2022, 09:35 Текст: Дмитрий Зубарев

Европейская авиастроительная корпорация Airbus планирует отказаться от российского титана в течение нескольких месяцев, сообщил глава оборонного и космического подразделения компании Михаэль Шольхорн. По его словам, компания находится в процессе разрыва связей с Россией, если речь идет о титане, это займет несколько месяцев, передает РИА «Новости». Ранее авиастроительная компания Airbus обратилась к Западу с просьбой не вводить эмбарго на российский титан. По словам гендиректора Гийомо Фори, Россия существенных ограничений не заметит, но ущерб другим странам и авиационной промышленности будет нанесен. Новости СМИ2 Летчиками упавшего самолета в Армении оказались россияне Летчиками рухнувшего самолета в Армении оказались россияне 1 декабря 2022, 16:12

Фото: mes.am

Текст: Алексей Дегтярев

В Армении рухнул двухмоторный самолет B55, погибшие летчики – российские граждане, сообщил руководитель Котайкского регионального спасательного управления МЧС Геворг Седракян. Самолет упал в Котайкской области Армении, на территории песчаной шахты поселка Джрабер, сказал Седракян в беседе со «Sputnik Армения». По предварительным данным, ЧП случилось из-за низкой видимости и густого тумана, а также рельефа местности. Обломки самолета пока еще дымятся, сохранился лишь хвостовой отдел. Тела погибших еще не эвакуировали, они сильно обгорели. На месте работают следователи. Ранее он сообщил агентству, что упавший в Армении самолет направлялся в Астрахань. В Комитете гражданской авиации Армении заявили, что на борту находились только два пилота. В55 – легкий двухмоторный самолет американской компании Beechcraft. Суд вынес приговор братьям Магомедовым по делу о хищении 11 млрд рублей Суд приговорил обвиняемых по делу группы «Сумма» братьев Магомедовых к 18 и 19 годам 1 декабря 2022, 16:04 Текст: Алексей Дегтярев

Главный фигурант дела группы «Сумма» Зиявудин Магомедов осужден на 19 лет, а его брат Магомед на 18. Иски к обвиняемым на 3,6 млрд рублей удовлетворены Мещанским судом Москвы. «Назначить Зиявудину Магомедову наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 2,5 млн рублей, Магомеду Магомедову назначить наказание в виде 18 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 2,5 млн рублей», — огласила приговор судья. В ходе оглашения приговора она заявила, что гражданские иски должны быть удовлетворены в рамках уголовного судопроизводства, передает ТАСС. Она перечислила несколько удовлетворенных исков, их общая сумма составляет 3,6 млрд рублей. Эти средства должны быть взысканы со всех подсудимых вместе из их арестованного имущества. Иски на 5,8 млрд рублей суд не стал рассматривать, их можно подать в рамках гражданского судопроизводства. Напомним, братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, бывшего генерального директора АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) Сергея Полякова, экс-руководителя департамента экономической безопасности ОЗК Романа Грибанова, гендиректора «Энергии-М» Юрия Петрова и экс-главу «Интэкса» Артура Максидова обвиняют в хищениях на 11 млрд рублей. Среди прочих обвинений – участие в преступном сообществе. Отдельно Магомед Магомедов обвиняется в незаконном хранении оружия. Суд уже признал всех обвиняемых виновными во инкриминируемых деяниях. При этом все они вину не признают. Новости СМИ2 Минобороны: Полностью освобожден населенный пункт Курдюмовка в ДНР Минобороны заявило о полном освобождении Курдюмовки в ДНР 1 декабря 2022, 18:52

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Населенный пункт Курдюмовка в Донецкой народной республике полностью освобожден от ВСУ российскими военными, заявили в Минобороны. Поселок освобожден в результате наступательных действий российских войск, заявили в министерстве, передает ТАСС. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин отмечал, что взятие Андреевки, Курдюмовки и Перше Травня закроет пути снабжения для украинских военных на Артемовском направлении. Столтенберг назвал главную задачу НАТО на Украине Столтенберг объяснил главную задачу НАТО на Украине 1 декабря 2022, 19:24

Фото: Andreas Franke/picture alliance/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Североатлантический альянс видит своей задачей на Украине предотвращение выхода конфликта за границы этой территории, заявил генсек организации Йенс Столтенберг. НАТО должно оказывать киевским властям поддержку и предотвратить войну за пределами Украины, заявил Столтенберг, передает ТАСС. Для этого альянс передает Москве сигналы о том, что НАТО готово защищать каждого союзника. Столтенберг отметил, что альянс не является стороной конфликта и не будет вовлекаться в него. «Мы стоим на стороне Украины и помогаем ей в ее праве защищать себя», – заключил генсек. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что НАТО навязывает киевским властям войну и тем самым осложняет ситуацию. Новости СМИ2 Истребитель МиГ-31 разбился в Приморском крае В Приморском крае потерпел крушение истребитель МиГ-31 2 декабря 2022, 10:43

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Александра Юдина

Экипаж потерпевшего крушение истребителя МиГ-31 в Приморском крае успел катапультироваться, сообщают экстренные службы. Уточняется, что крушение произошло сразу после вылета, истребитель упал недалеко от села Алексеевка в лесном массиве. Жертв и разрушений на земле на данный момент не зафиксировано, выясняется состояние здоровья пилотов, передает ТАСС. Напомним, 23 октября истребитель Су-30 упал на жилой дом в Иркутске во время приемо-сдаточного полета, оба члена экипажа погибли. Как рассказал представитель экстренных служб, летчики истребителя Су-30 не смогли отвести падающий самолет от жилого сектора Иркутска, по предварительным данным, из-за потери сознания в полете.