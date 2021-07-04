США не стали обвинять Россию в недавней кибератаке

Посол назвал заявление США чепухой

Утверждения Вашингтона о том, что Москва якобы мешает работе консульских учреждений США, являются чепухой, заявил посол России Анатолий Антонов.

«Конечно же, американцы сейчас заявили о том, что русские сами создали проблемы для того, чтобы выдавать визы россиянам, которые хотели бы поехать в США. Но это же чепуха», – приводит его слова РИА «Новости».

В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» Антонов напомнил, что «было принято решение о восстановлении авиасообщения между США и Россией». «Приоткрыли мы наши «окна» для выдачи виз. Что касается работы российских консульских учреждений, а у нас их три – в Вашингтоне, Хьюстоне и Нью-Йорке - то мы к такой работе готовы. Кстати говоря, мы и не закрывались. Все, что нужно было сделать, мы делали», – сообщил он.

По его словам, «большая проблема – это люди, живущие на западном побережье. Наши соотечественники, россияне». Наиболее тяжелая ситуация сложилась с пожилыми людьми, участниками Великой Отечественной войны, которые обращаются и просят о продлении паспорта или об оказании других консульских услуг. Однако «для совершения такого действа необходимо личное присутствие россиянина». Антонов сообщил, что «с июля месяца возобновляют выездные сессии».

Он заявил, что Россия готова работать над налаживанием отношений с Вашингтоном и «пытается создать ситуацию, при которой было бы трудно забыть то, о чем говорили наши президенты». Посол отметил, что идет «одиннадцатый день» после его возвращения в США, сейчас «было бы опрометчиво говорить, что какие-то кардинальные тектонические подвижки в российско-американских отношениях уже наступили». В консульской работе между странами «никаких прорывов, никаких серьезных движений нет».

При этом он провел «встреч в Белом доме, в госдепартаменте», но не все запросы на встречи, которые он подавал в Вашингтоне по итогам саммита в Женеве, были удовлетворены. Так, посол «не смог выполнить некоторые поручения руководства МИД, потому что, как и в прежнее время», его «просто не приняли», а «отправили к мелким чиновникам в российский отдел», от чего Антонов, «конечно же, отказался».

Кроме того, Антонов указал, что продвижения в вопросах отнятой дипсобственности России нет, на уровне руководства госдепартамента заявили об отказе ее возвращать, это «один из серьезнейших раздражителей». «На уровне руководства госдепартамента мне было четко сказано: мы вам собственность не отдадим, у вас есть дома, продавайте их, думайте о том, что бы вы хотели купить», – рассказал он.

Он пояснил, с какими сложностями сопряжена продажа: «Вы представляете, что значит продать определенные пространства, которые недалеко от Вашингтона находятся, где детки наши отдыхали в жару в летнее время? Надо продать, потом эти деньги попадут в бюджет, потом из бюджета денег дадут меньше, потом не купить на эти деньги какую-то собственность, да и кто будет строить?». Посол заявил, что Москва не будет мириться с жесткой позицией США по дипсобственности.

Антонов также прокомментировал вопрос о возможном обмене заключенными: «Я бы сказал сейчас аккуратно: идет умственная работа в данном вопросе». По его словам, пока «проблема в практическое русло не переведена» и «требует еще дополнительной, очень серьезной проработки».

В Москве понимают, что политика давления США на Москву будет продолжена, в том числе по линии прав человека: «Для меня очевидно, что вопрос по правам человека будет одним из центральных среди раздражителей в российско-американских отношениях», – сказал Антонов, добавив, что в Конгрессе США сложился «по сути консенсус в отношении жесткости в отношении к России». США «взяли на себя право быть судьей и исполнителем в этом иллюзорном суде в отношении» России, заявил он. Однако «кое-где остались лакуны, в этих лакунах мы пытаемся найти что-то позитивное и на этой основе попытаться двинуться вперед».

Посол заявил, что американские официальные лица обратили внимание на заявление президента России Владимира Путина о возможной причастности США к инциденту с британским эсминцем в Черном море, хотя в публичной сфере не признали участие. Однако он «твердо убежден, что соответствующие службы обратили внимание на слова Владимира Владимировича». Когда посол «посещал и Белый дом, и госдепартамент, то коллеги, высокопоставленные чиновники давали ссылки на выступление нашего президента». «Сказал бы так: сигнал считан, считан он соответствующими ведомствами. Он анализируется», – сказал Антонов.

Посол России донес до американского руководства факт кибератак на российские объекты, совершаемых с территории США, даже в ходе «Прямой линии» российского президента Владимира Путина. Он также отметил, что на пресс-конференциях американского президента Джо Байдена и в целом «не слышно обвинений, что российское правительство стоит за хакерскими атаками», в Вашингтоне говорят: «У вас есть там россияне, которые пытаются залезть в наши кошельки, которые атакуют объекты критической инфраструктуры, вы должны там навести порядок». Он также добавил, что по этому поводу уже ведется работа.

Напомним, на встрече в Женеве 16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе. 24 июня посол США Джон Салливан вернулся в Москву. Несколькими днями ранее в Вашингтон вернулся российский посол в США Анатолий Антонов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД