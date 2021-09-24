В Кремле оценили предложение Бастрыкина по ограничению демонстрации сцен жестокости

Ограничение демонстрации жестоких сцен на федеральных телеканалах и в компьютерных играх нуждается в серьезном обсуждении, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя соответствующую идею главы СК Александра Бастрыкина.

«Абсолютно доказано психологами и специалистами, что, конечно, нахождение в доступе, даже не совсем широком, для массового пользователя кадров, где показывается насилие, использование этого в компьютерных играх и так далее <...> да, это провоцирует и личное реактивное состояние с психологической точки зрения. В этом плане да, это реальность, которую мы должны признать. В остальном эта тема, конечно, нуждается в серьезном обсуждении», – передает ТАСС слова Пескова.

Ранее Бастрыкин предложил ограничить демонстрацию сцен насилия и жестокости на федеральных телеканалах, а также защитить молодежь от опасной информации.

«[Необходимо] ввести ограничения на демонстрацию на общедоступных федеральных каналах сцен насилия, жестокости, различных проявлений аморализма и безнравственности, исключить различные ток- и реалити-шоу, десоциализирующие молодежь», – заявил он.

Бастрыкин пояснил, что связь между ними и агрессией доказана давно, как и влияние подобных трансляций на преступность среди молодежи, интеллектуальное развитие несовершеннолетних.

Он добавил, что также необходимо «принять дополнительные меры по защите молодежи от информации, угрожающей ее благополучию, безопасности и развитию», а также по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных с манипулированием сознанием граждан, в том числе несовершеннолетних, через социальные сети. «Необходимо в кратчайшие сроки принять обновленную концепцию комплексной информационной безопасности», – сказал глава СК.

Бастрыкин пояснил, что многие подростки и молодые люди с головой уходят в социальные сети и компьютерные игры, напрочь забывая о реальной жизни. «Необходимо стремиться к тому, чтобы дети и подростки научились различать, как писал Владимир Маяковский, «что такое хорошо и что такое плохо». Для этого необходимо активнее распространять социальную рекламу, пропагандировать здоровый образ жизни и занятия спортом», – считает Бастрыкин.

По его словам, психологическое тестирование в образовательных учреждениях должно быть постоянным.

«Необходимо широко внедрять постоянное психологическое тестирование учащихся образовательных учреждений для профилактики правонарушений в молодежной среде и выявления групп риска», – сказал он.

Бастрыкин также предложил поощрять и развивать детские и молодежные движения, возродить и модернизировать общероссийские спортивные мероприятия, причем исключительно на любительском уровне для подростков и молодежи с введением премиального фонда. По его мнению, это позволит молодежи расходовать свою энергию. «Мы должны идти по пути формирования высоконравственных ценностей у молодежи, четких жизненных ориентиров, чтобы они могли ставить цели в жизни и при этом адекватно анализировать и оценивать различные ситуации и поступки других лиц», – сказал глава СК.

Он также считает необходимым обеспечить студентов достойными стипендиями, активно развивать студенческое самоуправление. «Это откроет перед ними возможности активного участия в жизни вузов и научит не только высказывать свою точку зрения, но и слышать мнение окружающих, решать проблемы сообща», – сказал Бастрыкин.

«Уверен, что тогда у молодых людей будут совершенно другие взгляды на себя и окружающих», – заключил он.

Ранее Бастрыкин связал нападения на учебные заведения с деструктивным влиянием интернета.