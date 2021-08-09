Израиль назвал дату исключения России из списка запрещенных для посещения стран

Власти Израиля планируют с 16 августа исключить Россию из списка запрещенных для посещения стран в период пандемии, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Уточняется, что ведомство постановило исключить Россию, Аргентину, Белоруссию, Великобританию, Индию, Кипр, Киргизию, Узбекистан и ЮАР из списка стран, запрещенных для посещения израильтянами в период пандемии без разрешения специальной комиссии, передает ТАСС.

Также в заявлении указано, что министерство утвердило состав «красного» и «желтого» списков государств по уровню угрозы распространения коронавируса. К странам из «красной» зоны относятся Бразилия, Болгария, Грузия, Испания, Мексика и Турция, к «желтым» – Австралия, Австрия, Венгрия, Гонконг, Китай, Молдова, Новая Зеландия, Сингапур, Тайвань и Чехия.

Для посещения «красных» стран будет требоваться разрешение израильских властей, нарушение этого положения карается штрафом в пять тысяч шекелей (около 115 тыс. рублей). Для «желтых» государств израильтянам необходимо будет изолироваться на сутки или до получения отрицательного теста на COVID-19.

Отмечается, что с 16 августа остальные страны, включая Россию, будут отнесены к «оранжевому» списку государств, которые израильтянам посещать разрешено, но по возвращении из которых обязательно прохождение недельного карантина для привиты и переболевших граждан.

В мае минздрав Израиля внес Россию в список стран, в которые запрещено выезжать гражданам из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

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