На Украине решили вернуть стране славу «устричного гиганта» Автомобиль с украинскими военными подорвался в Донбассе 3 августа 2021, 17:42 Текст: Елена Мирошниченко

Автомобиль с украинскими силовиками подорвался на мине у линии соприкосновения в Донбассе, заявил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Александр Мазейкин. «Второго августа при подвозе продовольствия на позиции 2-го батальона 24-й бригады ВСУ легковой автомобиль «ЗаЗ Сенс» совершил наезд на противотанковую мину ТМ-62. В результате взрыва трое военнослужащих ВСУ погибли на месте, один получил тяжелые ранения», – приводит его слова РИА «Новости». Мазейкин отметил, что беспорядочное минирование территорий у линии соприкосновения ставит под угрозу жизни как украинских военнослужащих, так и местных жителей. Ранее в ДНР сообщили о гибели четырех военных при обстрелах со стороны Украины. В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. Они включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов, ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.

Суд подтвердил, что «Мотор Сич» нарушил права «Вертолетов России» на бренд «Ми» 3 августа 2021, 11:15

Фото: Zuma\TASS

Текст: Алина Назарова

Суд по интеллектуальным правам оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску «Национального центра вертолетостроения имени Миля и Камова» (входит в «Вертолеты России») взыскали около 42 млн рублей с украинской компании «Мотор Сич» за незаконное использование серии товарных знаков «Ми»/Mi. Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, СИП во вторник отклонил жалобу ответчика на принятое в январе решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, передает РИА «Новости». Истцу принадлежит серия товарных знаков «Ми»/Mi, «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля», MIL Moscow Helicopter Plant. В иске, поданном в декабре 2019 года, говорилось, что «Мотор Сич» позиционирует услугу модернизации вертолета Ми-8Т в профиль Ми-8МСБ как создание нового типа вертолета, при этом используя на своем сайте обозначения Ми-8МСБ и Мi-8МSB для рекламы своих товаров и услуг. «Мотор Сич» иск не признала, сославшись на принцип исчерпания права. По мнению ответчика, он не нарушает права истца на товарные знаки, поскольку модифицирует произведенные самим истцом вертолеты Ми-8. Первая инстанция согласилась с доводами истца частично. Суд пришел к выводу, что ответчик не производит категорию товаров «транспортные средства», но в то же время нарушает его права на бренды для категории услуг «ремонт и техническое обслуживание транспортных средств». Суд запретил использование брендов только для ремонта и техобслуживания. Но апелляционный суд в апреле со ссылкой на ГОСТ указал, что термины «модернизация» и «модификация» относятся в большей степени к созданию продукции. В данном случае улучшение характеристик воздушного судна является изготовлением нового типа воздушного судна, а не ремонтом или техническим обслуживанием, отметил суд. Апелляция расширила запрет на использование ответчиком спорных брендов на категорию товаров «транспортные средства», как и просил истец. «Мотор Сич» разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели, промышленные газотурбинные установки. Его продукция эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах. «Вертолеты России» – один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. В его состав входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания. Зеленский заявил, что Крым никогда не будет русской территорией 3 августа 2021, 13:00

Фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым никогда не будет российской территорией, а россияне якобы никогда не будут любить этот регион, как украинцы. «Эти люди, которые оккупировали (Крым), они никогда не будут любить Крым так, как любим его мы. Для тебя эта природа уникальна, для тебя это море – это детство, для тебя эти рапаны... они вкусные, и когда кушаю эти рапаны, я ищу, а где там песочек на зубах, потому что в детстве было так. Невозможно это привить, это мое, я этот Крым знаю, мы ходили на Ай-Петри, в Кастрополь... Жуковка, палатка, прыгаешь с 14-метровой скалы... Удивлял свою будущую супругу тогда: «Вот смотри как я могу», – тряслись коленки, но я прыгал», – сказал Зеленский в интервью телеканалу «Дом». Украинский президент подчеркнул, что Крым – «это я», «это моя земля, это не их земля». «Это никогда не будет русской территорией», – повторил он, передает РИА «Новости». Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. В Киеве выяснили основную причину провала борьбы с «Северным потоком – 2» 3 августа 2021, 08:52

Фото: Stefan Sauer/dpa/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Потеря Украиной статуса «любимца» США стала главной причиной провала борьбы Киева с проектом «Северный поток – 2», написал в статье для «Украинской правды» бывший глава правления Нафтогаза Андрей Коболев. Как пишет Коболев, очевидным фактом является то, что Соединенные Штаты ничего не должны Украине. «Почему же США так активно помогали нам после революции достоинства (Майдана)? Потому что мы были «любимцами» (Джо) Байдена», – отметил он, передает РИА «Новости». По его словам, именно этот статус Украины в глазах Байдена, занимавшего на тот момент пост вице-президента США, позволял Киеву получать беспрецедентную помощь. «Так что же произошло сейчас? Ответ очевиден – мы потеряли свой особый статус в Белом доме. И не только у самого действующего президента США, а также среди его ближайшего окружения», – указал экс-глава Нафтогаза. Как считает Коболев, этот «особый» статус Украина приобрела благодаря Майдану, когда «украинцы кровью своих сограждан подписались под выбором в пользу западного мира», а также из-за достижения «больших успехов сразу в нескольких очень болезненных, но критически важных реформах». «Все это и придало нам особый статус. Мы были историей победы «вопреки всему». Все политики, независимо от времени и географии, хотят ассоциироваться именно с победами, а не поражениями. Американские политики не являются исключением», – выразил мнение он. Однако с 2016 года вектор движения Украины изменился, начался сдвиг «в обратную сторону», отметил Коболев. «А потом украинская сторона допустила совсем безумную ошибку – она решила сделать ставку на одну из сторон в американских президентских выборах. Эта ставка нам очень дорого стоила и еще будет стоить, независимо от того, кто будет хозяином в Белом доме», – пишет он, назвав эту «ошибку» одной из крупнейших побед в деятельности «агентов российского влияния» на Украине. Ранее украинский политический эксперт Тарас Семенюк заявил, что Украина в условиях достройки «Северного потока – 2» должна потребовать у США статус «особого» союзника вне НАТО. Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Аксенов резко ответил на слова Зеленского о Крыме 3 августа 2021, 13:49

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Крымчане уже почувствовали «любовь» Киева, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах и попытках диверсий, заявил глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского. «Интервью Зеленского – жалкое зрелище, набор глупых, пустых и напыщенных фраз, которые гроша ломаного не стоят. Это даже пропагандой назвать невозможно. Непонятно, зачем так позориться. Как артист, экс-комик, похоже, окончательно деградировал, а политиком так и не стал», – написал Аксенов на странице в «ВКонтакте». По его словам, «крымчане на себе прочувствовали «любовь» официального Киева, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах, попытках диверсий и терактах, в потоках вранья и клеветы, которые украинские политики льют как внутри своей страны, так и на международных площадках». «Людей давно тошнит от этой «любви», – добавил глава Крыма. «К сожалению, Зеленский стал соучастником преступлений против народа Украины, за которые предстоит отвечать. Вот о чем ему стоит подумать вместо того, чтобы нести чушь. И да – пошлите кто-нибудь Зеленскому крымских рапанов. Иногда лучше жевать, чем говорить. А Крым был, есть и будет российским», – заключил Аксенов. Так он прокомментировал слова Зеленского о том, что Крым никогда не будет российской территорией, так как россияне якобы никогда не будут любить этот край так, как украинцы. Президент Украины также рассказал, как бывал в Крыму, ел крымские рапаны, и что считает полуостров своим. Найдено тело пропавшего в Киеве главы «Белорусского дома в Украине» 3 августа 2021, 09:37

Фото: Белорусский дом в Украине/Telegram

Текст: Алина Назарова

Пропавший в Киеве глава «Белорусского дома в Украине» Виталий Шишов найден повешенным в одном из парков украинской столицы, сообщила пресс-служба столичного управления Национальной полиции Украины. «Гражданина Белоруссии Виталия Шишова, который исчез вчера в Киеве, нашли повешенным сегодня в одном из киевских парков, недалеко от места его проживания. Мобильный телефон и личные вещи Виталия изъяты с места происшествия. Полиция начала уголовное производство по статье «умышленное убийство» и будет проверять все версии», – говорится в сообщении полиции, которая считает, что преступник мог маскировать свои действия. Полная картина событий будет установлена после допроса свидетелей, анализа видеозаписей с камер наблюдения, проведения экспертиз и следственных экспериментов, передает РИА «Новости». В понедельник сообщество взаимопомощи белорусов «Белорусский дом в Украине» сообщило о пропаже своего руководителя Виталия Шишова в Киеве. По данным украинского Минюста, «Белорусский дом в Украине» зарегистрирован в стране как общественная организация. На сайте «Дома» указано, что эта некоммерческая общественная организация создана для помощи белорусам «и всем пострадавшим» от белорусских властей. В Совфеде ответили Зеленскому на слова о «любви» к Крыму 3 августа 2021, 14:55

Фото: Efrem Lukatsky/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Крымчане – не рапаны, а люди, которые реализовали свое право на самоопределение», – заявила газете ВЗГЛЯД сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Так она отреагировала на слова президента Украины о том, что россияне якобы никогда не будут любить этот регион так, как украинцы. «Замечательно, что Владимир Зеленский помнит свои эмоции, связанные с Крымом. Трясущиеся коленки при прыжке со скалы, песок на зубах, рапаны – это все прекрасно. Но люди, живущие в Крыму, – это не рапаны. Управлять Крымом гораздо сложнее, чем прыгать в море со скалы. Кроме того, Крым – это не место гастрономического туризма, а прежде всего люди, которые реализовали свое право на самоопределение», – отметила член Совфеда от Республики Крым Ольга Ковитиди. По ее мнению, «хочет Зеленский того или нет – ему придется смириться с выбором крымчан». «А если он так сильно скучает по крымским рапанам, он может приехать сюда в качестве туриста. Ему никто этого не запрещает», – добавила она. «Кроме того, в Крым приезжают многие жители Украины, потому что наш регион всегда был здравницей. При этом мы, крымчане, очень скучаем по Крещатику в Киеве и обеспокоены судьбой Киево-Печерской лавры. Но крымчан в Киев не пускают. Однако я уверена, что со временем все устаканится и мы сможем спокойно приезжать к нашим братьям и сестрам, живущим на Украине», – заключила она. Ранее Зеленский заявил о том, что Крым никогда не будет русской территорией, так как россияне якобы никогда не будут любить этот край так, как украинцы. «Для тебя эта природа уникальна, для тебя это море – это детство, для тебя эти рапаны... они вкусные, и когда кушаю эти рапаны, я ищу, а где там песочек на зубах, потому что в детстве было так. Невозможно это привить, это мое, я этот Крым знаю, мы ходили на Ай-Петри, в Кастрополь... Жуковка, палатка, прыгаешь с 14-метровой скалы... Удивлял свою будущую супругу тогда: «Вот, смотри, как я могу», – тряслись коленки, но я прыгал», – сказал Зеленский. Украинский президент подчеркнул, что Крым – «это я», «это моя земля, это не их земля». «Это никогда не будет русской территорией», – повторил он. В ответ глава Крыма Сергей Аксенов напомнил, что крымчане уже почувствовали «любовь» Украины, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах и попытках диверсий. «Интервью Зеленского – жалкое зрелище, набор глупых, пустых и напыщенных фраз, которые гроша ломаного не стоят. Это даже пропагандой назвать невозможно. Непонятно, зачем так позориться. Как артист экс-комик, похоже, окончательно деградировал, а политиком так и не стал», – написал Аксенов на странице «ВКонтакте». «И да – пошлите кто-нибудь Зеленскому крымских рапанов. Иногда лучше жевать, чем говорить. А Крым был, есть и будет российским», – заключил Аксенов. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Крым решил предъявить Украине иски за пять блокад 3 августа 2021, 08:21

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Крым планирует предъявить Украине иски за организацию пяти блокад полуострова, сообщил глава комитета по законодательству крымского госсовета, замглавы рабочей группы регионального парламента по оценке последствий блокады Сергей Трофимов. «В совокупности будет предъявлено несколько исков по организации в отношении полуострова пяти блокад: водной, энергетической, транспортной, продовольственной и банковской», – сказал Трофимов РИА «Новости». По его словам, самыми масштабными по сумме ущерба станут иски по водной и энергетической блокадам. «Первый иск мы намерены подать осенью по водной блокаде. Основа иска уже сформирована. Сейчас идет документальное подкрепление суммы ущерба, буквально до копейки», – сказал Трофимов. Он добавил, что предварительно, сумма ущерба, нанесенная водной блокадой, составляет 1,47 трлн рублей. 22 июля Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ – против Украины. Как пояснили в Генпрокуратуре, она «относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года». Также Москва попросила ЕСПЧ обязать Украину прекратить водную блокаду Крыма и возложила ответственность за гибель Boeing MH17 на Украину. Киев дал совет Европе по «прокачке экономических мышц» 3 августа 2021, 14:14

Фото: Hennadii Minchenko/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Европа сможет расширить свое глобальное влияние и «накачать экономические мышцы» путем укрепления сотрудничества с тремя постсоветскими государствами, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Foreign Affairs. Он пояснил, что Украина, Грузия и Молдавия создали так называемое ассоциированное трио для ускорения интеграции в ЕС. «Углубление взаимодействия с этой группой стран дает Европе возможность укрепить глобальное влияние, расширить пространство демократических ценностей и накачать дополнительные экономические мышцы», – передает слова украинского министра РИА «Новости». Также Кулеба полагает, что этот шаг поможет Вашингтону усилить трансатлантическое единство и безопасность на восточной границе «демократической Европы». «Ни одна из нынешних стран – членов НАТО не обладает таким [боевым] опытом и знаниями», – считает глава МИД Украины. По его словам, вхождение Украины в НАТО и ЕС будет способствовать объединению западных государств. Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о «неотложных мерах относительно углубления интеграции» в НАТО. Кулеба выразил сожаление об отсутствии контактов с российскими дипломатами 2 августа 2021, 18:56 Текст: Елена Мирошниченко

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сожалеет о том, что у страны отсутствуют контакты с российскими дипломатами, а также заявил о желании пообщаться с главой МИД России Сергеем Лавровым. «Мне очень жаль, но нет (контактов с дипломатами).... Я совершенно не против с ним (Лавровым) пообщаться, мне есть, что ему сказать. Я уверен, ему тоже есть, что мне сказать. Я считаю, что как профессиональные люди мы можем пообщаться», – сказал Кулеба в интервью журналисту Евгению Киселеву, опубликованном на его YouTube-канале, отвечая на вопрос, приходится ли ему иметь контакты с российскими дипломатами, в частности, с Лавровым, передает РИА «Новости». Также, по его словам, между посольствами России и Украины существует «нормальный уровень диалога». «Мы кого-то высылаем, они кого-то высылают. Они вызывают нашего временного поверенного, учат его жизни. Мы вызываем, учим их. Нормальный уровень диалога для двух стран в состоянии вооруженного конфликта», – сказал Кулеба. Ранее Кулеба заявил в интервью, что киевские власти дождутся момента, чтобы «вернуть Крым» и предупредил, что России стоит ожидать «камней с неба». Антонов призвал США повлиять на Киев для переговоров с Донецком и Луганском 2 августа 2021, 19:14 Текст: Елизавета Булкина

Вашингтон должен оказать влияние на Украину, чтобы Киев начал переговоры с Донецком и Луганском, заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью американскому журналу National Interest. «Вместо того чтобы работать над реализацией минских соглашений, некоторые официальные лица госдепартамента обвиняют Россию во всех проблемах на Украине и называют мою страну «агрессором». Мы не раз предупреждали администрацию, что подобные контрпродуктивные заявления ничего общего с реальностью не имеют», – передает его слова РИА «Новости». «Решения можно найти только дипломатическими путями, без пропаганды. Сейчас США могут повлиять на правительство Украины, поощряя его к диалогу по существу с представителями Донецка и Луганска, отводу тяжелых вооружений от линии соприкосновения и принятию конкретных, осязаемых мер в отношении автономного статуса юго-востока Украины», – отметил дипломат. Он уточнил, что статья президента России Владимира Путина об историческом родстве русских и украинцев произвела «большой резонанс» в Вашингтоне и стала для многих новым взглядом на отношения двух народов. При этом есть тенденции к «искажению картины», когда статья воспринимается как ультиматум, добавил Антонов. «Мы должны признать, что многие представители администрации разделяют этот взгляд. Они игнорируют основной тезис российского лидера, что подлинный, настоящий и крепкий суверенитет Украины возможен только в партнерстве и при хороших отношениях с Россией», – подчеркнул посол. Ранее глава МИД самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего заявил, что украинская сторона продолжает блокировать переговорный процесс в контактной группе по Донбассу. Коллеги заявили о слежке за погибшим в Киеве главой «Белорусского дома в Украине» 3 августа 2021, 10:41

Фото: Белорусский дом в Украине/Telegram

Текст: Алина Назарова

Сообщество взаимопомощи белорусов «Белорусский дом в Украине» заявило, что за главой организации Виталием Шишовым, который был найден повешенным в Киеве, велась слежка, и обвинило Минск в причастности к его «ликвидации». «За Виталиком велась слежка. О фактах были соответствующие уведомления полиции. Также нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в РБ (Республике Белоруссия) о всевозможных провокациях, вплоть до похищения и ликвидации. Виталий стоически и с юмором относился к этим предупреждениям, заявляя, что хоть так, возможно, БДУ выйдет из инфовакуума. Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белоруса», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». В понедельник «Белорусский дом в Украине» заявил о пропаже своего руководителя Виталия Шишова в Киеве. Во вторник утром полиция Киева сообщила, что Шишов был найден повешенным в одном из парков украинской столицы. Возбуждено уголовное дело, полиция проверит версию об убийстве, замаскированном под суицид. По данным украинского Минюста, «Белорусский дом в Украине» зарегистрирован в стране как общественная организация. На сайте «Дома» указано, что эта некоммерческая общественная организация создана для помощи белорусам «и всем пострадавшим» от белорусских властей. Крымские татары нашли ошибку в словах Зеленского 3 августа 2021, 14:49 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Украины Владимир Зеленский ошибся в своих суждениях насчет Крыма, так как полуостров исконно не был и никогда не будет украинской территорией, заявил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров. «Крым – был, есть и будет территорией России, и чтобы ни рассказывал Зеленский, полуостров никогда не станет украинской территорией. Поэтому призываем президента Украины не плодить исторические и политические ошибки», – сказал он РИА «Новости». Умеров отметил, что Крым богат своей историей, в которой свой след оставили готы, сарматы, скифы, генуэзцы, греки, турки, крымские татары, русские, но не украинцы. «Украина не смогла сродниться с крымчанами в целом и с крымскими татарами в отдельности. За время ошибочного нахождения полуострова в ее составе здесь не было построено никаких значимых архитектурных и инфраструктурных проектов», – подчеркнул он. Ранее Зеленский заявил, что Крым никогда не будет российской территорией, так как россияне якобы никогда не будут любить этот край так, как украинцы. Президент Украины также рассказал, как бывал в Крыму, ел крымские рапаны, и что считает полуостров своим. Политолог раскрыл главную ложь Зеленского 3 августа 2021, 17:23 Текст: Елена Мирошниченко

Политолог Дмитрий Корнейчук в эфире телеканала «Наш» назвал ключевую ложь президента Украины Владимира Зеленского, эксперт опасается, что в этом году отопительный сезон в стране будет провален. «Ключевая ложь Зеленского заключается в том, <...> что у нас нет европейского газа. Физически. У нас есть российский газ из транзитной трубы», – приводит его слова РИА «Новости». По мнению эксперта, Россия может значительно сократить транзит газа через Украину после запуска «Северного потока – 2». «У нас зимой не будет газа, не будет отопительного сезона. <...> И Порошенко, и Зеленский нам скармливали байки, что у нас есть европейский газ, у нас все нормально. Так вот, эти байки скоро закончатся», – отметил Корнейчук. Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года. Киев утвердил День защитников и защитниц Украины 3 августа 2021, 15:09 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому изменено название государственного праздника «День защитника Украины» на «День защитников и защитниц Украины». «Президент подписал закон о Дне защитников и защитниц Украины. Документ будет способствовать гендерно-сбалансированному освещению роли военнослужащих в защите нашей страны и надлежащему чествованию воинов обоих полов. Ведь многие женщины наравне с мужчинами участвовали в защите суверенитета и территориальной целостности Украины», – сообщил президентский офис, передает ТАСС. Сообщается, что в июле по решению Верховной рады Украины, был принят закон, которым внесены изменения в статью Кодекса законов о труде «Праздничные и нерабочие дни». В частности, государственный праздник, который с 2014 года ежегодно отмечается 14 октября, из «Дня защитника Украины» переименован в «День защитников и защитниц Украины». Ранее минобороны Украины разработало новый образец обуви для женщин-военнослужащих к параду в День независимости на фоне скандала из-за туфель на каблуках. Кулеба пообещал «полное расследование» смерти главы «Белорусского дома на Украине» 3 августа 2021, 16:20 Текст: Елена Мирошниченко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал обеспечить расследование гибели в Киеве главы «Белорусского дома на Украине» Виталия Шишова. «Я шокирован трагической новостью о смерти белорусского активиста Виталия Шишова <...>. Украина сделает все возможное для полного расследования этого дела: для нас чрезвычайно важно раскрыть правду о его трагической смерти», – написал он в Twitter. В понедельник «Белорусский дом в Украине» заявил о пропаже своего руководителя Виталия Шишова в Киеве. Во вторник утром полиция Киева сообщила, что Шишов был найден повешенным в одном из парков украинской столицы. Возбуждено уголовное дело, полиция проверит версию об убийстве, замаскированном под суицид. По данным украинского Минюста, «Белорусский дом в Украине» зарегистрирован в стране как общественная организация. На сайте «Дома» указано, что эта некоммерческая общественная организация создана для помощи белорусам «и всем пострадавшим» от белорусских властей.