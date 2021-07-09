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9 июля, пятница | Последнее обновление — 23:32 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Суд в Москве арестовал сына начальника ОМВД по Егорьевску, обвиняемого в покушении на убийство
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Байден допустил возможность атак на используемые хакерами серверы
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден считает разумным совершение атак на используемые киберпреступниками серверы, сообщила пресс-служба Белого дома.
В Белом доме сообщили, что перед вылетом в штат Делавэр Байден ответил утвердительно на вопрос о том, имеет ли смысл атаковать серверы в таких случаях, передает ТАСС.
При этом высокопоставленный представитель администрации США отказался уточнить, отдавал ли Байден указания об атаках на используемые хакерами серверы, в том числе в России. «Мы об этом, разумеется, публично говорить не станем – в плане каких-то конкретных действий, которые распорядился или не распорядился предпринять президент. Так что я не буду говорить в деталях об этих операционных вопросах», – заявил представитель американской администрации высокого ранга.
Ранее Путин указал Байдену на отсутствие обращений по теме кибербезопасности со стороны компетентных ведомств США за последний месяц, несмотря на готовность России к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве.
Напомним, как сообщала пресс-служба Белого дома, президенты обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером Владимиром Путиным «прошел хорошо».
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Лавров обвинил Запад в ежедневных попытках вмешаться в дела России
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Изоляции России, о которой твердят на Западе, нет, при этом Запад постоянно пытается вмешаться в российскую политику, заявил глава МИД страны Сергей Лавров.
Он выступил в Дальневосточном федеральном университете с лекцией на тему «Международная деятельность России для развития российских регионов». Лавров отметил, что российская внешняя политика не зависят от электоральных циклов, «как это бывает часто с многими западными странами», передает ТАСС.
По его словам, «существенное конкурентное преимущество» российской внешней политики в том, что она «носит долгосрочный характер». Это позволяет России расширять «связи с подавляющим большинством зарубежных государств в Евразии, в Латинской Америке, Африке».
«Поэтому, наверное, любому непредвзятому человеку понятно, что ни о какой изоляции России, о чем пытаются твердить наши западные коллеги, речи не идет», – сказал министр, добавив, что «ряды наших друзей постоянно пополняются, хотя США и их союзники активно пытаются этому помешать».
Как подчеркнул Лавров, на Западе «и не скрывают, что многие предпочли бы иметь дело со слабой Россией, лишенной ориентиров». Попытки «повлиять на нашу внутреннюю и внешнюю политику» происходят «чуть ли не ежедневно», включая военные провокации, экономические санкции, похищения россиян за рубежом, «масштабные информационные атаки».
Россия, как указал министр, «навсегда преодолела трудности лихих девяностых», но это «не всем по душе». По его словам, «можно предположить, что накануне выборов в Государственную думу будут новые попытки расшатать, дестабилизировать ситуацию, спровоцировать протестные выступления, желательно насильственные, как Запад любит это делать». Москве также известно о планах Запада «развернуть кампанию по непризнанию выборов». Лавров заверил, что такие попытки вмешательства будут пресекаться.
Глава МИДа сообщил, что Вашингтон пока не дал конкретного ответа на предложение Москвы начать диалог по кибербезопасности, как и на предложение провести встречу лидеров пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. Также он отметил, что российско-американский диалог по стратегической стабильности должен учитывать программу США по выводу ударного оружия в космос.
Напомним, российский посол в США Анатолий Антонов подчеркивал, что «санкции не могут повлиять» на внешнюю или внутреннюю политику российского государства.
Российский космонавт рассказал о звонках телефонных мошенников на МКС
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Мошенники под видом сотрудников Сбербанка попытались обмануть космонавта Олега Новицкого, однако у злоумышленников ничего не получилось.
О своем опыте общения с телефонными мошенниками Новицкий рассказал с борта Международной космической станции (МКС) в ходе международного онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon 2021.
«Были попытки, были телефонные звонки. Но такого прямого взлома не было, потому что нет у меня столько ценной информации, чтобы кого-то заинтересовать. Но были звонки, опять же, сотрудниками Сбербанка представлялись. Наверное, не очень умело, поскольку это было очень очевидно, что выходят на связь мошенники. Поэтому в этом плане мы не пострадали», – передает слова космонавта РИА «Новости».
Cyber Polygon – международный онлайн-тренинг, нацеленный на повышение глобальной киберустойчивости и развитие межотраслевого сотрудничества в борьбе с киберугрозами.
Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что телефонные мошенники ежемесячно крадут со счетов россиян 3,5-5 млрд рублей, а средний чек их успешной операции составляет около 8 тыс. рублей.
Пентагон призвал власти США дать ответ на атаки «российских» хакеров
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Правительство Соединенных Штатов должно дать межведомственный ответ на кибератаки хакеров, якобы находящихся на территории России, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
«Мы полагаем, что ответ США должен быть со стороны всего правительства, межведомственным, а не только со стороны какого-либо одного ведомства», – приводит слова Кирби ТАСС.
Накануне Вашингтон возложил на Москву ответственность за всех хакеров в России, даже если эти криминальные элементы не связаны с государством. Позже в американских СМИ появилась информация, что сети Национального комитета Республиканской партии США подверглись кибератаке, за которой якобы могут стоять «связанные с Россией» хакеры.
В июне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Соединенные Штаты готовы использовать собственные средства, чтобы пресечь действия хакеров, совершающих преступления якобы с территории России.
Ранее источники в администрации Соединенных Штатов сообщали, что президент США Джо Байден может поручить американским военным подготовить «наступательные кибероперации» против базирующихся на территории России хакеров.
Эксперт по информационной безопасности Сергей Вакулин в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «На практике это означает способность американских специалистов вычислить хакеров на территории России, после чего они начнут атаковать нашу инфраструктуру».
Минторг США внес в черный список несколько российских компаний
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Более 30 иностранных компаний внесены в черный список министерства торговли США. В список попали три российских компании и три физлица из России, говорится в уведомлении в Федеральном реестре США.
Комитет по проверке конечных пользователей (End-User Review Committee, ERC) принял решение о включении в черный список ООО «Тесон», группы компаний «Радиант», а также ООО «ТрейдКомпонент». В черный список занесены также три связанных с ними лица. Причиной ведомство называет якобы «попытку приобрести товары, в том числе американского происхождения, для деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики США», передает РИА «Новости».
Также в список вошли несколько компаний КНР и компании ряда других стран.
Ранее минторг США выпустил постановление, позволяющее ужесточить контроль за сделками в сфере информационных технологий, в котором Россия, Китай, Иран, Куба и КНДР называются «враждебными иностранными государствами».
Путин провел телефонный разговор с Байденом
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Президент России Владимир Путин в пятницу поговорил по телефону со своим американским коллегой Джо Байденом, разговор продлился около часа. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
«Лидеры высоко оценили совместную работу своих команд после саммита США и России, который привел к единодушному возобновлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии сегодня в Совете Безопасности ООН», – говорится в сообщении на сайте Белого дома.
Байден также обсудил с российским лидером продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны по всему миру.
«Президент Байден подчеркнул необходимость того, чтобы Россия приняла меры по пресечению деятельности групп программ-вымогателей, действующих в России, и подчеркнул, что он твердо намерен продолжать борьбу с более широкой угрозой, исходящей от программ-вымогателей», – говорится в сообщении. По словам американского президента, Вашингтон сделает все, чтобы защитить народ и инфраструктуру от этой проблемы.
Напомним, первая встреча президентов России и США состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
Москва обвинила Вашингтон в грубом нарушении прав человека
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Соединенные Штаты продолжают грубо нарушать права человека как внутри страны, так и за ее пределами, следует из доклада МИД России о «О ситуации с правами человека в отдельных странах».
В докладе, размещенном на сайте министерства, указывается, что США «продолжают грубо нарушать права человека как внутри страны, так и за ее пределами, в том числе посредством незаконных односторонних мер принуждения (санкции), наиболее вопиющим примером которых является введенная и сохраняющаяся (вопреки многочисленным резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН) блокада Кубы».
«Однако это ничуть не мешает им позиционировать себя в качестве «мирового эталона» в области защиты основных свобод. Даже лояльные Вашингтону неправительственные организации признают: положение дел в правозащитной сфере с каждым годом становится здесь хуже. При этом критика о реальной ситуации с правами человека в стране по-прежнему игнорируется властями. Вместо этого Вашингтон ищет «нарушения» где угодно, но только не у себя дома», – подчеркивается в документе.
Кроме того, «ситуация со свободой СМИ в Соединенных Штатах, приверженность которой декларирует Вашингтон, остается крайне неоднозначной, фактически скатываясь к полной деградации».
Так, в последние годы наблюдается отход американских властей от выполнения внутри страны своих международно-правовых обязательств по защите свободы выражения мнений, уважению плюрализма и многим другим параметрам.
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что, по сути, столь плачевное положение дел со свободой слова явилось результатом обострившейся борьбы американских политических элит друг с другом, в которой обе стороны используют очевидную цензуру, что приводит к грубейшим нарушениям американской конституции и международных обязательств США.
«Усугубляет ситуацию и то, что в условиях этого политического кризиса права граждан на доступ к информации нарушают функционирующие на территории Соединенных Штатов крупные частные корпорации, отказывающиеся выстраивать свою деятельность в соответствии с американскими законодательными нормами. Это высвечивает и неспособность или нежелание США привести действия этих компаний в соответствие с законом», – добавили в МИД России.
Также в США продолжается рост уровня расизма, антисемитизма, исламофобии и других проявлений дискриминации, «проблема расизма приобрела в американском обществе системный характер, пронизав все сферы жизни общества».
«На это с тревогой указывают правозащитные организации. Стремительное распространение такого позорящего Америку явления с трудом соотносится с декларируемым Вашингтоном образом «глобального лидера» в области защиты прав и свобод по всему миру», – подчеркивается в докладе.
Правозащитники фиксируют дискриминационное отношение к американским гражданам африканского, азиатского и латиноамериканского происхождения, что особенно ярко проявляется в действиях правоохранительных органов, а также в медицинской и социальной сферах.
«Выходцы из Африканского и Азиатского регионов сталкиваются в Америке с проявлениями дискриминации в системе отправления правосудия, в особенности уголовного правосудия. Комитет по правам человека и Комитет по ликвидации расовой дискриминации указывали в марте и августе 2014 года на наличие расовых различий на разных ступенях системы уголовного правосудия, а также на вынесение неравнозначных приговоров и высокую долю этнических меньшинств среди заключенных в тюрьмах. На то, что афроамериканцы в США в несколько раз чаще, чем белое население, подвергаются тюремному заключению, указывали и правозащитные организации, включая Human Rights Watch», – заявляют авторы доклада.
Кроме того, нередки случаи, когда в политической риторике используются расистские образы, связанные с торговлей порабощенными африканцами, историей линчевания, уничижительными оценками, эксплуатацией, насилием в отношении лиц африканского происхождения.
Отмечается и «высокий уровень преступлений по расовым и этническим мотивам, чему способствует распространенность в стране экстремистских и неонацистских группировок», усиливается «количество распространяемых экстремистами идеологических материалов».
«В последнее время в поле зрения правозащитников стали попадать случаи распространения идеологии расизма и неонацизма среди американских военнослужащих – сообщения о резонансных преступлениях, совершенных американскими военными, являющимися последователями расистских идеологий и членами радикальных группировок, неоднократно публиковали СМИ», – заявляют в докладе.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как американский расизм нашел себе новый объект для ненависти.
Байден: «Талибан» сейчас наиболее силен в военном отношении с 2001 года
Движение «Талибан» (запрещено в России) сейчас наиболее сильно в военном отношении, начиная с 2001 года, когда США ввели войска в Афганистан, заявил президент американского государства Джо Байден.
«Наша военная миссия в Афганистане завершится 31 августа. Вывод войск продолжается безопасно и упорядоченно ... Благодаря тому, как мы организовали вывод войск, среди американских и иных сил нет потерь», – передает слова президента РИА «Новости».
«США достигли того, чего хотели в Афганистане», – отметил Байден.
По его словам, США сохранят дипломатическое присутствие в Афганистане и будут добиваться урегулировании. Вашингтон призывает к этому все стороны в стране, передает РИА «Новости».
Также США будут координироваться с партнерами, чтобы поддерживать безопасность международного аэропорта в Афганистане, и будут вовлечены в дипломатические процессы, направленные на достижение урегулирования. Байден подчеркнул, что страны региона, играющие значительную роль, должны помочь достичь урегулирования, США работают с ними в этом вопросе.
Специалист по Афганистану Андрей Серенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Американцы ушли по-английски не только с авиабазы Баграм. Другие афганские базы они тоже покидали без парадов и фанфар. В такой ситуации с развернутыми знаменами с поля боя не уходят».
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби пояснил, что Соединенные Штаты по соображениям безопасности не раскрыли властям Афганистана точное время вывода американских сил с базы Баграм.
Ранее запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана. При этом президент Афганистана Ашраф Гани не исключил начала в стране гражданской войны после ухода американских войск. В Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в России террористическим движением «Талибан». Однако Кабул не стал просить Вашингтон задержать вывод американских войск.
В апреле Госдепартамент Соединенных Штатов призвал американцев срочно покинуть Афганистан. В мае стало известно о планах вывода посольств стран Запада из Афганистана. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.
Захарова ответила послу США на слова о численности персонала дипмиссии в России
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление американского посла Джона Салливана о численности персонала американской дипмиссии в России.
Ранее в пятницу Салливан заявил, что после 1 августа в посольстве США останется работать 120 человек, таким образом, всего с 2016 года штат американской дипмиссии сократится в десять раз.
«А сотрудников, которые могли бы заниматься визовыми вопросами, среди них так и нет?» – написала Захарова в своем Telegram, комментируя высказывания американского дипломата.
В конце июня посол Соединенных Штатов заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран.
Аккаунт митрополита Илариона в Instagram заблокировали
Соцсеть Instagram заблокировала аккаунт председателя Отдела внешних церковных связей Московской патриархии митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева), по мнению священника, это связано с его позицией по вакцинации от коронавируса.
По данным соцсети, аккаунт заблокирован за нарушения условий использования ресурса. В перечне якобы допущенных митрополитом нарушений – «неподобающее поведение после многочисленных предупреждений со стороны администрации», «публикация контента, нарушающего законы, чьи-либо права», передает РИА «Новости».
Митрополит Иларион предположил, что на его аккаунт пожаловались противники вакцинации от коронавируса.
«Очень сожалею, что такими методами социальная сеть реагирует на жалобы тех, кто выступает против вакцинации и пытается заблокировать любое альтернативное мнение. Но выражать свою точку зрения я буду вне зависимости от этого, потому что речь идет о спасении жизни людей», – сказал священнослужитель.
На момент блокировки на профиль митрополита было подписано 52 тыс. человек.
Ранее Илларион выступал в поддержку обязательной вакцинации 60% сотрудников ряда отраслей. Между тем, по мнению священника, коронавирус имеет искусственное происхождение, а в антипрививочной кампании заинтересованы те, кто этот вирус запустил.
Американский десантный корабль направился в Черное море
Быстроходный транспортно-десантный корабль «Юма» направился в Черное море, сообщает шестой флот ВМС США.
«Юма» движется на север в Черное море для взаимодействия с нашими союзниками и партнерами по НАТО», – сообщил шестой флот в Twitter.
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Напомним, в июне шестой флот сообщил, что в Черное море вошел американский ракетный эсминец «Лабун».
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США анонсировали переговоры с Россией по кибербезопасности
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Соединенные Штаты и Россия ведут переговоры по вопросам кибербезопасности, в том числе на высоком уровне; как ожидается, они продолжатся на следующей неделе, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«С момента встречи президента [США Джо] Байдена и президента [России Владимира] Путина [в Женеве 16 июня] мы предприняли переговоры на уровне экспертов, которые продолжаются. Мы ожидаем на следующей неделе еще одну встречу, посвященную атакам с использованием вирусов-вымогателей», – приводит ТАСС ответ Псаки на вопрос о том, были ли какие-либо контакты между Москвой и Вашингтоном в связи с недавней атакой на системы международной компании – производителя программного обеспечения Kaseya («Касейа»).
«Как президент [США Джо Байден] ясно дал понять президенту [России Владимиру] Путину, когда они встречались, если российское правительство не может или не будет принимать меры против проживающих на территории РФ преступников, мы будем принимать меры или оставлять за собой право принимать меры самостоятельно. <…> В наших беседах – мы были в контакте напрямую – мы продолжаем четко передавать это послание», – заявила Псаки.
«[Представитель] нашей команды по нацбезопасности высокого уровня находился в контакте с российскими должностными лицами высокого уровня», – отметила пресс-секретарь Белого дома на просьбу уточнить, на каком именно уровне были контакты с российской стороной.
При этом она подчеркнула, что в ситуации с кибератакой на Kaseya разведсообщество США к настоящему моменту не делало официальных заявлений о том, кто именно за ней стоит. «Разведсообщество пока не приписало эту атаку [кому-либо], специалисты по вопросам кибербезопасности согласны с тем, что [группировка] REvil действует из России, [имея] подразделения по всему миру», – отметила Псаки, добавив, что оценка произошедшего будет продолжена.
Позже пресс-секретарь Белого дома вновь подчеркнула, что атаку на Kaseya, вероятно, совершили преступные элементы, и власти США пока не сделали официальных заявлений относительно виновных. «Есть эти переговоры на уровне экспертов <…> и контакты. Это важная часть дальнейших шагов и важная часть того, что стало результатом их (лидеров России и США) беседы [в Женеве]. Помимо этого <…> сигнал, который мы четко направляем, [состоит в том], что даже с этими криминальными элементами, и мы не говорим, что они исходят от властей или находятся под управлением властей, но даже [в ситуации] с этими действующими лицами, на них (на России) лежит ответственность», – продолжила Псаки.
Накануне Вашингтон возложил на Москву ответственность за всех хакеров в России, даже если эти криминальные элементы не связаны с государством. Позже Пентагон призвал власти США дать межведомственный ответ на атаки якобы находящихся в России хакеров.
В июне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Соединенные Штаты готовы использовать собственные средства, чтобы пресечь действия хакеров, совершающих преступления якобы с территории России. В том же месяце источники в администрации США сообщали, что Байден может поручить военным подготовить «наступательные кибероперации» против базирующихся на территории России хакеров.
Эксперт по информационной безопасности Сергей Вакулин в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «На практике это означает способность американских специалистов вычислить хакеров на территории России, после чего они начнут атаковать нашу инфраструктуру».
Российское посольство в Вашингтоне категорически отвергло утверждения американских спецслужб о причастности госструктур России к хакерским атакам на различные объекты в США и других странах. В дипмиссии также напомнили, что президент России Владимир Путин в сентябре 2020 года предложил «комплексную программу мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности».
AliExpress захотел помириться с пермяком, у которого по ошибке списал 100 тыс. рублей
AliExpress решил заключить мировое соглашение с жителе Перми, который судится с компанией из-за ошибочного списания у него 100 тыс. рублей за дешевые резиновые перчатки, сообщили в Кировском райсуде города.
«Суд вышел в предварительное заседание, оно было отложено для поиска ответчика. После выхода из зала судебных заседаний от ответчика поступил проект мирового соглашения, в котором он признает сумму заявленного иска и согласен возместить ее истцу. Этот проект направлен истцу», – цитирует сообщение суда РИА «Новости».
В случае, если стороны достигнут мирового соглашения, его утвердят определением суда, пояснили там. Предварительное заседание назначено на 28 сентября.
Пермяк подал в суд на AliExpress после списания с его кредитки за пару резиновых перчаток 109 тыс. рублей, покупка была совершена еще осенью 2019 года.
Покупатель отказался от сделки и «открыл спор» с магазином, продавец по ошибке указал вес перчаток вместо 75 граммов 75 килограммов, потому выросла стоимость.
Полтора года россиянин пытался вернуть списанные деньги, но его действия ни к чему не привели, а на списанные с кредитки средства начислялись проценты, и ему приходилось оплачивать задолженность. Кроме того, мужчине потребовалось нанять юриста, чтобы обратиться в суд и подготовить документы для разбирательства.
Блогера Mellstroy за избиение девушки приговорили к исправительным работам
Вынесен приговор блогеру Андрею Буриму (Mellstroy) за избиение девушки во время стрима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
«С учетом позиции государственного обвинителя Пресненской межрайонной прокуратуры суд приговорил Бурима к наказанию в виде исправительных работ сроком на шесть месяцев, с удержанием 10% из заработной платы в доход государства ежемесячно», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Отмечается, что суд назначил наказание, о котором в прениях сторон просило гособвинение. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Полиция возбудила уголовное дело против блогера в октябре 2020 года – тогда он в прямом эфире избил фотомодель Алену Ефремову. Ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
У пострадавшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы. Девушка позднее рассказывала, что Бурим многократно жестоко бил ее головой о стол «словно на сцене театра в пустоту зала». Она сначала отказывалась писать заявление на стримера, но позже заявила, что решила все же написать его.
«Российских» хакеров обвинили в атаке на Республиканскую партию США
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Сети Национального комитета Республиканской партии США подверглись кибератаке, за которой могут стоять «связанные с Россией» хакеры, утверждает Bloomberg.
Источники Bloomberg утверждают, что произошедшее на прошлой неделе кибернападение осуществили участники группировок APT 29 или Cozy Bear, которые якобы связаны со Службой внешней разведки России. Bloomberg не располагает информацией о том, были ли в результате взлома похищены какие-либо данные, передает ТАСС.
По сведениям источников Bloomberg, атака была осуществлена посредством взлома систем компании – поставщика информационно-технологических услуг Synnex, с которой сотрудничает партийный комитет. В статье приводится заявление представителей Synnex, отметивших, что в компании «знают о некоторых попытках третьих лиц получить через ее системы доступ к приложениям пользователей в облачной сети [корпорации] Microsoft».
Bloomberg при этом цитирует представителя Национального комитета Республиканской партии Майка Рида, который сообщил, что по состоянию на 3 июля «не было признаков того», что сети комитета подверглись атаке или была украдена какая-либо информация. Он уточнил, что сотрудники Microsoft ранее предупредили руководство комитета о том, что деятельность Synnex «могла подвергнуться» внешнему вмешательству.
«Мы начали разбирательство по поводу инцидента и проинформировали об этом Министерство внутренней безопасности (МВБ) США и Федеральное бюро расследований (ФБР)», – заявил Рид. Bloomberg отмечает, что нет каких-либо подтверждений того, что инцидент с Национальным комитетом Республиканской партии имеет какое-либо отношение к атакам вирусов-вымогателей, которые приписывают хакерам, якобы связанным с Россией.
Накануне Вашингтон возложил на Москву ответственность за всех хакеров в России, даже если эти криминальные элементы не связаны с государством.
Напомним, 18 июня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты готовы использовать собственные средства, чтобы пресечь действия хакеров, совершающих преступления якобы с территории России.
Ранее источники в администрации Соединенных Штатов сообщали, что президент США Джо Байден может поручить американским военным подготовить «наступательные кибероперации» против базирующихся на территории России хакеров.
Эксперт по информационной безопасности Сергей Вакулин в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «На практике это означает способность американских специалистов вычислить хакеров на территории России, после чего они начнут атаковать нашу инфраструктуру».
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Россия отреагировала на обвинения в атаке на Республиканскую партию
Голословные обвинения во взломе «российскими правительственными хакерами» систем Национального комитета Республиканской партии мешают работе России и Соединенных Штатов в области кибербезопасности, говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне.
«Обратили внимание на публикацию [агентства] Bloomberg от 6 июля о якобы взломе «российскими правительственными хакерами» компьютерных систем Национального комитета Республиканской партии. Решительно отвергаем подобные измышления», – приводит текст заявления ТАСС.
В комментарии особо отмечается, что «в самой Республиканской партии опровергли факт кибернападения». «Никаких доказательств того, что атака имела место, нет», – констатировали в дипмиссии.
В посольстве призвали журналистов агентства «вспомнить о профессиональной этике и прекратить огульные обвинения». «Напомним, что в ходе саммита президентов России и США в Женеве тематика кибербезопасности заняла одно из центральных мест. Была достигнута договоренность о возобновлении экспертного диалога по этой важной теме», – указывается в тексте.
«Мы уверены, что профессиональное обсуждение всех вопросов, связанных с киберсферой, позволит специалистам совместными усилиями повысить защищенность информационной инфраструктуры наших стран. Голословные же обвинения, основанные на показаниях неких анонимов, такой работе только мешают», – заявили в посольстве.
Ранее в американских СМИ появилась информация, что сети Национального комитета Республиканской партии США подверглись кибератаке, за которой якобы могут стоять «связанные с Россией» хакеры. В Республиканской партии США заверили, что хакеры не получили доступа к данным Национального комитета. После этого в администрации президента США Джо Байдена анонсировали переговоры с Россией по кибербезопасности.
Накануне Вашингтон возложил на Москву ответственность за всех хакеров в России, даже если эти криминальные элементы не связаны с государством. Позже Пентагон призвал власти США дать межведомственный ответ на атаки якобы находящихся в России хакеров.
Ранее посольство России в Вашингтоне категорически отвергло утверждения американских спецслужб о причастности госструктур России к хакерским атакам на различные объекты в США и других странах. В дипмиссии также напомнили, что президент России Владимир Путин в сентябре 2020 года предложил «комплексную программу мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности».
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