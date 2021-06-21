В Кремле заявили о продолжении работы над «Северным потоком – 2» вместе с партнерами из ЕС

В Германии заявили о крахе концепции «конца истории» с развалом СССР

Запад совершил «роковую ошибку», поверив в концепцию американского политолога Фрэнсиса Фукуямы о «конце истории» после развала СССР, заявил колумнист Михаэль Штюрмер в своей статье для Die Welt.

По словам автора, после развала СССР в США распространилась идея о том, что наступил «конец истории» – западная цивилизация одержала победу во всем мире, что свидетельствовало о конце эпохи идеологических противостояний, глобальных революций и войн, передает РИА «Новости».

Однако это было всего лишь фантазией. Как отмечает Штюрмер, данная идея была слишком красивой, чтобы быть правдой, а эйфория продлилась недолго.

«Из руин Советского Союза через неимоверную боль и революционные преобразования» возродилась Россия, при этом западные страны очень необдуманно подошли к решению восточноевропейского вопроса, с улыбкой победителя приняв Польшу и Прибалтику в ЕС и НАТО без учета мнения Москвы, написал автор.

«России пришлось скрывать досаду под улыбкой. Но старые счета открыты по сей день», – выразил мнение колумнист. Как считает Штюрмер, «старые демоны» взяли свое, и «на европейском континенте» возникла система, созданная не на основе баланса, а на гегемонии с США в роли абсолютного лидера. Однако впоследствии ситуация изменилась, так как Россия под новым руководством начала заявлять о своем нежелании мириться со второстепенной ролью в новом миропорядке и вернулась на международную арену.

Как отмечает Штюрмер, Запад недооценил Россию, так как короткий период слабости после развала Советского Союза не был ее концом. Конфронтация с реальностью превратила привлекательную идею о «конце истории» в «роковой самообман». По словам автора, оглядываясь назад, можно понять, что лучший шанс на создание ориентированного на Запад и западные ценности миропорядка был между агониями России и триумфами США. При этом этот шанс уже упущен, и неизвестно, представится ли еще одна такая возможность, заключает колумнист.

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