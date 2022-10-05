Патрушев в Севастополе провел совещание по безопасности в Крыму

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Севастополе рассказал о росте экстремизма в Крыму

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Севастополе провел совещание по актуальным вопросам национальной безопасности на территории Крыма, сообщил пресс-секретарь аппарата Совбеза Евгений Аношин.

По словам Аношина, отдельное внимание в ходе совещания было уделено проблемам противодействия терроризму и транспортной безопасности. Также была обсуждена военно-политическая обстановка в зоне проведения специальной военной операции.

В совещании приняли участие полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов, глава Республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, представители МВД, МЧС, Минобороны, Минтранса, ФСБ, Росгвардии, Генпрокуратуры.

Выступая в Севастополе на совещании по безопасности в Крыму, Патрушев отметил результаты работы на антитеррористическом направлении на полуострове.

«Благодаря эффективным действиям спецслужб и правоохранительных органов предотвращено 12 преступлений террористической направленности», – передает РИА «Новости» слова Патрушева.

«Пресечена деятельность таких террористических организаций, как «Правый сектор*» (экстремистская организация, запрещенная в России) и «Хизб ут-Тахрир* аль-Ислами» (запрещенная в России организация), готовивших совершение терактов в Крыму. Ликвидирован канал финансирования международной террористической организации «Исламское государство*» (запрещена в России)», – добавил он.

Секретарь Совбеза указал и на имеющиеся проблемы.

«На ряде потенциально опасных объектов отсутствует физическая охрана и технические средства безопасности. Прошу руководителей регионов незамедлительно устранить имеющиеся недостатки», – сказал Патрушев.

«Важность такой работы обусловлена высоким уровнем диверсионно-террористических угроз на фоне проведения специальной военной операции на Украине», – добавил он.

По словам Патрушева, в Крыму «значительно увеличилось число преступлений, совершенных с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ».

«Поэтому необходимо привести планы по противодействию терроризму в соответствие с уровнем террористических угроз и повысить эффективность исполнения предусмотренных в них мероприятий», – отметил секретарь Совбеза.

Патрушев рассказал, как идет противодействие экстремизму на полуострове.

«По линии МВД и ФСБ России проведены мероприятия по недопущению вовлечения молодежи в деятельность экстремистских организаций, радикальных молодежных движений, а также по противодействию деятельности приверженцев неонацистской идеологии», – отметил Патрушев.

Госпрограмма и муниципальные программы по гармонизации межнациональных отношений в Крыму приведены в соответствие со Стратегией противодействия экстремизму в РФ до 2025 года. В Севастополе введена в строй система мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций, добавил секретарь Совбеза.

«Вместе с тем, отмечается рост преступности, связанной с экстремизмом. В текущем году количество таких преступлений выросло в 3 раза», – констатировал Патрушев.

«Исходя из складывающейся оперативной обстановки, прошу руководителей регионов и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти усилить внимание к вопросам обеспечения социально-политической стабильности и общественной безопасности», – добавил он.

Ранее Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в торгово-развлекательном комплексе (ТРК) в Симферополе, подозреваемый задержан, им оказался бывший украинский военнослужащий.