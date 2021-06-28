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28 июня, понедельник | Последнее обновление — 08:12 | vz.ru
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17:11
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Корабли ВМФ России отразили атаку условного противника в Средиземноморье
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Экипажи пяти кораблей ВМФ России, в том числе ракетный крейсер «Москва», фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», отразили атаку условного противника и провели тренировку сил ПВО на учениях в Средиземном море, сообщили в Минобороны.
«В ходе совместного учения сил постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море и авиации ВКС России, начавшегося 25 июня в восточной части Средиземного моря, экипажи кораблей отработали задачи по отражению нападения средств воздушного противника и провели тренировки сил по противовоздушной обороне. Расчеты ПВО совершенствовали практические навыки по отражению атак средств воздушного нападения», – приводит слова представителя военного ведомства ТАСС.
В министерстве подчеркнули, что «особое внимание уделялось противодействию самолетам, вертолетам и беспилотным летательным аппаратам условного противника».
По замыслу учений корабли совместно с подлодками «Старый Оскол» и «Ростов-на-Дону», а также с противолодочными самолетами Ту-142МК, Ил-38, дальними бомбардировщиками Ту-22М3 и самолетами МиГ-31К выполняют учебно-боевые задачи по обеспечению безопасности авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе (Сирия). Учения проходят на фоне захода в акваторию Средиземного моря британского авианосца «Королева Елизавета»( Queen Elizabeth), на котором находятся десять американских F-35 под британским командованием, с группой кораблей.
Напомним, 25 июня в восточной части Средиземного моря начались совместные учения ВКС и ВМФ России. В тот же день носители гиперзвуковых ракет «Кинжал» в ходе учений в Средиземноморье уничтожили условного противника. Кроме того, ВМФ России запланировал ракетные стрельбы вблизи британского авианосца «Куин Элизабет» (Queen Elizabeth).
ВМФ России запланировал ракетные стрельбы вблизи от авианосца Британии
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Вблизи от авианосной ударной группировки Великобритании запланированы ракетные стрельбы кораблей соединения ВМФ России в Средиземном море, свидетельствует международная система уведомлений для авиаперсонала (NOTAM).
Ракетные стрельбы должны состояться 26 июня. Для этого закроют зону Средиземного моря южнее Кипра. При этом южнее Кипра действует авианосная группа, возглавляемой авианосцем «Куин Элизабет» (Queen Elizabeth). Между границами двух зон действий ВМФ и британского флота – около 30 км, передает РИА «Новости».
Напомним, в восточной части Средиземного моря начались совместные маневры сил постоянного оперативного соединения ВМФ России и авиации ВКС России. Российские истребители провели разведывательные полеты над британским авианосцем.
В эскорт новейшего британского авианосца «Куин Элизабет» входил и эсминец «Дефендер», который нарушил морские границы России вблизи Крыма. Российский пограничный корабль открыл предупредительную стрельбу по курсу эсминца.
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В США восхитились креативностью советского авиаконструктора
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Самым креативным решением проблемы увеличения дальности полета истребителей стал советский авиапроект «Звено», заявил военный историк Себастьян Роблин.
В National Interest он рассказал о проекте, разработанным советским инженером Владимиром Вахмистровым в 1930–1940 годы. Роблин указал на оригинальность идеи запускать истребители с крыльев бомбардировщиков в ходе полета. Это позволяло истребителям взлетать с более тяжелым вооружением. Кроме того. они могли защищать бомбардировщики и даже запускать свои двигатели, чтобы ускорить движение самолетов-транспортировщиков, передает РИА «Новости».
Роблин подчеркнул, что данный проект «был первым, в котором один самолет стыковался с другим» – американцы и британцы «испытывали стыковку самолетов-«паразитов» с дирижаблями». Отмечается, что советский авиапроект появился за несколько лет до изобретения дорогостоящей, как заявил Роблин, дозаправки в воздухе.
По его мнению, «громоздкая конструкция» Вахмистрова не только могла летать, но и за короткую боевую карьеру в первые годы Великой Отечественной войны продемонстрировала «удивительную эффективность».
«Звено» – авиационный проект, разрабатывавшийся в СССР и основывавшийся на использовании самолета-носителя, несущего от одного до пяти истребителей для увеличения их радиуса действия. Созданный по этому проекту комплекс «Звено-СПБ» (составной пикирующий бомбардировщик) принял участие в первом периоде Великой Отечественной войны.
В США признали провал проекта польского танка-невидимки
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Создававшийся в Польше для противодействия России танк-невидимка PL-01, похоже не увидит свет, к таким выводам пришел американский военный эксперт Питер Сичиу (Peter Suciu).
Проект Pl-01 был представлен еще в сентябре 2013 года, его разработкой занималась компания Obrum, он основан на шведском легком танке CV90120-T, указал Сичиу в статье для портала 19FortyFive.
Он также имел сходство с российским проектом Т-14 «Армата», командир, механик-водитель, и наводчик находились в отдельной капсуле, а управление башней проводилось беспилотно.
Танк полагалось оснащать 120-мм пушкой под стандарты НАТО, она должна была уметь запускать и противотанковые управляемые ракеты. Также на машину планировалось установить 7,62-мм пулемет или пулемет калибром 12,7 мм.
«Невидимость» машины планировалось осуществить при помощи стелс-технологии, делающей танк неразличимым для стандартных тепловых датчиков. Также его намеревались покрывать материалами, поглощающими радиоволны.
Автор материала отметил, что в последние годы об этом проекте нет никаких новостей. «Возможно, технология стелс была настолько хороша, что просто исчезла полностью», – заключил он.
Напомним, в октябре 2014 года занимавший тогда пост министра обороны Польши Томаш Семоняк заявлял о готовности поставлять Киеву танки PL-01, при этом на тот момент существовал лишь ходовой макет танка.
Российские дипломаты раскритиковали заявление Пентагона о британском эсминце
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Посольство России в США назвало голословными заявления представителя Пентагона о «российской дезинформации» в связи с инцидентом с британским эсминцем Defender в Черноморской акватории России.
«Обвинения против России в дезинформации по инциденту с британским эсминцем «Дефендер» (также известен как «Агрессор») голословны. Картина произошедшего размещена ФСБ России в открытом доступе», – передает РИА «Новости» заявление российского посольства.
Как добавили в дипмиссии, «отрицание очевидного» со стороны США говорит о том, что в Пентагоне «продолжают пребывать в иллюзиях по реальной ситуации в российском Крыму и вокруг него».
Ранее пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби заявил, что согласно информации из Лондона, данные о предупредительных выстрелах для эсминца – это якобы «российская дезинформация».
Между тем официальный представитель МИД Мария Захарова допустила участие США в провокации Британии у берегов Крыма.
Разработчик рассказал об уникальных возможностях РЛС «Подсолнух-Э»
Российская загоризонтная радиолокационная станция «Подсолнух-Э» обладает уникальными качествами по сравнению с зарубежными аналогами и может одновременно отслеживать более 300 надводных и воздушных целей на площади около 150 тыс. кв. км., сообщил на МВМС-2021 главный конструктор РЛС «Подсолнух-Э» НПК НИИДАР Михаил Сколотнев.
«Подсолнух» может одновременно определять больше 200 надводных целей. Параллельно он еще обнаруживает воздушные цели – более 100. При чем по каждой цели формируется частная информация, в которой отражены все данные от момента обнаружения и до момента ухода из сектора», – передает ТАСС слова конструктора.
Как пояснил Сколотнев, по сравнению с радиолокационными станциями поверхностной волны зарубежных изготовителей российский «Подсолнух-Э» обладает рядом серьезных преимуществ. Так, РЛС «Страдивариус», являющаяся совместной разработкой Франции и Израиля, не может обнаруживать самолеты и большое число надводных объектов одновременно. Кроме того, у «Подсолнуха» совмещенные приемное-передающие позиции, у «Страдивариуса» они разнесены на 200 км.
«В настоящее время нет другого средства, кроме «Подсолнуха», которое позволяет обнаруживать одновременно надводные и воздушные объекты на площади 150 тыс. кв. км. эксклюзивной экономической 200-мильной зоны круглосуточно и в любых климатических условиях», – отметил Сколотнев.
По его словам, несколько иностранных заказчиков заинтересованы в приобретении РЛС «Подсолнух-Э».
«Несколько инозаказчиков заинтересованы в данной РЛС. С одним из них контракт на поставку загоризонтной РЛС «Подсолнух-Э» находится на стадии заключения», – сказал Сколотне.
По его словам, экспортный вариант данной радиолокационной станции был разработан в 2015 году.
«Для решения гражданских задач специалисты НИИДАР разработали РЛС поверхностной волны «Лагуна-И». Изделием заинтересовалось островное государство, имеющее выходы к Тихому и Индийскому океанам. Страна заинтересована в российской РЛС для решения задач по предотвращению контрабанды и перевозки наркотиков через проливы», – сказал он.
Как пояснил Сколотнев, инициативные работы по РЛС «Лагуна-И» были начаты в институте в 2019 году. РЛС имеет дальность до 200 км, обнаруживает надводные цели и является автономной и в достаточной степени мобильной. «Эту РЛС можно достаточно быстро свернуть, перебазировать в нужный регион, развернуть и при отсутствии сетевой электроэнергии эксплуатировать», – отметил конструктор.
Ранее сообщалось, что российские специалисты работают над перебазируемой радиолокационной станцией (РЛС) «Лагуна-М», которая сможет сопровождать более 200 надводных целей в пределах 200-мильной зоны.
«Алмаз-Антей» рассказал об особых возможностях ЗРК «Ресурс»
Впервые представленный на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге новейший российский корабельный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Ресурс» сможет поражать цели на расстоянии до 28 километров при минимальной высоте цели всего пять метров, сообщил представитель концерна ВКО «Алмаз-Антей».
«Комплекс «Ресурс» оснащен двумя типами ракет: с дальностью поражения воздушных целей до 28 километров и до 10 километров соответственно», – приводит его слова РИА «Новости».
При этом представитель концерна ВКО «Алмаз-Антей» подчеркнул, что минимальная высота поражения воздушной цели составляет всего пять метров, а максимальная – 20 километров.
По словам представителя концерна, данный ЗРК предлагается для установки на современных надводных кораблях.
Комплекс может одновременно обстреливать до пяти целей. Ракеты комплекса стартуют вертикально и не имеют отделяющихся частей.
Ранее концерн ВКО «Алмаз-Антей» сообщал, что впервые представит многоканальный ЗРК «Ресурс» в рамках Международного военно-морского салона «МВМС-2021». Международный военно-морской салон проходит в Санкт-Петербурге с 23 по 27 июня.
МИД обвинил США и Британию в попытке спровоцировать конфликт в Черном море
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США и Британия своими действиями по инциденту с эсминцем Defender в Черном море пытаются спровоцировать конфликт, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Он подчеркнул, что обнародованные ФСБ данные переговоров командования корабля береговой охраны России и командования британского эсминца «не просто расставляют все точки над i, но полностью закрывают сюжет со злонамеренными попытками высокопоставленных лиц в Лондоне и некоторых представителей администрации США исказить суть произошедшего».
«Они пытаются своими действиями разогреть ситуацию и по сути дела спровоцировать конфликт. Это полностью противоречит нормам международного права, что бы ни произносил в свой микрофон командир или старший помощник эсминца «Дефендер», – передает РИА «Новости» слова Рябкова.
«Это не территориальные воды Украины, это территориальные воды Российской Федерации, это наша граница. Ее мы будем защищать всеми имеющимися у нас средствами, включая военные», – передает ТАСС слова дипломата.
Накануне ФСБ обнародовала видеозапись предупредительной стрельбы российского пограничного корабля по курсу британского эсминца у берегов Крыма. Экипаж пограничника несколько раз предупредил британский корабль об открытии огня в случае пересечения государственной границы России, после чего выполнил предупредительную стрельбу. Корабль-нарушитель продолжил движение в территориальных водах России, в связи с чем фронтовой бомбардировщик Су-24М выполнил бомбометание по курсу движения эсминца.
В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. После инцидента с эсминцем королевских ВМС в Черном море британского посла вызвали в МИД для жесткого демарша. В МИД подчеркнули, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить».
При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. Однако позже капитан британского эсминца подтвердил, что один из кораблей береговой охраны открыл предупредительный огонь в ходе инцидента в Черном море у берегов Крыма.
В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи и спланированной провокации. Москва также обвинила НАТО в превращении Черноморского региона в арену военного противостояния и предупредила, что ситуация взрывоопасна и не исключены непреднамеренные инциденты, которые могут привести к реальному конфликту и абсолютно непредсказуемым последствиям.
Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила мнение, что проход британского эсминца через территориальные воды России у побережья Крыма не мог не согласовываться с «большим братом», так как корабль находился в северо-западной части Черноморской акватории в рамках подготовки к учениям Sea Breeze, проводимым под командованием США, а в момент инцидента на корабле проводились тренировочные мероприятия спецназа США, Британии и Украины.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма.
МиГ-31К с «Кинжалами» уничтожили «противника» на учениях в Средиземноморье
Носители гиперзвуковых ракет «Кинжал» два истребителя МиГ-31К на проходящих в Средиземном море учениях уничтожили условного противника, сообщил командующий Дальней авиацией ВКС России Сергей Кобылаш.
«Пилоты самолетов получили практические навыки выполнения задач в новых географических районах. Выполнялись задачи по уничтожению условного противника. Задачи выполнены с высоким качеством», – передает РИА «Новости» слова Кобылаша.
Он добавил, что российская авиатехника в очередной раз подтвердила свою высокую надежность, а летчики получили бесценный опыт.
В рамках начавшихся сегодня совместных учений авиации и кораблей постоянного оперативного соединения ВМФ России истребители МиГ-31К и бомбардировщики Ту-22М3 также выполнили задачи «по освоению воздушного пространства в морской зоне Средиземного моря», уточнили в Минобороны.
Самолеты МиГ-31К впервые переброшены на авиабазу Хмеймим в Сирию. Ранее размещаться там не позволяла недостаточно длинная полоса, однако в мае была завершена ее реконструкция, и теперь на Хмеймиме могут садиться и взлетать все типы самолетов Воздушно-космических сил России.
Задействованные в учениях корабли провели тренировку по отражению средств воздушного нападения условного противника. «Самолет условного противника получил данные о местонахождении фрегата в море и взял курс на цель для нанесения авиаудара управляемыми ракетами. Условный противник с заданными характеристиками был сымитирован электронным способом системой управления вооружения корабля», – рассказали в министерстве.
Корабельные расчеты обнаружили и классифицировали условную цель, а расчеты ПВО при подходе «самолета» на дистанцию поражения уничтожили его электронными пусками зенитных ракет, предотвратив нанесение ракетного удара по кораблям.
Ранее в пятницу в Минобороны России сообщили, что совместные учения авиации и Военно-морского флота России начались в Средиземном море.
Американский ракетный эсминец зашел в Черное море
В субботу в Черное море зашел американский ракетный эсминец Ross, он примет участие в многонациональных военных учениях Sea Breeze – 2021, сообщил Шестой флот ВМС США.
«Ross присоединится к 31 кораблю во время морской части учений. Сценарий предполагает объединение вооруженных сил из Северной и Южной Америки, Европы, Африки, Азии и Австралии для проведения различных военных дисциплин на море, суше и в воздухе, включая боевые действия на суше, против кораблей и ПВО, а также налаживание навыков обезвреживания боеприпасов», – цитирует сообщение ТАСС.
Американское посольство в США сообщало, что в маневрах будут принимать 32 страны, 5 тыс. военнослужащих, 32 корабля и 40 самолетов.
В среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша.
Между тем, ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи.
Названы сроки появления в России серийных безэкипажных подлодок
Серийное производство безэкипажных подводных лодок в России можно ожидать не ранее 2035 года, заявил научный руководитель Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Валерий Половинкин.
«Практически все подводные лодки – это разовое оружие: их задача в том, чтобы в случае войны они успели выпустить оружие, которое находится на борту. В этом случае очень высокая вероятность их обнаружения и, естественно, уничтожения, поэтому надо делать безэкипажные аппараты. <...> Я считаю, что «откроем люк» таких подводных лодок не позже 2035 года, это уже будут серийные корабли», – передает ТАСС слова Половинкина в кулуарах Международного военно-морского салона.
Половинкин отметил, что сейчас такие субмарины пока обладают противоминными аппаратами, то есть они обнаруживают мины. «А я говорю о достаточно большого водоизмещения лодках, которые носят ударное оружие, без экипажа, по моим воззрениям, где-то с 2035 года мы это увидим», – уточнил он.
Ранее Половинкин на Международном военно-морском салоне рассказал о необычном внешнем виде подводных лодок будущего.
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«Дефендер» зашел в грузинский порт Батуми
Британский эсминец HMS Defender («Дефендер») вошел в грузинский порт Батуми (Аджарская автономная республика), сообщили в посольстве Соединенного Королевства в Грузии.
«Мы рады принимать в Батуми один из самых сильных эсминцев ВМФ Великобритании HMS Defender. Соединенное Королевство продолжает сотрудничать с партнерами и союзниками в Черноморском регионе для обеспечения безопасности», – передает ТАСС сообщение посольства. В диппредставительстве не уточнили, как долго судно пробудет в Грузии.
Накануне ФСБ обнародовала видеозапись предупредительной стрельбы российского пограничного корабля по курсу британского эсминца у берегов Крыма. Экипаж пограничника несколько раз предупредил британский корабль об открытии огня в случае пересечения государственной границы России, после чего выполнил предупредительную стрельбу. Корабль-нарушитель продолжил движение в территориальных водах России, в связи с чем фронтовой бомбардировщик Су-24М выполнил бомбометание по курсу движения эсминца.
В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. После инцидента с эсминцем королевских ВМС в Черном море британского посла вызвали в МИД для жесткого демарша. В МИД подчеркнули, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить».
При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. Однако позже капитан британского эсминца подтвердил, что один из кораблей береговой охраны открыл предупредительный огонь в ходе инцидента в Черном море у берегов Крыма.
В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи и спланированной провокации. Москва также обвинила НАТО в превращении Черноморского региона в арену военного противостояния и предупредила, что ситуация взрывоопасна и не исключены непреднамеренные инциденты, которые могут привести к реальному конфликту и абсолютно непредсказуемым последствиям.
Одобрен проект создания пункта обеспечения ВМФ России в Судане
Правительство одобрило проект соглашения между Россией и Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) России на территории Судана и поручило представить предложение о подписании соглашения президенту.
«Одобрить и представить президенту Российской Федерацией для внесения на ратификацию в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации соглашения между Российской Федерацией и Республикой Судан о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота Российской Федерации на территории Республики Судан, подписанное в городе Хартум 23 июля 2019 года и в гороже Москва 1 декабря 2020 года», – передает ТАСС текст документа.
В начале декабря Россия заключила соглашение с Суданом о создании на его территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа военных российских кораблей. В апреле СМИ сообщали, что Судан приостановил соглашение о создании российской морской базы. В ответ представитель министерства иностранных дел Судана Аль Мансур Буляд и российское посольство в Хартуме заявили, что утверждения о приостановке соглашения не соответствуют действительности.
Американский эсминец «Лабун» ушел из Черного моря в Средиземное
Американский ракетный эсминец «Лабун» начинает переход из Черного моря в Средиземное после завершения патрулирования, сообщил 6-й флот ВМС США.
«Корабль ВМС США «Лабун» начал переход в южном направлении из Черного моря в Средиземное после завершения морского патрулирования в поддержку союзников по НАТО и партнеров в Черном море», – передает РИА «Новости» сообщение флота.
Ранее сообщалось, что американский эсминец зашел в Черное море 11 июня. В Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны РФ) отмечали, что за кораблем следят силы Черноморского флота.
Шойгу спрогнозировал долю современной боевой техники в ВС России к концу года
Уже к концу года доля современных образцов боевой техники в Вооруженных силах России достигнет 71,6%, финансирование поставок вооружения и техники в армию и на флот идет опережающими темпами, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
«На данный момент показатель размещения гособоронзаказа выше прошлогоднего и составляет 95%», – сказал Шойгу на заседании коллегии военного ведомства, его слова приводит ТАСС.
Он также сообщил, что «в рамках уточнения государственного оборонного заказа важно обеспечить приоритетное развитие стратегических ядерных сил, сил общего назначения, системы управления войсками и роботизированной техники». По словам Шойгу, «реализация указанных мероприятий повысит боевые возможности вооруженных сил и позволит довести в текущем году долю современных образцов вооружения и военной техники до уровня 71,6%».
Министр также отметил, что особенностями работы в размещении государственного оборонного заказам в текущем году стало опережающее финансирование поставок вооружения и техники, а также поддержание их современности на уровне не ниже 2020 года.
Ранее сообщалось, что вооруженные силы России в 2021 году получат новую планирующую авиационную бомбу «Дрель».
Третья «Варшавянка» для ТОФ вышла на ходовые испытания
Новейшая дизель-электрическая подводная лодка (ДЭПЛ) проекта 636.3 «Магадан» вышла на ходовые испытания в Балтийском море, сообщили в Минобороны.
«Большая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Магадан» вышла из Санкт-Петербурга в акваторию Балтийского моря для заводских ходовых испытаний», – приводит текст сообщения Минобороны ТАСС.
По информации ведомства, заводские ходовые испытания подлодки продлятся 20 дней.
Напомним, третью большую дизель-электрическую подводную лодку «Магадан» для Тихоокеанского флота спустили на воду в Петербурге в конце марта. В феврале гендиректор «Адмиралтейских верфей» назвал сроки закладки пятой и шестой «Варшавянок» для ТОФ.
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