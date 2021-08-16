Российское общество «Знание» и Росатом решили провести марафон науки и технологий

В Нижнем Новгороде 20 августа впервые состоится марафон науки и технологий Homo Science. Мероприятие посвящено 800-летнему юбилею города, дню рождения атомной промышленности и старту просветительского проекта Homo Science. Организаторами выступили госкорпорация «Росатом» и Российское общество «Знание».

Принять участие в марафоне, узнать о прорывных достижениях науки и высоких технологиях, пообщаться с учеными, популяризаторами науки, блогерами, студентами и аспирантами можно будет как на тематических площадках Нижнего Новгорода, так и в режиме онлайн из любой точки мира. Прямую трансляцию дискуссии о связи науки с человеком, технологиями и бизнесом сможет увидеть весь мир на сайте Homo Science – homo-science.ru, а также в группах проекта Homo Science и Российского общества «Знание» в соцсети «ВКонтакте», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Одним из самых неожиданных сюрпризов для гостей марафона и онлайн-зрителей станет прямое включение с Северного полюса. Туда 20 августа на атомном ледоколе «50 лет Победы» прибудет 81 старшеклассник, в том числе победители всероссийского детского интеллектуального конкурса «Ледокол знаний» и Турнира молодых профессионалов «ТЕМП», которые проводит Росатом. А также победители школьных олимпиад и воспитанники клуба «Легенды Арктики» образовательного центра «Сириус». Ребята поделятся со зрителями впечатлениями от уникального рейса и историями своих успехов.

«Наука, даже самая серьезная и фундаментальная, не должна быть оторвана от общества. Росатом не только строит свою деятельность на основе технологий и знаний своих сотрудников, но и занимается общественным просвещением: проводит научно-популярные мероприятия, развивает образовательные программы в школах и занимается поддержкой победителей олимпиад разного уровня. Наука – это то, что всегда рядом с нами, то, что позволяет нам развиваться, познавать себя и мир. Рад, что мы вносим свой посильный вклад в этот процесс», – отметил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

Площадкой для проведения марафона станет организованная Госкорпорацией «Росатом» студия образовательно-культурного центра «Академия МАЯК». Трансляцию проведут всем известные научные журналисты: теле- и радиоведущий Сергей Малоземов и телеведущий, ведущий проекта «Физики и лирики» Александр Пушной.

«Я очень рад, что два таких масштабных события, как 800-летие города и день рождения атомной промышленности, ознаменуются столь интересным и полезным праздником. Это мероприятие, которое сближает разные поколения людей, где хочется задавать вопросы и получать ответы, а значит – повышать уровень интеллекта, которому в нашем городе с развитой промышленностью и уникальными производствами всегда найдется применение. Регион является одним из лидеров по уровню развития высоких технологий страны, именно у нас был создан один из первых в стране научно-образовательных центров», – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Беседы и дискуссии объединили в три трека – «Человек», «Наука» и «Технологии», каждый из которых посвящен важной теме влияния научного и технологического прогресса на развитие общества.

«Марафон науки и технологий Homo Science соберет на своих площадках представителей разных поколений – от победителей школьных олимпиад, которые сейчас на старте своего научного пути, до именитых ученых и представителей бизнеса – тех, кто применяет научные знания на практике, создавая инновационные продукты. Это микс ярких спикеров, которые на своем примере покажут, что наука – это круто, современно и интересно. Лучшая мотивация для сегодняшних молодых людей – видеть эти живые примеры, вдохновляться историями успеха и понимать, что будущее в науке – это увлекательно и перспективно», – сказал генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль.