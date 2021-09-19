Генерал указал главные цели сторон в случае войны Турции с Грецией

Секретарь СНБО Украины возмутился из-за вопроса на русском языке

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов во время брифинга устроил перепалку с журналистом, который задал вопрос на русском языке.

Соответствующее видео опубликовал телеканал ZIK на YouTube.

В ходе мероприятия журналист задал вопрос Данилову на русском, тот в ответ заявил, что «не совсем понял» его суть, передает РИА «Новости».

«Давайте еще раз, уточните вопрос, не совсем понял. А то вы на русском языке разговариваете, еще раз давайте», – сказал он.

Данилов заявил, что «напрягается», когда слышит русскую речь. В ответ журналист напомнил, что чиновник является уроженцем Луганска, поэтому должен понимать русский язык.

«Послушайте, если я из Луганска, так вы думаете, что в Луганске все разговаривают на русском языке? Придумали себе, скажем так, чушь, и сейчас ее несете по всему миру. Смотрите, количество патриотов, которое было и есть в Луганске, поверьте, оно, может, не меньше, чем во Львове», – заявил Данилов.

Ранее он предложил сменить письменность на Украине с кириллицы на латиницу. Кроме того, Данилов выступил за присвоение английскому языку статуса второго государственного.

Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь заверил, что вопрос применения кириллицы в украинском литературном языке не поддается никаким сомнениям ни с филологической, ни с научной, ни с политической точек зрения.

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