Число жертв наводнения в Германии достигло 133 человек В США обвинили пожары в Якутии в ускорении глобального потепления 17 июля 2021, 23:21 Текст: Антон Никитин

Лукашенко вывел «Белоруснефть» из состава попавшего под санкции США «Белнефтехима» 17 июля 2021, 13:12 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вывел производственное объединение «Белоруснефть» из подчинения «Белнефтехиму» – ранее концерн попал под санкции Вашингтона. Новым документом вносятся изменения в ранее принятый указ «О создании государственного производственного объединения «Белоруснефть», в частности, из него исключен подпункт 2.5 пункта 2, который определяет, что производственное объединение находится в подчинении у Белорусского государственного концерна по нефти и химии («Белнефтехим»), передает ТАСС. Таким образом, исключен подпункт, по которому генеральный директор «Белоруснефти» назначается и освобождается от должности главой «Белнефтехима» по согласованию с президентом. Напомним, США возобновили с 3 июня действие санкций в отношении девяти государственных предприятий нефтехимической отрасли Белоруссии. Речь идет о компаниях «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и ее американском филиале, «Белшина», «Гродно азот», «Гродно химволокно», «Лакокраска», «Нафтан» и «Полоцк стекловолокно». Компаниям и гражданам США предписывалось прекратить работу с этими компаниями, а также структурами, в которых им принадлежит доля в 50% или более. «Нафтогаз» заявил об изменении мнения Меркель о «Северном потоке – 2» 17 июля 2021, 01:29

Текст: Антон Антонов

Киев смог «много в чем» переубедить канцлера Германии Ангелу Меркель относительно газопровода «Северный поток – 2», заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко. По его словам, Меркель «даже изменила много в чем свою точку зрения на этот проект». Он утверждает, что канцлер «увидела реальные угрозы для безопасности Украины». «Что это не только вопрос денег для Украины, не только вопрос экономики, это вопрос реальной безопасности, мы ей объяснили», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24». «Мы объяснили, что какие-то такие легкие решения, даже, например, ее разговоры о якобы продолжении текущего транзитного контракта на 10 лет... Мне кажется, она поняла те угрозы, которые несут в себе упрощенные решения», – заявил он. Украина надеется, что газопровод «вообще не будет запущен». Витренко заявил: «Мы четко обсудили, что должны сделать, чтобы гарантировать энергетическую безопасность Украины». Он выразил надежду на то, что «увидеть реализацию этих договоренностей» можно будет до того, как Меркель покинет пост канцлера. Витренко также сообщил, что посетит США, где встретится с американскими сенаторами и конгрессменами, у которых «большой интерес» к «таким встречам», посвященным «Северному потоку – 2». Напомним, советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Меркель «сдала интересы» Украины в пользу России. Обозреватель Bloomberg Андреас Клют считает, что Меркель оскорбила США, когда решила не уступать требованиям Вашингтона в вопросах, касающихся «Северного потока – 2». Грузия увидела в возможных санкциях США «пророссийский нарратив» 17 июля 2021, 13:02

Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил в субботу о «пророссийском нарративе» в разговорах о возможных санкциях США из-за назначения судей Верховного суда, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Гордимся уникальным стратегическим партнерством с Америкой, которая поддерживает Грузию. Благодарим США за оказываемую помощь. Мы делаем максимум возможного для усиления нашего партнерства и дружбы, что основано на равноправии и взаимоуважении. Все спекуляции о санкциях служат пророссийскому нарративу», – сказал он. По словам главы грузинского кабмина, грузинские оппозиционеры, которые призывают к санкциям, «напрямую отвечают российским интересам». Напомним, что накануне посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что Тбилиси должен со всей серьезностью отнестись к критике Вашингтона из-за назначения судей Верховного суда. «Санкции – один из инструментов, – сказала она, комментируя возможные последствия, если Грузия не прислушается к Америке. – Мы очень, очень разочарованы». Она считает, что парламент мог взять паузу в процессе назначения судей, пока не будет реализована полноценная судебная реформа. «Наши заявления – это выражение обеспокоенности стратегическими партнерами Грузией», – сказала Дегнан. «Сигнал должен быть рассмотрен со всей серьезностью и не проигнорирован», – заявила посол. Ранее в пятницу США призвали Грузию отменить назначение парламентом шести судей Верховного суда, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. «США глубоко обеспокоены решением грузинского парламента от 12 июля, которым утверждены шесть кандидатов в Верховный суд в нарушение соглашения от 19 апреля. Амбициозная реформа судебной системы критически важна для успеха Грузии», – завил он. «Мы призываем власти Грузии реализовать соглашение от 19 апреля, в том числе приостановить назначения в Верховный суд до полномасштабной, прозрачной и инклюзивной реформы судебной системы», – заявил, в свою очередь, официальный представитель госдепа Нед Прайс. Он напомнил, что соглашение, заключенное при посредничестве США и ЕС, предусматривает приостановку назначений в Верховный суд до проведения судебной реформы. Если этого не будет сделано, то, по мнению Прайса, доверие общества и международного сообщества к судебной системе Грузии уменьшится, инвесторы будут меньше уверены в своих вложениях в экономиках страны, а политические институты станут «менее устойчивыми». «США призывают власти Грузии восстановить обязательства реализовывать демократические принципы и принцип верховенства права, а также оживить сотрудничество с США и международным сообществом», – заявил Прайс. Парламент Грузии голосами правящей партии «Грузинская мечта» утвердил шесть судей Верховного суда вопреки протестам ряда НПО и третьих стран, оппозиция не принимала участия в голосовании. В Ростехе рассказали о первой «цели» нового истребителя 17 июля 2021, 16:41 Текст: Вера Басилая

Первой «целью» нового российского самолета, который Ростех представит на авиасалоне МАКС-2021, стал иностранный боевой корабль, похожий на британский эсминец «Дефендер»(«тип 45»). На странице корпорации в Facebook опубликовано изображение части фюзеляжа нового самолета, выполняющего полет над акваторией моря. Под фюзеляжем истребителя расположена оптико-локационная станция нового типа, в зеркальных панелях которой отражается иностранный боевой корабль, своими очертаниями напоминающий эсминцы ВМС Великобритании «тип 45». «Увидимся («See you»)», – говорится в подписи на картинке. «На новом изображении присутствует деталь, которая, очевидно, является оптико-электронной прицельной системой, встроенной в самолет, такое оборудование используется для наведения авиационных средств поражения с целью нанесения ударов по наземным и морским целям», – передает РИА «Новости» со ссылкой источник в оборонно-промышленном комплексе, В мае 2021 года в СМИ сообщили о разработке в России однодвигательного истребителя. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему в свое время ВВС нашей страны отказались от подобных машин, и откуда возникла идея возродить их производство. 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем «Дефендер» у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол была вызвана в МИД для жесткого демарша. Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи. Гельман: Украинцы не хотят возвращения Донецка и Луганска 17 июля 2021, 14:17

Текст: Наталья Ануфриева

Новые нормы закона о государственном языке на Украине показывают, что «украинцы просто не хотят на самом деле возврата Донецка и Луганска, хоть вслух этого не произносят». Об этом в своем блоге заявил живущий сейчас в Черногории бывший российский галерист Марат Гельман. «В Украине конституционный суд подтвердил законность и одновременно вступает в силу в полном объёме, закон о языке, - написал Гельман в своем Facebook. - Ну, допустим, политики решили что журнал Шо и русскоязычные украинские поэты Александр Кабанов, Борис Херсонский и ещё ряд товарищей (которых немало) – запланировано пострадавшие. Ну, типа, решение принимается в сложной обстановке, мы понимаем что будут потери, что нарушаются права, но в конце концов, вон коронавирус показал, что иногда для спасения жизней надо права человека нарушать, иначе никак. Согласен». «Но как они собираются при таком законе возвращать Донецк и Луганск? Ну вот, по моему мнению, этот закон фактически закрывает эту возможность как таковую», - задается он вопросом. Этот пост набрал несколько сотен комментариев, в которых пользователи подвергли критике позицию Гельмана. Поэтому спустя несколько часов, он выпустил новый пост с объяснением своей позиции. «Конечно обобщение - большой грех, но если судить по комментам в моем предыдущем посту, украинцы просто не хотят на самом деле возврата Донецка и Луганска, хоть вслух этого не произносят. Не хотят, не верят в реальность возврата, понимают что это может сильно поменять уже сложившийся баланс в Украине, - написал экс-галерист. – В этом случае закон, да нужный. Вопрос только в том, почему нет ни одной политической силы которая говорит открыто то, о чем все думают». Он пояснил, почему считает закон о языке и возврат территорий - противоречащими действиями. По его мнению, языковой вопрос всегда будет аргументом за особый статус Донбасса в рамках Нормансдкого формата. «Там не будут отмахиваться, как у меня в комментах, «такой проблемы нет и точка» , там будут спрашивать, как обеспечиваются права русскоязычного меньшинства. В свою очередь, особый статус неприемлем для украинцев. Ну и вот вам тупик», – констатировал Гельман. Напомним, Конституционный суд (КС) Украины признал соответствующим Конституции страны закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В 2019 году на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова раскритиковала это решение. Она указала, что в Конституции Украины говорится: «В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины. Государство способствует изучению языков международного общения. Применение языков в Украине гарантируется Конституцией Украины и определяется законом». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Украина высказала претензии к Байдену и Меркель 17 июля 2021, 03:30

Текст: Антон Антонов

Киев не услышал от президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель, как они собираются поддерживать суверенитет Украины, заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров. Он поблагодарил Байдена и Меркель за поддержку «территориальной целостности» Украины и содействие в вопросе продолжения транзита газа. Однако Никифоров при этом заявил, что в Киеве «не услышали интересного: как стороны будут пытаться это обеспечивать». Никифоров пожаловался, что не было «конкретики, которой требует президент Владимир Зеленский». По словам Никифорова, Зеленский выразил надежду, что самая мощная страна мира и самая мощная страна Европы «не променяют» свои «обязательства и принципы» на «какие-то краткосрочные коммерческие интересы», передает РИА «Новости». Напомним, Байден на пресс-конференции с Меркель заявил, что Вашингтон и Берлин «абсолютно едины во мнении, что России нельзя позволить использовать энергию в качестве оружия, в качестве инструмента принуждения или угрозы против своих соседей». Меркель считает, что «Северный поток – 2» должен быть дополнением к транзиту газа через Украину, «все остальное вызвало бы большую напряженность». МВД анонсировало запуск «Паутины» по всей России 17 июля 2021, 06:56 Текст: Антон Антонов

В 2021 году по всей России запустят систему «Паутина» для предупреждения и раскрытия преступлений, сообщило МВД. В ведомстве пояснили, что «внедрение специального программного обеспечения «Паутина» планируется до конца текущего года». «Паутина» будет использоваться для предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений и административных правонарушений, выявления похищенных, угнанных, а также скрывшихся с мест ДТП транспортных средств. При этом станет возможна автоматизация деятельности подразделений Госавтоинспекции по оформлению административных правонарушений, зафиксированных дорожными камерами, передает ТАСС. В апреле систему «Паутина» запустили на территории Центрального федерального округа. За пять лет применения системы в Москве и области ежегодное количество угонов сократилось с 8,7 тыс. до 1,6 тысяч. В Киеве пригрозили Западу «разворотом» Украины к Китаю 17 июля 2021, 07:57

Текст: Антон Антонов

Если Запад будет принуждать Киев выполнять Минские соглашения, Украина может «развернуться» к Китаю, который «поможет справиться» с Россией, заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. В интервью YouTube-каналу UkrLife он заявил, что Киев не собирается имплементировать «формулу Штайнмайера» в нынешнем виде. По словам Арестовича, у стран Запада нет возможности заставить Украину сделать это. «Вот они позвонят и скажут: вы плохие, имплементируйте «формулу Штайнмайера». Мы говорим: а мы не будем. И что дальше? И уходим к Китаю», – приводит его слова РИА «Новости». Арестович не исключил, что у Украины начнется «отдельный этап жизни» с разворотом на Восток – «Китай, страны Ближнего Востока, Индия, возможно». Он утверждает, что если «Штаты не помогут справиться с Россией, то поможет Китай». По версии Арестовича, «китайцы, в отличие от Штатов, не стесняются давать гарантии и безопасности, и инвестиции мгновенно, моментально и без всяких дураков». При этом Арестович заявил о якобы «плохих» отношениях между Москвой и Пекином. По его словам, Украина будет готова выполнить Минские соглашения только в том случае, если получит «очень серьезные гарантии» от Запада – «кредит миллиардов десять долларов или прямую помощь», «серьезные вливания в безопасность и экономику», «статус основного союзника США вне НАТО». Напомним, глава фракции «Слуги народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявлял, что украинская партия хочет перенимать опыт Коммунистической партии Китая. Associated Press обвиняло Китай в давлении на Украину. Кроме того, между Киевом и Пекином возник конфликт из-за завода по производству авиационных двигателей «Мотор Сич». С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Российский фильм стал лучшим на фестивале в Каннах 17 июля 2021, 14:43 Текст: Вера Басилая

Картину Киры Коваленко «Разжимая кулаки», снятую на осетинском языке, признали лучшей в номинации «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале. Во французских Каннах назвали призеров второй по значимости секции кинофестиваля – конкурса «Особый взгляд». Главного приза оказалась удостоена лента россиянки Киры Коваленко «Разжимая кулаки», говорится в протоколе жюри, опубликованном на сайте фестиваля. Сама Кира Коваленко присутствовать на церемонии не смогла, награду за нее получал продюсер фильма Александр Роднянский. От ее имени он поблагодарил съемочную группу, членов жюри и выразил благодарность учителю Коваленко – Александру Сокурову, передает «Пятый канал». Режиссер ранее говорила, что фильм снят на Северном Кавказе, где она родилась и выросла. «Он снят на осетинском языке в Северной Осетии. Большая часть актеров – непрофессионалы, которых мы нашли просто на улице. Я рада представить часть моей жизни и часть моей страны здесь», – отметила она. Ранее фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки» на Каннском кинофестивале встретили овациями. Действие картины «Разжимая кулаки» происходит в городке Мизур в Северной Осетии. Отец семейства перевез всех туда после трагических событий. У него двое сыновей и дочь Ада, которых он воспитывает в строгости. Отец «душит» своей любовью дочь, не отпуская ее от себя. Кубинская вакцина Abdala показала эффективность 100% против тяжелых форм COVID 17 июля 2021, 08:51 Текст: Наталья Ануфриева

Кубинская вакцина от коронавируса Abdala в ходе третьей фазы клинических испытаний продемонстрировала стопроцентную эффективность против тяжелых форм заболевания, сообщили разработчики препарата. Директор разработавшего вакцину Центра генной инженерии и биотехнологии Марта Айала сообщила, что «уже получены данные об эффективности по итогам третьей фазы клинических испытаний (вакцины от коронавируса) Abdala, результаты отличные», передает ТАСС со ссылкой на агентство Prensa Latina. Она добавила, что сейчас фокус-группу исследования эффективности вакцины планируют увеличить до 300 тыс. человек. Ранее Центр государственного контроля за лекарствами, оборудованием и медицинскими приборами (CECMED) Кубы разрешил экстренное применение вакцины от коронавируса Abdala. Во второй половине июня Куба объявила о завершении клинических испытаний препарата, его эффективность против симптоматического протекания коронавируса составила 92,28%. О разработке препарата стало известно в марте. При этом в докладе американского министерства здравоохранения и социальных служб (HHS) указывалось, что Вашингтон пытался уговорить страны Северной и Южной Америки не принимать помощь России, Кубы и Венесуэле по вакцинам. Глава Гидрометцентра пообещал скорое похолодание в Москве 17 июля 2021, 15:26 Текст: Вера Басилая

Жара в Московском регионе скоро спадет, финальный аккорд природной аномалии придется на выходные, дожди станут повсеместными и местами сильными, рассказал научный руководитель Гидромецентра Роман Вильфанд. «С 19-го числа ситуация значительно меняется. Восстанавливается так называемый зональный процесс. Вместо блокирующего антициклона, который определял погоду в течение длительного времени, начнется перемещение воздушных масс с запада на восток, воздух будет достигать центра Европейской России. Дожди станут повсеместными и будут уже не кратковременными и местами сильными», – приводит телеканал «360» слова главы Гидрометцентра. По словам Вильфанда, в начале следующей недели температура будет еще достаточно высокая, а со среды начнется похолодание. Ранее МЧС предупредило о грозе и шквалистом ветре в Подмосковье. Супруга Боярского рассказала о состоянии заболевшего COVID артиста 17 июля 2021, 12:27

Текст: Наталья Ануфриева

Народный артист РСФСР Михаил Боярский пошел на поправку и ожидает отрицательного результата теста на коронавирус, сообщила его жена Лариса Луппиан. Луппиан сообщила, что «Михаил Сергеевич пошел на поправку и ждет отрицательного теста», после чего его выпишут, передает RT. Она добавила, что артист переносит заболевание в легкой форме, так как сделал прививку от коронавируса. «А так бы не знаю, что было бы. Так что я тоже всех призываю вакцинироваться, это совершенно точно, и все врачи об этом говорят. Иначе мы не справимся и будем все время с этими волнами туда-сюда», – сказала Луппиан, добавив, что Боярский планирует ревакцинироваться. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. На восток Франции обрушилось наводнение 17 июля 2021, 18:24

Текст: Евгения Шестак

На восток Франции обрушилось сильное наводнение, в департаменте Сона и Луара объявили «оранжевый» уровень погодной опасности, сообщила префектура департамента. «Служба прогнозирования наводнений выпустила «оранжевый» уровень опасности для реки Сей с уровнем подъема воды 3,4 м. [...] Пик паводка ожидается в середине дня. После этого уровень реки Сей должен достигнуть 3,44 м, что приблизит установление «красного» уровня тревоги – 3,50 м», – сообщается на сайте департамента. Разливы реки наблю

На Украине неприменима «формула Штайнмайера» по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил депутат Верховной рады Олег Дунда («Слуга народа»). Дунда заявил, что «слабо представляет, каким образом» формула будет реализована, даже если Украину возглавит «антиукраинский» и «пророссийский» президент. Он указал, что «парламент все равно должен будет голосовать за выборы, так или иначе», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Наш». Напомним, «формула Штайнмайера», согласованная контактной группой по Донбассу, определяет порядок предоставления региону особого статуса. В частности, формула предусматривает, что Донбасс автоматически получит постоянный особый статус в составе Украины, как только ОБСЕ признает свободными и справедливыми местные выборы. Захарова оценила визит представителя ОБСЕ на Украину 17 июля 2021, 14:33 Текст: Евгения Шестак

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила визит представителя ОБСЕ по свободе слова Терезы Рибейро на Украину, при этом она отметила отсутствие разбора «безобразий» в этой стране. «То запредельно удручающее положение дел с обеспечением свободы слова, выражения мнений, прав журналистов и СМИ, до которого довели свою страну киевские власти, уже давно заслуживало обстоятельной адресной реакции наделенного соответствующими полномочиями международного чиновника. И что же на выходе от визита? Серьезного разбора творящихся там безобразий мир так и не дождался», – написала Захарова в своем Telegram-канале. По мнению представителя российского МИД, были сделаны лишь «полуробкие замечания, отретушированные намеки и абстрактные пожелания». «Гораздо больше впечатлили чуть ли не победные реляции мининдел Украины Дмитрия Кулебы, на все лады расхваливавшего «передовой опыт» сочащегося от демократии Киева в зачистке медийного пространства от всякой «дезинформации», что с современного украинского переводится как любая точка зрения, отличная от позиции официальных властей», – отметила Захарова. Она также назвала заявления из Киева «театром абсурда» относительно борьбы с дезинформацией.



Ранее, как сообщает РИА «Новости», представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Рибейро призвала Киев найти правильные методы для борьбы с дезинформацией, которая распространилась в мире.